«8 o‘yinda 17 ta ochko!»: Rafinyadan aqlbovar qilmas start va «Oltin to‘p» mojarosi!

·8·Sport
«8 o‘yinda 17 ta ochko!»: Rafinyadan aqlbovar qilmas start va «Oltin to‘p» mojarosi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Rafinya 2026/2027-yilgi mavsumda «Barselona» safida 8 ta o‘yinda 14 ta gol va 3 ta golli uzatma bilan jami 17 ta samarali harakatni amalga oshirib, Yevropaning eng xavfli hujumchilaridan biriga aylandi.
  • Aynan shu davrda France Football nashri «Oltin to‘p»ga da’vogar 30 nafar futbolchi ro‘yxatini e’lon qildi, ammo unda Rafinyaning o‘zi emas, balki Pau Kubarsi, Rodri va Lamin Yamal kiritildi.

Kataloniyaning «Barselona» klubi vingeri Rafinya 2026/2027 yilgi mavsumda butun futbol olamini lol qoldirib, faoliyatidagi eng dahshatli va sermahsul ko‘rsatkichlarini qayd etishda davom etmoqda. Ispaniya La Ligasining 7-turida «Ramon Sanches Pisxuan» stadionida kechgan «Sevilya»ga qarshi og‘ir bahsda (3:1) 29 yoshli braziliyalik hujumchi fenomenal xet-trik qayd etib, joriy mavsumdagi gol va golli uzatmalari sonini aqlbovar qilmas 17 taga yetkazib oldi.

Barcha musobaqalarni qo‘shib hisoblaganda, Rafinya bor-yo‘g‘i 8 ta uchrashuvda 14 ta gol va 3 ta assist amalga oshirib, Yevropaning eng xavfli hujumchisiga aylandi. Ammo eng qiziq va munozarali voqelik shundaki, aynan shunday portlash fonida nufuzli France Football nashri 22 sentyabr, seshanba kuni «Oltin to‘p» mukofotiga da’vogar 30 nafar yulduz ro‘yxatini e’lon qildi — unda «Barselona» sharafini Pau Kubarsi, Rodri va Lamin Yamal himoya qilishmoqda.

Xo‘sh, Rafinyaning Xansi Flik tizimidagi bu qadar to‘xtatib bo‘lmas ko‘rsatkichlari siri nimada, nega mutaxassislar braziliyalik forvardning «Oltin to‘p» ro‘yxatidagi o‘rni borasida bahslashmoqda va ushbu rekord start «Barsa»ga yil oxirida qaysi sovrinlarni taqdim etadi?

«8 ta o‘yin va 14 ta gol»: Rafinyaning 2026/2027-mavsumdagi aqlbovar qilmas ko‘rsatkichlari

Braziliyalik vingerning maydondagi fenomenal mahsuldorligi xronikasi:

  • «Pisxuan»dagi het-trik: «Sevilya» bilan safar o‘yinida Rafinya uch bor to‘p kiritib, jamoasining 3:1 hisobidagi irodali g‘alabasini yakka o‘zi naqd qildi;

  • La Ligadagi mutlaq yetakchilik: Ispaniya chempionatining 7 ta turida 12 ta gol va 3 ta golli uzatma qayd etib, «gol+pas» tizimida 15 ochko to‘pladi;

  • Chempionlar ligasidagi dubl: UYEFA Chempionlar Ligasi umumiy bosqichining 1-turida «Feyenoord» ustidan qozonilgan 5:1 hisobidagi tor-morda ham ikkita to‘p kiritdi;

  • Jami sermahsullik: Barcha musobaqalardagi 8 ta rasmiy o‘yinda 14 ta gol hamda 3 ta assist — har bir uchrashuvga o‘rtacha ikkitadan ortiq samarali harakat.

Rafinyaning mavsumdagi statistikasi va «Oltin to‘p» nomzodlari

2026/2027 yilgi mavsum boshidagi asosiy ko‘rsatkichlar va rasmiy faktlar:

Ko‘rsatkichlar va turnirlar

O‘yinlar soni

Kiritgan gollari

Golli uzatmalari

Samarali harakatlar (Gol+Pas)

Ispaniya La Ligasi

7

12

3

15

UYEFA Chempionlar Ligasi

1 («Feyenoord» 5:1)

2

0

2

Jami (2026/2027 mavsum)

8 ta bahs

14 ta gol

3 ta uzatma

17 ta samarali harakat

  • France Football tomonidan «Barselona»dan ko‘rsatilgan nomzodlar (30 talik ro‘yxat): Pau Kubarsi, Rodri, Lamin Yamal.

Taktik tahlil: Ekspertlar Rafinyaning fenomeni haqida

Yevropa futboli sharhlovchilari va sport tahlilchilarining asosiy xulosalari:

  • Xansi Flikning erkin qanot tizimi: Nemis mutaxassisi Rafinyani faqatgina yon chiziqqa bog‘lab qo‘ymay, jarima maydoni markaziga yashirin hujumchi sifatida kirib borish erkinligini berdi — bu raqib himoyasi uchun kutilmagan muammoga aylandi;

  • Yakkaboshchilik va sovuqqonlik: Rafinyaning vaziyatlarni yakunlashdagi aniqligi yuqori cho‘qqiga chiqdi, u minimal imkoniyatlardan ham maksimal gol yaratmoqda;

  • «Oltin to‘p» poygasidagi yangi to‘lqin: Kubarsi, Rodri va Yamalning 30 talik ro‘yxatga kiritilishi «Barselona» loyihasining yuqori cho‘qqida ekanini ko‘rsatsa, Rafinyaning ayni damdagi o‘yini uning keyingi mukofot uchun bosh da’vogarlardan biri ekanini isbotlaydi;

  • Jamoaviy balans: Yamal va Rodrining markazdagi kreativligi Rafinyaning bo‘sh zonalardan foydalanishi uchun qulay sharoit yaratib bermoqda.

Rafinyaning 8 ta o‘yindagi 17 ta samarali harakati «Barselona»ning joriy mavsumda barcha frontlarda chempionlikni ko‘zlayotganidan dalolat beradi.

Sizningcha, Rafinya butun mavsum davomida ushbu aqlbovar qilmas sur’atni ushlab qolib, La Liganing «Oltin butsa»sini qo‘lga kirita oladimi? France Football e’lon qilgan 30 talik nomzodlar orasidagi Kubarsi, Rodri va Yamal triosidan qaysi biri «Oltin to‘p»ni olishga eng munosib deb hisoblaysiz? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Yevropa futbolidagi ushbu shov-shuvli statistika tahlilini barcha futbol ixlosmandlari hamda do‘stlaringizga ulashing!

RafinyaBarselonaLa LigaOltin to‘p
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Bu ideal natija!»: Xans-Diter Flik Rafinyaning het-trigi va 21 ochko haqida«Bu ideal natija!»: Xans-Diter Flik Rafinyaning het-trigi va 21 ochko haqidaBugun, 11:09«Biz hali tirikmiz»: Boshkovich «Bunyodkor»ning uyg‘onishi va «Paxtakor»ga qarshi reja haqida«Biz hali tirikmiz»: Boshkovich «Bunyodkor»ning uyg‘onishi va «Paxtakor»ga qarshi reja haqidaBugun, 11:07UFC 331: Sarukyandan dahshatli nokaut va 1-raunddagi chaqmoqdek g‘alaba!UFC 331: Sarukyandan dahshatli nokaut va 1-raunddagi chaqmoqdek g‘alaba!Bugun, 09:11Samarqandda Olimpiada nafasi: O‘zbekiston Turkiya va Argentinani mag‘lub etdi!Samarqandda Olimpiada nafasi: O‘zbekiston Turkiya va Argentinani mag‘lub etdi!Bugun, 09:05«Venetsiya»da penaltilar dramasi: «Latsio» 2:0 hisobida ishonchli g‘alaba qozondi!«Venetsiya»da penaltilar dramasi: «Latsio» 2:0 hisobida ishonchli g‘alaba qozondi!Bugun, 09:0010 kishi bo‘lib g‘alaba va Oybek Bozorov siri!: Tojiyev Muborakdagi dramatik jangdan so‘ng10 kishi bo‘lib g‘alaba va Oybek Bozorov siri!: Tojiyev Muborakdagi dramatik jangdan so‘ngBugun, 08:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng