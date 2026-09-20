«8 o‘yinda 17 ta ochko!»: Rafinyadan aqlbovar qilmas start va «Oltin to‘p» mojarosi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Rafinya 2026/2027-yilgi mavsumda «Barselona» safida 8 ta o‘yinda 14 ta gol va 3 ta golli uzatma bilan jami 17 ta samarali harakatni amalga oshirib, Yevropaning eng xavfli hujumchilaridan biriga aylandi.
- Aynan shu davrda France Football nashri «Oltin to‘p»ga da’vogar 30 nafar futbolchi ro‘yxatini e’lon qildi, ammo unda Rafinyaning o‘zi emas, balki Pau Kubarsi, Rodri va Lamin Yamal kiritildi.
Kataloniyaning «Barselona» klubi vingeri Rafinya 2026/2027 yilgi mavsumda butun futbol olamini lol qoldirib, faoliyatidagi eng dahshatli va sermahsul ko‘rsatkichlarini qayd etishda davom etmoqda. Ispaniya La Ligasining 7-turida «Ramon Sanches Pisxuan» stadionida kechgan «Sevilya»ga qarshi og‘ir bahsda (3:1) 29 yoshli braziliyalik hujumchi fenomenal xet-trik qayd etib, joriy mavsumdagi gol va golli uzatmalari sonini aqlbovar qilmas 17 taga yetkazib oldi.
Barcha musobaqalarni qo‘shib hisoblaganda, Rafinya bor-yo‘g‘i 8 ta uchrashuvda 14 ta gol va 3 ta assist amalga oshirib, Yevropaning eng xavfli hujumchisiga aylandi. Ammo eng qiziq va munozarali voqelik shundaki, aynan shunday portlash fonida nufuzli France Football nashri 22 sentyabr, seshanba kuni «Oltin to‘p» mukofotiga da’vogar 30 nafar yulduz ro‘yxatini e’lon qildi — unda «Barselona» sharafini Pau Kubarsi, Rodri va Lamin Yamal himoya qilishmoqda.
Xo‘sh, Rafinyaning Xansi Flik tizimidagi bu qadar to‘xtatib bo‘lmas ko‘rsatkichlari siri nimada, nega mutaxassislar braziliyalik forvardning «Oltin to‘p» ro‘yxatidagi o‘rni borasida bahslashmoqda va ushbu rekord start «Barsa»ga yil oxirida qaysi sovrinlarni taqdim etadi?
«8 ta o‘yin va 14 ta gol»: Rafinyaning 2026/2027-mavsumdagi aqlbovar qilmas ko‘rsatkichlari
Braziliyalik vingerning maydondagi fenomenal mahsuldorligi xronikasi:
«Pisxuan»dagi het-trik: «Sevilya» bilan safar o‘yinida Rafinya uch bor to‘p kiritib, jamoasining 3:1 hisobidagi irodali g‘alabasini yakka o‘zi naqd qildi;
La Ligadagi mutlaq yetakchilik: Ispaniya chempionatining 7 ta turida 12 ta gol va 3 ta golli uzatma qayd etib, «gol+pas» tizimida 15 ochko to‘pladi;
Chempionlar ligasidagi dubl: UYEFA Chempionlar Ligasi umumiy bosqichining 1-turida «Feyenoord» ustidan qozonilgan 5:1 hisobidagi tor-morda ham ikkita to‘p kiritdi;
Jami sermahsullik: Barcha musobaqalardagi 8 ta rasmiy o‘yinda 14 ta gol hamda 3 ta assist — har bir uchrashuvga o‘rtacha ikkitadan ortiq samarali harakat.
Rafinyaning mavsumdagi statistikasi va «Oltin to‘p» nomzodlari
2026/2027 yilgi mavsum boshidagi asosiy ko‘rsatkichlar va rasmiy faktlar:
Ko‘rsatkichlar va turnirlar
O‘yinlar soni
Kiritgan gollari
Golli uzatmalari
Samarali harakatlar (Gol+Pas)
Ispaniya La Ligasi
7
12
3
15
UYEFA Chempionlar Ligasi
1 («Feyenoord» 5:1)
2
0
2
Jami (2026/2027 mavsum)
8 ta bahs
14 ta gol
3 ta uzatma
17 ta samarali harakat
France Football tomonidan «Barselona»dan ko‘rsatilgan nomzodlar (30 talik ro‘yxat): Pau Kubarsi, Rodri, Lamin Yamal.
Taktik tahlil: Ekspertlar Rafinyaning fenomeni haqida
Yevropa futboli sharhlovchilari va sport tahlilchilarining asosiy xulosalari:
Xansi Flikning erkin qanot tizimi: Nemis mutaxassisi Rafinyani faqatgina yon chiziqqa bog‘lab qo‘ymay, jarima maydoni markaziga yashirin hujumchi sifatida kirib borish erkinligini berdi — bu raqib himoyasi uchun kutilmagan muammoga aylandi;
Yakkaboshchilik va sovuqqonlik: Rafinyaning vaziyatlarni yakunlashdagi aniqligi yuqori cho‘qqiga chiqdi, u minimal imkoniyatlardan ham maksimal gol yaratmoqda;
«Oltin to‘p» poygasidagi yangi to‘lqin: Kubarsi, Rodri va Yamalning 30 talik ro‘yxatga kiritilishi «Barselona» loyihasining yuqori cho‘qqida ekanini ko‘rsatsa, Rafinyaning ayni damdagi o‘yini uning keyingi mukofot uchun bosh da’vogarlardan biri ekanini isbotlaydi;
Jamoaviy balans: Yamal va Rodrining markazdagi kreativligi Rafinyaning bo‘sh zonalardan foydalanishi uchun qulay sharoit yaratib bermoqda.
Rafinyaning 8 ta o‘yindagi 17 ta samarali harakati «Barselona»ning joriy mavsumda barcha frontlarda chempionlikni ko‘zlayotganidan dalolat beradi.
Sizningcha, Rafinya butun mavsum davomida ushbu aqlbovar qilmas sur’atni ushlab qolib, La Liganing «Oltin butsa»sini qo‘lga kirita oladimi? France Football e’lon qilgan 30 talik nomzodlar orasidagi Kubarsi, Rodri va Yamal triosidan qaysi biri «Oltin to‘p»ni olishga eng munosib deb hisoblaysiz? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Yevropa futbolidagi ushbu shov-shuvli statistika tahlilini barcha futbol ixlosmandlari hamda do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…