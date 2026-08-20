Sergey Lushan «Mash’al»dagi og‘ir inqiroz va maoshsiz yarim yil haqida gapirdi

·29·Sport
Sergey Lushan «Mash’al»dagi og‘ir inqiroz va maoshsiz yarim yil haqida gapirdi
Qisqacha

«Mash’al» bosh murabbiyi Sergey Lushan klub futbolchilari 6 oydan beri maosh olmaganini va tajribali futbolchilarda motivatsiya deyarli qolmaganini aytdi. Muborak klubi Superliganing 18-turida «Andijon»ga 0:1 hisobida yutqazib, 4 ochko bilan 16-o‘ringa tushib qoldi. Murabbiy tarkibni 80 foizga yangilab, akademiya tarbiyalanuvchilariga tayanish rejasini ma’lum qildi. Jamoa Superligada qolish uchun kurashadi, aks holda kelasi mavsum Pro-liga uchun yangi tarkib shakllantiriladi.

O‘zbekiston Superligasining 18-turida o‘z maydonida «Andijon»ga 0:1 hisobida imkoniyatni boy bergan Muborakning «Mash’al» klubi turnir jadvalining so‘nggi pog‘onasiga mixlanib qolmoqda. Navbatdagi muvaffaqiyatsizlikdan so‘ng jamoa bosh murabbiyi Sergey Lushan matbuot anjumanida portlovchi bayonot berib, klubdagi og‘ir moliyaviy inqiroz, tajribali futbolchilarning motivatsiyasizligi va majburiy tarzda tarkibni 80 foizga yoshartirish rejasini ochiqladi.

«Raqiblarni tabriklayverib charchadim»: Murabbiyning achchiq e’tirofi

Sergey Lushan o‘yindan keyingi fikrlarida tajribali futbolchilarning maydondagi xohishsizligi va klub ichidagi qiyin holatlarni yashirib o‘tirmadi:

"Fikr bildirish qiyin. O‘yinimiz o‘xshamadi. Maydonga tushishyapti, lekin qo‘llaridan hech nima kelmayapti. Raqibni tabriklayverib o‘zim ham charchadim. Tajribali futbolchilarda motivatsiya deyarli butunlay yo‘qolgan. Buning faqat ikki xil izohi bor: yoki yig‘ilgan futbolchilarning salohiyati shu darajada, yoki ular yarim yildan beri maoshsiz faqat bazada yashab mashg‘ulot o‘tkazayotgani sabab pul qanday ko‘rinishda bo‘lishini ham unutib qo‘yishgan. Hozir bizda shunday holat: kimdir xohlayapti, lekin qodir emas; kimdir qodir, lekin xohlamayapti.", - dedi Sergey Lushan.

«Mash’al»dagi inqiroz va murabbiy bayonoti tafsilotlari

Ko‘rsatkich

Holat va murabbiy tahlili

So‘nggi uchrashuv

«Mash’al» 0:1 «Andijon» (G‘uzorda mag‘lubiyat)

Turnir jadvalidagi o‘rni

16-o‘rin (4 ochko bilan mutlaq autsayder)

Asosiy ichki muammo

6 oydan beri maosh berilmagani va tajribalilardagi motivatsiyasizlik

Tarkib bo‘yicha reja

Tarkibni 80% ga yoshartirish va akademiya bolalariga tayanish

Bosh maqsad

Superligada qolishga urinish yoki Pro-liga uchun yangi jamoa qurish

Tarkibni 80 foizga yangilash va yoshlarga suyanish

Klubdagi og‘ir sharoit tufayli murabbiylar shtabi faqat motivatsiyasi bor va yuragi yongan yosh futbolchilarga imkoniyat berish yo‘lini tanladi:

"Biz tarkibni taxminan 80 foizga yangilash yo‘lidan boryapmiz. Bugun maydonga juda yosh, hali bola bo‘lgan yigitlarni tushirdik. Ular o‘zlarini munosib ko‘rsatishdi. Keyingi o‘yinda ham sizlar hali ko‘rmagan yana bir-ikki nafar yangi yoshlarni maydonda ko‘rasiz. Imkoniyatimiz butunlay tugamaguncha Superligada qolish uchun kurashamiz, agar uddalay olmasak, kelasi mavsum uchun yangi jamoa shakllantiramiz.", - dedi «Mash’al» bosh murabbiyi.

Sizningcha, 6 oylab maosh olmayotgan va faqat yoshlarga tayanayotgan «Mash’al» klubi Superligada qolish vazifasini uddalay oladimi?

O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring va o‘zbek futboli ixlosmandlariga ushbu ochiq maqolani darhol ulashing!

Sergey LushanMash'alAndijanO'zbekiston Superligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mirjalol Qosimov OKMKning ketma-ket uchinchi mag‘lubiyatiga izoh berdi...Mirjalol Qosimov OKMKning ketma-ket uchinchi mag‘lubiyatiga izoh berdi...Bugun, 06:27Jahongir O‘rozovning debyutida «Rubin» «Spartak»ni mag‘lub etdiJahongir O‘rozovning debyutida «Rubin» «Spartak»ni mag‘lub etdiBugun, 06:22Xoldorxonov benefisi: «Andijon» safarda «Mash’al»ni mag‘lub etdiXoldorxonov benefisi: «Andijon» safarda «Mash’al»ni mag‘lub etdiBugun, 06:18Karles Puyol: Mourino bilan «Real» yanada kuchli bo‘lishi mumkinKarles Puyol: Mourino bilan «Real» yanada kuchli bo‘lishi mumkinBugun, 06:16Harri Keyn ikkinchi marta Yevropa «Oltin butsa»sini qabul qilib oldiHarri Keyn ikkinchi marta Yevropa «Oltin butsa»sini qabul qilib oldiBugun, 06:11«Barselona» Misr grandini mag‘lub etib, Gamper kubogi sohibiga aylandi«Barselona» Misr grandini mag‘lub etib, Gamper kubogi sohibiga aylandiBugun, 06:07
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi