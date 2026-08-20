Sergey Lushan «Mash’al»dagi og‘ir inqiroz va maoshsiz yarim yil haqida gapirdi
«Mash’al» bosh murabbiyi Sergey Lushan klub futbolchilari 6 oydan beri maosh olmaganini va tajribali futbolchilarda motivatsiya deyarli qolmaganini aytdi. Muborak klubi Superliganing 18-turida «Andijon»ga 0:1 hisobida yutqazib, 4 ochko bilan 16-o‘ringa tushib qoldi. Murabbiy tarkibni 80 foizga yangilab, akademiya tarbiyalanuvchilariga tayanish rejasini ma’lum qildi. Jamoa Superligada qolish uchun kurashadi, aks holda kelasi mavsum Pro-liga uchun yangi tarkib shakllantiriladi.
O‘zbekiston Superligasining 18-turida o‘z maydonida «Andijon»ga 0:1 hisobida imkoniyatni boy bergan Muborakning «Mash’al» klubi turnir jadvalining so‘nggi pog‘onasiga mixlanib qolmoqda. Navbatdagi muvaffaqiyatsizlikdan so‘ng jamoa bosh murabbiyi Sergey Lushan matbuot anjumanida portlovchi bayonot berib, klubdagi og‘ir moliyaviy inqiroz, tajribali futbolchilarning motivatsiyasizligi va majburiy tarzda tarkibni 80 foizga yoshartirish rejasini ochiqladi.
«Raqiblarni tabriklayverib charchadim»: Murabbiyning achchiq e’tirofi
Sergey Lushan o‘yindan keyingi fikrlarida tajribali futbolchilarning maydondagi xohishsizligi va klub ichidagi qiyin holatlarni yashirib o‘tirmadi:
"Fikr bildirish qiyin. O‘yinimiz o‘xshamadi. Maydonga tushishyapti, lekin qo‘llaridan hech nima kelmayapti. Raqibni tabriklayverib o‘zim ham charchadim. Tajribali futbolchilarda motivatsiya deyarli butunlay yo‘qolgan. Buning faqat ikki xil izohi bor: yoki yig‘ilgan futbolchilarning salohiyati shu darajada, yoki ular yarim yildan beri maoshsiz faqat bazada yashab mashg‘ulot o‘tkazayotgani sabab pul qanday ko‘rinishda bo‘lishini ham unutib qo‘yishgan. Hozir bizda shunday holat: kimdir xohlayapti, lekin qodir emas; kimdir qodir, lekin xohlamayapti.", - dedi Sergey Lushan.
«Mash’al»dagi inqiroz va murabbiy bayonoti tafsilotlari
Ko‘rsatkich
Holat va murabbiy tahlili
So‘nggi uchrashuv
«Mash’al» 0:1 «Andijon» (G‘uzorda mag‘lubiyat)
Turnir jadvalidagi o‘rni
16-o‘rin (4 ochko bilan mutlaq autsayder)
Asosiy ichki muammo
6 oydan beri maosh berilmagani va tajribalilardagi motivatsiyasizlik
Tarkib bo‘yicha reja
Tarkibni 80% ga yoshartirish va akademiya bolalariga tayanish
Bosh maqsad
Superligada qolishga urinish yoki Pro-liga uchun yangi jamoa qurish
Tarkibni 80 foizga yangilash va yoshlarga suyanish
Klubdagi og‘ir sharoit tufayli murabbiylar shtabi faqat motivatsiyasi bor va yuragi yongan yosh futbolchilarga imkoniyat berish yo‘lini tanladi:
"Biz tarkibni taxminan 80 foizga yangilash yo‘lidan boryapmiz. Bugun maydonga juda yosh, hali bola bo‘lgan yigitlarni tushirdik. Ular o‘zlarini munosib ko‘rsatishdi. Keyingi o‘yinda ham sizlar hali ko‘rmagan yana bir-ikki nafar yangi yoshlarni maydonda ko‘rasiz. Imkoniyatimiz butunlay tugamaguncha Superligada qolish uchun kurashamiz, agar uddalay olmasak, kelasi mavsum uchun yangi jamoa shakllantiramiz.", - dedi «Mash’al» bosh murabbiyi.
Sizningcha, 6 oylab maosh olmayotgan va faqat yoshlarga tayanayotgan «Mash’al» klubi Superligada qolish vazifasini uddalay oladimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring va o‘zbek futboli ixlosmandlariga ushbu ochiq maqolani darhol ulashing!
…