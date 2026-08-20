Xaver Mendes Maykl Moralesning 23 kg vazn tashlaganiga hayron qoldi...

·25·Sport
Xaver Mendes Maykl Moralesning 23 kg vazn tashlaganiga hayron qoldi...
Qisqacha

Xaver Mendes Maykl Moralesning qisqa muddatda 23 kilogramm vazn tashlagani 5 raundlik janglarda chidamliligiga salbiy ta'sir qilishi mumkinligini aytdi. U Moralesning tabiiy vazni taxminan 100 kg bo'lib, 93 kg toifasiga mos kelishini, musobaqa vazni esa 77,1 kg ekanini ta'kidladi. Morales Islam Maxachev – Yen Machado Gerri chempionlik jangida zaxira jangchisi bo'lish uchun vazn tashlagan.

UFC chempioni Islam Maxachevning bosh murabbiyi Xaver Mendes ekvadorlik mag‘lubiyatsiz jangchi Maykl Moralesning qisqa muddat ichida 20 kilogrammdan ortiq vazn haydaganiga baho berdi. Maxachev va Yen Machado Gerri o‘rtasidagi chempionlik jangiga rasmiy zaxira jangchisi bo‘lish uchun vazn tashlagan Moralesning bu qarori murabbiyni ham hayratda qoldirdi, ham uning sportdagi zaif tomonlarini ochdi.

«23 kilogramm vazn tashlash — chidamlilikning kushandasi»: Mendesning tahlili

Taniqli murabbiy Moralesning tabiiy og‘irligi yarim og‘ir vazn toifasiga (93 kg) to‘g‘ri kelishini ta’kidlab, bunday keskin vazn haydash 5 raundlik chempionlik janglarida qimmatga tushishini tushuntirdi:

"Uning vazni 100 kg bo‘lganmi? (kuladi) Voy! 23 kilogramm-a! Xudoyim, u juda ulkan yigit ekan! Bu juda og‘ir vazn. U aslida 93 kilogramm vazn toifasida jang qilishi kerak.

Afsuski, shunday mushak kuchiga ega bo‘lib, shunchalik ko‘p vazn tashlasangiz, raundlar o‘tgan sari kuchingiz so‘nadi. Agar u raqibini uchinchi raundgacha nokaut qila olmasa, ortiqcha mushak massasi va og‘ir vazn haydash jarayoni sabab to‘rtinchi hamda beshinchi raundlar u uchun juda og‘ir kechadi.", — dedi Xaver Mendes.

Maykl Morales va vazn haydash holati ko‘rsatkichlari

Ko‘rsatkich

Jangchi holati va Mendes bahosi

Jangchi

Maykl Morales (Ekvador, mag‘lubiyatsiz rekordchi)

Tabiiy vazni

Taxminan 100 kg (93 kg toifasiga mos)

Yo‘qotgan vazni

23 kg (20 kilogrammdan ortiq keskin vazn haydash)

Musobaqa vazni

Yarim o‘rta vazn limiti (77,1 kg)

Maqsadi

Maxachev – Gerri chempionlik bahsida zaxira jangchisi bo‘lish

Asosiy xavf

4- va 5-raundlarda kardio hamda kuchning keskin pasayishi

Chempionlik janglarida kardio omili

Xaver Mendesning fikricha, bu qadar ko‘p vazn tashlash qisqa 3 raundlik janglarda portlovchi kuch berishi mumkin, biroq 25 daqiqalik chempionlik bellashuvlarida organizm suvsizlanishi va mushaklar toliqishi tufayli sportchini ojiz qoldiradi.

Sizningcha, Maykl Morales Maxachev bilan 5 raundlik chempionlik to‘qnashuviga chiqsa, o‘z kardiosi va chidamliligini saqlab qola oladimi yoki Mendesning xavotiri haqiqatga yaqinmi?

O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring va MMA ixlosmandlariga ushbu muhim tahlilni darhol ulashing!

Islam MakhachevJavier MendezMichael MoralesIan Machado GarryUFC
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jo Koul Chelsi belgilagan narxni keskin tanqid qildiJo Koul Chelsi belgilagan narxni keskin tanqid qildiBugun, 17:54Enzo Fernandes Rodri oʻrniga munosib nomzodmiEnzo Fernandes Rodri oʻrniga munosib nomzodmiBugun, 17:37Tarixdagi eng qimmat to‘qnashuv: Naoya Inoue va Jessi Rodriges superjangiTarixdagi eng qimmat to‘qnashuv: Naoya Inoue va Jessi Rodriges superjangiBugun, 16:51Jon Jons Islam Maxachevni GOAT deb atashga qarshi chiqdiJon Jons Islam Maxachevni GOAT deb atashga qarshi chiqdiBugun, 16:46Tayson Fyuri va Entoni Joshua jangi uchun shartnoma imzolandi...Tayson Fyuri va Entoni Joshua jangi uchun shartnoma imzolandi...Bugun, 16:40«Neftchi»da kutilmagan o‘zgarish: Xuan Kruz Xill shtabni tark etdi«Neftchi»da kutilmagan o‘zgarish: Xuan Kruz Xill shtabni tark etdiBugun, 16:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)