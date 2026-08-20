Xaver Mendes Maykl Moralesning 23 kg vazn tashlaganiga hayron qoldi...
Xaver Mendes Maykl Moralesning qisqa muddatda 23 kilogramm vazn tashlagani 5 raundlik janglarda chidamliligiga salbiy ta'sir qilishi mumkinligini aytdi. U Moralesning tabiiy vazni taxminan 100 kg bo'lib, 93 kg toifasiga mos kelishini, musobaqa vazni esa 77,1 kg ekanini ta'kidladi. Morales Islam Maxachev – Yen Machado Gerri chempionlik jangida zaxira jangchisi bo'lish uchun vazn tashlagan.
UFC chempioni Islam Maxachevning bosh murabbiyi Xaver Mendes ekvadorlik mag‘lubiyatsiz jangchi Maykl Moralesning qisqa muddat ichida 20 kilogrammdan ortiq vazn haydaganiga baho berdi. Maxachev va Yen Machado Gerri o‘rtasidagi chempionlik jangiga rasmiy zaxira jangchisi bo‘lish uchun vazn tashlagan Moralesning bu qarori murabbiyni ham hayratda qoldirdi, ham uning sportdagi zaif tomonlarini ochdi.
«23 kilogramm vazn tashlash — chidamlilikning kushandasi»: Mendesning tahlili
Taniqli murabbiy Moralesning tabiiy og‘irligi yarim og‘ir vazn toifasiga (93 kg) to‘g‘ri kelishini ta’kidlab, bunday keskin vazn haydash 5 raundlik chempionlik janglarida qimmatga tushishini tushuntirdi:
"Uning vazni 100 kg bo‘lganmi? (kuladi) Voy! 23 kilogramm-a! Xudoyim, u juda ulkan yigit ekan! Bu juda og‘ir vazn. U aslida 93 kilogramm vazn toifasida jang qilishi kerak.
Afsuski, shunday mushak kuchiga ega bo‘lib, shunchalik ko‘p vazn tashlasangiz, raundlar o‘tgan sari kuchingiz so‘nadi. Agar u raqibini uchinchi raundgacha nokaut qila olmasa, ortiqcha mushak massasi va og‘ir vazn haydash jarayoni sabab to‘rtinchi hamda beshinchi raundlar u uchun juda og‘ir kechadi.", — dedi Xaver Mendes.
Maykl Morales va vazn haydash holati ko‘rsatkichlari
Ko‘rsatkich
Jangchi holati va Mendes bahosi
Jangchi
Maykl Morales (Ekvador, mag‘lubiyatsiz rekordchi)
Tabiiy vazni
Taxminan 100 kg (93 kg toifasiga mos)
Yo‘qotgan vazni
23 kg (20 kilogrammdan ortiq keskin vazn haydash)
Musobaqa vazni
Yarim o‘rta vazn limiti (77,1 kg)
Maqsadi
Maxachev – Gerri chempionlik bahsida zaxira jangchisi bo‘lish
Asosiy xavf
4- va 5-raundlarda kardio hamda kuchning keskin pasayishi
Chempionlik janglarida kardio omili
Xaver Mendesning fikricha, bu qadar ko‘p vazn tashlash qisqa 3 raundlik janglarda portlovchi kuch berishi mumkin, biroq 25 daqiqalik chempionlik bellashuvlarida organizm suvsizlanishi va mushaklar toliqishi tufayli sportchini ojiz qoldiradi.
Sizningcha, Maykl Morales Maxachev bilan 5 raundlik chempionlik to‘qnashuviga chiqsa, o‘z kardiosi va chidamliligini saqlab qola oladimi yoki Mendesning xavotiri haqiqatga yaqinmi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring va MMA ixlosmandlariga ushbu muhim tahlilni darhol ulashing!
…