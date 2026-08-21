Yuventus transfer bozori: ustuvor vazifa va qanot himoyachilari nomzodlari
Yuventus yozgi transfer oynasida qanot himoyachisi chizig'ini kuchaytirishni ustuvor vazifa qilib belgilagan. Bosh murabbiy Luchiano Spalletti har bir pozitsiyada ikki nafardan munosib futbolchi bo'lishini talab qilgan, ammo aynan qanot himoyasida yetishmovchilik saqlanib qolmoqda. Klub Emerson Royal, Rayan Ait-Nuri va Alvaro Karreras nomzodlarini ko'rib chiqmoqda.
Italiyaning Yuventus klubi yozgi transfer oynasi vaqtida tarkibni kuchaytirish ishlarini jadal davom ettirmoqda. Bosh murabbiy Luchiano Spalletti talabiga koʻra, jamoaning har bir pozitsiyasi uchun ikki nafardan munosib futbolchi boʻlishi shart va hozircha faqat qanot himoyachisi chizigʻida muammolar saqlanib qolmoqda. ixbt.com va sport nashrlari maʼlumotiga koʻra, Turin klubi aynan shu muammoni hal qilishni oʻzining ustuvor vazifasi etib belgilagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Klub rahbariyati Jonathan David, Artur Melo va Teun Kopmeyners kabi futbolchilarning taqdiri va ularning transferi boʻlib oʻtishini kuta turib, ayni paytda faol ravishda yangi oʻyinchilarni qidirmoqda. Kolo Muani, Alajbegovich, Lukumi va Vikarioning kelishi tarkibdagi koʻplab oʻzgarishlarni yakunlagan boʻlsa-da, himoya qanotida yetishmovchilik sezilmoqda. Murabbiy jamoaning ichki oʻyinidan keyin bu pozitsiyani toʻldirish zarurligini alohida taʼkidlagan.
Transfer bozoridagi asosiy nomzodlarHozirgi kunda Yuventus eʼtibor qaratayotgan variantlar orasida Marsel klubi bilan bogʻliq imkoniyatlar yaqqol koʻzga tashlanmoqda. Frantsiya klubi moliyaviy fair-play qoidalaridagi muammolar sababli maoshi yuqori boʻlgan oʻyinchilardan voz kechishga tayyor. Shunday nomzodlardan biri Italiya A seriyasi va mamlakatni yaxshi tanigan Emerson Royal boʻlib turibdi.
Shuningdek, kelajakka moʻljallangan, biroq moliyaviy jihatdan biroz murakkabroq boʻlgan variantlar ham koʻrib chiqilmoqda. Ulardan biri Rayan Ait-Nuri hisoblanadi. U oʻz klubida asosiy tarkibdan joy olmagani va oxirgi uchrashuvlarni zaxirada oʻtkazgani sababli yangi jamoa izlashi mumkinligi aytilmoqda.
Tajribali va yosh variantlarNomzodlar roʻyxatida Alvaro Karreras ham bor. U murabbiy rejasiga toʻliq mos tushmasa-da, klubga qaytarilishi uchun avval katta mablagʻ sarflangani eʼtiborga olinmoqda. Shunga qaramay, turinliklar oʻtgan mavsumda barqaror oʻyin koʻrsatmagan Andrea Kambiasoni raqobat bilan taʼminlash uchun aynan chap qanot himoyachisini xarid qilishni rejalashtirgan.
Mazkur transferlar oynasining yakuniy bosqichida Yuventus nafaqat son, balki sifat jihatidan ham kuchayishni maqsad qilgan. Spalletti talab qilganidek, har bir pozitsiyada sogʻlom raqobatni shakllantirish jamoaning mavsumdagi asosiy maqsadlariga erishishida muhim omil boʻlib xizmat qiladi.
…