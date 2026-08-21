Yuventus transfer bozori: ustuvor vazifa va qanot himoyachilari nomzodlari

·5·Sport
Yuventus transfer bozori: ustuvor vazifa va qanot himoyachilari nomzodlari
Qisqacha

Yuventus yozgi transfer oynasida qanot himoyachisi chizig'ini kuchaytirishni ustuvor vazifa qilib belgilagan. Bosh murabbiy Luchiano Spalletti har bir pozitsiyada ikki nafardan munosib futbolchi bo'lishini talab qilgan, ammo aynan qanot himoyasida yetishmovchilik saqlanib qolmoqda. Klub Emerson Royal, Rayan Ait-Nuri va Alvaro Karreras nomzodlarini ko'rib chiqmoqda.

Italiyaning Yuventus klubi yozgi transfer oynasi vaqtida tarkibni kuchaytirish ishlarini jadal davom ettirmoqda. Bosh murabbiy Luchiano Spalletti talabiga koʻra, jamoaning har bir pozitsiyasi uchun ikki nafardan munosib futbolchi boʻlishi shart va hozircha faqat qanot himoyachisi chizigʻida muammolar saqlanib qolmoqda. ixbt.com va sport nashrlari maʼlumotiga koʻra, Turin klubi aynan shu muammoni hal qilishni oʻzining ustuvor vazifasi etib belgilagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Klub rahbariyati Jonathan David, Artur Melo va Teun Kopmeyners kabi futbolchilarning taqdiri va ularning transferi boʻlib oʻtishini kuta turib, ayni paytda faol ravishda yangi oʻyinchilarni qidirmoqda. Kolo Muani, Alajbegovich, Lukumi va Vikarioning kelishi tarkibdagi koʻplab oʻzgarishlarni yakunlagan boʻlsa-da, himoya qanotida yetishmovchilik sezilmoqda. Murabbiy jamoaning ichki oʻyinidan keyin bu pozitsiyani toʻldirish zarurligini alohida taʼkidlagan.

Transfer bozoridagi asosiy nomzodlar

Hozirgi kunda Yuventus eʼtibor qaratayotgan variantlar orasida Marsel klubi bilan bogʻliq imkoniyatlar yaqqol koʻzga tashlanmoqda. Frantsiya klubi moliyaviy fair-play qoidalaridagi muammolar sababli maoshi yuqori boʻlgan oʻyinchilardan voz kechishga tayyor. Shunday nomzodlardan biri Italiya A seriyasi va mamlakatni yaxshi tanigan Emerson Royal boʻlib turibdi.

Shuningdek, kelajakka moʻljallangan, biroq moliyaviy jihatdan biroz murakkabroq boʻlgan variantlar ham koʻrib chiqilmoqda. Ulardan biri Rayan Ait-Nuri hisoblanadi. U oʻz klubida asosiy tarkibdan joy olmagani va oxirgi uchrashuvlarni zaxirada oʻtkazgani sababli yangi jamoa izlashi mumkinligi aytilmoqda.

Tajribali va yosh variantlar

Nomzodlar roʻyxatida Alvaro Karreras ham bor. U murabbiy rejasiga toʻliq mos tushmasa-da, klubga qaytarilishi uchun avval katta mablagʻ sarflangani eʼtiborga olinmoqda. Shunga qaramay, turinliklar oʻtgan mavsumda barqaror oʻyin koʻrsatmagan Andrea Kambiasoni raqobat bilan taʼminlash uchun aynan chap qanot himoyachisini xarid qilishni rejalashtirgan.

Mazkur transferlar oynasining yakuniy bosqichida Yuventus nafaqat son, balki sifat jihatidan ham kuchayishni maqsad qilgan. Spalletti talab qilganidek, har bir pozitsiyada sogʻlom raqobatni shakllantirish jamoaning mavsumdagi asosiy maqsadlariga erishishida muhim omil boʻlib xizmat qiladi.

YuventusSpallettiTransferlarA SeriyaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manchester Siti Palmeiras vingeri Allan Eliasni transfer qilmoqchiManchester Siti Palmeiras vingeri Allan Eliasni transfer qilmoqchiBugun, 00:39Aston Villa Fikayo Tomorini oʻz safiga qoʻshib olmoqchiAston Villa Fikayo Tomorini oʻz safiga qoʻshib olmoqchiKecha, 23:34Deku Rodri haqida ochiq gapirdi: «Uni “Real”dan olib qo‘yish uchun olmadik»Deku Rodri haqida ochiq gapirdi: «Uni “Real”dan olib qo‘yish uchun olmadik»Kecha, 22:49Aleksandr Usik Muhammad Ali bilan ehtimoliy tarixiy jang tafsilotini ochiqladiAleksandr Usik Muhammad Ali bilan ehtimoliy tarixiy jang tafsilotini ochiqladiKecha, 22:47O‘zbekiston taekvondochilari Prezident kubogida katta muvaffaqiyatga erishdiO‘zbekiston taekvondochilari Prezident kubogida katta muvaffaqiyatga erishdiKecha, 22:40U-20 jahon chempionatida O‘zbekiston delegatsiyasi yangi medallarni qo‘lga kiritdiU-20 jahon chempionatida O‘zbekiston delegatsiyasi yangi medallarni qo‘lga kiritdiKecha, 22:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)