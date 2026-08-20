Yuventus Jonatan Davidni sotishga tayyorlanmoqda

·6·Sport
Yuventus Jonatan Davidni sotishga tayyorlanmoqda
Qisqacha

Yuventus Jonatan Davidni transfer bozoriga chiqardi va undan moliyaviy foyda olishni rejalashtirmoqda. Kanadalik hujumchi Luchiano Spalletti rejasiga mos kelmayapti, uning yillik maoshi 6 million yevro bo'lib, hozirda qimmatbaho zaxira o'yinchisi maqomida qolmoqda. Turin klubi futbolchi uchun 30 million yevro so'ramoqda, biroq narx 20-25 million yevrogacha tushirilishi yoki David ijaraga berilishi mumkin, uning Yuventus bilan shartnomasi 2030-yilgacha amal qiladi.

Turinning Yuventus klubi hujumchi Jonatan Davidni transfer bozoriga chiqardi va futbolchini sotishdan moliyaviy foyda ko'rishni rejalashtirmoqda. GOAL.com xabar berishicha, kanadalik futbolchi bosh murabbiy Luchiano Spalletti rejasiga mos tushmagani sababli klub uchun ortiqcha yuklamaga aylangan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ma'lum bo'lishicha, Davidning yillik maoshi 6 million yevroni tashkil etadi va u hozirgi kunda qimmatbaho zaxira o'yinchisi maqomida qolmoqda. Futbolchining o'tgan mavsumdagi ko'rsatkichlari kutilganidan past keldi va bu holat rahbariyatni yangi hujumchi qidirishga majbur qilmoqda.

Transfer shartlari va moliyaviy vaziyat

Turin klubi futbolchi uchun 30 million yevro talab qilmoqda, biroq narx 20-25 million yevrogacha tushishi ham istisno qilinmaydi. Shuningdek, klub ijaraga berish variantini ham ko'rib chiqishga tayyor.

Davidning Yuventus bilan amaldagi shartnomasi 2030-yilgacha mo'ljallangan. Agar futbolchi ijarada yaxshi mavsum o'tkazsa, uning transferi 2027-yilgacha to'liq amalga oshishi ham klub manfaatlariga mos kelishi mumkin.

Transfer bozorida futbolchiga xorijdan qiziqishlar mavjud bo'lib, uning xizmatlari bilan Turkiya, Fransiya hamda Angliya klublari qiziqish bildirgan.

Xalqaro qiziqishlar va istiqbollar

  • Fransiyadan Parij FPK va PSJ klublari e'tibor qaratgan
  • Angliyaning Aston Villa jamoasi da'vogarlar qatorida
  • Turkiya klublaridan ham qiziqishlar bor
Hozircha Turin klubiga hech qanday rasmiy va aniq taklif kelib tushmagan. Shunga qaramay, Davidning jamoani tark etishi Yuventusga Spalletti talablariga mos keladigan yangi hujumchini tarkibga qo'shish uchun moliyaviy imkoniyat yaratib beradi.

YuventusJonatan DavidTransferlarItaliya A SeriyasiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manchester Siti yarim himoyani kuchaytirish uchun Manu Konechani nishonga oldiManchester Siti yarim himoyani kuchaytirish uchun Manu Konechani nishonga oldiBugun, 14:18Atletikoning La Ligadagi gʻalabasi va Simeone oʻzgarishlariAtletikoning La Ligadagi gʻalabasi va Simeone oʻzgarishlariBugun, 14:14Bavariya Jamol Musialaning sogʻligʻi borasidagi xavotirlarga oydinlik kiritdiBavariya Jamol Musialaning sogʻligʻi borasidagi xavotirlarga oydinlik kiritdiBugun, 13:58Yuventus tarkibni kuchaytirish uchun Emerson Palmieri variantini oʻrganmoqdaYuventus tarkibni kuchaytirish uchun Emerson Palmieri variantini oʻrganmoqdaBugun, 13:53Arsenal tarbiyalanuvchisi Maylz Lyuis-Skelli sotilishi mumkinmiArsenal tarbiyalanuvchisi Maylz Lyuis-Skelli sotilishi mumkinmiBugun, 13:14Joau Kanselu Barselona taqdimotidan soʻng kiyinish xonasiga gʻazab bilan chiqib ketdiJoau Kanselu Barselona taqdimotidan soʻng kiyinish xonasiga gʻazab bilan chiqib ketdiBugun, 13:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)