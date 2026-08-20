Yuventus Jonatan Davidni sotishga tayyorlanmoqda
Yuventus Jonatan Davidni transfer bozoriga chiqardi va undan moliyaviy foyda olishni rejalashtirmoqda. Kanadalik hujumchi Luchiano Spalletti rejasiga mos kelmayapti, uning yillik maoshi 6 million yevro bo'lib, hozirda qimmatbaho zaxira o'yinchisi maqomida qolmoqda. Turin klubi futbolchi uchun 30 million yevro so'ramoqda, biroq narx 20-25 million yevrogacha tushirilishi yoki David ijaraga berilishi mumkin, uning Yuventus bilan shartnomasi 2030-yilgacha amal qiladi.
Turinning Yuventus klubi hujumchi Jonatan Davidni transfer bozoriga chiqardi va futbolchini sotishdan moliyaviy foyda ko'rishni rejalashtirmoqda. GOAL.com xabar berishicha, kanadalik futbolchi bosh murabbiy Luchiano Spalletti rejasiga mos tushmagani sababli klub uchun ortiqcha yuklamaga aylangan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ma'lum bo'lishicha, Davidning yillik maoshi 6 million yevroni tashkil etadi va u hozirgi kunda qimmatbaho zaxira o'yinchisi maqomida qolmoqda. Futbolchining o'tgan mavsumdagi ko'rsatkichlari kutilganidan past keldi va bu holat rahbariyatni yangi hujumchi qidirishga majbur qilmoqda.
Transfer shartlari va moliyaviy vaziyatTurin klubi futbolchi uchun 30 million yevro talab qilmoqda, biroq narx 20-25 million yevrogacha tushishi ham istisno qilinmaydi. Shuningdek, klub ijaraga berish variantini ham ko'rib chiqishga tayyor.
Davidning Yuventus bilan amaldagi shartnomasi 2030-yilgacha mo'ljallangan. Agar futbolchi ijarada yaxshi mavsum o'tkazsa, uning transferi 2027-yilgacha to'liq amalga oshishi ham klub manfaatlariga mos kelishi mumkin.
Transfer bozorida futbolchiga xorijdan qiziqishlar mavjud bo'lib, uning xizmatlari bilan Turkiya, Fransiya hamda Angliya klublari qiziqish bildirgan.
Xalqaro qiziqishlar va istiqbollar
- Fransiyadan Parij FPK va PSJ klublari e'tibor qaratgan
- Angliyaning Aston Villa jamoasi da'vogarlar qatorida
- Turkiya klublaridan ham qiziqishlar bor
…