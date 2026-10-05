Isroilda fojianing oldi olindi: Xavfsizlik xizmatlarini larzaga solgan reja fosh bo‘ldi
Isroil ommaviy axborot vositalari Yaqin Sharq mintaqasi va xalqaro aviatsiya xavfsizligi doiralarida katta shov-shuv va xavotir uyg‘otgan dahshatli tafsilotni e’lon qildi. Mashhur Ynet axborot portalining taniqli tahlilchi-jurnalisti Smadar Peri bergan shoshilinch ma’lumotlarga ko‘ra, BAAning yetakchi aviakompaniyalaridan biri bo‘lgan «Flydubai» uchuvchisi Tel-Aviv shahrida keng ko‘lamli terrorchilik harakatini amalga oshirishni maqsad qilgan.
Xabarda aytilishicha, uchuvchi boshqaruvidagi yo‘lovchi samolyotini shaharning ramzi sanaladigan ulkan osmono‘par majmua — «Azrieli» savdo va biznes markazi minoralari tomon to‘g‘rilab, 2001 yil 11 sentyabrda AQSHda sodir etilgan teraktga o‘xshash dahshatli halokatni takrorlashni rejalashtirgan.
Nishon — «Azrieli» minoralari va minglab tinch aholi
Tel-Avivning markaziy transport arteriyasida qad rostlagan uchta mashhur osmono‘par bino — dumaloq, uchburchak va to‘rtburchak shakldagi «Azrieli» minoralari har kuni o‘n minglab odamlar tashrif buyuradigan, mamlakatning eng gavjum moliyaviy va savdo nuqtasi hisoblanadi.
Jurnalist Smadar Peri oshkor qilgan surishtiruv ma’lumotlariga ko‘ra:
Uchuvchi samolyot Tel-Avivdagi Ben-Gurion xalqaro aeroportiga qo‘nish arafasida yoki Isroil havo hududidan o‘tayotgan paytda rejani harakatga keltirishni ko‘zlagan;
Nishon sifatida aynan «Azrieli» majmuasining tanlanishi mintaqa tarixidagi eng yirik qurbonlar va vayronagarchiliklarni keltirib chiqarishga qaratilganini ko‘rsatadi;
Ushbu potensial halokat muvaffaqiyatli xavfsizlik choralari va maxsus xizmatlarning tezkor hushyorligi natijasida bartaraf etilgan.
Xalqaro aviatsiya xavfsizligida yangi signal
Mazkur voqea Isroil va Birlashgan Arab Amirliklari o‘rtasidagi muntazam aviaqatnovlar, shuningdek, global aviakompaniyalarda xodimlarni tekshirish va psixologik nazoratdan o‘tkazish tizimiga oid masalalarni keskin kun tartibiga chiqardi:
Maxsus xizmatlar reaksiyasi: Isroil xavfsizlik tuzilmalari mamlakat havo hududiga kiruvchi barcha chet el samolyotlari ustidan nazorat algoritmlarini qayta ko‘rib chiqishi kutilmoqda;
Aviatsiya standartlari: Xalqaro parvozlarni amalga oshiruvchi uchuvchilarning ruhiy holati, e’tiqodi va aloqalarini tekshirish bo‘yicha nazorat choralarini global darajada yanada kuchaytirish talabi paydo bo‘lmoqda.
Hozircha «Flydubai» aviakompaniyasi va rasmiy idoralar jurnalistik surishtiruv yuzasidan batafsil izoh bermagan bo‘lsa-da, Ynet sahifalarida e’lon qilingan mazkur xabar xalqaro diplomatiya va aviatsiya olamida eng ko‘p muhokama qilinayotgan voqealardan biriga aylanib ulgurdi.
Izohlar 0
…