Isroilda fojianing oldi olindi: Xavfsizlik xizmatlarini larzaga solgan reja fosh bo‘ldi

·0·Dunyo
Isroilda fojianing oldi olindi: Xavfsizlik xizmatlarini larzaga solgan reja fosh bo‘ldi

Isroil ommaviy axborot vositalari Yaqin Sharq mintaqasi va xalqaro aviatsiya xavfsizligi doiralarida katta shov-shuv va xavotir uyg‘otgan dahshatli tafsilotni e’lon qildi. Mashhur Ynet axborot portalining taniqli tahlilchi-jurnalisti Smadar Peri bergan shoshilinch ma’lumotlarga ko‘ra, BAAning yetakchi aviakompaniyalaridan biri bo‘lgan «Flydubai» uchuvchisi Tel-Aviv shahrida keng ko‘lamli terrorchilik harakatini amalga oshirishni maqsad qilgan.

Xabarda aytilishicha, uchuvchi boshqaruvidagi yo‘lovchi samolyotini shaharning ramzi sanaladigan ulkan osmono‘par majmua — «Azrieli» savdo va biznes markazi minoralari tomon to‘g‘rilab, 2001 yil 11 sentyabrda AQSHda sodir etilgan teraktga o‘xshash dahshatli halokatni takrorlashni rejalashtirgan.

Nishon — «Azrieli» minoralari va minglab tinch aholi

Tel-Avivning markaziy transport arteriyasida qad rostlagan uchta mashhur osmono‘par bino — dumaloq, uchburchak va to‘rtburchak shakldagi «Azrieli» minoralari har kuni o‘n minglab odamlar tashrif buyuradigan, mamlakatning eng gavjum moliyaviy va savdo nuqtasi hisoblanadi.

Jurnalist Smadar Peri oshkor qilgan surishtiruv ma’lumotlariga ko‘ra:

  • Uchuvchi samolyot Tel-Avivdagi Ben-Gurion xalqaro aeroportiga qo‘nish arafasida yoki Isroil havo hududidan o‘tayotgan paytda rejani harakatga keltirishni ko‘zlagan;

  • Nishon sifatida aynan «Azrieli» majmuasining tanlanishi mintaqa tarixidagi eng yirik qurbonlar va vayronagarchiliklarni keltirib chiqarishga qaratilganini ko‘rsatadi;

  • Ushbu potensial halokat muvaffaqiyatli xavfsizlik choralari va maxsus xizmatlarning tezkor hushyorligi natijasida bartaraf etilgan.

Xalqaro aviatsiya xavfsizligida yangi signal

Mazkur voqea Isroil va Birlashgan Arab Amirliklari o‘rtasidagi muntazam aviaqatnovlar, shuningdek, global aviakompaniyalarda xodimlarni tekshirish va psixologik nazoratdan o‘tkazish tizimiga oid masalalarni keskin kun tartibiga chiqardi:

  • Maxsus xizmatlar reaksiyasi: Isroil xavfsizlik tuzilmalari mamlakat havo hududiga kiruvchi barcha chet el samolyotlari ustidan nazorat algoritmlarini qayta ko‘rib chiqishi kutilmoqda;

  • Aviatsiya standartlari: Xalqaro parvozlarni amalga oshiruvchi uchuvchilarning ruhiy holati, e’tiqodi va aloqalarini tekshirish bo‘yicha nazorat choralarini global darajada yanada kuchaytirish talabi paydo bo‘lmoqda.

Hozircha «Flydubai» aviakompaniyasi va rasmiy idoralar jurnalistik surishtiruv yuzasidan batafsil izoh bermagan bo‘lsa-da, Ynet sahifalarida e’lon qilingan mazkur xabar xalqaro diplomatiya va aviatsiya olamida eng ko‘p muhokama qilinayotgan voqealardan biriga aylanib ulgurdi.

FlydubaiAzrieliTel-AvivYnet
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dubay–Tel-Aviv reysida uchuvchiga hujum qilindiDubay–Tel-Aviv reysida uchuvchiga hujum qilindi3 oktabr 17:10Osmondagi dahshat: Flydubai uchuvchisi samolyotni Isroilga qulatmoqchi bo‘lganini bo‘yniga oldiOsmondagi dahshat: Flydubai uchuvchisi samolyotni Isroilga qulatmoqchi bo‘lganini bo‘yniga oldi3 oktabr 14:51Hindistonlik uchuvchi 174 yo‘lovchini halokatdan saqlab qoldiHindistonlik uchuvchi 174 yo‘lovchini halokatdan saqlab qoldi1 oktabr 21:17Qonli ko‘ylakda Bosh vazir huzuriga: Flydubai samolyotini fojiadan qutqargan oddiy santexnikQonli ko‘ylakda Bosh vazir huzuriga: Flydubai samolyotini fojiadan qutqargan oddiy santexnik1 oktabr 15:07Dubay — Tel-Aviv reysida teraktga urinish: Kabinadagi pichoqbozlik tafsilotlariDubay — Tel-Aviv reysida teraktga urinish: Kabinadagi pichoqbozlik tafsilotlari1 oktabr 14:30FlyDubai bortidagi qonli fojia: Uchuvchi samolyotni qulatmoqchi bo‘ldi (video)FlyDubai bortidagi qonli fojia: Uchuvchi samolyotni qulatmoqchi bo‘ldi (video)30 sentabr 15:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota