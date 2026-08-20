Inter aksiyalarining bir qismi sotilishi mumkin

·17·Sport
Inter aksiyalarining bir qismi sotilishi mumkin
Qisqacha

Amerikaning Oaktree fondi Milan klubi Inter aksiyalarining ozchilik qismini sotish imkoniyatlarini jiddiy ko'rib chiqmoqda. Fondga yirik investitsiya fondlari hamda mahalliy va xorijiy family-ofislardan takliflar kelib tushgan va yaqin haftalarda potentsial xaridorlar bilan muzokaralar faollashishi kutilmoqda.

Italiyaning nufuzli nashrlaridan biri Corriere della Sera tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Amerikaning Oaktree fondi Milan shahri klubi boʻlgan Inter aksiyalarining ozchilik qismini sotish imkoniyatlarini jiddiy koʻrib chiqmoqda. Joriy yozgi tanaffus davomida mazkur investorlar tarkibidan joy olish istagida boʻlgan turli tomonlardan qator takliflar kelib tushgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Nashrning yozishicha, Nerazzurri aksiyalarini sotib olishga qiziqish bildirganlar orasida yirik investitsiya fondlari hamda jahonning yetakchi biznes sulolalari kapitalini boshqaruvchi mahalliy va xorijiy family-ofislar mavjud. Oaktree rahbariyati hozirgi kunda kelib tushgan barcha takliflarni diqqat bilan oʻrganib chiqmoqda va yaqin haftalar ichida potentsial xaridorlar bilan muzokaralarni yanada faollashtirishi kutilmoqda.

Klub qiymati va moliyaviy muvaffaqiyatlar

Soʻnggi ikki yil davomida Oaktree boshqaruvi ostida amalga oshirilgan samarali ishlar natijasida klub yana foyda koʻradigan tashkilotga aylandi. Shuningdek, shu davr mobaynida jamoaning oʻziga tegishli boʻlgan yangi stadion qurilishini boshlash uchun rasmiy ruxsatnoma ham olindi. Ozchilik ulushni sotish amerikalik fondga bajarilgan ishlar samarasini moliyaviy jihatdan baholash imkoniyatini beradi.

Yangi aksiyadorning paydo boʻlishi kelgusida klubning qolgan barcha aksiyalarini sotish jarayoni uchun oʻziga xos «rezerv narx»ni belgilash imkonini taqdim etadi. Yaʼni, joriy bitim davomida jamoaga beriladigan baho kelgusidagi toʻliq savdolar uchun minimal boshlangʻich nuqta vazifasini bajaradi.

Bozor qiymati va kelgusidagi rejalar

Forbes nashrining baholashicha, qarzlar bilan birgalikda Inter klubining umumiy qiymati taxminan 1,5 milliard yevroni tashkil qiladi. Football Benchmark tahliliy agentligi esa bu koʻrsatkichni biroz balandroq — 2,1 milliard yevro atrofida baholagan. Oaktree fondi ushbu ikki qiymat oraligʻidagi summadan kelib chiqqan holda ish olib borishi taxmin qilinmoqda.

Biroq yakuniy summa investorlarning soni, ularning turi hamda qaysi turdagi ulush sotilishiga qarab oʻzgarishi mumkin. Shuningdek, yangi hamkorga qanday boshqaruv vakolatlari berilishi ham yakuniy kelishuvga taʼsir koʻrsatadi. Oaktree kelgusida jamoaning umumiy qiymatini toʻgʻri shakllantirish uchun barcha takliflarni batafsil koʻrib chiqishni davom ettirmoqda.

InterOaktreeSerie AFutbolTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tayson Fyuri va Entoni Joshua jangi uchun shartnoma imzolandi...Tayson Fyuri va Entoni Joshua jangi uchun shartnoma imzolandi...Bugun, 16:40«Neftchi»da kutilmagan o‘zgarish: Xuan Kruz Xill shtabni tark etdi«Neftchi»da kutilmagan o‘zgarish: Xuan Kruz Xill shtabni tark etdiBugun, 16:38Messi 922-golini urdi, «Inter Mayami» g‘alabani qo‘ldan chiqardiMessi 922-golini urdi, «Inter Mayami» g‘alabani qo‘ldan chiqardiBugun, 16:35Joze Mourinyu «Real» uchun taktik qarorini chiqardi...Joze Mourinyu «Real» uchun taktik qarorini chiqardi...Bugun, 16:32Uesli So nufuzli Sinquefield Cup g‘olibiga aylandi: Sindarov 3-o‘rinda!Uesli So nufuzli Sinquefield Cup g‘olibiga aylandi: Sindarov 3-o‘rinda!Bugun, 16:30Yuventus Mateo Retegi transferini koʻrib chiqmoqdaYuventus Mateo Retegi transferini koʻrib chiqmoqdaBugun, 16:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi