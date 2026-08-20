Inter aksiyalarining bir qismi sotilishi mumkin
Amerikaning Oaktree fondi Milan klubi Inter aksiyalarining ozchilik qismini sotish imkoniyatlarini jiddiy ko'rib chiqmoqda. Fondga yirik investitsiya fondlari hamda mahalliy va xorijiy family-ofislardan takliflar kelib tushgan va yaqin haftalarda potentsial xaridorlar bilan muzokaralar faollashishi kutilmoqda.
Italiyaning nufuzli nashrlaridan biri Corriere della Sera tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Amerikaning Oaktree fondi Milan shahri klubi boʻlgan Inter aksiyalarining ozchilik qismini sotish imkoniyatlarini jiddiy koʻrib chiqmoqda. Joriy yozgi tanaffus davomida mazkur investorlar tarkibidan joy olish istagida boʻlgan turli tomonlardan qator takliflar kelib tushgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Nashrning yozishicha, Nerazzurri aksiyalarini sotib olishga qiziqish bildirganlar orasida yirik investitsiya fondlari hamda jahonning yetakchi biznes sulolalari kapitalini boshqaruvchi mahalliy va xorijiy family-ofislar mavjud. Oaktree rahbariyati hozirgi kunda kelib tushgan barcha takliflarni diqqat bilan oʻrganib chiqmoqda va yaqin haftalar ichida potentsial xaridorlar bilan muzokaralarni yanada faollashtirishi kutilmoqda.
Klub qiymati va moliyaviy muvaffaqiyatlarSoʻnggi ikki yil davomida Oaktree boshqaruvi ostida amalga oshirilgan samarali ishlar natijasida klub yana foyda koʻradigan tashkilotga aylandi. Shuningdek, shu davr mobaynida jamoaning oʻziga tegishli boʻlgan yangi stadion qurilishini boshlash uchun rasmiy ruxsatnoma ham olindi. Ozchilik ulushni sotish amerikalik fondga bajarilgan ishlar samarasini moliyaviy jihatdan baholash imkoniyatini beradi.
Yangi aksiyadorning paydo boʻlishi kelgusida klubning qolgan barcha aksiyalarini sotish jarayoni uchun oʻziga xos «rezerv narx»ni belgilash imkonini taqdim etadi. Yaʼni, joriy bitim davomida jamoaga beriladigan baho kelgusidagi toʻliq savdolar uchun minimal boshlangʻich nuqta vazifasini bajaradi.
Bozor qiymati va kelgusidagi rejalarForbes nashrining baholashicha, qarzlar bilan birgalikda Inter klubining umumiy qiymati taxminan 1,5 milliard yevroni tashkil qiladi. Football Benchmark tahliliy agentligi esa bu koʻrsatkichni biroz balandroq — 2,1 milliard yevro atrofida baholagan. Oaktree fondi ushbu ikki qiymat oraligʻidagi summadan kelib chiqqan holda ish olib borishi taxmin qilinmoqda.
Biroq yakuniy summa investorlarning soni, ularning turi hamda qaysi turdagi ulush sotilishiga qarab oʻzgarishi mumkin. Shuningdek, yangi hamkorga qanday boshqaruv vakolatlari berilishi ham yakuniy kelishuvga taʼsir koʻrsatadi. Oaktree kelgusida jamoaning umumiy qiymatini toʻgʻri shakllantirish uchun barcha takliflarni batafsil koʻrib chiqishni davom ettirmoqda.
…