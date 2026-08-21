«Tottenxem» «Manchester Siti» vingeri Savio va Marmush transferini hal qildi
Londonning «Tottenxem» va «Manchester Siti» klublari 22 yoshli braziliyalik qanot hujumchisi Savioning transferi bo‘yicha to‘liq kelishuvga erishdi. Globo nashrining tarqatgan ma’lumotiga ko‘ra, «shporlar» ushbu transfer uchun bonuslar bilan birga jami 99 million yevro to‘laydi. Shuningdek, londonliklar «shaharliklar»ning yana bir hujumchisi Umar Marmushni ham sotib olish arafasida turibdi.
Savioning transfer tafsilotlari va qaror sababi
Kelishuv shartlariga ko‘ra, «Tottenxem» transfer uchun kafolatlangan 93,3 million yevro va turli ko‘rsatkichlar uchun yana 5,7 million yevro bonus ajratadi. Savio ko‘proq o‘yin amaliyotiga ega bo‘lish va muntazam asosiy tarkibda maydonga tushish istagini bildirib, klub rahbariyatidan jamoani o‘zgartirishga ruxsat so‘ragan. Braziliyalik vinger yaqin kunlarda Londonga yetib borib, rasmiy tibbiy ko‘rikdan o‘tadi.
«Tottenxem»ning «Siti»dan ikkitalik superxaridi: Asosiy raqamlar
Futbolchi
Yoshi / Pozitsiyasi
Transfer summasi
O‘tgan mavsumdagi statistikasi (barcha musobaqalarda)
Savio
22 yosh, qanot hujumchisi (vinger)
99 mln yevro (93,3 mln asosiy + 5,7 mln bonus)
36 ta o‘yin, 4 ta gol, 3 ta golli uzatma
Umar Marmush
Hujumchi (forvard)
Qolgan qism (umumiy paket ichida)
36 ta o‘yin, 8 ta gol, 3 ta golli uzatma
Umumiy xarajat
Ikkala futbolchi uchun
Jami 151 million yevro
Hujum chizig‘ini to‘liq yangilash
Londondagi 151 million yevrolik hujumkor inqilob
Xabarlarga ko‘ra, «Tottenxem» Savio bilan cheklanib qolmay, «Manchester Siti»ning misrlik hujumchisi Umar Marmush transferini ham yakunlamoqda. Shu tariqa, londonliklar «Siti»ning ikki iqtidorli hujumchisi uchun jami 151 million yevro sarflab, yangi mavsum oldidan hujum chizig‘ini keskin kuchaytirishni rejalashtirgan.
Sizningcha, Savio va Umar Marmushning qo‘shilishi «Tottenxem»ni APLda chempionlik poygasiga va Chempionlar Ligasi yo‘llanmasi uchun kurashga qaytara oladimi?
O‘z tahlil va fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda APL va transfer yangiliklari ixlosmandlariga ushbu muhim xabarni darhol ulashing!
…