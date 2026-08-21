«Tottenxem» «Manchester Siti» vingeri Savio va Marmush transferini hal qildi

·1·Sport
«Tottenxem» «Manchester Siti» vingeri Savio va Marmush transferini hal qildi

Londonning «Tottenxem» va «Manchester Siti» klublari 22 yoshli braziliyalik qanot hujumchisi Savioning transferi bo‘yicha to‘liq kelishuvga erishdi. Globo nashrining tarqatgan ma’lumotiga ko‘ra, «shporlar» ushbu transfer uchun bonuslar bilan birga jami 99 million yevro to‘laydi. Shuningdek, londonliklar «shaharliklar»ning yana bir hujumchisi Umar Marmushni ham sotib olish arafasida turibdi.

Savioning transfer tafsilotlari va qaror sababi

Kelishuv shartlariga ko‘ra, «Tottenxem» transfer uchun kafolatlangan 93,3 million yevro va turli ko‘rsatkichlar uchun yana 5,7 million yevro bonus ajratadi. Savio ko‘proq o‘yin amaliyotiga ega bo‘lish va muntazam asosiy tarkibda maydonga tushish istagini bildirib, klub rahbariyatidan jamoani o‘zgartirishga ruxsat so‘ragan. Braziliyalik vinger yaqin kunlarda Londonga yetib borib, rasmiy tibbiy ko‘rikdan o‘tadi.

«Tottenxem»ning «Siti»dan ikkitalik superxaridi: Asosiy raqamlar

Futbolchi

Yoshi / Pozitsiyasi

Transfer summasi

O‘tgan mavsumdagi statistikasi (barcha musobaqalarda)

Savio

22 yosh, qanot hujumchisi (vinger)

99 mln yevro (93,3 mln asosiy + 5,7 mln bonus)

36 ta o‘yin, 4 ta gol, 3 ta golli uzatma

Umar Marmush

Hujumchi (forvard)

Qolgan qism (umumiy paket ichida)

36 ta o‘yin, 8 ta gol, 3 ta golli uzatma

Umumiy xarajat

Ikkala futbolchi uchun

Jami 151 million yevro

Hujum chizig‘ini to‘liq yangilash

Londondagi 151 million yevrolik hujumkor inqilob

Xabarlarga ko‘ra, «Tottenxem» Savio bilan cheklanib qolmay, «Manchester Siti»ning misrlik hujumchisi Umar Marmush transferini ham yakunlamoqda. Shu tariqa, londonliklar «Siti»ning ikki iqtidorli hujumchisi uchun jami 151 million yevro sarflab, yangi mavsum oldidan hujum chizig‘ini keskin kuchaytirishni rejalashtirgan.

Sizningcha, Savio va Umar Marmushning qo‘shilishi «Tottenxem»ni APLda chempionlik poygasiga va Chempionlar Ligasi yo‘llanmasi uchun kurashga qaytara oladimi?

O‘z tahlil va fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda APL va transfer yangiliklari ixlosmandlariga ushbu muhim xabarni darhol ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Trabzonspor» Eldor Shomurodov transferi bo‘yicha harakatlarni faollashtirdi«Trabzonspor» Eldor Shomurodov transferi bo‘yicha harakatlarni faollashtirdiBugun, 09:34Ramazon Temirov UFC tarixidagi eng yaxshilar va shaxsiy maqsadlarini ochiqladiRamazon Temirov UFC tarixidagi eng yaxshilar va shaxsiy maqsadlarini ochiqladiBugun, 09:29Viktor Gyokeres Barselona klubiga oʻtishni har kuni taklif qilmoqdaViktor Gyokeres Barselona klubiga oʻtishni har kuni taklif qilmoqdaBugun, 09:19Arsenal bosh murabbiyi Mikel Arteta Bruno Gimaraesning jarohati haqida maʼlumot berdiArsenal bosh murabbiyi Mikel Arteta Bruno Gimaraesning jarohati haqida maʼlumot berdiBugun, 09:11Julian Alvares transferi: futbolchi Arsenaldan bosh tortmoqdaJulian Alvares transferi: futbolchi Arsenaldan bosh tortmoqdaBugun, 08:57O‘zbekiston o‘smirlari Jahon chempionatini 4 medal bilan boshladiO‘zbekiston o‘smirlari Jahon chempionatini 4 medal bilan boshladiBugun, 08:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)