Censatsiyalar va nokautlar oqshomi: UFC Fight Night 287 asosiy kardi natijalari

·0·Sport
Censatsiyalar va nokautlar oqshomi: UFC Fight Night 287 asosiy kardi natijalari

Fransiya poytaxti Parij shahrida navbatdagi kutilmagan natijalar va shiddatli qarama-qarshiliklarga boy bo‘lgan «UFC Fight Night 287» turniri o‘z yakuniga yetdi. Murosasiz janglarga guvoh bo‘lgan mazkur oqshomda hamyurtimiz Nursulton Ro‘ziboyev, tojikistonlik Muhammad Naimov kabi mintaqamiz vakillari qatorida Yevropaning eng kuchli nokautchilari oktagonga chiqdi. Birinchi raunddayoq qayd etilgan chaqmoqdek nokautlar va hakamlarning bahsli qarorlari bilan yodda qolgan asosiy kard to‘qnashuvlari turnirning haqiqiy kulminatsiyasiga aylandi.

Ro‘ziboyevning Peyj bilan qarama-qarshiligi va kutilmagan zarbalar

Turnirning millionlab o‘zbekistonlik ishqibozlar nigohida bo‘lgan asosiy voqeasi o‘rta vazn toifasida kechdi:

  • Maykl Peyj – Nursulton Ro‘ziboyev bahsi: Hamyurtimiz ingliz zarba ustasiga qarshi to‘liq 3 raund matonat bilan kurash olib bordi. Nursulton bir necha bor muvaffaqiyatli teykdaunlarni amalga oshirgan bo‘lsa-da, masofani mohirlik bilan nazorat qilgan Peyj hakamlar qarori bilan (29:28) g‘alabani ilib ketdi va Ro‘ziboyevning g‘alabali seriyasiga chek qo‘ydi;

  • Markaziy Osiyo jangchilarining omadsiz oqshomi: Yarim yengil vaznda oktagonga ko‘tarilgan tojikistonlik Muhammad Naimov belgiyalik xavfli jangchi Losen Keyta qarshisida ojiz qoldi — Keyta bahsning ilk raundidayoq raqibini texnik nokautga uchratib, shov-shuvli g‘alaba qayd etdi.

1-raunddagi shiddatli nokautlar: Debyutantlar shohsupada

Fransiyalik muxlislar uchun kardning eng yodda qolarli jihati mahalliy yulduzlarning dadil qadamlari bo‘ldi:

  • Saladin Parnassning fantastik debyuti: Yevropaning eng nomdor MMA yulduzlaridan biri Saladin Parnass UFC'dagi ilk jangidayoq liga faxriysi, tajribali Den Xukerni birinchi raundning o‘zida dahshatli nokautga uchratib, tashkilotga dahshatli bayonot bilan kirib keldi;

  • Aksel Soladan chaqmoqdek zarba: Yana bir yengil vazn to‘qnashuvida Aksel Sola o‘z hamyurti Fares Ziamni birinchi raundda nokaut qilib, o‘z divizionidagi mavqeini keskin oshirib oldi.

UFC Fight Night 287: Asosiy kardning rasmiy natijalari

Oqshom doirasida kechgan barcha markaziy bahslar quyidagicha ko‘rinish oldi:

  • Yengil vazn: Saladin Parnass Den Xukerni 1-raundda nokaut evaziga mag‘lub etdi;

  • Yengil vazn: Aksel Sola Fares Ziam ustidan 1-raundda nokaut bilan zafar quchdi;

  • O‘rta vazn: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyevni hakamlarning yakdil qarori (ochkolar) evaziga yengdi;

  • Yarim o‘rta vazn: Daniil Donchenko Punaxele Sorianoni hakamlar qaroriga (ochkolar) ko‘ra taslim qildi;

  • Yarim yengil vazn: Kyortis Kempbell 3-raundda Trevor Pikni bo‘g‘ish usuli bilan mag‘lubiyatga uchratdi;

  • Yarim yengil vazn: Losen Keyta Muhammad Naimov ustidan 1-raundda texnik nokaut evaziga g‘alaba qozondi.

Sizningcha, Parij turnirining eng yorqin jangchisi kim bo‘ldi — UFC olamiga Den Xukerni qulatib kirib kelgan Saladin Parnassmi yoki Maykl Peyjmi? Hamyurtimiz Nursulton Ro‘ziboyevning ushbu oqshomdagi ishtiroki va hakamlar qarori haqida nima deb o‘ylaysiz? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nursulton Ro‘ziboyev Maykl Peyjga qarshi shiddatli jangda mag‘lub bo‘ldi...Nursulton Ro‘ziboyev Maykl Peyjga qarshi shiddatli jangda mag‘lub bo‘ldi...Bugun, 07:46Erling Xoland Manchester Siti transferlarini maqtab, Arsenal ustunligini tan oldiErling Xoland Manchester Siti transferlarini maqtab, Arsenal ustunligini tan oldiBugun, 01:51Mareska “Koventri” ustidan qozonilgan og‘ir g‘alaba haqida ochiq gapirdiMareska “Koventri” ustidan qozonilgan og‘ir g‘alaba haqida ochiq gapirdiKecha, 23:19Frank Lempard Manchester Sitidan uchralgan magʻlubiyatdan soʻz ochdiFrank Lempard Manchester Sitidan uchralgan magʻlubiyatdan soʻz ochdiKecha, 23:14Husanov «Koventri»ga qarshi bahsdagi harakatlari uchun necha ball oldi?Husanov «Koventri»ga qarshi bahsdagi harakatlari uchun necha ball oldi?Kecha, 23:11Enso Fernandes Manchester Siti safidagi debyutida yorqin oʻyin koʻrsatdiEnso Fernandes Manchester Siti safidagi debyutida yorqin oʻyin koʻrsatdiKecha, 22:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)