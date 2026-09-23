Kylian Mbappe gripp alomatlari sabab Fransiya mashgʻulotlarini oʻtkazib yubordi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Kylian Mbappe gripp alomatlari sabab Fransiya terma jamoasining umumiy mashgʻulotlarini oʻtkazib yubordi.
- Bu holat yangi bosh murabbiy Zinedine Zidane uchun ilk jiddiy muammolardan biriga aylandi.
- Tibbiy xodimlar Mbappe'ni tezroq safga qaytarish ustida ishlamoqda va uning Turkiyaga qarshi oʻyin oldidan maydonga tushishi jismoniy holatiga bogʻliq boʻladi.
Fransiya terma jamoasi sardori Kylian Mbappe Millatlar ligasi oʻyinlari oldidan gripp alomatlari bezovta qilgani bois Klerfontendagi umumiy guruh mashgʻulotlarida qatnasha olmadi. Goal.com xabar berishicha, Real Madrid hujumchisi ochiq havoda oʻtkazilgan mashgʻulotni oʻtkazib yuborib, binok ichida shugʻullanishga majbur boʻlgan va bu yangi bosh murabbiy Zinedine Zidane uchun ilk jiddiy bosh ogʻriqqa aylandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Parij chekkasidagi mashgʻulot bazasida yuzaga kelgan mazkur kichik muammo 27 yoshli futbolchining jamoani muhim oʻyinlarga boshlab borish jarayoniga vaqtincha toʻsqinlik qildi. Ushbu yigʻin Zinedine Zidane uchun terma jamoa boshqaruvini qabul qilib olganidan keyingi dastlabki yirik sinov hisoblanadi.
Oldinda turgan murakkab safarlarFransiya terma jamoasini oldinda juda tigʻiz taqvim va murakkab safar oʻyinlari kutib turibdi. Jamoa 25-sentabr, juma kuni Turkiyaga safar uyushtirsa, shundan uch kun oʻtib Belgiya bilan bahs olib boradi. Oktyabr oyining boshida esa fransuzlarni oʻz uyida Italiya hamda safarda yana Belgiya qarshiligi kutib turibdi.
Toʻrtta ketma-ket oʻyin terma jamoaning kadrlar zaxirasini jiddiy sinovdan oʻtkazishi aniq. Bunday vaziyatda jamoa yetakchining safda boʻlishi murabbiylar shtabi uchun muhim ahamiyat kasb etadi.
Tibbiy xodimlar va tiklanish jarayoniKlerfonten tibbiy xodimlari futbolchining sogʻligʻini nazoratga olib, uni tezroq safga qaytarish ustida ishlamoqda. Mavsumiy gripp oddiy holat boʻlgani bois, tibbiyot markazi Mbappe alomatlar bartaraf etilishi bilan umumiy guruhga qoʻshilishiga umid qilmoqda.
Turkiyaga qarshi kechadigan bahs oldidan futbolchining maydonga tushish masadasi uning jismoniy holatiga qarab hal qilinadi. Zinedine Zidane va uning shtabi oʻyin oldidan asosiy tarkib borasida yakuniy qarorga kelishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…