Kylian Mbappe gripp alomatlari sabab Fransiya mashgʻulotlarini oʻtkazib yubordi

·24·Sport
Kylian Mbappe gripp alomatlari sabab Fransiya mashgʻulotlarini oʻtkazib yubordi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Kylian Mbappe gripp alomatlari sabab Fransiya terma jamoasining umumiy mashgʻulotlarini oʻtkazib yubordi.
  • Bu holat yangi bosh murabbiy Zinedine Zidane uchun ilk jiddiy muammolardan biriga aylandi.
  • Tibbiy xodimlar Mbappe'ni tezroq safga qaytarish ustida ishlamoqda va uning Turkiyaga qarshi oʻyin oldidan maydonga tushishi jismoniy holatiga bogʻliq boʻladi.

Fransiya terma jamoasi sardori Kylian Mbappe Millatlar ligasi oʻyinlari oldidan gripp alomatlari bezovta qilgani bois Klerfontendagi umumiy guruh mashgʻulotlarida qatnasha olmadi. Goal.com xabar berishicha, Real Madrid hujumchisi ochiq havoda oʻtkazilgan mashgʻulotni oʻtkazib yuborib, binok ichida shugʻullanishga majbur boʻlgan va bu yangi bosh murabbiy Zinedine Zidane uchun ilk jiddiy bosh ogʻriqqa aylandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Parij chekkasidagi mashgʻulot bazasida yuzaga kelgan mazkur kichik muammo 27 yoshli futbolchining jamoani muhim oʻyinlarga boshlab borish jarayoniga vaqtincha toʻsqinlik qildi. Ushbu yigʻin Zinedine Zidane uchun terma jamoa boshqaruvini qabul qilib olganidan keyingi dastlabki yirik sinov hisoblanadi.

Oldinda turgan murakkab safarlar

Fransiya terma jamoasini oldinda juda tigʻiz taqvim va murakkab safar oʻyinlari kutib turibdi. Jamoa 25-sentabr, juma kuni Turkiyaga safar uyushtirsa, shundan uch kun oʻtib Belgiya bilan bahs olib boradi. Oktyabr oyining boshida esa fransuzlarni oʻz uyida Italiya hamda safarda yana Belgiya qarshiligi kutib turibdi.

Toʻrtta ketma-ket oʻyin terma jamoaning kadrlar zaxirasini jiddiy sinovdan oʻtkazishi aniq. Bunday vaziyatda jamoa yetakchining safda boʻlishi murabbiylar shtabi uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Tibbiy xodimlar va tiklanish jarayoni

Klerfonten tibbiy xodimlari futbolchining sogʻligʻini nazoratga olib, uni tezroq safga qaytarish ustida ishlamoqda. Mavsumiy gripp oddiy holat boʻlgani bois, tibbiyot markazi Mbappe alomatlar bartaraf etilishi bilan umumiy guruhga qoʻshilishiga umid qilmoqda.

Turkiyaga qarshi kechadigan bahs oldidan futbolchining maydonga tushish masadasi uning jismoniy holatiga qarab hal qilinadi. Zinedine Zidane va uning shtabi oʻyin oldidan asosiy tarkib borasida yakuniy qarorga kelishi kutilmoqda.

Kylian MbappeFransiyaReal MadridZinedine ZidaneMillatlar ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kylian Mbappe Zinedine Zidane bilan uchrashuvini kinoga qiyosladiKylian Mbappe Zinedine Zidane bilan uchrashuvini kinoga qiyosladi21 sentabr 21:16Rayan Cherki Zinedine Zidane qoʻlida oʻynash sharaf ekanini aytdiRayan Cherki Zinedine Zidane qoʻlida oʻynash sharaf ekanini aytdi21 sentabr 16:53Kylian Mbappe Didye Deshamning ketishi haqida: «Biz murabbiyimizga munosib yakun bera olmadik»Kylian Mbappe Didye Deshamning ketishi haqida: «Biz murabbiyimizga munosib yakun bera olmadik»19 iyul 01:33Kylian Mbappe Usmon Dembele bilan munosabatlariga oydinlik kiritdiKylian Mbappe Usmon Dembele bilan munosabatlariga oydinlik kiritdiKecha 00:52Zinedin Zidan Fransiya terma jamoasidagi taktik rejalari va Kilian Mbappe haqida gapirdiZinedin Zidan Fransiya terma jamoasidagi taktik rejalari va Kilian Mbappe haqida gapirdi18 sentabr 23:39Fransiya terma jamoasida yangi davr: Thierry Henry bosh murabbiylikni orzu qilmoqdaFransiya terma jamoasida yangi davr: Thierry Henry bosh murabbiylikni orzu qilmoqda24 iyul 18:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi