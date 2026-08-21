Tottenxem Omar Marmoush transferi boʻyicha muzokaralarni faollashtirdi
Londonning Tottenxem klubi oʻz hujum chizigʻini kuchaytirish maqsadida transfer bozorida faol harakat qilmoqda. Sky Sport jurnalisti Florian Plettenberg tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, “taqachilar” Manchester Siti hujumchisi Omar Marmoush bilan shartnoma shartlari boʻyicha yakuniy kelishuvga erishdi. Misrlik futbolchi London klubiga oʻtishga yaqin turibdi va bu transfer bosh murabbiy Roberto De Zerbi jamoasi uchun muhim qadam boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirgi vaqtda ikki klub transfer summasi va uning yakuniy shartlarini kelishib olish ustida ish olib bormoqda. Garchi futbolchining oʻzi bilan shaxsiy kelishuvga erishilgan boʻlsa-da, Manchester Siti hamda Tottenxem oʻrtasida yakuniy bitim hali imzolangani yoʻq. Shunga qaramay, muzokaralar jadal davom etayotgani ushbu transfer yaqin kelajakda amalga oshishi mumkinligidan darak beradi.
Jamoaning hujum chizigʻidagi muammolarTottenxem rahbariyati hujum chizigʻiga yangi futbolchi jalb qilishni joriy mavsumdagi ustuvor vazifa deb belgilagan. Soʻnggi 18 oy davomida jamoaning asosiy hujumchilaridan biri Dominik Solanke jarohatlar sababli koʻp oʻyinlarni oʻtkazib yubordi. Shu bilan birga, Richarlisonning shartnomasi yakuniy bosqichga kirgani klubni yangi hujumchi qidirishga majbur qilmoqda.
Agar ushbu transfer muvaffaqiyatli yakunlansa, Omar Marmoush jamoaning yozgi transferlar davridagi yirik loyihasining navbatdagi qismiga aylanadi. Tottenxem joriy mavsumda tarkibni kuchaytirish uchun Yan-Paul van Xecke, Sandro Tonali va Mateus Fernandes transferlariga katta mablagʻ sarflagan edi. Shuningdek, klub Manchester Siti bilan qanot hujumchisi Savino transferi boʻyicha ham kelishuvga erishgan.
Futbolchining faoliyati va statistikasiOmar Marmoush uchun Manchester Siti safida oʻyin amaliyoti kamayib ketgani uning yangi jamoa izlashiga sabab boʻlgan. Misrlik forvard oʻz vaqtida Volfsburgdan Frankfurtning Ayntraxt klubiga erkin agent sifatida koʻchib oʻtgan va Germaniyadagi ilk mavsumidayoq barcha musobaqalarda 17 ta gol urishga muvaffaq boʻlgandi.
Futbolchi ayniqsa 2024–2025-yilgi mavsumning birinchi yarmida yuqori natijalarni qayd etdi. U Germaniya chempionatining 17 ta uchrashuvida 15 ta gol kiritib, 9 ta golli uzatmaga mualliflik qildi. Agar transfer amalga oshsa, Premyer-liga muxlislari hujum chizigʻida mutlaqo yangi va raqobatbardosh variantni koʻrishlari mumkin boʻladi.
…