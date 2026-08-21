Tottenxem Omar Marmoush transferi boʻyicha muzokaralarni faollashtirdi

·13·Sport
Tottenxem Omar Marmoush transferi boʻyicha muzokaralarni faollashtirdi

Londonning Tottenxem klubi oʻz hujum chizigʻini kuchaytirish maqsadida transfer bozorida faol harakat qilmoqda. Sky Sport jurnalisti Florian Plettenberg tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, “taqachilar” Manchester Siti hujumchisi Omar Marmoush bilan shartnoma shartlari boʻyicha yakuniy kelishuvga erishdi. Misrlik futbolchi London klubiga oʻtishga yaqin turibdi va bu transfer bosh murabbiy Roberto De Zerbi jamoasi uchun muhim qadam boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirgi vaqtda ikki klub transfer summasi va uning yakuniy shartlarini kelishib olish ustida ish olib bormoqda. Garchi futbolchining oʻzi bilan shaxsiy kelishuvga erishilgan boʻlsa-da, Manchester Siti hamda Tottenxem oʻrtasida yakuniy bitim hali imzolangani yoʻq. Shunga qaramay, muzokaralar jadal davom etayotgani ushbu transfer yaqin kelajakda amalga oshishi mumkinligidan darak beradi.

Jamoaning hujum chizigʻidagi muammolar

Tottenxem rahbariyati hujum chizigʻiga yangi futbolchi jalb qilishni joriy mavsumdagi ustuvor vazifa deb belgilagan. Soʻnggi 18 oy davomida jamoaning asosiy hujumchilaridan biri Dominik Solanke jarohatlar sababli koʻp oʻyinlarni oʻtkazib yubordi. Shu bilan birga, Richarlisonning shartnomasi yakuniy bosqichga kirgani klubni yangi hujumchi qidirishga majbur qilmoqda.

Agar ushbu transfer muvaffaqiyatli yakunlansa, Omar Marmoush jamoaning yozgi transferlar davridagi yirik loyihasining navbatdagi qismiga aylanadi. Tottenxem joriy mavsumda tarkibni kuchaytirish uchun Yan-Paul van Xecke, Sandro Tonali va Mateus Fernandes transferlariga katta mablagʻ sarflagan edi. Shuningdek, klub Manchester Siti bilan qanot hujumchisi Savino transferi boʻyicha ham kelishuvga erishgan.

Futbolchining faoliyati va statistikasi

Omar Marmoush uchun Manchester Siti safida oʻyin amaliyoti kamayib ketgani uning yangi jamoa izlashiga sabab boʻlgan. Misrlik forvard oʻz vaqtida Volfsburgdan Frankfurtning Ayntraxt klubiga erkin agent sifatida koʻchib oʻtgan va Germaniyadagi ilk mavsumidayoq barcha musobaqalarda 17 ta gol urishga muvaffaq boʻlgandi.

Futbolchi ayniqsa 2024–2025-yilgi mavsumning birinchi yarmida yuqori natijalarni qayd etdi. U Germaniya chempionatining 17 ta uchrashuvida 15 ta gol kiritib, 9 ta golli uzatmaga mualliflik qildi. Agar transfer amalga oshsa, Premyer-liga muxlislari hujum chizigʻida mutlaqo yangi va raqobatbardosh variantni koʻrishlari mumkin boʻladi.

TottenxemOmar MarmoushManchester SitiPremyer-ligaTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Julian Alvaresning Barselonaga oʻtish istagi Atletiko muxlislarini gʻazablantirdiJulian Alvaresning Barselonaga oʻtish istagi Atletiko muxlislarini gʻazablantirdiBugun, 15:38Yuventus darvozabonlar chizigʻida katta oʻzgarishlarga hozirlik koʻrmoqdaYuventus darvozabonlar chizigʻida katta oʻzgarishlarga hozirlik koʻrmoqdaBugun, 15:33Joze Mourinyo Real Madrid yulduzlariga qatʼiy ogohlantirish berdiJoze Mourinyo Real Madrid yulduzlariga qatʼiy ogohlantirish berdiBugun, 15:16Mattia Perinning Palermo jamoasiga oʻtishidagi toʻsiqlar bartaraf etildiMattia Perinning Palermo jamoasiga oʻtishidagi toʻsiqlar bartaraf etildiBugun, 15:15Joze Mourinyo Lamin Yamalni Real Madridga nima uchun olib kelmasligini aytdiJoze Mourinyo Lamin Yamalni Real Madridga nima uchun olib kelmasligini aytdiBugun, 14:53Martin Kyoun Maks Doumenning Arsenal asosiy jamoasidagi o‘rnini baholadiMartin Kyoun Maks Doumenning Arsenal asosiy jamoasidagi o‘rnini baholadiBugun, 14:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)