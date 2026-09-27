Ibodatxon Agojonova finalda g‘alaba qozonib, O‘zbekistonga 9-oltinni keltirdi

·4·Sport
Ibodatxon Agojonova finalda g‘alaba qozonib, O‘zbekistonga 9-oltinni keltirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ibodatxon Agojonova (-57 kg)
  • Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida Xitoy Taypeyi vakili Li Vantinni 3:0 hisobida mag‘lub etib, O‘zbekistonga 9-oltin medalni taqdim etdi.
  • Bu g‘alaba O‘zbekistonning kurash bo‘yicha milliy terma jamoasi uchun muhim yutuq bo‘ldi.
  • Agojonovaning chempionligi O‘zbekiston delegatsiyasining Osiyo o‘yinlaridagi umumiy medallar sonini 9 taga yetkazdi.

Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston delegatsiyasi hisobidagi oltin medallar soni yana bittaga ko‘paydi. Kurash bo‘yicha milliy terma jamoa a’zosi Ibodatxon Agojonova (-57 kg) hal qiluvchi bellashuvda Xitoy Taypeyi vakili Li Vantinni 3:0 hisobida mag‘lub etib, Osiyo o‘yinlari chempioniga aylandi.

Shu tariqa Ibodatxon Agojonova O‘zbekiston delegatsiyasiga musobaqadagi 9-oltin medalni taqdim etdi.

Finalda hal qiluvchi ustunlik

57 kilogrammgacha bo‘lgan vazn toifasidagi final bellashuvi O‘zbekiston va Xitoy Taypeyi vakillari o‘rtasida kechdi.

Agojonova raqibini 3:0 hisobida mag‘lub etib, eng yuqori pog‘onadan joy oldi. Xitoy Taypeyi vakili Li Vantin esa kumush medal bilan kifoyalandi.

Ibodatxon Agojonova — Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlari chempioni!

Bu natija O‘zbekistonning kurashdagi navbatdagi muhim yutug‘i sifatida qayd etildi.

Raqib finalga osonlikcha yetib kelmagan

Ibodatxon Agojonovaning finaldagi raqibi Li Vantin ham musobaqani yuqori darajada o‘tkazdi.

Tayvanlik kurashchi yarim finalda o‘z hamyurti Van Pinchunni 10:0 hisobida mag‘lub etib, finalga yo‘l olgan. Ungacha esa musobaqada bir qator raqiblarini yengib, hal qiluvchi bellashuvga yetib kelgan.

Biroq finalda O‘zbekiston vakili o‘z ustunligini namoyish etdi va raqibini 3:0 hisobida mag‘lub qildi.

O‘zbekiston delegatsiyasi uchun 9-oltin

Ibodatxon Agojonovaning chempionligi O‘zbekistonning Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlaridagi oltin medallari hisobini 9 taga yetkazdi.

Bu natija mamlakat sportchilari uchun musobaqaning muhim pallalarida yana bir yuqori natija qayd etilganini anglatadi. Ayniqsa, kurash kabi O‘zbekiston uchun an’anaviy sport turidagi chempionlik delegatsiyaning umumiy medallar jamg‘armasi uchun muhim qo‘shimcha bo‘ldi.

Kurash Markaziy Osiyo ildizlariga ega bo‘lgan milliy sport turlaridan biri bo‘lib, unda asosiy maqsad raqibni tik turgan holda samarali usul bilan yiqitish hisoblanadi.

Aichi-Nagoyada yana bir o‘zbek chempionligi

Agojonovaning oltin medali O‘zbekiston delegatsiyasining Osiyo o‘yinlaridagi navbatdagi yorqin natijalaridan biri bo‘ldi.

Finaldan keyin raqib tomonning o‘zi ham o‘zbekistonlik sportchining ustunligini tan oldi. Xitoy Taypeyi OAVlari Li Vantinning finalda 0:3 hisobida mag‘lub bo‘lganini xabar qildi.

Shunday qilib, Aichi-Nagoya tatamidagi hal qiluvchi bellashuv O‘zbekiston uchun yana bir oltin medal bilan yakunlandi.

Asosiy natija

Ibodatxon Agojonova (-57 kg) — oltin medal.

Final: O‘zbekiston — Xitoy Taypeyi: 3:0.

O‘zbekiston delegatsiyasi — 9-oltin medal.

Bu natija Ibodatxon Agojonovaning shaxsiy chempionligi bilan birga, O‘zbekistonning Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlaridagi medallar jamg‘armasiga qo‘shilgan navbatdagi oltin sahifa bo‘ldi.

Ibodatxon AgojonovaAichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlariKurashLi Vantin
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Buxorolik bokschi Saidjamshid Jafarov Ozarbayjon safida Yevropa chempioni bo‘ldiBuxorolik bokschi Saidjamshid Jafarov Ozarbayjon safida Yevropa chempioni bo‘ldiKecha 13:13Jahongir Zokirov Tojikiston vakiliga imkoniyat qoldirmadiJahongir Zokirov Tojikiston vakiliga imkoniyat qoldirmadiBugun 16:2946-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida O‘zbekiston barcha frontlarda g‘alaba qozondi46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida O‘zbekiston barcha frontlarda g‘alaba qozondi16 sentabr 23:14Aichi-Nagoyada ikki g‘alaba, ikki mag‘lubiyat: O‘zbekiston bokschilarining natijalariAichi-Nagoyada ikki g‘alaba, ikki mag‘lubiyat: O‘zbekiston bokschilarining natijalariBugun 16:21XX yozgi Osiyo o‘yinlari: Firdavs Atamuradov Aichi-Nagoyada kumush medal oldiXX yozgi Osiyo o‘yinlari: Firdavs Atamuradov Aichi-Nagoyada kumush medal oldi22 sentabr 14:10Shohsanam Sherzodovadan oltin marra»: Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston bayrog‘i baland ko‘tarildiShohsanam Sherzodovadan oltin marra»: Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston bayrog‘i baland ko‘tarildi24 sentabr 10:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi