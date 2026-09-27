Ibodatxon Agojonova finalda g‘alaba qozonib, O‘zbekistonga 9-oltinni keltirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Ibodatxon Agojonova (-57 kg)
- Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida Xitoy Taypeyi vakili Li Vantinni 3:0 hisobida mag‘lub etib, O‘zbekistonga 9-oltin medalni taqdim etdi.
- Bu g‘alaba O‘zbekistonning kurash bo‘yicha milliy terma jamoasi uchun muhim yutuq bo‘ldi.
- Agojonovaning chempionligi O‘zbekiston delegatsiyasining Osiyo o‘yinlaridagi umumiy medallar sonini 9 taga yetkazdi.
Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston delegatsiyasi hisobidagi oltin medallar soni yana bittaga ko‘paydi. Kurash bo‘yicha milliy terma jamoa a’zosi Ibodatxon Agojonova (-57 kg) hal qiluvchi bellashuvda Xitoy Taypeyi vakili Li Vantinni 3:0 hisobida mag‘lub etib, Osiyo o‘yinlari chempioniga aylandi.
Shu tariqa Ibodatxon Agojonova O‘zbekiston delegatsiyasiga musobaqadagi 9-oltin medalni taqdim etdi.
Finalda hal qiluvchi ustunlik
57 kilogrammgacha bo‘lgan vazn toifasidagi final bellashuvi O‘zbekiston va Xitoy Taypeyi vakillari o‘rtasida kechdi.
Agojonova raqibini 3:0 hisobida mag‘lub etib, eng yuqori pog‘onadan joy oldi. Xitoy Taypeyi vakili Li Vantin esa kumush medal bilan kifoyalandi.
Ibodatxon Agojonova — Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlari chempioni!
Bu natija O‘zbekistonning kurashdagi navbatdagi muhim yutug‘i sifatida qayd etildi.
Raqib finalga osonlikcha yetib kelmagan
Ibodatxon Agojonovaning finaldagi raqibi Li Vantin ham musobaqani yuqori darajada o‘tkazdi.
Tayvanlik kurashchi yarim finalda o‘z hamyurti Van Pinchunni 10:0 hisobida mag‘lub etib, finalga yo‘l olgan. Ungacha esa musobaqada bir qator raqiblarini yengib, hal qiluvchi bellashuvga yetib kelgan.
Biroq finalda O‘zbekiston vakili o‘z ustunligini namoyish etdi va raqibini 3:0 hisobida mag‘lub qildi.
O‘zbekiston delegatsiyasi uchun 9-oltin
Ibodatxon Agojonovaning chempionligi O‘zbekistonning Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlaridagi oltin medallari hisobini 9 taga yetkazdi.
Bu natija mamlakat sportchilari uchun musobaqaning muhim pallalarida yana bir yuqori natija qayd etilganini anglatadi. Ayniqsa, kurash kabi O‘zbekiston uchun an’anaviy sport turidagi chempionlik delegatsiyaning umumiy medallar jamg‘armasi uchun muhim qo‘shimcha bo‘ldi.
Kurash Markaziy Osiyo ildizlariga ega bo‘lgan milliy sport turlaridan biri bo‘lib, unda asosiy maqsad raqibni tik turgan holda samarali usul bilan yiqitish hisoblanadi.
Aichi-Nagoyada yana bir o‘zbek chempionligi
Agojonovaning oltin medali O‘zbekiston delegatsiyasining Osiyo o‘yinlaridagi navbatdagi yorqin natijalaridan biri bo‘ldi.
Finaldan keyin raqib tomonning o‘zi ham o‘zbekistonlik sportchining ustunligini tan oldi. Xitoy Taypeyi OAVlari Li Vantinning finalda 0:3 hisobida mag‘lub bo‘lganini xabar qildi.
Shunday qilib, Aichi-Nagoya tatamidagi hal qiluvchi bellashuv O‘zbekiston uchun yana bir oltin medal bilan yakunlandi.
Asosiy natija
Ibodatxon Agojonova (-57 kg) — oltin medal.
Final: O‘zbekiston — Xitoy Taypeyi: 3:0.
O‘zbekiston delegatsiyasi — 9-oltin medal.
Bu natija Ibodatxon Agojonovaning shaxsiy chempionligi bilan birga, O‘zbekistonning Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlaridagi medallar jamg‘armasiga qo‘shilgan navbatdagi oltin sahifa bo‘ldi.
Izohlar 0
…