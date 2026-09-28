Ispaniya U-20 ayollar terma jamoasi jahon chempioni boʻldi

·57·Sport
Ispaniya U-20 ayollar terma jamoasi jahon chempioni boʻldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ispaniya U-20 ayollar terma jamoasi Shimoliy Koreyani penaltilar seriyasida 4:3 hisobida magʻlub etib, jahon chempioni boʻldi.
  • Asosiy va qoʻshimcha vaqtda hisob ochilmagani sababli oʻyin taqdiri penaltilar orqali hal boʻldi, bu Ispaniya futbolining xalqaro maydondagi ustunligini yana bir bor koʻrsatdi.
  • Darvozabon Laia Lopezning seyvlari va penaltilar seriyasidagi sovuqqonlik Ispaniyaga ushbu gʻalabani olib keldi.

Ispaniya yoshlar terma jamoasi U-20 ayollar oʻrtasidagi jahon chempionati finalida Shimoliy Koreyani penaltilar seriyasida taslim etib, bosh sovrinni qoʻlga kiritdi. Goal.com xabar berishicha, mazkur gʻalaba Ispaniya futbolining xalqaro maydondagi mutlaq ustunligini yana bir bor yaqqol namoyish etdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Guruhdagi va pley-bosoddagi shiddatli bahslardan soʻng hal qiluvchi toʻqnashuv oʻta murosasiz kechdi. Asosiy va qoʻshimcha daqiqalar davomida darvozalar daxlsiz qoldi va oʻyin taqdiri 0:0 hisobidagi durang bilan yakunlandi.

Gʻoliblik sari ogʻir qadam

120 daqiqalik oʻyin davomida Ispaniya vakillari maydonda ustunlikka erishib, toʻp nazoratini oʻz qoʻlida saqlashdi. Biroq Alba Serrato va Pau Comendador kabi hujumchilarning imkoniyatlari Shimoliy Koreya himoyachilari hamda darvozaboni Pak Ju tomonidan bartaraf etildi.

Osiyo chempionlari asosan tezkor qarshi hujumlarga tayanib harakat qilishdi. Osiyo vakillari 2025-yilda Niderlandiyaga qarshi U-17 jahon chempionati finalida zafar quchgan boʻlsa-da, bu safar hal qiluvchi pallada omad ulardan yuz oʻgirdi.

Penaltilar seriyasidagi dramatik yakun

Gʻolibni aniqlash uchun belgilangan penaltilar seriyasida ispan futbolchilari sovuqqonlik namoyish etishdi. Yakunda Ispaniya 4:3 hisobida gʻalaba qozonib, oʻz tarixidagi ikkinchi U-20 jahon chempioni unvoniga sazovor boʻldi.

Bu muvaffaqiyatda darvozabon Laia Lopezning seyvlari hal qiluvchi rol oʻynadi. U ogʻir vaziyatlarda jamoani muqarrar gollardan saqlab qoldi.

Ispaniya futbolining oltin davri

Mazkur chempionlik Ispaniya futbolining barcha yosh toifalaridagi ulkan muvaffaqiyatlari mantiqiy davomi boʻldi. Eslatib oʻtamiz, avvalroq ayollar milliy terma jamoasi 2023-yilgi mundialda zafar quchgan boʻlsa, erkaklar terma jamoasi ham xalqaro maydonlarda yirik gʻoliblarga aylangan edi.

Hozirda yosh chempionlar vataniga tantanali kutib olish marosimlari uchun qaytmoqda. Kelgusida esa eʼtibor 2027-yilda Braziliya mezbonlik qiladigan oʻninchi jahon chempionatiga qaratiladi.

IspaniyaFutbolJahon chempionatiShimoliy KoreyaSport
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Angliya 2038 yoki 2042 yilgi futbol boʻyicha Jahon chempionatiga mezbonlik qilishni rejalashtirmoqdaAngliya 2038 yoki 2042 yilgi futbol boʻyicha Jahon chempionatiga mezbonlik qilishni rejalashtirmoqda22 avgust 02:54Tyerri Anri Ispaniya termasining ustunligini eʼtirof etdiTyerri Anri Ispaniya termasining ustunligini eʼtirof etdi24 sentabr 22:34Italiya U-20 ayollar terma jamoasi sardori Ispaniyaga qarshi yarim final oldidan fikr bildirdiItaliya U-20 ayollar terma jamoasi sardori Ispaniyaga qarshi yarim final oldidan fikr bildirdi22 sentabr 23:37Lamin Yamal jahon chempionatidagi oʻyinidan nega norozi boʻlganini aytdiLamin Yamal jahon chempionatidagi oʻyinidan nega norozi boʻlganini aytdi14 sentabr 14:16Lionel Messi ter jamoadagi faoliyatini yakunladiLionel Messi ter jamoadagi faoliyatini yakunladi31 avgust 20:30Voytsex Shesni chekish odati haqida ochiq gapirdiVoytsex Shesni chekish odati haqida ochiq gapirdi1 avgust 17:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi