Ispaniya U-20 ayollar terma jamoasi jahon chempioni boʻldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Ispaniya U-20 ayollar terma jamoasi Shimoliy Koreyani penaltilar seriyasida 4:3 hisobida magʻlub etib, jahon chempioni boʻldi.
- Asosiy va qoʻshimcha vaqtda hisob ochilmagani sababli oʻyin taqdiri penaltilar orqali hal boʻldi, bu Ispaniya futbolining xalqaro maydondagi ustunligini yana bir bor koʻrsatdi.
- Darvozabon Laia Lopezning seyvlari va penaltilar seriyasidagi sovuqqonlik Ispaniyaga ushbu gʻalabani olib keldi.
Ispaniya yoshlar terma jamoasi U-20 ayollar oʻrtasidagi jahon chempionati finalida Shimoliy Koreyani penaltilar seriyasida taslim etib, bosh sovrinni qoʻlga kiritdi. Goal.com xabar berishicha, mazkur gʻalaba Ispaniya futbolining xalqaro maydondagi mutlaq ustunligini yana bir bor yaqqol namoyish etdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Guruhdagi va pley-bosoddagi shiddatli bahslardan soʻng hal qiluvchi toʻqnashuv oʻta murosasiz kechdi. Asosiy va qoʻshimcha daqiqalar davomida darvozalar daxlsiz qoldi va oʻyin taqdiri 0:0 hisobidagi durang bilan yakunlandi.
Gʻoliblik sari ogʻir qadam120 daqiqalik oʻyin davomida Ispaniya vakillari maydonda ustunlikka erishib, toʻp nazoratini oʻz qoʻlida saqlashdi. Biroq Alba Serrato va Pau Comendador kabi hujumchilarning imkoniyatlari Shimoliy Koreya himoyachilari hamda darvozaboni Pak Ju tomonidan bartaraf etildi.
Osiyo chempionlari asosan tezkor qarshi hujumlarga tayanib harakat qilishdi. Osiyo vakillari 2025-yilda Niderlandiyaga qarshi U-17 jahon chempionati finalida zafar quchgan boʻlsa-da, bu safar hal qiluvchi pallada omad ulardan yuz oʻgirdi.
Penaltilar seriyasidagi dramatik yakunGʻolibni aniqlash uchun belgilangan penaltilar seriyasida ispan futbolchilari sovuqqonlik namoyish etishdi. Yakunda Ispaniya 4:3 hisobida gʻalaba qozonib, oʻz tarixidagi ikkinchi U-20 jahon chempioni unvoniga sazovor boʻldi.
Bu muvaffaqiyatda darvozabon Laia Lopezning seyvlari hal qiluvchi rol oʻynadi. U ogʻir vaziyatlarda jamoani muqarrar gollardan saqlab qoldi.
Ispaniya futbolining oltin davriMazkur chempionlik Ispaniya futbolining barcha yosh toifalaridagi ulkan muvaffaqiyatlari mantiqiy davomi boʻldi. Eslatib oʻtamiz, avvalroq ayollar milliy terma jamoasi 2023-yilgi mundialda zafar quchgan boʻlsa, erkaklar terma jamoasi ham xalqaro maydonlarda yirik gʻoliblarga aylangan edi.
Hozirda yosh chempionlar vataniga tantanali kutib olish marosimlari uchun qaytmoqda. Kelgusida esa eʼtibor 2027-yilda Braziliya mezbonlik qiladigan oʻninchi jahon chempionatiga qaratiladi.
Izohlar 0
…