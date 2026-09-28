Kot-d’Ivuar va San-Marino NASAning Artemis kelishuviga qoʻshildi

·11·Texno
Kot-d’Ivuar va San-Marino NASAning Artemis kelishuviga qoʻshildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Kot-d’Ivuar va San-Marino «Artemis kelishuvlari»ga qoʻshilib, ushbu tashabbusning 75 va 76-ishtirokchisiga aylandi.
  • Kot-d’Ivuar uchun bu qadam 24-sentabrda Africa Space Expo ASPEX 2026 konferensiyasi doirasida, San-Marino uchun esa 25-sentabrda amalga oshdi.
  • «Artemis kelishuvlari»
  • Oyni, Marsni va boshqa osmon jismlarini tinch yoʻl bilan oʻrganish tamoyillarini belgilaydi va kichik davlatlarga ham global kosmik tadqiqotlarda qatnashish imkonini beradi.

Kosmosni tinch yoʻl bilan oʻrganish va tadqiq qilish boʻyicha xalqaro hamkorlik kengayib bormoqda. Ikki kun ichida Kot-d’Ivuar va San-Marino davlatlari NASA tomonidan ilgari surilgan «Artemis kelishuvlari»ga rasman imzo chekib, ushbu tashabbusning 75 va 76-ishtirokchisiga aylandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Kot-d’Ivuar uchun bu muhim qadam 24-sentabr kuni Abijanda boʻlib oʻtgan Afrika ittifoqining Africa Space Expo ASPEX 2026 konferensiyasi doirasida amalga oshirildi. Hujjatni mamlakat nomidan Oliy taʼlim va ilmiy tadqiqotlar vaziri Adama Diavara imzoladi.

Oradan bir kun oʻtib, 25-sentabr kuni Rimini shahrida San-Marino ham mazkur xalqaro shartnomaga qoʻshildi. San-Marino Sanoat va texnologik tadqiqotlar vaziri Rossano Fabbri imzolagan bu hujjat kichik Yevropa davlatining ham kosmik tashabbuslarga qiziqishi ortib borayotganini koʻrsatadi.

Kosmik infratuzilma va hamkorlik tarixi

Kot-d’Ivuar uchun bu kelishuv AQSh kosmik agentligi bilan uzoq yillik hamkorlikning mantiqiy davomi boʻldi. Mamlakat 2019 yildan buyon NASA bilan birgalikda Yerni kuzatish hamda geodeziya — Yerning shakli, tortishish kuchi va harakatini oʻlchash yoʻnalishlarida ish olib bormoqda.

Shuningdek, 2025 yilda Kot-d’Ivuar oʻzining milliy kosmik agentligini tashkil etgan edi. Ushbu idora Yer yuzasini kuzatish, koinot ob-havosi, astronomiya, sunʼiy yoʻldosh navigatsiyasi va aloqa sohasidagi milliy loyihalarni muvofiqlashtirib kelmoqda.

San-Marino esa hozircha bunday keng koʻlamli milliy kosmik infratuzilmaga ega emas. Shunga qaramay, NASA rasmiylari ushbu davlat kelgusida Oy loyihalarida qatnashish imkoniyatlarini koʻrib chiqayotganini alohida taʼkidladi.

Artemis kelishuvlarining asosiy tamoyillari

NASA maʼlumotlariga koʻra, barcha ishtirokchi davlatlar ilmiy asboblar, texnologik namoyishlar, sunʼiy yoʻldoshlar va boshqa ishlanmalar orqali insonni Oyga yetkazib berish jarayoniga oʻz hissasini qoʻshishi mumkin. Bu esa kichik davlatlarga ham global kosmik tadqiqotlarda qatnashish yoʻlini ochadi.

Eslatib oʻtamiz, «Artemis kelishuvlari» 2020 yilda NASA, AQSh Davlat departamenti va yana yettita davlat tomonidan taʼsis etilgan edi. Hujjat davlatlar va xususiy kompaniyalarning Oyga qiziqishi ortib borayotgan davrda Oyni, Marsni va boshqa osmon jismlarini shaffof, xavfsiz va tinch yoʻl bilan oʻrganish amaliy tamoyillarini belgilaydi.

Mutaxassislarning tushuntirishicha, kelishuvni imzolash mamlakatning biron-bir aniq missiyada avtomatik ravishda qatnashishini yoki oy dasturini moliyalashtirishini anglatmaydi. U faqatgina bayon etilgan tamoyillarga qoʻshilishni qayd etib, NASA va boshqa ishtirokchilar bilan kelgusidagi hamkorlik eshiklarini ochadi.

NASAArtemisKosmosKot-dIvuarSan-Marino
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NASA rahbari Artemis dasturini tezlashtirish vaqtini maʼlum qildiNASA rahbari Artemis dasturini tezlashtirish vaqtini maʼlum qildi25 sentabr 16:55Starship raketa tizimi 2027 yildan haftalik chastotada uchirilishi mumkinStarship raketa tizimi 2027 yildan haftalik chastotada uchirilishi mumkin29 avgust 09:53NASA Oydagi dastlabki qoʻnishlar uchun yangi va soddalashtirilgan скафандр yaratmoqdaNASA Oydagi dastlabki qoʻnishlar uchun yangi va soddalashtirilgan скафандр yaratmoqda3 sentabr 20:57Artemis 2 astronavti NASAʻni Oyga qoʻnish rejasini oʻzgartirishga chaqirdiArtemis 2 astronavti NASAʻni Oyga qoʻnish rejasini oʻzgartirishga chaqirdi26 iyul 02:20NASA Swift teleskopini qutqarish missiyasi muvaffaqiyatsiz yakunlandiNASA Swift teleskopini qutqarish missiyasi muvaffaqiyatsiz yakunlandi26 sentabr 17:21Habble kosmik teleskopi Yer atrofida 200 minginchi the aylanmani amalga oshirdiHabble kosmik teleskopi Yer atrofida 200 minginchi the aylanmani amalga oshirdi24 sentabr 10:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi