Jon Stounz tezlikni oshirgani uchun jarimaga tortildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Angliya terma jamoasi himoyachisi Jon Stounz tezlikni oshirgani uchun sud tomonidan jarimaga tortildi.
- U Cheshire'dagi uyi yaqinida soatiga 43 mil tezlikda avtomobil boshqargani aniqlangan.
- Xalqaro uchrashuvlar va band jadval tufayli futbolchi politsiya xatlariga o'z vaqtida javob bera olmagan, natijada ish sudga oshirilgan.
Inter himoyachisi Jon Stounz Angliya terma jamoasi safida xalqaro burchini bajarayotgan vaqtida politsiya xatlarini oʻtkazib yuborgani sababli sud tomonidan jarimaga tortildi. The Independent nashri xabar qilishicha, tajribali futbolchi tezlikni cheklangan meʼyordan oshirgani uchun javobgarlikka tortilgan boʻlib, bu holat maʼmuriy tushunmovchiliklar va band taqvim ortidan kelib chiqqan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Joriy yilning may oyida oʻzining Cheshireʼdagi uyi yaqinida Range Rover rusumli avtomobilini soatiga 43 mil tezlikda boshqargani aniqlangan. Holat boʻlib oʻtgan vaqtda 32 yoshli futbolchi politsiya xodimlariga mashinani oʻzi boshqarganini darhol tan olgan. Biroq vaziyat keyinchalik kutilmagan tus olgan va sud jarayoniga qadar yetib borgan.
Xalqaro xizmat va eʼtibordan chetda qolgan xatlarPolitsiyaning birinchi murojaatidan keyin Jon Stounz ikkinchi muhim xatga javob bera olmagan. Ushbu hujjat futbolchiga sudga bormasdan, belgilangan jarimani toʻlash imkoniyatini taqdim etishi kerak edi. Biroq xat vaqtida bajarilmagani bois ish Yagona adliya tartib-taomili orqali sudga oshirilgan.
Magistratura sudi himoyachiga toʻrtta jarima ochkosini tayinladi va jami 666 funt sterling miqdorida jarima belgiladi. Shuningdek, u 120 funt sterling miqdoridagi sud xarajatlari hamda 266 funt sterlinglik jabrlanuvchilar jamgʻarmasi toʻlovini ham qoplashi shart etib belgilandi.
Band taqvim va turar joyning qarovsiz qolishiFutbolchi Uarrinkton magistratura sudiga yozgan maktubida sodir boʻlgan voqeani batafsil tushuntirib bergan. U tezlikni oshirgani boʻyicha aybni toʻliq tan olib, xatlarga oʻz vaqtida javob bera olmagani sababini quyidagicha izohlagan:
- May oyining oxirida shaxsiy maʼlumotlarini yuborib, darhol Angliya terma jamoasi yigʻiniga yoʻl olgani;
- Jahon chempionati doirasidagi musobaqalar 19-iyulga qadar davom etgani;
- Turnirdan keyingi taʼtil hamda Inter safiga oʻtish bilan bogʻliq yozgi transfer ishlari sababli uyida uzoq vaqt boʻlmagani.
Izohlar 0
…