Jon Stounz tezlikni oshirgani uchun jarimaga tortildi

·39·Sport
Jon Stounz tezlikni oshirgani uchun jarimaga tortildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Angliya terma jamoasi himoyachisi Jon Stounz tezlikni oshirgani uchun sud tomonidan jarimaga tortildi.
  • U Cheshire'dagi uyi yaqinida soatiga 43 mil tezlikda avtomobil boshqargani aniqlangan.
  • Xalqaro uchrashuvlar va band jadval tufayli futbolchi politsiya xatlariga o'z vaqtida javob bera olmagan, natijada ish sudga oshirilgan.

Inter himoyachisi Jon Stounz Angliya terma jamoasi safida xalqaro burchini bajarayotgan vaqtida politsiya xatlarini oʻtkazib yuborgani sababli sud tomonidan jarimaga tortildi. The Independent nashri xabar qilishicha, tajribali futbolchi tezlikni cheklangan meʼyordan oshirgani uchun javobgarlikka tortilgan boʻlib, bu holat maʼmuriy tushunmovchiliklar va band taqvim ortidan kelib chiqqan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Joriy yilning may oyida oʻzining Cheshireʼdagi uyi yaqinida Range Rover rusumli avtomobilini soatiga 43 mil tezlikda boshqargani aniqlangan. Holat boʻlib oʻtgan vaqtda 32 yoshli futbolchi politsiya xodimlariga mashinani oʻzi boshqarganini darhol tan olgan. Biroq vaziyat keyinchalik kutilmagan tus olgan va sud jarayoniga qadar yetib borgan.

Xalqaro xizmat va eʼtibordan chetda qolgan xatlar

Politsiyaning birinchi murojaatidan keyin Jon Stounz ikkinchi muhim xatga javob bera olmagan. Ushbu hujjat futbolchiga sudga bormasdan, belgilangan jarimani toʻlash imkoniyatini taqdim etishi kerak edi. Biroq xat vaqtida bajarilmagani bois ish Yagona adliya tartib-taomili orqali sudga oshirilgan.

Magistratura sudi himoyachiga toʻrtta jarima ochkosini tayinladi va jami 666 funt sterling miqdorida jarima belgiladi. Shuningdek, u 120 funt sterling miqdoridagi sud xarajatlari hamda 266 funt sterlinglik jabrlanuvchilar jamgʻarmasi toʻlovini ham qoplashi shart etib belgilandi.

Band taqvim va turar joyning qarovsiz qolishi

Futbolchi Uarrinkton magistratura sudiga yozgan maktubida sodir boʻlgan voqeani batafsil tushuntirib bergan. U tezlikni oshirgani boʻyicha aybni toʻliq tan olib, xatlarga oʻz vaqtida javob bera olmagani sababini quyidagicha izohlagan:

  • May oyining oxirida shaxsiy maʼlumotlarini yuborib, darhol Angliya terma jamoasi yigʻiniga yoʻl olgani;
  • Jahon chempionati doirasidagi musobaqalar 19-iyulga qadar davom etgani;
  • Turnirdan keyingi taʼtil hamda Inter safiga oʻtish bilan bogʻliq yozgi transfer ishlari sababli uyida uzoq vaqt boʻlmagani.
Natijada futbolchining Britaniyadagi uyi deyarli toʻrt oy davomida boʻsh qolgan va kelgan rasmiy xatlar eʼtibordan chetda toʻplanib qolgan. Stounz suddagi tushuntirishlarida tezlikni oshirgani boʻyicha eʼtirozi yoʻqligini va yuzaga kelgan holat shunchaki band jadval tufayli kelib chiqqan maʼmuriy xato ekanini taʼkidlab oʻtdi.

Jon StounzInterAngliya terma jamoasiFutbol yangiliklariAPL
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tomas Tuxel Garri Maguayrga qattiq shart qoʻydi va terma jamoadagi kelajagiga nuqta qoʻydiTomas Tuxel Garri Maguayrga qattiq shart qoʻydi va terma jamoadagi kelajagiga nuqta qoʻydi20 sentabr 11:36Tomas Tuxel Argentinaga qarshi magʻlubiyatni azob deb atadiTomas Tuxel Argentinaga qarshi magʻlubiyatni azob deb atadi17 sentabr 12:39Tomas Tuxel Meksikadagi gʻalabadan soʻng maydon maysasini tishlamaganidan afsusdaTomas Tuxel Meksikadagi gʻalabadan soʻng maydon maysasini tishlamaganidan afsusda16 sentabr 09:11Manuel Akanji Jon Stounzning Interdagi faoliyatiga ishonch bildirmoqdaManuel Akanji Jon Stounzning Interdagi faoliyatiga ishonch bildirmoqda18 avgust 17:59Jon Stounz Inter safidagi debyutidayoq gol urdi va Chempionlar ligasini nishonga oldiJon Stounz Inter safidagi debyutidayoq gol urdi va Chempionlar ligasini nishonga oldi16 avgust 15:11Inter mavsumoldi soʻnggi oʻrtoqlik oʻyinida Real Betichni taslim etdiInter mavsumoldi soʻnggi oʻrtoqlik oʻyinida Real Betichni taslim etdi16 avgust 00:16
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi