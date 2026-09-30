Shaxmat chempionlariga uy, mashina va pul mukofoti: Prezidentdan samimiy hazil va e’tirof

·55·Sport
Shaxmat chempionlariga uy, mashina va pul mukofoti: Prezidentdan samimiy hazil va e’tirof
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida g‘alaba qozongan O‘zbekiston terma jamoasi a’zolari Prezident Shavkat Mirziyoyev qarori bilan zamonaviy uy-joy, avtomashinalar va pul mukofotlari bilan taqdirlandi.
  • Prezidentning bo‘lajak kelinlar uchun uy muhimligini ta’kidlagan hazili tadbir ishtirokchilarida samimiy kulgu uyg‘otdi.
  • Terma jamoa yetakchisi Nodirbek Abdusattorov esa O‘zbekistondagi shaxmatga qaratilayotgan e’tiborni dunyoda tengi yo‘qligini ta’kidladi.

Samarqand mezbonlik qilgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida jahonni lol qoldirgan O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolari davlat darajasida misli ko‘rilmagan ehtirom bilan taqdirlandi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning qaroriga muvofiq, qahramon grossmeysterlarga bepul zamonaviy uy-joy, qimmatbaho avtomashinalar hamda yirik miqdordagi pul mukofotlari tantanali ravishda topshirildi.

Tantanali tadbirda davlat rahbarining yigitlarga qarata: «Mashina ham kerak, lekin kelajak kelinlar uchun uy kerak», deya qilgan samimiy hazili zaldagi barcha ota-onalar va chempionlarning samimiy tabassumiga sabab bo‘ldi. 1-doskada yakkalik oltin medalini qo‘lga kiritgan terma jamoa yetakchisi Nodirbek Abdusattorov esa minbardan turib: «Biznikidaqa shaxmatni sevadigan Prezident dunyoda hech qayerda yo‘q», deya milliy sportga berilayotgan e’tiborga yuksak baho berdi.

«Uy-joy, qimmatbaho mashina va bo‘ydoq yigitlar tabassumi»: Tantanali tadbirning 5 ta asosiy nuqtasi

Olimpiada qahramonlarini taqdirlash marosimidan eng muhim rasmiy va samimiy tafsilotlar:

  • Uch tomonlama ulkan mukofot: Prezident qarori bilan shaxmatchilarimizga yangi xonadonlar kaliti, xizmat ko‘rsatgan avtomashinalar va yirik pul mukofotlari berildi;

  • Prezidentning samimiy hazili: Davlat rahbarining oila qurish arafasida turgan bo‘ydoq chempion yigitlarga uy-joy kelinlar uchun eng muhim poydevor ekani haqidagi lutfi olqishlarga sabab bo‘ldi;

  • Nodirbek Abdusattorovning tarixiy e’tirofi: Yetakchi grossmeysterimiz davlat tomonidan shaxmatga ko‘rsatilayotgan bunday e’tibor jahonning hech bir mamlakatida yo‘qligini faxr bilan ta’kidladi;

  • Ota-onalarning cheksiz quvonchi: Marosimda ishtirok etgan chempionlarning onalari va yaqinlari ko‘z yoshlari hamda minnatdorchilik bilan g‘alabalarni bayram qildi;

  • Yangi marralar sari qasamyod: Sportchilarimiz va murabbiylar shtabi kelgusi Jahon toji bahslarida ham O‘zbekiston bayrog‘ini eng yuqori cho‘qqilarga ko‘tarishga va’da berishdi.

Olimpiada qahramonlarini davlat tomonidan rag‘batlantirish paketi tasnifi

Shaxmat bo‘yicha chempionlarga taqdim etilgan moddiy va ma’naviy sovg‘alar ko‘rinishi:

Rag‘batlantirish yo‘nalishi

Berilgan sovrin va imtiyozlar

Ijtimoiy va psixologik ahamiyati

Ko‘chmas mulk tuhfasi

Poytaxtdan shinam va zamonaviy xonadonlar (uy-joy)

Bo‘lajak oila va kelinlar uchun mustahkam poydevor, ijtimoiy himoya

Avtomobil mukofoti

Eng so‘nggi rusumdagi yangi yengil avtomashinalar

Shaxsiy harakatlanish erkinligi va chempionlik ramzi

Moliyaviy to‘lovlar

Yirik miqdordagi bir martalik pul mukofotlari

Intellektual mehnatning to‘liq qadrlanishi va kelajak sarmoyasi

Ma’naviy e’tirof

Davlat rahbarining shaxsiy minnatdorchiligi va tabrigi

Yoshlar orasida intellektual sportga qiziqishni keskin oshirish

Jamoaviy qo‘llab-quvvatlov

Murabbiylar va ota-onalarning davlat darajasida e’zozlanishi

Oila instituti va ustoz-shogird maktabiga berilgan yuksak hurmat

Ijtimoiy va sport ekspertizasi: Nega bunday mukofotlar intellektual avlodni tarbiyalaydi?

Sport tahlilchilari, sotsiologlar va xalqaro shaxmat ekspertlarining xulosalari:

  • «Aql egalarining qadrlanishi — millat g‘alabasi»: Yillar davomida faqat yakkakurash va og‘ir sport vakillariga uy va mashina beriladi degan qarashlar ortda qoldi; aql va zakovat sporti bo‘lgan shaxmatchilarning bu darajada yuksak moddiy ta’minlanishi yosh avlodga faqat musht bilan emas, bilim va tafakkur bilan ham mamlakat qahramoniga aylanish va farovon yashash mumkinligini ko‘rsatdi;

  • «Kelinlar uchun uy» hazili ortidagi hayotiy haqiqat: Prezidentning uy-joy masalasidagi hazilomuz munosabatida juda katta hayotiy mantiq bor; 18–22 yoshli yosh yigitlarning oila qurishi, ro‘zg‘or tashvishlaridan xoli bo‘lib, bor diqqatini faqat shaxsiy Jahon chempionligi (FIDЕ toji)ga qaratishi uchun uy-joy eng muhim kafolat hisoblanadi;

  • Dunyoga namuna bo‘lgan tizim: Nodirbek Abdusattorov haqli ravishda ta’kidlaganidek, dunyoning hech bir davlatida davlat rahbari shaxmatchilarni shaxsan kutib olib, bunday miqyosda taqdirlamaydi; aynan shunday g‘amxo‘rlik va tizimli siyosat sababli bugun O‘zbekiston sayyoraning eng yetakchi shaxmat superdavlatiga aylandi.

Sizningcha, intellektual sport ustalarining davlat tomonidan uy-joy, avtomashina va katta mukofotlar bilan taqdirlanishi yoshlarning ilm va kitobga bo‘lgan qiziqishini qanchalik oshiradi? Terma jamoamiz a’zolari orasida bo‘lajak Jahon toji (FIDЕ shaxsiy chempionligi) sohibi bo‘lishga birinchi navbatda kimni eng munosib deb bilasiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek sportidagi ushbu quvonchli tarixiy tahlilni barcha yurtdoshlarimiz bilan baham ko‘ring!

Shavkat MirziyoyevNodirbek Abdusattorov46-Butunjahon shaxmat OlimpiadasiO‘zbekiston shaxmat jamoasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston erkak shaxmatchilar jamoalari Samarqandda tengsiz: 9-turning to‘liq natijalariO‘zbekiston erkak shaxmatchilar jamoalari Samarqandda tengsiz: 9-turning to‘liq natijalari25 sentabr 21:5146-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida O‘zbekiston barcha frontlarda g‘alaba qozondi46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida O‘zbekiston barcha frontlarda g‘alaba qozondi16 sentabr 23:14Shaxmat Olimpiadasida 4-tur: O‘zbekiston terma jamoalarining bugungi raqiblari kimlar?Shaxmat Olimpiadasida 4-tur: O‘zbekiston terma jamoalarining bugungi raqiblari kimlar?19 sentabr 10:48AQSH tor-mor etildi: Abdusattorov Karuanani, Yakubboyev Nimannni taslim qildi!AQSH tor-mor etildi: Abdusattorov Karuanani, Yakubboyev Nimannni taslim qildi!25 sentabr 20:30Samarqandda titanlar jangi: 9-turda O‘zbekiston – AQSH to‘qnashuvi va Hindiston sinoviSamarqandda titanlar jangi: 9-turda O‘zbekiston – AQSH to‘qnashuvi va Hindiston sinovi25 sentabr 10:59O‘zbek shaxmatining mutlaq triumfi: Abdusattorovda oltin, Yoqubboyev va Sindarovda medallarO‘zbek shaxmatining mutlaq triumfi: Abdusattorovda oltin, Yoqubboyev va Sindarovda medallarKecha 17:04
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi