Shaxmat chempionlariga uy, mashina va pul mukofoti: Prezidentdan samimiy hazil va e’tirof
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida g‘alaba qozongan O‘zbekiston terma jamoasi a’zolari Prezident Shavkat Mirziyoyev qarori bilan zamonaviy uy-joy, avtomashinalar va pul mukofotlari bilan taqdirlandi.
- Prezidentning bo‘lajak kelinlar uchun uy muhimligini ta’kidlagan hazili tadbir ishtirokchilarida samimiy kulgu uyg‘otdi.
- Terma jamoa yetakchisi Nodirbek Abdusattorov esa O‘zbekistondagi shaxmatga qaratilayotgan e’tiborni dunyoda tengi yo‘qligini ta’kidladi.
Samarqand mezbonlik qilgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasida jahonni lol qoldirgan O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolari davlat darajasida misli ko‘rilmagan ehtirom bilan taqdirlandi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning qaroriga muvofiq, qahramon grossmeysterlarga bepul zamonaviy uy-joy, qimmatbaho avtomashinalar hamda yirik miqdordagi pul mukofotlari tantanali ravishda topshirildi.
Tantanali tadbirda davlat rahbarining yigitlarga qarata: «Mashina ham kerak, lekin kelajak kelinlar uchun uy kerak», deya qilgan samimiy hazili zaldagi barcha ota-onalar va chempionlarning samimiy tabassumiga sabab bo‘ldi. 1-doskada yakkalik oltin medalini qo‘lga kiritgan terma jamoa yetakchisi Nodirbek Abdusattorov esa minbardan turib: «Biznikidaqa shaxmatni sevadigan Prezident dunyoda hech qayerda yo‘q», deya milliy sportga berilayotgan e’tiborga yuksak baho berdi.
«Uy-joy, qimmatbaho mashina va bo‘ydoq yigitlar tabassumi»: Tantanali tadbirning 5 ta asosiy nuqtasi
Olimpiada qahramonlarini taqdirlash marosimidan eng muhim rasmiy va samimiy tafsilotlar:
Uch tomonlama ulkan mukofot: Prezident qarori bilan shaxmatchilarimizga yangi xonadonlar kaliti, xizmat ko‘rsatgan avtomashinalar va yirik pul mukofotlari berildi;
Prezidentning samimiy hazili: Davlat rahbarining oila qurish arafasida turgan bo‘ydoq chempion yigitlarga uy-joy kelinlar uchun eng muhim poydevor ekani haqidagi lutfi olqishlarga sabab bo‘ldi;
Nodirbek Abdusattorovning tarixiy e’tirofi: Yetakchi grossmeysterimiz davlat tomonidan shaxmatga ko‘rsatilayotgan bunday e’tibor jahonning hech bir mamlakatida yo‘qligini faxr bilan ta’kidladi;
Ota-onalarning cheksiz quvonchi: Marosimda ishtirok etgan chempionlarning onalari va yaqinlari ko‘z yoshlari hamda minnatdorchilik bilan g‘alabalarni bayram qildi;
Yangi marralar sari qasamyod: Sportchilarimiz va murabbiylar shtabi kelgusi Jahon toji bahslarida ham O‘zbekiston bayrog‘ini eng yuqori cho‘qqilarga ko‘tarishga va’da berishdi.
Olimpiada qahramonlarini davlat tomonidan rag‘batlantirish paketi tasnifi
Shaxmat bo‘yicha chempionlarga taqdim etilgan moddiy va ma’naviy sovg‘alar ko‘rinishi:
Rag‘batlantirish yo‘nalishi
Berilgan sovrin va imtiyozlar
Ijtimoiy va psixologik ahamiyati
Ko‘chmas mulk tuhfasi
Poytaxtdan shinam va zamonaviy xonadonlar (uy-joy)
Bo‘lajak oila va kelinlar uchun mustahkam poydevor, ijtimoiy himoya
Avtomobil mukofoti
Eng so‘nggi rusumdagi yangi yengil avtomashinalar
Shaxsiy harakatlanish erkinligi va chempionlik ramzi
Moliyaviy to‘lovlar
Yirik miqdordagi bir martalik pul mukofotlari
Intellektual mehnatning to‘liq qadrlanishi va kelajak sarmoyasi
Ma’naviy e’tirof
Davlat rahbarining shaxsiy minnatdorchiligi va tabrigi
Yoshlar orasida intellektual sportga qiziqishni keskin oshirish
Jamoaviy qo‘llab-quvvatlov
Murabbiylar va ota-onalarning davlat darajasida e’zozlanishi
Oila instituti va ustoz-shogird maktabiga berilgan yuksak hurmat
Ijtimoiy va sport ekspertizasi: Nega bunday mukofotlar intellektual avlodni tarbiyalaydi?
Sport tahlilchilari, sotsiologlar va xalqaro shaxmat ekspertlarining xulosalari:
«Aql egalarining qadrlanishi — millat g‘alabasi»: Yillar davomida faqat yakkakurash va og‘ir sport vakillariga uy va mashina beriladi degan qarashlar ortda qoldi; aql va zakovat sporti bo‘lgan shaxmatchilarning bu darajada yuksak moddiy ta’minlanishi yosh avlodga faqat musht bilan emas, bilim va tafakkur bilan ham mamlakat qahramoniga aylanish va farovon yashash mumkinligini ko‘rsatdi;
«Kelinlar uchun uy» hazili ortidagi hayotiy haqiqat: Prezidentning uy-joy masalasidagi hazilomuz munosabatida juda katta hayotiy mantiq bor; 18–22 yoshli yosh yigitlarning oila qurishi, ro‘zg‘or tashvishlaridan xoli bo‘lib, bor diqqatini faqat shaxsiy Jahon chempionligi (FIDЕ toji)ga qaratishi uchun uy-joy eng muhim kafolat hisoblanadi;
Dunyoga namuna bo‘lgan tizim: Nodirbek Abdusattorov haqli ravishda ta’kidlaganidek, dunyoning hech bir davlatida davlat rahbari shaxmatchilarni shaxsan kutib olib, bunday miqyosda taqdirlamaydi; aynan shunday g‘amxo‘rlik va tizimli siyosat sababli bugun O‘zbekiston sayyoraning eng yetakchi shaxmat superdavlatiga aylandi.
Sizningcha, intellektual sport ustalarining davlat tomonidan uy-joy, avtomashina va katta mukofotlar bilan taqdirlanishi yoshlarning ilm va kitobga bo‘lgan qiziqishini qanchalik oshiradi? Terma jamoamiz a’zolari orasida bo‘lajak Jahon toji (FIDЕ shaxsiy chempionligi) sohibi bo‘lishga birinchi navbatda kimni eng munosib deb bilasiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek sportidagi ushbu quvonchli tarixiy tahlilni barcha yurtdoshlarimiz bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…