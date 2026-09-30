Televizorlar bozori qisqarmoqda, ammo qimmat modellar oʻsmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Jahon televizorlar bozori umumiy hajmda pasayish tendensiyasini boshdan kechirayotganiga qaramay, 1000 AQSh dollaridan yuqori narxdagi premium modellar segmenti 2027-yilga qadar 9,3 foizlik oʻsishni namoyish etadi.
- Butlovchi qismlarning qimmatlashuvi va xotira chiplari taqchilligi kabi salbiy omillar ishlab chiqaruvchilarni arzon modellar oʻrniga yuqori marjali premium segmentga eʼtiborini qaratishga majbur qilmoqda.
Jahon televizorlar bozori umumiy hajmda pasayish tendensiyasini boshdan kechirayotganiga qaramazdan, yuqori narx segmentidagi qurilmalarga boʻlgan talab va ularning yetkazib berilish hajmi oshib borishi kutilmoqda. Tadqiqot kompaniyasi Omdia taqdim etgan tahliliy maʼlumotlarga koʻra, kelgusi yillarda premium toifadagi ekranlar bozori butun sanoatdagi umumiy turgʻunlikka qarshi oʻlaroq sezilarli darajada kengayadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mutaxassislar prognozlariga koʻra, 2027-yilda global miqyosda televizorlar yetkazib berish hajmi yillik hisobda 1 foizga qisqaradi. Biroq narxi 1000 AQSh dollaridan yuqori boʻlgan premium modellar segmenti, aksincha, 9,3 foizlik oʻsishni namoyish etadi. Bu esa ishlab chiqaruvchilar oʻz eʼtiborini asta-sekin qimmatbaho texnologiyalarga qaratayotganidan dalolat beradi.
Bozordagi iqtisodiy bosim va qimmat modellarning afzalligiHozirgi vaqtda global televizor bozoriga bir qator salbiy omillar, jumladan, butlovchi qismlarning qimmatlashuvi va xotira chiplari taqchilligi jiddiy bosim oʻtkazmoqda. Mazkur holat ishlab chiqaruvchilarning moliyaviy rentabelligini keskin pasaytirib yubormoqda.
Shu bilan birga, ixbt.com maʼlumotlariga tayanib aytish mumkinki, narxi 1000 dollardan oshadigan qimmat modellar bunday iqtisodiy qiyinchiliklarda ancha qulay mavqeda qolmoqda. Yuqori boshlangʻich narx kompaniyalarga tannarx oshishining salbiy taʼsirini oxirgi isteʼmolchi narxi evaziga osonroq qoplash imkonini beradi.
Oqibatda, texnologik gigantlar oʻz resurslarini arzon modellar ishlab chiqarishdan koʻra, aynan yuqori marjali premium segment foydasiga qayta taqsimlashga majbur boʻlmoqda. Ayniqsa, ayrim hududlarda bu tendensiya juda yaqqol namoyon boʻladi.
Xususan, Shimoliy Amerika bozorida premium televizorlar yetkazib berish hajmi rekord darajada — 21,9 foizga ortishi kutilmoqda. Bu mintaqa isteʼmolchilari zamonaviy texnologiyalar va yuqori sifatli tasvir uchun koʻproq mablagʻ sarflashga tayyor ekanini koʻrsatadi.
RGB LED texnologiyasining istiqbollariOmdia tahlilchilarining alohida eʼtibor qaratishicha, kelgusi yillarda qimmat televizorlar segmentida RGB LED texnologiyasining mavqei keskin kuchayadi. Hozirda bozorda ustunlik qilayotgan OLED ekranlarga jiddiy raqobat yuzaga kelmoqda.
Prognozlarga koʻra, yuqori klassdagi modellar orasida RGB LED ulushi izchil oʻsib borib, 2028-yilga kelib OLED koʻrsatkichlariga yaqinlashadi. 2030-yilga borib esa ushbu ilgʻor texnologiya eng qimmat televizorlar bozorining qariyb 49 foizini egallashi kutilmoqda.
Izohlar 0
…