Televizorlar bozori qisqarmoqda, ammo qimmat modellar oʻsmoqda

·41·Texno
Televizorlar bozori qisqarmoqda, ammo qimmat modellar oʻsmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Jahon televizorlar bozori umumiy hajmda pasayish tendensiyasini boshdan kechirayotganiga qaramay, 1000 AQSh dollaridan yuqori narxdagi premium modellar segmenti 2027-yilga qadar 9,3 foizlik oʻsishni namoyish etadi.
  • Butlovchi qismlarning qimmatlashuvi va xotira chiplari taqchilligi kabi salbiy omillar ishlab chiqaruvchilarni arzon modellar oʻrniga yuqori marjali premium segmentga eʼtiborini qaratishga majbur qilmoqda.

Jahon televizorlar bozori umumiy hajmda pasayish tendensiyasini boshdan kechirayotganiga qaramazdan, yuqori narx segmentidagi qurilmalarga boʻlgan talab va ularning yetkazib berilish hajmi oshib borishi kutilmoqda. Tadqiqot kompaniyasi Omdia taqdim etgan tahliliy maʼlumotlarga koʻra, kelgusi yillarda premium toifadagi ekranlar bozori butun sanoatdagi umumiy turgʻunlikka qarshi oʻlaroq sezilarli darajada kengayadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mutaxassislar prognozlariga koʻra, 2027-yilda global miqyosda televizorlar yetkazib berish hajmi yillik hisobda 1 foizga qisqaradi. Biroq narxi 1000 AQSh dollaridan yuqori boʻlgan premium modellar segmenti, aksincha, 9,3 foizlik oʻsishni namoyish etadi. Bu esa ishlab chiqaruvchilar oʻz eʼtiborini asta-sekin qimmatbaho texnologiyalarga qaratayotganidan dalolat beradi.

Bozordagi iqtisodiy bosim va qimmat modellarning afzalligi

Hozirgi vaqtda global televizor bozoriga bir qator salbiy omillar, jumladan, butlovchi qismlarning qimmatlashuvi va xotira chiplari taqchilligi jiddiy bosim oʻtkazmoqda. Mazkur holat ishlab chiqaruvchilarning moliyaviy rentabelligini keskin pasaytirib yubormoqda.

Shu bilan birga, ixbt.com maʼlumotlariga tayanib aytish mumkinki, narxi 1000 dollardan oshadigan qimmat modellar bunday iqtisodiy qiyinchiliklarda ancha qulay mavqeda qolmoqda. Yuqori boshlangʻich narx kompaniyalarga tannarx oshishining salbiy taʼsirini oxirgi isteʼmolchi narxi evaziga osonroq qoplash imkonini beradi.

Oqibatda, texnologik gigantlar oʻz resurslarini arzon modellar ishlab chiqarishdan koʻra, aynan yuqori marjali premium segment foydasiga qayta taqsimlashga majbur boʻlmoqda. Ayniqsa, ayrim hududlarda bu tendensiya juda yaqqol namoyon boʻladi.

Xususan, Shimoliy Amerika bozorida premium televizorlar yetkazib berish hajmi rekord darajada — 21,9 foizga ortishi kutilmoqda. Bu mintaqa isteʼmolchilari zamonaviy texnologiyalar va yuqori sifatli tasvir uchun koʻproq mablagʻ sarflashga tayyor ekanini koʻrsatadi.

RGB LED texnologiyasining istiqbollari

Omdia tahlilchilarining alohida eʼtibor qaratishicha, kelgusi yillarda qimmat televizorlar segmentida RGB LED texnologiyasining mavqei keskin kuchayadi. Hozirda bozorda ustunlik qilayotgan OLED ekranlarga jiddiy raqobat yuzaga kelmoqda.

Prognozlarga koʻra, yuqori klassdagi modellar orasida RGB LED ulushi izchil oʻsib borib, 2028-yilga kelib OLED koʻrsatkichlariga yaqinlashadi. 2030-yilga borib esa ushbu ilgʻor texnologiya eng qimmat televizorlar bozorining qariyb 49 foizini egallashi kutilmoqda.

TelevizorlarOmdiaTexnologiyalarOLEDBozor
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Zamonaviy OLED-televizorlar 10 yil avvalgi modellardek eskirmoqdaZamonaviy OLED-televizorlar 10 yil avvalgi modellardek eskirmoqda16 avgust 19:51Mini LED va RGB LED televizorlari bozorni egallamoqda: Omdia yangi prognozni eʼlon qildiMini LED va RGB LED televizorlari bozorni egallamoqda: Omdia yangi prognozni eʼlon qildi26 iyun 17:59Smartfon ekranlari bozorida yangi yetakchi maʼlum boʻldiSmartfon ekranlari bozorida yangi yetakchi maʼlum boʻldi21 avgust 13:53Olimlar mikrosxemalar kabi fotolitografiya yordamida OLED ekranlar yaratishni oʻrganishdiOlimlar mikrosxemalar kabi fotolitografiya yordamida OLED ekranlar yaratishni oʻrganishdi24 sentabr 04:28iQOO 16 smartfoni 10 000 nit yorqinlikdagi ilk Samsung M16 ekranini oldiiQOO 16 smartfoni 10 000 nit yorqinlikdagi ilk Samsung M16 ekranini oldi14 sentabr 15:53Samsung uch yillik tanaffusdan soʻng Galaxy S27 flagmanlari ekranini tubdan yangilaydiSamsung uch yillik tanaffusdan soʻng Galaxy S27 flagmanlari ekranini tubdan yangilaydi13 sentabr 14:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi