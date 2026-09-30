Ustozlarga bayram tuhfasi: 208 nafar o‘qituvchiga 616 million so‘mdan mukofot berildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- "Yil o'qituvchisi" tanlovida g'olib chiqqan 208 nafar pedagogga har biriga 616 million so'mdan bir martalik mukofot berildi.
- Ushbu mukofotlar hech qanday ushlanma va soliqlarisiz to'liq hajmda, jami 128 milliard so'mdan ortiq mablag' sarflanib, 1 oktyabr — "O'qituvchi va murabbiylar kuni" bayrami arafasida topshirildi.
- Bu rag'bat o'qituvchi qadr-qimmatini oshirishga qaratilgan misli ko'rilmagan amaliy qadam bo'ldi.
1 oktyabr — «O‘qituvchi va murabbiylar kuni» umumxalq bayrami arafasida O‘zbekiston ta’lim sohasi tarixida misli ko‘rilmagan eng yirik moddiy rag‘batlantirish voqeasi qayd etildi. «Yil o‘qituvchisi» tanlovida g‘oliblikni qo‘lga kiritgan 208 nafar fidoyi pedagogning har biriga davlat tomonidan naqd 616 million so‘mdan bir martalik ulkan mukofot puli ajratildi.
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan video va fotodalillarda muallimalarning bank plastik kartalariga to‘lovlar hech qanday ushlanma va soliqlarsiz, roppa-rosa 616 000 000 so‘m to‘liq hajmda kelib tushganini ko‘rish mumkin. Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi binosida olingan kadrlarda ustozlarning ko‘z yoshlari, cheksiz quvonchi va ushbu tarixiy e’tirof uchun bildirgan minnatdorchiliklari aks etgan. Ushbu miqdordagi rag‘bat jamiyatda o‘qituvchi qadr-qimmatini yangi cho‘qqiga olib chiqqan amaliy qadam bo‘ldi.
«208 nafar ustoz, 616 millionlik chek va 128 milliardlik jamg‘arma»: 5 ta asosiy nuqta
Ustozlarga taqdim etilgan tarixiy mukofot pullari bo‘yicha eng muhim faktlar:
Har bir g‘olibga 616 million so‘m: «Yil o‘qituvchisi» bo‘lgan 208 nafar ustozning barchasiga teng miqdorda 616 000 000 so‘mdan to‘landi;
Hech qanday ushlanmalarsiz to‘liq summa: Mablag‘lar pedagoglarning bank hisoblariga biror so‘m ham ushlab qolinmasdan to‘liq o‘tkazib berildi;
Jami 128 milliard so‘mlik mukofot fondi: 208 nafar muallimni taqdirlash uchun budjetdan umumiy hisobda 128 milliard so‘mdan ortiq mablag‘ sarflandi;
1 oktyabr bayramiga munosib tuhfa: Ushbu misli ko‘rilmagan moddiy e’tirof «O‘qituvchi va murabbiylar kuni» oldidan ustozlarga topshirildi;
Real tranzaksiyalar aks etgan dalillar: Muallimlar o‘z mobil bank ilovalaridagi 616 mln so‘mlik to‘lov xabarnomalarini ko‘rsatib, quvonchlarini bo‘lishdi.
«Yil o‘qituvchisi» tanlovi g‘oliblarini moddiy rag‘batlantirish tasnifi
Mukofot pullari ko‘lami, g‘oliblar qamrovi va moliyaviy parametrlar jadvali:
Ko‘rsatkich va tahlil mezonlari
Belgilangan rasmiy raqamlar va ko‘rsatkichlar
Mukofotlangan o‘qituvchilar soni
208 nafar fidoyi pedagog («Yil o‘qituvchisi» g‘oliblari)
Har bir o‘qituvchiga to‘langan summa
616 000 000 so‘m (taxminan 48–50 ming AQSH dollari)
Ushlanmalar va soliqlar holati
0% ushlanma (mablag‘ hisobga to‘lig‘icha tushgan)
Ajratilgan jami moliyaviy mablag‘
Qariyb 128 milliard 128 million so‘m
To‘lov amalga oshirilgan sana va tizim
2026 yil sentyabr oxiri, bank kartalari orqali to‘g‘ridan to‘g‘ri
Tadbir o‘tkazilgan asosiy maskan
Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi
Ijtimoiy va pedagogik ekspertiza: Nega 616 million so‘mlik mukofot ta’limda inqilob yasaydi?
Ta’lim ekspertlari, sotsiologlar va jamoatchilik faollarining xulosalari:
«O‘qituvchi kasbining nufuzi amalda tiklanmoqda»: Yillar davomida jamiyatda muallimlik maoshi past, obro‘siz kasb sifatida qarab kelingan stereotiplar bugun butunlay sindi; birdaniga 616 million so‘m (yarim milliarddan ziyod) mukofot olish — nafaqat respublika, balki butun MDH miqyosida o‘qituvchilar uchun to‘langan eng yirik individual rag‘batlardan biridir;
Yosh kadrlar va erkak muallimlar uchun kuchli motivatsiya: Bunday katta mablag‘ maktab tizimiga eng iqtidorli yoshlarni, ilmli mutaxassislarni jalb etishga turtki bo‘ladi; endi eng yaxshi bo‘lish, izlanish va innovatsiya yaratish orqali halol peshona teri bilan boy bo‘lish mumkinligi isbotlandi;
Muallimning ijtimoiy himoyasi: Bu mablag‘ g‘olib bo‘lgan ustozlarning uy-joy, farzandlar ta’limi va sog‘lig‘i bilan bog‘liq ko‘p yillik muammolarini bir zumda hal qilish imkonini beradi, bu esa pedagogga bor e’tiborini faqat sifatli ta’limga qaratishga sharoit yaratadi.
Sizningcha, 208 nafar ustozning har biriga 616 million so‘mdan mukofot berilishi boshqa o‘qituvchilarning kasbiy faolligi va maktablardagi ta’lim sifatiga qanday ta’sir ko‘rsatadi? Siz o‘z hayotingizdagi qaysi fidoyi ustozingizga aynan shunday sovrin topshirishni istardingiz? Shaxsiy tabriklaringiz va fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda barcha ustoz va murabbiylarni ushbu quvonchli yangilik bilan baham ko‘rgan holda qutlang!
Izohlar 0
…