Ustozlarga bayram tuhfasi: 208 nafar o‘qituvchiga 616 million so‘mdan mukofot berildi

·51·O‘zbekiston
Ustozlarga bayram tuhfasi: 208 nafar o‘qituvchiga 616 million so‘mdan mukofot berildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • "Yil o'qituvchisi" tanlovida g'olib chiqqan 208 nafar pedagogga har biriga 616 million so'mdan bir martalik mukofot berildi.
  • Ushbu mukofotlar hech qanday ushlanma va soliqlarisiz to'liq hajmda, jami 128 milliard so'mdan ortiq mablag' sarflanib, 1 oktyabr — "O'qituvchi va murabbiylar kuni" bayrami arafasida topshirildi.
  • Bu rag'bat o'qituvchi qadr-qimmatini oshirishga qaratilgan misli ko'rilmagan amaliy qadam bo'ldi.

1 oktyabr — «O‘qituvchi va murabbiylar kuni» umumxalq bayrami arafasida O‘zbekiston ta’lim sohasi tarixida misli ko‘rilmagan eng yirik moddiy rag‘batlantirish voqeasi qayd etildi. «Yil o‘qituvchisi» tanlovida g‘oliblikni qo‘lga kiritgan 208 nafar fidoyi pedagogning har biriga davlat tomonidan naqd 616 million so‘mdan bir martalik ulkan mukofot puli ajratildi.

Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan video va fotodalillarda muallimalarning bank plastik kartalariga to‘lovlar hech qanday ushlanma va soliqlarsiz, roppa-rosa 616 000 000 so‘m to‘liq hajmda kelib tushganini ko‘rish mumkin. Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi binosida olingan kadrlarda ustozlarning ko‘z yoshlari, cheksiz quvonchi va ushbu tarixiy e’tirof uchun bildirgan minnatdorchiliklari aks etgan. Ushbu miqdordagi rag‘bat jamiyatda o‘qituvchi qadr-qimmatini yangi cho‘qqiga olib chiqqan amaliy qadam bo‘ldi.

«208 nafar ustoz, 616 millionlik chek va 128 milliardlik jamg‘arma»: 5 ta asosiy nuqta

Ustozlarga taqdim etilgan tarixiy mukofot pullari bo‘yicha eng muhim faktlar:

  • Har bir g‘olibga 616 million so‘m: «Yil o‘qituvchisi» bo‘lgan 208 nafar ustozning barchasiga teng miqdorda 616 000 000 so‘mdan to‘landi;

  • Hech qanday ushlanmalarsiz to‘liq summa: Mablag‘lar pedagoglarning bank hisoblariga biror so‘m ham ushlab qolinmasdan to‘liq o‘tkazib berildi;

  • Jami 128 milliard so‘mlik mukofot fondi: 208 nafar muallimni taqdirlash uchun budjetdan umumiy hisobda 128 milliard so‘mdan ortiq mablag‘ sarflandi;

  • 1 oktyabr bayramiga munosib tuhfa: Ushbu misli ko‘rilmagan moddiy e’tirof «O‘qituvchi va murabbiylar kuni» oldidan ustozlarga topshirildi;

  • Real tranzaksiyalar aks etgan dalillar: Muallimlar o‘z mobil bank ilovalaridagi 616 mln so‘mlik to‘lov xabarnomalarini ko‘rsatib, quvonchlarini bo‘lishdi.

«Yil o‘qituvchisi» tanlovi g‘oliblarini moddiy rag‘batlantirish tasnifi

Mukofot pullari ko‘lami, g‘oliblar qamrovi va moliyaviy parametrlar jadvali:

Ko‘rsatkich va tahlil mezonlari

Belgilangan rasmiy raqamlar va ko‘rsatkichlar

Mukofotlangan o‘qituvchilar soni

208 nafar fidoyi pedagog («Yil o‘qituvchisi» g‘oliblari)

Har bir o‘qituvchiga to‘langan summa

616 000 000 so‘m (taxminan 48–50 ming AQSH dollari)

Ushlanmalar va soliqlar holati

0% ushlanma (mablag‘ hisobga to‘lig‘icha tushgan)

Ajratilgan jami moliyaviy mablag‘

Qariyb 128 milliard 128 million so‘m

To‘lov amalga oshirilgan sana va tizim

2026 yil sentyabr oxiri, bank kartalari orqali to‘g‘ridan to‘g‘ri

Tadbir o‘tkazilgan asosiy maskan

Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi

Ijtimoiy va pedagogik ekspertiza: Nega 616 million so‘mlik mukofot ta’limda inqilob yasaydi?

Ta’lim ekspertlari, sotsiologlar va jamoatchilik faollarining xulosalari:

  • «O‘qituvchi kasbining nufuzi amalda tiklanmoqda»: Yillar davomida jamiyatda muallimlik maoshi past, obro‘siz kasb sifatida qarab kelingan stereotiplar bugun butunlay sindi; birdaniga 616 million so‘m (yarim milliarddan ziyod) mukofot olish — nafaqat respublika, balki butun MDH miqyosida o‘qituvchilar uchun to‘langan eng yirik individual rag‘batlardan biridir;

  • Yosh kadrlar va erkak muallimlar uchun kuchli motivatsiya: Bunday katta mablag‘ maktab tizimiga eng iqtidorli yoshlarni, ilmli mutaxassislarni jalb etishga turtki bo‘ladi; endi eng yaxshi bo‘lish, izlanish va innovatsiya yaratish orqali halol peshona teri bilan boy bo‘lish mumkinligi isbotlandi;

  • Muallimning ijtimoiy himoyasi: Bu mablag‘ g‘olib bo‘lgan ustozlarning uy-joy, farzandlar ta’limi va sog‘lig‘i bilan bog‘liq ko‘p yillik muammolarini bir zumda hal qilish imkonini beradi, bu esa pedagogga bor e’tiborini faqat sifatli ta’limga qaratishga sharoit yaratadi.

Sizningcha, 208 nafar ustozning har biriga 616 million so‘mdan mukofot berilishi boshqa o‘qituvchilarning kasbiy faolligi va maktablardagi ta’lim sifatiga qanday ta’sir ko‘rsatadi? Siz o‘z hayotingizdagi qaysi fidoyi ustozingizga aynan shunday sovrin topshirishni istardingiz? Shaxsiy tabriklaringiz va fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda barcha ustoz va murabbiylarni ushbu quvonchli yangilik bilan baham ko‘rgan holda qutlang!

O‘qituvchi va murabbiylar kuniYil o‘qituvchisi128 milliard so‘mO‘zbekiston ta’lim vazirligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

30 sentyabr kuni O‘zbekistonda ish vaqti bir soatga qisqaradi30 sentyabr kuni O‘zbekistonda ish vaqti bir soatga qisqaradiKecha 06:38«Olis ovuldan 50 ming dollarlik mukofotgacha»: Prezidentni to‘lqinlantirgan o‘qituvchi«Olis ovuldan 50 ming dollarlik mukofotgacha»: Prezidentni to‘lqinlantirgan o‘qituvchi20 sentabr 17:15616 mln so‘mlik mukofot: “Yil o‘qituvchisi” g‘oliblari aniqlandi616 mln so‘mlik mukofot: “Yil o‘qituvchisi” g‘oliblari aniqlandi20 sentabr 11:45«Yil o‘qituvchisi» tanlovi g‘oliblari: 208 nafar o‘qituvchi 616 mln. so‘mdan mukofot oladi:«Yil o‘qituvchisi» tanlovi g‘oliblari: 208 nafar o‘qituvchi 616 mln. so‘mdan mukofot oladi:19 sentabr 21:31O‘qituvchilarga 1 million so‘mdan ortiq mukofot beriladi: Kutilayotgan to‘lovlarO‘qituvchilarga 1 million so‘mdan ortiq mukofot beriladi: Kutilayotgan to‘lovlar8 sentabr 14:04O‘zbekistonda 40 yoshdan katta talabalar soni rekord darajaga yetdiO‘zbekistonda 40 yoshdan katta talabalar soni rekord darajaga yetdi24 sentabr 19:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi