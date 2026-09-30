Sitora Turdibekova Osiyo o‘yinlarida bronza medali oldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Sitora Turdibekova Aichi–Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida -60 kg vazn toifasida bronza medalini qo‘lga kiritdi.
- Yarimfinalda u amaldagi Olimpiada chempioni Lin Yu Tingga qarshi bahs olib bordi va hakamlarning bir ovozdan 5:0 hisobidagi qarori bilan mag‘lub bo‘ldi.
- Yarimfinalga chiqqani uchun Turdibekova Osiyo o‘yinlarining bronza medali bilan taqdirlandi.
- Bu medal O‘zbekiston delegatsiyasi uchun navbatdagi sovrin bo‘ldi.
O‘zbekiston milliy jamoasi a’zosi Sitora Turdibekova Aichi–Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida bronza medaliga sazovor bo‘ldi. -60 kg vazn toifasida ishtirok etgan bokschimiz finalga chiqish uchun amaldagi Olimpiada chempioni Lin Yu Tingga qarshi ringga ko‘tarildi.
Turdibekova uchun yarimfinal bahsi musobaqadagi eng jiddiy sinovlardan biri bo‘ldi. O‘zbekistonlik bokschi tajribali raqibiga qarshi bahsda bor imkoniyatini ishga soldi, ammo yakunda hakamlar g‘alabani Lin Yu Tingga berdi.
Shu tariqa Sitora Turdibekova final yo‘llanmasini qo‘lga kirita olmadi. Biroq yarimfinalgacha yetib borgani unga Osiyo o‘yinlarining bronza medalini kafolatladi.
Yarimfinalda kuchli raqib
-60 kg vazn toifasidagi yarimfinal jangining markazida ikki bokschi — O‘zbekiston va Xitoy Taypeyi vakillari turdi.
Sitora Turdibekova ringda amaldagi Olimpiada chempioni Lin Yu Tingga qarshi bahs olib bordi.
O‘zbekistonlik sportchi jang davomida raqibiga munosib qarshilik ko‘rsatishga harakat qildi. Biroq Lin Yu Ting tajribasi va ringdagi harakatlari orqali ustunlikni o‘z tomonida saqlab qoldi.
Yakunda hakamlar bir ovozdan — 5:0 hisobida Lin Yu Tingning g‘alabasini qayd etdi.
Turdibekova uchun bronza
Yarimfinaldagi mag‘lubiyat Sitora Turdibekovaning musobaqadagi ishtirokini to‘xtatdi. Ammo boksda yarimfinalga chiqqan sportchi bronza medali bilan taqdirlanadi.
Shu sababli Turdibekova Aichi–Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarini sovrindor sifatida yakunladi.
Sitora Turdibekova — Osiyo o‘yinlari bronza medali sohibi.
Uning yarimfinaldagi raqibi esa finalda oltin medal uchun kurashish imkoniyatini saqlab qoldi.
O‘zbekiston boks jamoasi uchun yana bir medal
Sitora Turdibekovaning bronza medali O‘zbekiston delegatsiyasi uchun navbatdagi sovrinlardan biri bo‘ldi.
Eng muhimi, o‘zbek bokschisi musobaqaning kuchli ishtirokchilari orasida yarimfinalgacha yetib borib, mamlakatimiz delegatsiyasi xazinasiga yana bir medal qo‘shdi.
Final orzusi amalga oshmagan bo‘lsa-da, Turdibekovaning Osiyo o‘yinlaridagi ishtiroki bronza medali bilan yakunlandi.
Bu esa uning katta musobaqadagi mehnati va ringdagi kurashchanligining natijasi sifatida tarixda qoladi.
Izohlar 0
…