Sitora Turdibekova Osiyo o‘yinlarida bronza medali oldi

·47·Sport
Sitora Turdibekova Osiyo o‘yinlarida bronza medali oldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Sitora Turdibekova Aichi–Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida -60 kg vazn toifasida bronza medalini qo‘lga kiritdi.
  • Yarimfinalda u amaldagi Olimpiada chempioni Lin Yu Tingga qarshi bahs olib bordi va hakamlarning bir ovozdan 5:0 hisobidagi qarori bilan mag‘lub bo‘ldi.
  • Yarimfinalga chiqqani uchun Turdibekova Osiyo o‘yinlarining bronza medali bilan taqdirlandi.
  • Bu medal O‘zbekiston delegatsiyasi uchun navbatdagi sovrin bo‘ldi.

O‘zbekiston milliy jamoasi a’zosi Sitora Turdibekova Aichi–Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida bronza medaliga sazovor bo‘ldi. -60 kg vazn toifasida ishtirok etgan bokschimiz finalga chiqish uchun amaldagi Olimpiada chempioni Lin Yu Tingga qarshi ringga ko‘tarildi.

Turdibekova uchun yarimfinal bahsi musobaqadagi eng jiddiy sinovlardan biri bo‘ldi. O‘zbekistonlik bokschi tajribali raqibiga qarshi bahsda bor imkoniyatini ishga soldi, ammo yakunda hakamlar g‘alabani Lin Yu Tingga berdi.

Shu tariqa Sitora Turdibekova final yo‘llanmasini qo‘lga kirita olmadi. Biroq yarimfinalgacha yetib borgani unga Osiyo o‘yinlarining bronza medalini kafolatladi.

Yarimfinalda kuchli raqib

-60 kg vazn toifasidagi yarimfinal jangining markazida ikki bokschi — O‘zbekiston va Xitoy Taypeyi vakillari turdi.

Sitora Turdibekova ringda amaldagi Olimpiada chempioni Lin Yu Tingga qarshi bahs olib bordi.

O‘zbekistonlik sportchi jang davomida raqibiga munosib qarshilik ko‘rsatishga harakat qildi. Biroq Lin Yu Ting tajribasi va ringdagi harakatlari orqali ustunlikni o‘z tomonida saqlab qoldi.

Yakunda hakamlar bir ovozdan — 5:0 hisobida Lin Yu Tingning g‘alabasini qayd etdi.

Turdibekova uchun bronza

Yarimfinaldagi mag‘lubiyat Sitora Turdibekovaning musobaqadagi ishtirokini to‘xtatdi. Ammo boksda yarimfinalga chiqqan sportchi bronza medali bilan taqdirlanadi.

Shu sababli Turdibekova Aichi–Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarini sovrindor sifatida yakunladi.

Sitora Turdibekova — Osiyo o‘yinlari bronza medali sohibi.

Uning yarimfinaldagi raqibi esa finalda oltin medal uchun kurashish imkoniyatini saqlab qoldi.

O‘zbekiston boks jamoasi uchun yana bir medal

Sitora Turdibekovaning bronza medali O‘zbekiston delegatsiyasi uchun navbatdagi sovrinlardan biri bo‘ldi.

Eng muhimi, o‘zbek bokschisi musobaqaning kuchli ishtirokchilari orasida yarimfinalgacha yetib borib, mamlakatimiz delegatsiyasi xazinasiga yana bir medal qo‘shdi.

Final orzusi amalga oshmagan bo‘lsa-da, Turdibekovaning Osiyo o‘yinlaridagi ishtiroki bronza medali bilan yakunlandi.

Bu esa uning katta musobaqadagi mehnati va ringdagi kurashchanligining natijasi sifatida tarixda qoladi.

Sitora TurdibekovaOsiyo o‘yinlari 2026Lin Yu Ting
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Poyabzal sabab Markaziy osiyolik sportchining oltin medali bekor qilindiPoyabzal sabab Markaziy osiyolik sportchining oltin medali bekor qilindiBugun 09:03Mutlaq rekord o‘rnatildi: Vladimir Svechnikov Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdiMutlaq rekord o‘rnatildi: Vladimir Svechnikov Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdi24 sentabr 17:21Chorak final setkasi: Osiyo o‘yinlarida guruh bosqichi "portlash" bilan tugadiChorak final setkasi: Osiyo o‘yinlarida guruh bosqichi "portlash" bilan tugadi23 sentabr 22:53To‘rt bokschimiz final uchun ringga chiqadi: janglar vaqti ma’lumTo‘rt bokschimiz final uchun ringga chiqadi: janglar vaqti ma’lumKecha 17:30O‘zbekistonning to‘rt bokschisi Osiyo o‘yinlari yarimfinalidaO‘zbekistonning to‘rt bokschisi Osiyo o‘yinlari yarimfinalida28 sentabr 17:14Sitora Turdibekova Osiyo o‘yinlarini ishonchli g‘alaba bilan boshladiSitora Turdibekova Osiyo o‘yinlarini ishonchli g‘alaba bilan boshladi26 sentabr 15:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi