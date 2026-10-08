«Arsenal» Dyokereshni qishda ijaraga bermaydi — hujumchining narxi ma’lum bo‘ldi
Londonning «Arsenal» klubi shvetsiyalik markaziy hujumchi Viktor Dyokereshning transfer bahosi bo‘yicha o‘z pozitsiyasini aniqlab oldi. Italiyaning nufuzli TuttoJuve nashri bergan xabarga ko‘ra, «kanonirlar» 28 yoshli to‘purar bo‘yicha kelib tushadigan takliflarni faqatgina ma’lum bir moliyaviy marradan boshlab ko‘rib chiqishga tayyor.
Shu bilan birga, londonliklar qishki transfer oynasida futbolchini boshqa jamoaga ijara asosida berib yuborish ehtimolini mutlaqo inkor etgan — klub faqatgina to‘liq xarid sharti bilan muzokaralarga kirishadi.
70 million yevrolik talab va ijaraning rad etilishi
London jamoasi hujumchi borasida o‘z shartlarini qat’iy belgilab qo‘ygan:
Minimal narx belgilandi: «Arsenal» rahbariyati Dyokeresh uchun kamida 70 million yevro to‘lashga tayyor bo‘lgan klublar bilangina jiddiy muzokara o‘tkazadi;
Ijara varianti yo‘q: Kelgusi qishki transfer oynasida futbolchini ijaraga olish bo‘yicha rejalar to‘liq rad etilgan — forvard faqat to‘liq transfer orqali qo‘yib yuboriladi;
2030 yilgacha shartnoma: Shvetsiyalik hujumchining ingliz grandi bilan tuzgan amaldagi mehnat shartnomasi 2030 yilning yoziga qadar amal qiladi, bu esa «Arsenal»ga muzokaralarda narxni tushirmaslik imkonini beradi.
«Yuventus» va «Milan» uchun og‘irlik qilayotgan summa
A Seriyaning ikki giganti shvetsiyalik futbolchiga katta qiziqish bildirmoqda, biroq kelishuvga moliyaviy jihat to‘sqinlik qilmoqda:
Italiya grandlari qiziqishi: Turinning «Yuventus» va «Milan» klublari o‘z hujum chizig‘ini kuchaytirish uchun Dyokereshni asosiy nishonlardan biri sifatida ko‘rib chiqmoqda;
Moliyaviy cheklov: Ikkala jamoa uchun ham 70 million yevrolik tovon puli juda yuqori summa hisoblanadi. Italiya klublari bu miqdorni to‘lashga hozircha tayyor emas;
Murakkab muzokaralar: Agar «Arsenal» narx borasida yon bermasa, italiyaliklar muqobil variantlarga o‘tishga majbur bo‘ladi.
Mavsumdagi boshlanish: Golsiz seriya va raqobat
Shvetsiyalik forvardning joriy mavsumdagi ko‘rsatkichlari hozircha barqaror emas:
5 ta o‘yin — 0 ta samarali harakat: Dyokeresh barcha musobaqalar doirasida 5 ta bahsda maydonga tushgan bo‘lsa-da, hozircha o‘z hisobiga gol yoki assist yozdirib qo‘ya olgani yo‘q;
Tarkib uchun kurash: O‘yin amaliyotining cheklangani va hujumdagi yuqori raqobat hujumchi atrofidagi transfer mish-mishlarini yanada avj oldirmoqda.
Shunga qaramay, «Arsenal» bosh murabbiyi va rahbariyati o‘z aktivlarini arzon baholash niyatida emas, shu sababli Dyokereshning taqdiri yaqinlashib kelayotgan qishki transfer bozorining eng qizg‘in mavzularidan biri bo‘lishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…