«Arsenal» Dyokereshni qishda ijaraga bermaydi — hujumchining narxi ma’lum bo‘ldi

·0·Sport
«Arsenal» Dyokereshni qishda ijaraga bermaydi — hujumchining narxi ma’lum bo‘ldi

Londonning «Arsenal» klubi shvetsiyalik markaziy hujumchi Viktor Dyokereshning transfer bahosi bo‘yicha o‘z pozitsiyasini aniqlab oldi. Italiyaning nufuzli TuttoJuve nashri bergan xabarga ko‘ra, «kanonirlar» 28 yoshli to‘purar bo‘yicha kelib tushadigan takliflarni faqatgina ma’lum bir moliyaviy marradan boshlab ko‘rib chiqishga tayyor.

Shu bilan birga, londonliklar qishki transfer oynasida futbolchini boshqa jamoaga ijara asosida berib yuborish ehtimolini mutlaqo inkor etgan — klub faqatgina to‘liq xarid sharti bilan muzokaralarga kirishadi.

70 million yevrolik talab va ijaraning rad etilishi

London jamoasi hujumchi borasida o‘z shartlarini qat’iy belgilab qo‘ygan:

  • Minimal narx belgilandi: «Arsenal» rahbariyati Dyokeresh uchun kamida 70 million yevro to‘lashga tayyor bo‘lgan klublar bilangina jiddiy muzokara o‘tkazadi;

  • Ijara varianti yo‘q: Kelgusi qishki transfer oynasida futbolchini ijaraga olish bo‘yicha rejalar to‘liq rad etilgan — forvard faqat to‘liq transfer orqali qo‘yib yuboriladi;

  • 2030 yilgacha shartnoma: Shvetsiyalik hujumchining ingliz grandi bilan tuzgan amaldagi mehnat shartnomasi 2030 yilning yoziga qadar amal qiladi, bu esa «Arsenal»ga muzokaralarda narxni tushirmaslik imkonini beradi.

«Yuventus» va «Milan» uchun og‘irlik qilayotgan summa

A Seriyaning ikki giganti shvetsiyalik futbolchiga katta qiziqish bildirmoqda, biroq kelishuvga moliyaviy jihat to‘sqinlik qilmoqda:

  • Italiya grandlari qiziqishi: Turinning «Yuventus» va «Milan» klublari o‘z hujum chizig‘ini kuchaytirish uchun Dyokereshni asosiy nishonlardan biri sifatida ko‘rib chiqmoqda;

  • Moliyaviy cheklov: Ikkala jamoa uchun ham 70 million yevrolik tovon puli juda yuqori summa hisoblanadi. Italiya klublari bu miqdorni to‘lashga hozircha tayyor emas;

  • Murakkab muzokaralar: Agar «Arsenal» narx borasida yon bermasa, italiyaliklar muqobil variantlarga o‘tishga majbur bo‘ladi.

Mavsumdagi boshlanish: Golsiz seriya va raqobat

Shvetsiyalik forvardning joriy mavsumdagi ko‘rsatkichlari hozircha barqaror emas:

  • 5 ta o‘yin — 0 ta samarali harakat: Dyokeresh barcha musobaqalar doirasida 5 ta bahsda maydonga tushgan bo‘lsa-da, hozircha o‘z hisobiga gol yoki assist yozdirib qo‘ya olgani yo‘q;

  • Tarkib uchun kurash: O‘yin amaliyotining cheklangani va hujumdagi yuqori raqobat hujumchi atrofidagi transfer mish-mishlarini yanada avj oldirmoqda.

Shunga qaramay, «Arsenal» bosh murabbiyi va rahbariyati o‘z aktivlarini arzon baholash niyatida emas, shu sababli Dyokereshning taqdiri yaqinlashib kelayotgan qishki transfer bozorining eng qizg‘in mavzularidan biri bo‘lishi kutilmoqda.

ArsenalViktor DyokereshYuventus70 million yevro
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Londonda 5 ta gol: «Borussiya D» Emirates Cup'da «Arsenal»ni taslim etdiLondonda 5 ta gol: «Borussiya D» Emirates Cup'da «Arsenal»ni taslim etdi9 avgust 21:27Kenan Yildiz «Arsenal»ga yaqinlashdi: transfer £80 mlnga baholandiKenan Yildiz «Arsenal»ga yaqinlashdi: transfer £80 mlnga baholandi10 avgust 10:18Arsenal Kenan Yildiz transferini jiddiy oʻylamoqdaArsenal Kenan Yildiz transferini jiddiy oʻylamoqda8 avgust 15:40Kenan Yildiz Arsenal safiga oʻtishni istamoqdaKenan Yildiz Arsenal safiga oʻtishni istamoqda8 avgust 12:18Sabri Lyamushi Shvetsiyadan uchralgan yirik mag‘lubiyat haqida nimalar dedi?Sabri Lyamushi Shvetsiyadan uchralgan yirik mag‘lubiyat haqida nimalar dedi?15 iyun 16:18Shvetsiya terma jamoasi Gretsiya bilan bahsda g‘alabani qo‘ldan chiqardiShvetsiya terma jamoasi Gretsiya bilan bahsda g‘alabani qo‘ldan chiqardi5 iyun 10:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?