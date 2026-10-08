Dana Uayt UFC'ning hozirgi real qiymati bo‘yicha sensatsion bayonot berdi

·10·Sport
Dana Uayt UFC'ning hozirgi real qiymati bo‘yicha sensatsion bayonot berdi

Dunyoning eng yirik aralash jang san’atlari promousheni hisoblangan UFC (Ultimate Fighting Championship) rahbari Dana Uayt kompaniyaning bugungi kundagi bozor qiymati haqida dadil bayonot bilan chiqdi. Tashkilot prezidentining fikricha, so‘nggi yirik translyatsiya bitimlari va global sport bozoridagi tendensiyalarni hisobga olganda, UFC brendi 50 milliard dollarga baholanishi mumkin.

The Diary dasturi efirida chiqish qilgan Uayt mazkur ko‘rsatkichni sport sanoatidagi eng qimmatbaho klublar savdosi bilan taqqoslab berdi.

«Biz uni 2 million dollarga sotib olgandik»: Muvaffaqiyat fenomeni

Dana Uayt promoushen boshqaruviga kelgan dastlabki yillarni eslab, qisqa muddat ichida erishilgan ulkan o‘sishga e’tibor qaratdi:

  • Ishonchsizlik davri: «Men bu biznes bilan shug‘ullana boshlagan kezlarda unga ishonganlar juda oz edi. Ko‘pchilik bu yo‘nalishni istiqbolsiz deb hisoblardi», — deya eslaydi tashkilot rahbari;

  • 2 million dollarlik sarmoya: 2001 yilda inqiroz yoqasida turgan tashkilot atigi 2 million dollar evaziga sotib olingan va bugungi kunga kelib sayyoramizning eng daromadli sport loyihalaridan biriga aylangan;

  • «Leykers» bilan taqqoslash: «Agar NBA'ning afsonaviy klubi 'Los-Anjeles Leykers' 12,5 milliard dollarga sotilgan bo‘lsa, UFC hozir kamida 50 milliard dollar turadi», — deya qayd etdi Uayt.

Paramount bilan rekord darajadagi shartnoma

Promoushenning moliyaviy qiymati keskin oshib ketishiga yaqinda imzolangan media shartnomasi muhim turtki bo‘ldi:

  • 7,7 milliard dollarlik bitim: UFC hamda dunyoning yirik media xoldingi hisoblangan Paramount kompaniyasi o‘rtasida 7 yillik eksklyuziv hamkorlik shartnomasi imzolandi;

  • Media translyatsiyalar nazorati: Ushbu kelishuv janglarni to‘g‘ridan to‘g‘ri translyatsiya qilish va raqamli kontentni global tarqatish huquqlarini o‘z ichiga oladi;

  • Sport bozorida yangi rekord: Yiliga 1 milliard dollardan ziyod tushum keltiruvchi ushbu tarixiy shartnoma UFC brendining auditoriya qamrovi va tijoriy jozibadorligi yangi bosqichga chiqqanini isbotlaydi.

Atigi 20 yildan sal ko‘proq vaqt ichida kichik turnirlardan global media-gigantga aylangan UFC bugungi kunda nafaqat jang sanoatida, balki butun jahon professional sportida eng qimmatbaho va ta’sir doirasi yuqori aktivlardan biriga aylanib ulgurdi.

UFSDana UaytParamont7.7 milliard dollar bitimi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dana Uayt Eddi Hirnni ayovsiz fosh qildi: Fyuri — Joshua jangi bekor bo‘lish yoqasidaDana Uayt Eddi Hirnni ayovsiz fosh qildi: Fyuri — Joshua jangi bekor bo‘lish yoqasida27 sentabr 23:10«Top-10 dagi istalganini berishsin»: Usmon Nurmagomedov UFC elitasini jangga chorladi«Top-10 dagi istalganini berishsin»: Usmon Nurmagomedov UFC elitasini jangga chorladi24 sentabr 06:19Iliya Topuriya Getjiga og‘ir ayblov qo‘ydi — Jastindan qanday javob yangradi?Iliya Topuriya Getjiga og‘ir ayblov qo‘ydi — Jastindan qanday javob yangradi?19 sentabr 11:36Oktagondan Oq Uyga! UFC afsonasi AQSH prezidentligiga nomzodini qo‘ymoqdaOktagondan Oq Uyga! UFC afsonasi AQSH prezidentligiga nomzodini qo‘ymoqda26 iyun 15:05Frensis Ngannu o‘zini «yomon inson» deb atagan Dana Uaytga keskin javob qaytardiFrensis Ngannu o‘zini «yomon inson» deb atagan Dana Uaytga keskin javob qaytardi14 sentabr 07:10Topuriya qaytadi: Geyjiga qarshi revanshmi yoki Pimblett bilan super to‘qnashuv?Topuriya qaytadi: Geyjiga qarshi revanshmi yoki Pimblett bilan super to‘qnashuv?11 sentabr 14:44
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?