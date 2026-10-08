Dana Uayt UFC'ning hozirgi real qiymati bo‘yicha sensatsion bayonot berdi
Dunyoning eng yirik aralash jang san’atlari promousheni hisoblangan UFC (Ultimate Fighting Championship) rahbari Dana Uayt kompaniyaning bugungi kundagi bozor qiymati haqida dadil bayonot bilan chiqdi. Tashkilot prezidentining fikricha, so‘nggi yirik translyatsiya bitimlari va global sport bozoridagi tendensiyalarni hisobga olganda, UFC brendi 50 milliard dollarga baholanishi mumkin.
The Diary dasturi efirida chiqish qilgan Uayt mazkur ko‘rsatkichni sport sanoatidagi eng qimmatbaho klublar savdosi bilan taqqoslab berdi.
«Biz uni 2 million dollarga sotib olgandik»: Muvaffaqiyat fenomeni
Dana Uayt promoushen boshqaruviga kelgan dastlabki yillarni eslab, qisqa muddat ichida erishilgan ulkan o‘sishga e’tibor qaratdi:
Ishonchsizlik davri: «Men bu biznes bilan shug‘ullana boshlagan kezlarda unga ishonganlar juda oz edi. Ko‘pchilik bu yo‘nalishni istiqbolsiz deb hisoblardi», — deya eslaydi tashkilot rahbari;
2 million dollarlik sarmoya: 2001 yilda inqiroz yoqasida turgan tashkilot atigi 2 million dollar evaziga sotib olingan va bugungi kunga kelib sayyoramizning eng daromadli sport loyihalaridan biriga aylangan;
«Leykers» bilan taqqoslash: «Agar NBA'ning afsonaviy klubi 'Los-Anjeles Leykers' 12,5 milliard dollarga sotilgan bo‘lsa, UFC hozir kamida 50 milliard dollar turadi», — deya qayd etdi Uayt.
Paramount bilan rekord darajadagi shartnoma
Promoushenning moliyaviy qiymati keskin oshib ketishiga yaqinda imzolangan media shartnomasi muhim turtki bo‘ldi:
7,7 milliard dollarlik bitim: UFC hamda dunyoning yirik media xoldingi hisoblangan Paramount kompaniyasi o‘rtasida 7 yillik eksklyuziv hamkorlik shartnomasi imzolandi;
Media translyatsiyalar nazorati: Ushbu kelishuv janglarni to‘g‘ridan to‘g‘ri translyatsiya qilish va raqamli kontentni global tarqatish huquqlarini o‘z ichiga oladi;
Sport bozorida yangi rekord: Yiliga 1 milliard dollardan ziyod tushum keltiruvchi ushbu tarixiy shartnoma UFC brendining auditoriya qamrovi va tijoriy jozibadorligi yangi bosqichga chiqqanini isbotlaydi.
Atigi 20 yildan sal ko‘proq vaqt ichida kichik turnirlardan global media-gigantga aylangan UFC bugungi kunda nafaqat jang sanoatida, balki butun jahon professional sportida eng qimmatbaho va ta’sir doirasi yuqori aktivlardan biriga aylanib ulgurdi.
Izohlar 0
…