Sergey Lushan «Mash’al»ning yirik mag‘lubiyati, liderlar inqirozi haqida ochiq gapirdi

·44·Sport
Sergey Lushan «Mash’al»ning yirik mag‘lubiyati, liderlar inqirozi haqida ochiq gapirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Mash’al» bosh murabbiyi Sergey Lushan jamoasining «Qo‘qon»ga qarshi 3:0 hisobidagi yirik mag‘lubiyatidan so‘ng, himoya chizig‘idagi qo‘pol xatolar va hujumdagi sustlikni tanqid qildi.
  • Murabbiy, shuningdek, Sardor Abduraimov kabi tajribali futbolchilarning o‘yin darajasi pasaygani va jamoada haqiqiy yetakchi yo‘qligi haqidagi fikrlarga qo‘shildi.
  • Ushbu vaziyatdan kelib chiqib, «Mash’al» strategiyasini o‘zgartirib, yosh futbolchilarga tayanishga qaror qildi.

O‘zbekiston Superligasining autsayderlari qatorida borayotgan Muborakning «Mash’al» klubi navbatdagi turda jiddiy zarbaga uchradi. Qo‘qon safariga otlangan muborakliklar mezbonlarga yirik 3:0 hisobida imkoniyatni boy berishdi. Jarima maydoni ichidagi qo‘pol xatolar va hujumdagi sustlik jamoaning og‘ir mag‘lubiyatiga sabab bo‘ldi.

Uchrashuv yakunlangach o‘tkazilgan matbuot anjumanida «Mash’al» bosh murabbiyi Sergey Lushan jamoa ichidagi muammolar, yetakchilarning o‘yinidagi pasayish hamda kadrlar taqchilligi haqida jurnalistlar bilan ochiq va keskin muloqot qildi.

«Bunday xatolar bilan boshqacha natija kutib bo‘lmasdi»

Sergey Lushan o‘yinga baho berar ekan, himoya chizig‘idagi qo‘pol kamchiliklar natijani oldindan belgilab qo‘yganini yashirmadi:

  • Mag‘lubiyatning muqarrarligi: «Biz o‘yinda mag‘lub bo‘ldik. Jarima maydonimizda shunday xatolarga yo‘l qo‘yganimiz uchun bugungi mag‘lubiyatga to‘liq loyiq edik. Bu kabi qo‘pol xatolar qilinsa, yana qanday natija kutish mumkin?» — deya tanqidiy baho berdi mutaxassis;

  • O‘yin tashabbusining boy berilishi: Qo‘qonliklar yuzaga kelgan imkoniyatlardan maksimal foydalanishdi, «Mash’al» esa o‘z jarima maydonchasidagi xatolarni bartaraf eta olmadi.

Tajribalilar kutilgandek o‘ynamayapti: «Endi yoshlarga tayanamiz»

Jurnalistlar tomonidan jamoada o‘yinni ortidan ergashtiradigan haqiqiy yetakchi yo‘qligi va Sardor Abduraimov singari tajribali futbolchilarning sport formasi pasaygani haqidagi savolga Lushan shunday javob qaytardi:

  • Tanqid bilan rozilik: Murabbiy savol beruvchining fikriga qo‘shilib: «Siz savol berdingiz-u, javobini ham o‘zingiz aytdingiz. Agar yetakchilarimiz biz kutgan futbolni namoyish etayotganida, hozirgi vaziyat umuman boshqacha bo‘lardi», — dedi;

  • Yoshlar sari keskin burilish: Tajribali futbolchilar o‘zlarini ko‘rsata olmayotgani sababli klub strategiyani o‘zgartirmoqda: «Tarkibga o‘zgartirishlar kirityapmiz. Yosh futbolchilarimiz yomon emas. Endi ularga tayanamiz, ularni rivojlantirib, asosiy tarkibga olib chiqishga harakat qilamiz. Bizda boshqa yo‘l qolmadi».

Muxtorov nega asosiy tarkibda chiqmadi?

Jamoaning jismoniy holati va o‘yin oxirida orqaga chekinib qolishi haqidagi muhokamada murabbiy Muxtorovning zaxirada qolgani sababini ochiqladi:

  • Mashg‘ulotdagi jarohat: Futbolchi o‘yindan oldingi kuni mashg‘ulot jarayonida kutilmaganda shikastlangan: «Aslida u asosiy tarkibda o‘ynashi kerak edi. Uni aynan shunday reja bilan tayyorlagandik. Ammo mashg‘ulotdagi jarohat barcha rejalarni o‘zgartirib yubordi va majburan Jo‘raboyevni maydonga tushirdik»;

  • Og‘riq qoldiruvchi ukol bilan maydonga: «Uning o‘zi o‘yinga tushishga tayyorligini bildirib, ukollar bilan bo‘lsa ham yordam berishini aytdi. Shu bois unga oxirgi 15 daqiqada imkoniyat berdik».

Qo‘qondagi navbatdagi ochko yo‘qotish Muborak klubining turnir jadvalidagi ahvolini yanada murakkablashtirdi. Murabbiylar shtabining yosh o‘yinchilarga tayanish qarori «Mash’al»ni xavfli zonadan olib chiqa oladimi — buni keyingi turlar ko‘rsatadi.

Mash’alMuborakSergey LushanO‘zbekiston Superligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sergey Lushan «Mash’al»dagi og‘ir inqiroz va maoshsiz yarim yil haqida gapirdiSergey Lushan «Mash’al»dagi og‘ir inqiroz va maoshsiz yarim yil haqida gapirdi20 avgust 06:3410 kishi bo‘lib g‘alaba va Oybek Bozorov siri!: Tojiyev Muborakdagi dramatik jangdan so‘ng10 kishi bo‘lib g‘alaba va Oybek Bozorov siri!: Tojiyev Muborakdagi dramatik jangdan so‘ng20 sentabr 08:53«Abduxoliqovdan dubl!»: «Lokomotiv» o‘z maydonida «Mash’al»ni tor-mor etdi«Abduxoliqovdan dubl!»: «Lokomotiv» o‘z maydonida «Mash’al»ni tor-mor etdi11 sentabr 21:27“Mash’al”da yangi davr: Sergey Lushan jamoani qabul qildi“Mash’al”da yangi davr: Sergey Lushan jamoani qabul qildi13 iyul 17:43Qashqadaryoda qaysi tumanlarda eng ko‘p chaqaloq tug‘ildi?Qashqadaryoda qaysi tumanlarda eng ko‘p chaqaloq tug‘ildi?2 avgust 18:05Qashqadaryoda bank bilan bog‘liq uchta firibgarlik fosh etildiQashqadaryoda bank bilan bog‘liq uchta firibgarlik fosh etildi15 iyul 11:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?