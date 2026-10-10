Sergey Lushan «Mash’al»ning yirik mag‘lubiyati, liderlar inqirozi haqida ochiq gapirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Mash’al» bosh murabbiyi Sergey Lushan jamoasining «Qo‘qon»ga qarshi 3:0 hisobidagi yirik mag‘lubiyatidan so‘ng, himoya chizig‘idagi qo‘pol xatolar va hujumdagi sustlikni tanqid qildi.
- Murabbiy, shuningdek, Sardor Abduraimov kabi tajribali futbolchilarning o‘yin darajasi pasaygani va jamoada haqiqiy yetakchi yo‘qligi haqidagi fikrlarga qo‘shildi.
- Ushbu vaziyatdan kelib chiqib, «Mash’al» strategiyasini o‘zgartirib, yosh futbolchilarga tayanishga qaror qildi.
O‘zbekiston Superligasining autsayderlari qatorida borayotgan Muborakning «Mash’al» klubi navbatdagi turda jiddiy zarbaga uchradi. Qo‘qon safariga otlangan muborakliklar mezbonlarga yirik 3:0 hisobida imkoniyatni boy berishdi. Jarima maydoni ichidagi qo‘pol xatolar va hujumdagi sustlik jamoaning og‘ir mag‘lubiyatiga sabab bo‘ldi.
Uchrashuv yakunlangach o‘tkazilgan matbuot anjumanida «Mash’al» bosh murabbiyi Sergey Lushan jamoa ichidagi muammolar, yetakchilarning o‘yinidagi pasayish hamda kadrlar taqchilligi haqida jurnalistlar bilan ochiq va keskin muloqot qildi.
«Bunday xatolar bilan boshqacha natija kutib bo‘lmasdi»
Sergey Lushan o‘yinga baho berar ekan, himoya chizig‘idagi qo‘pol kamchiliklar natijani oldindan belgilab qo‘yganini yashirmadi:
Mag‘lubiyatning muqarrarligi: «Biz o‘yinda mag‘lub bo‘ldik. Jarima maydonimizda shunday xatolarga yo‘l qo‘yganimiz uchun bugungi mag‘lubiyatga to‘liq loyiq edik. Bu kabi qo‘pol xatolar qilinsa, yana qanday natija kutish mumkin?» — deya tanqidiy baho berdi mutaxassis;
O‘yin tashabbusining boy berilishi: Qo‘qonliklar yuzaga kelgan imkoniyatlardan maksimal foydalanishdi, «Mash’al» esa o‘z jarima maydonchasidagi xatolarni bartaraf eta olmadi.
Tajribalilar kutilgandek o‘ynamayapti: «Endi yoshlarga tayanamiz»
Jurnalistlar tomonidan jamoada o‘yinni ortidan ergashtiradigan haqiqiy yetakchi yo‘qligi va Sardor Abduraimov singari tajribali futbolchilarning sport formasi pasaygani haqidagi savolga Lushan shunday javob qaytardi:
Tanqid bilan rozilik: Murabbiy savol beruvchining fikriga qo‘shilib: «Siz savol berdingiz-u, javobini ham o‘zingiz aytdingiz. Agar yetakchilarimiz biz kutgan futbolni namoyish etayotganida, hozirgi vaziyat umuman boshqacha bo‘lardi», — dedi;
Yoshlar sari keskin burilish: Tajribali futbolchilar o‘zlarini ko‘rsata olmayotgani sababli klub strategiyani o‘zgartirmoqda: «Tarkibga o‘zgartirishlar kirityapmiz. Yosh futbolchilarimiz yomon emas. Endi ularga tayanamiz, ularni rivojlantirib, asosiy tarkibga olib chiqishga harakat qilamiz. Bizda boshqa yo‘l qolmadi».
Muxtorov nega asosiy tarkibda chiqmadi?
Jamoaning jismoniy holati va o‘yin oxirida orqaga chekinib qolishi haqidagi muhokamada murabbiy Muxtorovning zaxirada qolgani sababini ochiqladi:
Mashg‘ulotdagi jarohat: Futbolchi o‘yindan oldingi kuni mashg‘ulot jarayonida kutilmaganda shikastlangan: «Aslida u asosiy tarkibda o‘ynashi kerak edi. Uni aynan shunday reja bilan tayyorlagandik. Ammo mashg‘ulotdagi jarohat barcha rejalarni o‘zgartirib yubordi va majburan Jo‘raboyevni maydonga tushirdik»;
Og‘riq qoldiruvchi ukol bilan maydonga: «Uning o‘zi o‘yinga tushishga tayyorligini bildirib, ukollar bilan bo‘lsa ham yordam berishini aytdi. Shu bois unga oxirgi 15 daqiqada imkoniyat berdik».
Qo‘qondagi navbatdagi ochko yo‘qotish Muborak klubining turnir jadvalidagi ahvolini yanada murakkablashtirdi. Murabbiylar shtabining yosh o‘yinchilarga tayanish qarori «Mash’al»ni xavfli zonadan olib chiqa oladimi — buni keyingi turlar ko‘rsatadi.
Izohlar 0
…