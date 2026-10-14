«Atletiko Madrid» «Manchester Yunayted»ni mag‘lub etdi
Yevropa Chempionlar ligasining muntazam mavsumida «Atletiko Madrid» o‘z maydonida «Manchester Yunayted»ni mag‘lub etdi. Madridliklar uchrashuvni faol boshlab, birinchi daqiqadayoq hisobni ochdi. Ikkinchi bo‘limda yana bir gol kiritildi va mezbonlar g‘alabani rasmiylashtirdi.
Pablo Barrios 1-daqiqada «Atletiko»ni hisobda oldinga olib chiqdi. Uchrashuvning 74-daqiqasida «Manchester Yunayted» futbolchisi Leny Yoro qizil kartochka oldi va jamoasini bir kishi kam qoldirdi. 79-daqiqada Ademola Lukman madridliklarning ikkinchi golini urdi.
Uchrashuv statistikasiga ko‘ra, har ikki jamoa darvoza tomon 9 martadan zarba berdi. Aniq zarbalar soni ham teng bo‘ldi, har ikki jamoada 4 tadan.
To‘p nazoratida «Atletiko» 62 foiz bilan ustun keldi. Madridliklar 623 ta pas amalga oshirib, 90 foiz aniqlikka erishdi. «Manchester Yunayted» 357 ta pas berdi, ularning aniqligi 87 foizni tashkil qildi.
«Atletiko» futbolchilari 11 marta, raqib esa 13 marta qoida buzdi. Har ikki jamoa bittadan sariq kartochka oldi, ammo «Manchester Yunayted» futbolchisining qizil kartochka olishi uchrashuvdagi asosiy voqealardan biri bo‘ldi. Burchak zarbalari bo‘yicha angliyaliklar 5:2 hisobida ustun keldi.
Izohlar 0
…