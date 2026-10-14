«Atletiko Madrid» «Manchester Yunayted»ni mag‘lub etdi

·42·Sport
«Atletiko Madrid» «Manchester Yunayted»ni mag‘lub etdi

Yevropa Chempionlar ligasining muntazam mavsumida «Atletiko Madrid» o‘z maydonida «Manchester Yunayted»ni mag‘lub etdi. Madridliklar uchrashuvni faol boshlab, birinchi daqiqadayoq hisobni ochdi. Ikkinchi bo‘limda yana bir gol kiritildi va mezbonlar g‘alabani rasmiylashtirdi.

Pablo Barrios 1-daqiqada «Atletiko»ni hisobda oldinga olib chiqdi. Uchrashuvning 74-daqiqasida «Manchester Yunayted» futbolchisi Leny Yoro qizil kartochka oldi va jamoasini bir kishi kam qoldirdi. 79-daqiqada Ademola Lukman madridliklarning ikkinchi golini urdi.

Uchrashuv statistikasiga ko‘ra, har ikki jamoa darvoza tomon 9 martadan zarba berdi. Aniq zarbalar soni ham teng bo‘ldi, har ikki jamoada 4 tadan.

To‘p nazoratida «Atletiko» 62 foiz bilan ustun keldi. Madridliklar 623 ta pas amalga oshirib, 90 foiz aniqlikka erishdi. «Manchester Yunayted» 357 ta pas berdi, ularning aniqligi 87 foizni tashkil qildi.

«Atletiko» futbolchilari 11 marta, raqib esa 13 marta qoida buzdi. Har ikki jamoa bittadan sariq kartochka oldi, ammo «Manchester Yunayted» futbolchisining qizil kartochka olishi uchrashuvdagi asosiy voqealardan biri bo‘ldi. Burchak zarbalari bo‘yicha angliyaliklar 5:2 hisobida ustun keldi.

Atletiko MadridManchester YunaytedPablo BarriosAdemola LukmanLeny Yoro
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Atletiko” ustozi “Manchester Yunayted”ga qarshi rejasini e’lon qildi...“Atletiko” ustozi “Manchester Yunayted”ga qarshi rejasini e’lon qildi...Kecha 13:07«Yunayted» Mbeumoning dubli evaziga «Atletiko» ustidan g‘alaba qildi«Yunayted» Mbeumoning dubli evaziga «Atletiko» ustidan g‘alaba qildi1 avgust 21:52Sobiq FIFA referisi Madrid derbisidagi dahshatli hakamlik xatosini fosh qildiSobiq FIFA referisi Madrid derbisidagi dahshatli hakamlik xatosini fosh qildi23 sentabr 07:04«Arsenal» Xulian Alvares uchun "yashirin ssenariy"ni ishga tushirdi«Arsenal» Xulian Alvares uchun "yashirin ssenariy"ni ishga tushirdi25 iyul 15:20Atletiko Madrid prezidenti Julian Alvarezning kelajagi borasida keskin bayonot berdiAtletiko Madrid prezidenti Julian Alvarezning kelajagi borasida keskin bayonot berdi17 iyul 12:36Atletiko Madrid PSJ yulduzi Kang-in Lee transferini eʼlon qildi: Yangi 7-raqam egasiAtletiko Madrid PSJ yulduzi Kang-in Lee transferini eʼlon qildi: Yangi 7-raqam egasi25 iyul 18:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi