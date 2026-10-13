“Atletiko” ustozi “Manchester Yunayted”ga qarshi rejasini e’lon qildi...
Madridning «Atletiko» klubi bosh murabbiyi Diyego Simeone UYEFA Chempionlar Ligasi umumiy bosqichining 2-turidan o‘rin olgan Angliyaning «Manchester Yunayted» jamoasiga qarshi bo‘lib o‘tadigan muhim to‘qnashuv oldidan matbuotga fikr bildirdi. Ispaniyaning nufuzli Marca nashriga intervyu bergan argentinalik mutaxassis raqibning kuchi, kuchli pressingi va kutilayotgan taktik rejalar haqida ochiq gapirdi.
Garchi ingliz klubi mavsum boshida bir qator duranglarga uchragan bo‘lsa-da, Simeone ularning hujumkor salohiyatini past baholashga haqqi yo‘qligini ta’kidladi.
Simeonening raqibga bahosi va taktik yondashuv
«Atletiko» ustozi uchrashuvning murakkabligiga alohida urg‘u berdi:
Pressing va tezkorlik: «Ertaga o‘z maydonimizda bizni juda yaxshi pressing qiladigan va safida yuqori tezlikka ega futbolchilari bor raqibga qarshi o‘yin kutmoqda»;
Xavfli vaziyatlar omili: «Mavsum avvalidagi duranglarga qaramay, manchesterliklar xuddi o‘tgan mavsumdagi kabi juda ko‘plab golli vaziyatlar yaratishmoqda»;
Hal qiluvchi vazifa: «Bu — “Manchester Yunayted”. Shuning uchun biz o‘yin borishini raqib uchun maksimal darajada muammo tug‘dira oladigan yo‘nalishga burishimiz shart».
Uchrashuv tafsilotlari va vaqti
Musobaqa: UYEFA Chempionlar Ligasi, umumiy bosqich, 2-tur;
Joylashuv: Ispaniya poytaxti Madrid shahri, «Metropolitano» stadioni;
Boshlanish vaqti: Uchrashuv Toshkent vaqti bilan 14 oktyabrga o‘tar kechasi soat 00:00 da start oladi.
Madriddagi ushbu shiddatli bahs Yevropa kuboklaridagi eng murosasiz va kutilmagan natijalarga boy qarama-qarshiliklardan biri bo‘lishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…