“Atletiko” ustozi “Manchester Yunayted”ga qarshi rejasini e’lon qildi...

·37·Sport
“Atletiko” ustozi “Manchester Yunayted”ga qarshi rejasini e’lon qildi...

Madridning «Atletiko» klubi bosh murabbiyi Diyego Simeone UYEFA Chempionlar Ligasi umumiy bosqichining 2-turidan o‘rin olgan Angliyaning «Manchester Yunayted» jamoasiga qarshi bo‘lib o‘tadigan muhim to‘qnashuv oldidan matbuotga fikr bildirdi. Ispaniyaning nufuzli Marca nashriga intervyu bergan argentinalik mutaxassis raqibning kuchi, kuchli pressingi va kutilayotgan taktik rejalar haqida ochiq gapirdi.

Garchi ingliz klubi mavsum boshida bir qator duranglarga uchragan bo‘lsa-da, Simeone ularning hujumkor salohiyatini past baholashga haqqi yo‘qligini ta’kidladi.

Simeonening raqibga bahosi va taktik yondashuv

«Atletiko» ustozi uchrashuvning murakkabligiga alohida urg‘u berdi:

  • Pressing va tezkorlik: «Ertaga o‘z maydonimizda bizni juda yaxshi pressing qiladigan va safida yuqori tezlikka ega futbolchilari bor raqibga qarshi o‘yin kutmoqda»;

  • Xavfli vaziyatlar omili: «Mavsum avvalidagi duranglarga qaramay, manchesterliklar xuddi o‘tgan mavsumdagi kabi juda ko‘plab golli vaziyatlar yaratishmoqda»;

  • Hal qiluvchi vazifa: «Bu — “Manchester Yunayted”. Shuning uchun biz o‘yin borishini raqib uchun maksimal darajada muammo tug‘dira oladigan yo‘nalishga burishimiz shart».

Uchrashuv tafsilotlari va vaqti

  • Musobaqa: UYEFA Chempionlar Ligasi, umumiy bosqich, 2-tur;

  • Joylashuv: Ispaniya poytaxti Madrid shahri, «Metropolitano» stadioni;

  • Boshlanish vaqti: Uchrashuv Toshkent vaqti bilan 14 oktyabrga o‘tar kechasi soat 00:00 da start oladi.

Madriddagi ushbu shiddatli bahs Yevropa kuboklaridagi eng murosasiz va kutilmagan natijalarga boy qarama-qarshiliklardan biri bo‘lishi kutilmoqda.

Atletiko MadridManchester YunaytedUYEFA Chempionlar LigiDiyego Simeone
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Luis Enrike Parijga mehri, yangi shartnoma va kuchaytirilgan bosim haqida ochiqlandiLuis Enrike Parijga mehri, yangi shartnoma va kuchaytirilgan bosim haqida ochiqlandiBugun 13:00«MYU» YECHL startida sensatsiyaga uchrashi mumkinmi? O‘zbek legioneri Angliya grandiga qarshi!«MYU» YECHL startida sensatsiyaga uchrashi mumkinmi? O‘zbek legioneri Angliya grandiga qarshi!9 sentabr 07:04Arteta «Napoli»ning dahshatli muhitidan ogohlantirdi va g‘alaba formulasini oshkor qildiArteta «Napoli»ning dahshatli muhitidan ogohlantirdi va g‘alaba formulasini oshkor qildi9 sentabr 14:55Mareska «Portu» ustidan qozonilgan muhim safar g‘alabasi haqida gapirdiMareska «Portu» ustidan qozonilgan muhim safar g‘alabasi haqida gapirdi9 sentabr 10:06Xolanddan aqlbovar qilmas rekord: YECHL tarixidagi afsonani ortda qoldirdi!Xolanddan aqlbovar qilmas rekord: YECHL tarixidagi afsonani ortda qoldirdi!9 sentabr 08:30«Hatto sen Mourino bo‘lsang ham...»: Simeone derbidagi hakamlik mojarosiga javob qaytardi«Hatto sen Mourino bo‘lsang ham...»: Simeone derbidagi hakamlik mojarosiga javob qaytardi21 sentabr 07:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi