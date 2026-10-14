Fransiyada yuzlab supermarketlar xakerlar hujumiga uchradi

·43·Dunyo
Fransiyada yuzlab supermarketlar xakerlar hujumiga uchradi

Fransiyada 11 oktyabrdan 12 oktyabrga o‘tar kechasi yuzlab supermarketlarning sovutish tizimlariga kiberhujum uyushtirildi. Hujum oqibatida muzlatkichlar harorati ko‘tarilib, tonna­lab oziq-ovqat mahsulotlari yaroqsiz holga kelgan.

AFP axborot agentligining 2026 yil 12 oktyabrdagi xabariga ko‘ra, xakerlar Daniyaning Danfoss kompaniyasi ishlab chiqargan sovutish tizimlarini masofadan boshqarish imkoniyatidan foydalangan. Ular uskunalarni majburiy muzdan tushirish rejimiga o‘tkazgan, ayrim qurilmalarda harorat hatto 50 darajagacha ko‘tarilgan.

Hujumdan Intermarché va Super U tarmoqlarining yuzlab do‘konlari zarar ko‘rgan. E.Leclerc va Carrefour kabi boshqa tarmoqlarda ham muammolar kuzatilgani xabar qilingan. Fransiya prokuraturasi hodisa yuzasidan tergov boshlanganini bildirgan.

Moviy osmon fonida qora va qizil rangli Intermarché Hyper yozuvli peshlavha.

Les Numériques nashrining yozishicha, Xagenau shahridagi ikki savdo nuqtasida yetkazilgan zarar 270 ming yevroga baholangan. Mamlakat bo‘yicha umumiy zarar esa bir necha million yevroga yetishi mumkin.

Hozircha hujum ortida kim turgani aniqlanmagan. Danfoss kompaniyasi esa zarar ko‘rgan mijozlarga yordam berayotganini bildirgan.

FransiyaDanfosskiberhujumsupermarketlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

9 oktyabr: bugun Pochta kuni, tarixda esa muhim voqealar yuz bergan9 oktyabr: bugun Pochta kuni, tarixda esa muhim voqealar yuz bergan9 oktabr 10:22Isroilda yosh bolali oilalarni larzaga solgan holat: Qanday fitna fosh qilindi?Isroilda yosh bolali oilalarni larzaga solgan holat: Qanday fitna fosh qilindi?10 sentabr 19:26Fransiyada yo‘lovchi poyezdi halokatga uchradi — Tezlikda ketayotgan poyezd nimaga urildi?Fransiyada yo‘lovchi poyezdi halokatga uchradi — Tezlikda ketayotgan poyezd nimaga urildi?12 sentabr 17:27Tekin manikyur evaziga sotilgan davlat siri: Ukrainada 1,4 millionlik maxfiy baza fosh bo‘ldiTekin manikyur evaziga sotilgan davlat siri: Ukrainada 1,4 millionlik maxfiy baza fosh bo‘ldi5 sentabr 10:06Bolalar pyuresi ortidagi dahshatli sir: go‘daklar shifoxonaga tushdiBolalar pyuresi ortidagi dahshatli sir: go‘daklar shifoxonaga tushdi13 sentabr 11:48Krasnoyarskda dahshatli fojia: Ayiq qo‘ziqorin terishga chiqqan ikki ayolni o‘ldirdiKrasnoyarskda dahshatli fojia: Ayiq qo‘ziqorin terishga chiqqan ikki ayolni o‘ldirdi4 sentabr 08:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda