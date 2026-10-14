Dunyoda o‘ta qashshoqlikda yashayotganlar soni qanchaga yetdi?

·31·Dunyo
Dunyoda o‘ta qashshoqlikda yashayotganlar soni qanchaga yetdi?

BMT Taraqqiyot dasturi (UNDP) va Oksford universiteti tadqiqotchilari hisobotiga ko‘ra, 108 ta rivojlanayotgan davlatda 1,2 milliard kishi ko‘p o‘lchovli qashshoqlik sharoitida yashamoqda. Bu o‘tgan yilgi hisobot bilan taqqoslaganda 51,5 million nafarga ko‘p.

2026 yil 12 oktyabrda e’lon qilingan hisobotda ta’kidlanishicha, qashshoqlikda yashayotganlarning 617 million nafari — yarmidan ko‘prog‘i bolalardir. Ular oziq-ovqat, ta’lim, toza suv va elektr energiyasi kabi asosiy ehtiyojlardan mahrum.

Tadqiqotchilar o‘sishning bir qismi aholi soni ko‘payishi bilan bog‘liqligini qayd etgan. Shu bilan birga, so‘nggi 15 yildan kam vaqt ichida 33 ta davlatda ko‘p o‘lchovli qashshoqlik indeksi ikki baravar kamaygan.

Qashshoqlikda yashayotganlarning eng katta qismi Sahroi Kabirdan janubdagi Afrikada istiqomat qiladi — 616 million kishi. Misr, Nepal va Tojikistonda esa qashshoqlik darajasi ham, undan aziyat chekayotganlar soni ham sezilarli pasaygan.

BMT Taraqqiyot dasturiOksford universitetiKo‘p o‘lchovli qashshoqlik indeksi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dunyoda o‘ta qashshoqlikda yashayotganlar soni 1,2 milliardga yetdiDunyoda o‘ta qashshoqlikda yashayotganlar soni 1,2 milliardga yetdiKecha 14:16Dunyoda kambag‘allik yana kuchaydi: 1,2 milliard inson muhtojlikda yashamoqdaDunyoda kambag‘allik yana kuchaydi: 1,2 milliard inson muhtojlikda yashamoqdaKecha 13:06Sunʼiy intellekt agentlari sirli til oʻylab topib, xavfsizlik tizimini aldadiSunʼiy intellekt agentlari sirli til oʻylab topib, xavfsizlik tizimini aldadi25 sentabr 04:50Oksford olimlari ilk bor yakkalik ionda kvant siqilishining yangi turini amalga oshirdiOksford olimlari ilk bor yakkalik ionda kvant siqilishining yangi turini amalga oshirdi6 may 07:27Daniyada kiberfalokat: 8,8 million kishining shaxsiy ma’lumotlari internetga sizib chiqdiDaniyada kiberfalokat: 8,8 million kishining shaxsiy ma’lumotlari internetga sizib chiqdi6 oktabr 08:44Luish Nani Qozog‘istonda 6 farzandli oilaga yangi xonadon kalitini topshirdiLuish Nani Qozog‘istonda 6 farzandli oilaga yangi xonadon kalitini topshirdi4 sentabr 17:02
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda