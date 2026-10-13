Ro‘ziqul Berdiyev «Al Vahda»ga qarshi o‘yin oldidan rejalarni oshkor qildi

·66·Sport
Ro‘ziqul Berdiyev «Al Vahda»ga qarshi o‘yin oldidan rejalarni oshkor qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Osiyo Chempionlar ligasi 2 turnirining 2-turi doirasida «Nasaf» o‘z maydonida «Al Vahda»ni qabul qiladi.
  • Bosh murabbiy Ro‘ziqul Berdiyev raqib tarkibida ko‘plab legionerlar borligiga qaramay, ularning kuchli va zaif jihatlarini o‘rganib chiqqanini va g‘alaba uchun bor kuch safarbar etilishini ta’kidladi.
  • Berdiyev, shuningdek, jamoaning yosh futbolchilarga ishonchi komil ekanligini va ularni maydonga tushirishdan qo‘rqmasligini bildirdi.

Osiyo Chempionlar ligasi 2 turnirining 2-turi doirasida Qarshining «Nasaf» jamoasi o‘z maydonida BAAning nomdor «Al Vahda» klubini qabul qiladi. Mazkur muhim uchrashuv oldidan tashkil etilgan rasmiy matbuot anjumanida mezbonlar bosh murabbiyi Ro‘ziqul Berdiyev hamda himoyachi G‘olib G‘aybullayev ishtirok etib, tayyorgarlik jarayoni va bo‘lajak bellashuv rejalari bilan o‘rtoqlashdi.

Qarshi klubi ustozi raqib tarkibida ko‘plab xorijlik yulduzlar to‘planganiga qaramay, jamoa ularning kuchli va zaif nuqtalarini yaxshi o‘rganib chiqqanini hamda g‘alaba uchun bor kuch safarbar etilishini ta’kidladi.

«Raqibda 20 ga yaqin legioner bor, ammo biz tayyormiz»

Ro‘ziqul Berdiyev «Al Vahda» jamoasini tahlil qilish jarayonidagi murakkabliklar va raqibning imkoniyatlari haqida to‘xtalib o‘tdi:

  • Tarkibni tahlil qilishdagi qiyinchilik: «Al Vahda»ni o‘rganish biroz qiyin bo‘ldi. Ular chempionat va kubok o‘yinlarida turli tarkiblar bilan maydonga tushmoqda. Shu sababli asosiy tarkibda aynan kimlar o‘ynashini oldindan taxmin qilish oson emas;

  • Legionerlar omili: Raqib tarkibida mahalliylashtirilgan o‘yinchilar bilan birgalikda 20 nafarga yaqin legioner bor. Katta ehtimol bilan ko‘plab kuchli xorijlik futbolchilarga qarshi maydonga tushamiz;

  • O‘yin rejasi: «Biz ularning kuchli va zaif jihatlarini tahlil qilib, buni yigitlarga yetkazdik. Maqsadimiz — raqibning ustun tomonlarini cheklab, kuchsiz nuqtalaridan unumli foydalanish. Buning uchun maydonda qat’iy tartib va yuqori diqqat talab qilinadi».

«Yoshlarni maydonga tushirishdan aslo qo‘rqmaymiz»

«Nasaf» ustozi jamoada tarbiyalanayotgan yangi avlod vakillariga katta ishonch bildirayotganini alohida e’tirof etdi:

  • Yoshlar siyosati: «Bu yil yoshlarimizga bekorga ko‘p imkoniyat bermadik. Asosiy jamoa bilan muntazam shug‘ullanish ular uchun ulkan tajriba maktabi bo‘lmoqda. Hozir ularni maydonga tushirishdan qo‘rqmaymiz»;

  • Olimpiya terma jamoasidagi natijalar: O‘yinchilarimiz Olimpiya termasi safida ham o‘zlarini juda yaxshi ko‘rsatdi. Agar kelajakda ana shu to‘rt nafar iqtidor asosiy tarkib o‘zagini tashkil etsa, bu bizning katta yutug‘imiz bo‘ladi;

  • Ishonchli zaxira: Jamoadagi tajribali futbolchilardan biri safdan chiqqan taqdirda ham yoshlarga bemalol va ikkilanmasdan ishonch bildiriladi.

Muxlislar bilan birga haqiqiy bayram kutilmoqda

«Nasaf» ustozi uchrashuvning turnirdagi ahamiyatiga ham urg‘u berdi:

  • Ochko jamg‘arish vazifasi: «O‘tgan mavsumda ham bu jamoa bilan to‘qnash kelganmiz, kuchini yaxshi bilamiz. Keyingi bosqich yo‘llanmasi uchun har ikki tomon ham bor imkoniyatini ishga soladi va ochko to‘plashga intiladi»;

  • Ishqibozlar daldasi: Berdiyev barcha futbol muxlislarini stadionga chorlab, ularning qo‘llab-quvvatlashi yordamida Qarshida haqiqiy futbol bayrami yaratishga umid bildirdi.

NasafAl VahdaOsiyo Chempionlar ligasi 2 turnirRo‘ziqul Berdiyev
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Nasaf” bosh murabbiyi matbuot anjumanida nimalarni ochiqladi?“Nasaf” bosh murabbiyi matbuot anjumanida nimalarni ochiqladi?10 oktabr 06:40Superligada sentyabr oyining eng yaxshi murabbiyi kim bo‘ladi?Superligada sentyabr oyining eng yaxshi murabbiyi kim bo‘ladi?28 sentabr 17:33«4:1 hisobini kutmagandik»: Ro‘ziqul Berdiyev Andijondagi g‘alaba sirlarini ochdi...«4:1 hisobini kutmagandik»: Ro‘ziqul Berdiyev Andijondagi g‘alaba sirlarini ochdi...20 sentabr 23:29Ro‘ziqul Berdiyev Bahrayndagi bahsdan so‘ng jurnalistlar savollariga keskin javob berdiRo‘ziqul Berdiyev Bahrayndagi bahsdan so‘ng jurnalistlar savollariga keskin javob berdi17 sentabr 06:25Bahrayndan muhim bir ochko: «Nasaf» OCHL-2 bahslarini «Al Xolidiya» maydonida boshladiBahrayndan muhim bir ochko: «Nasaf» OCHL-2 bahslarini «Al Xolidiya» maydonida boshladi16 sentabr 23:05OCHL-2 bahsi: «Al Xolidiya» — «Nasaf» uchrashuvi asosiy tarkiblari e’lon qilindiOCHL-2 bahsi: «Al Xolidiya» — «Nasaf» uchrashuvi asosiy tarkiblari e’lon qilindi16 sentabr 20:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi