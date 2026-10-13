Ro‘ziqul Berdiyev «Al Vahda»ga qarshi o‘yin oldidan rejalarni oshkor qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Osiyo Chempionlar ligasi 2 turnirining 2-turi doirasida «Nasaf» o‘z maydonida «Al Vahda»ni qabul qiladi.
- Bosh murabbiy Ro‘ziqul Berdiyev raqib tarkibida ko‘plab legionerlar borligiga qaramay, ularning kuchli va zaif jihatlarini o‘rganib chiqqanini va g‘alaba uchun bor kuch safarbar etilishini ta’kidladi.
- Berdiyev, shuningdek, jamoaning yosh futbolchilarga ishonchi komil ekanligini va ularni maydonga tushirishdan qo‘rqmasligini bildirdi.
Osiyo Chempionlar ligasi 2 turnirining 2-turi doirasida Qarshining «Nasaf» jamoasi o‘z maydonida BAAning nomdor «Al Vahda» klubini qabul qiladi. Mazkur muhim uchrashuv oldidan tashkil etilgan rasmiy matbuot anjumanida mezbonlar bosh murabbiyi Ro‘ziqul Berdiyev hamda himoyachi G‘olib G‘aybullayev ishtirok etib, tayyorgarlik jarayoni va bo‘lajak bellashuv rejalari bilan o‘rtoqlashdi.
Qarshi klubi ustozi raqib tarkibida ko‘plab xorijlik yulduzlar to‘planganiga qaramay, jamoa ularning kuchli va zaif nuqtalarini yaxshi o‘rganib chiqqanini hamda g‘alaba uchun bor kuch safarbar etilishini ta’kidladi.
«Raqibda 20 ga yaqin legioner bor, ammo biz tayyormiz»
Ro‘ziqul Berdiyev «Al Vahda» jamoasini tahlil qilish jarayonidagi murakkabliklar va raqibning imkoniyatlari haqida to‘xtalib o‘tdi:
Tarkibni tahlil qilishdagi qiyinchilik: «Al Vahda»ni o‘rganish biroz qiyin bo‘ldi. Ular chempionat va kubok o‘yinlarida turli tarkiblar bilan maydonga tushmoqda. Shu sababli asosiy tarkibda aynan kimlar o‘ynashini oldindan taxmin qilish oson emas;
Legionerlar omili: Raqib tarkibida mahalliylashtirilgan o‘yinchilar bilan birgalikda 20 nafarga yaqin legioner bor. Katta ehtimol bilan ko‘plab kuchli xorijlik futbolchilarga qarshi maydonga tushamiz;
O‘yin rejasi: «Biz ularning kuchli va zaif jihatlarini tahlil qilib, buni yigitlarga yetkazdik. Maqsadimiz — raqibning ustun tomonlarini cheklab, kuchsiz nuqtalaridan unumli foydalanish. Buning uchun maydonda qat’iy tartib va yuqori diqqat talab qilinadi».
«Yoshlarni maydonga tushirishdan aslo qo‘rqmaymiz»
«Nasaf» ustozi jamoada tarbiyalanayotgan yangi avlod vakillariga katta ishonch bildirayotganini alohida e’tirof etdi:
Yoshlar siyosati: «Bu yil yoshlarimizga bekorga ko‘p imkoniyat bermadik. Asosiy jamoa bilan muntazam shug‘ullanish ular uchun ulkan tajriba maktabi bo‘lmoqda. Hozir ularni maydonga tushirishdan qo‘rqmaymiz»;
Olimpiya terma jamoasidagi natijalar: O‘yinchilarimiz Olimpiya termasi safida ham o‘zlarini juda yaxshi ko‘rsatdi. Agar kelajakda ana shu to‘rt nafar iqtidor asosiy tarkib o‘zagini tashkil etsa, bu bizning katta yutug‘imiz bo‘ladi;
Ishonchli zaxira: Jamoadagi tajribali futbolchilardan biri safdan chiqqan taqdirda ham yoshlarga bemalol va ikkilanmasdan ishonch bildiriladi.
Muxlislar bilan birga haqiqiy bayram kutilmoqda
«Nasaf» ustozi uchrashuvning turnirdagi ahamiyatiga ham urg‘u berdi:
Ochko jamg‘arish vazifasi: «O‘tgan mavsumda ham bu jamoa bilan to‘qnash kelganmiz, kuchini yaxshi bilamiz. Keyingi bosqich yo‘llanmasi uchun har ikki tomon ham bor imkoniyatini ishga soladi va ochko to‘plashga intiladi»;
Ishqibozlar daldasi: Berdiyev barcha futbol muxlislarini stadionga chorlab, ularning qo‘llab-quvvatlashi yordamida Qarshida haqiqiy futbol bayrami yaratishga umid bildirdi.
Izohlar 0
…