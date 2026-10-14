«Galatasaroy» «Barselona»ga qarshi yirik hisobda yutqazdi
Yevropa Chempionlar ligasining muntazam mavsumida «Barselona» «Galatasaroy» maydonida g‘alaba qozondi. Uchrashuv mezbonlarning goli bilan boshlangan bo‘lsa-da, keyingi daqiqalarda kataloniyaliklar tashabbusni o‘z qo‘liga oldi va yakunda to‘rtta gol urishga muvaffaq bo‘ldi.
Aleksey Batrakov 28-daqiqada «Galatasaroy»ni hisobda oldinga olib chiqdi. «Barselona» birinchi bo‘lim tugashiga ikki daqiqa qolganda Joan Kanselu goli orqali hisobni tenglashtirdi.
Tanaffusdan keyin mehmonlar hujumlarni kuchaytirdi. Fermin Lopes 50-daqiqada, Entoni Gordon esa 53-daqiqada gol urdi. 65-daqiqada Karim Adeyemi yana bir bor raqib darvozasini ishg‘ol qilib, «Barselona»ning ustunligini mustahkamladi.
O‘yin statistikasiga ko‘ra, «Barselona» 23 ta zarba bergan va ularning 12 tasi darvozaga aniq yo‘naltirilgan. «Galatasaroy»ning zarbalari soni 2 tani tashkil qildi.
To‘p nazoratida mehmonlar 65 foiz bilan ustun bo‘ldi. Ular 628 ta pas amalga oshirib, 92 foiz aniqlikka erishdi. «Galatasaroy» 274 ta pas berdi, aniqlik ko‘rsatkichi 72 foiz bo‘ldi.
Follar soni mezbonlarda 12 ta, «Barselona»da 10 ta. «Galatasaroy» ikki sariq kartochka olgan bo‘lsa, mehmonlar uchrashuvni ogohlantirishlarsiz yakunladi. Burchak zarbalari ham «Barselona» foydasiga 6:1 bo‘ldi.
Izohlar 0
…