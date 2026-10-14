«Galatasaroy» «Barselona»ga qarshi yirik hisobda yutqazdi

·35·Sport
«Galatasaroy» «Barselona»ga qarshi yirik hisobda yutqazdi

Yevropa Chempionlar ligasining muntazam mavsumida «Barselona» «Galatasaroy» maydonida g‘alaba qozondi. Uchrashuv mezbonlarning goli bilan boshlangan bo‘lsa-da, keyingi daqiqalarda kataloniyaliklar tashabbusni o‘z qo‘liga oldi va yakunda to‘rtta gol urishga muvaffaq bo‘ldi.

Aleksey Batrakov 28-daqiqada «Galatasaroy»ni hisobda oldinga olib chiqdi. «Barselona» birinchi bo‘lim tugashiga ikki daqiqa qolganda Joan Kanselu goli orqali hisobni tenglashtirdi.

Tanaffusdan keyin mehmonlar hujumlarni kuchaytirdi. Fermin Lopes 50-daqiqada, Entoni Gordon esa 53-daqiqada gol urdi. 65-daqiqada Karim Adeyemi yana bir bor raqib darvozasini ishg‘ol qilib, «Barselona»ning ustunligini mustahkamladi.

O‘yin statistikasiga ko‘ra, «Barselona» 23 ta zarba bergan va ularning 12 tasi darvozaga aniq yo‘naltirilgan. «Galatasaroy»ning zarbalari soni 2 tani tashkil qildi.

To‘p nazoratida mehmonlar 65 foiz bilan ustun bo‘ldi. Ular 628 ta pas amalga oshirib, 92 foiz aniqlikka erishdi. «Galatasaroy» 274 ta pas berdi, aniqlik ko‘rsatkichi 72 foiz bo‘ldi.

Follar soni mezbonlarda 12 ta, «Barselona»da 10 ta. «Galatasaroy» ikki sariq kartochka olgan bo‘lsa, mehmonlar uchrashuvni ogohlantirishlarsiz yakunladi. Burchak zarbalari ham «Barselona» foydasiga 6:1 bo‘ldi.

BarselonaGalatasaroy
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chempionlar ligasida shiddatli tun: 2-turda gollar yomg‘iri kuzatildiChempionlar ligasida shiddatli tun: 2-turda gollar yomg‘iri kuzatildiBugun 06:33Viktor Osimhen nima uchun Barselona tarkibida oʻynay olmasligi maʼlum qilindiViktor Osimhen nima uchun Barselona tarkibida oʻynay olmasligi maʼlum qilindi8 iyul 01:50Trabzonda shok holat: Salohdan het-trik va chempion 4:0 hisobida tor-mor etildi!Trabzonda shok holat: Salohdan het-trik va chempion 4:0 hisobida tor-mor etildi!20 sentabr 08:44«Bashakshehir» «Galatasaroy»ni qabul qiladi — Shomurodovning fenomenal seriyasi«Bashakshehir» «Galatasaroy»ni qabul qiladi — Shomurodovning fenomenal seriyasi3 sentabr 21:32“Galatasaroy” Eldor Shomurodovni o‘z safiga qo‘shib olishga chaqirilmoqda...“Galatasaroy” Eldor Shomurodovni o‘z safiga qo‘shib olishga chaqirilmoqda...5 sentabr 20:48«Muammo Salohda emasdi!»: Terri Anri «Liverpul» rahbariyatini keskin tanqid qildi«Muammo Salohda emasdi!»: Terri Anri «Liverpul» rahbariyatini keskin tanqid qildi20 sentabr 16:02
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi