Gvatemalada 15 yoshli qiz o‘z janoza marosimida hushiga keldi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Gvatemalada 15 yoshli qiz o‘zining janoza marosimida tobut ichida hushiga keldi.
- Qizning otasi hayot belgilari sezmagach, uni vafot etgan deb hisoblagan, ammo malakali shifokorlar tomonidan tasdiqlanmagan.
- Marosim ishtirokchilari shok holatida qizni tobutdan olib chiqib, shifoxonaga olib ketishgan.
- Mutaxassislar insonning o‘limini faqat tibbiy tekshiruvlar orqali tasdiqlash zarurligini ta’kidlamoqda.
Markaziy Amerikaning Gvatemala davlatida dafn marosimi ishtirokchilarini hayrat va dahshatga solgan g‘ayritabiiy voqea yuz berdi. Oila a’zolari va qarindosh-urug‘lar 15 yoshli o‘smir qizning janozasi uchun yig‘ilgan vaqtda, «marhuma» to‘satdan tobut ichida hayot belgilarini ko‘rsatib, o‘z hushiga keldi.
Marosimga yig‘ilganlar shok holatida qizni tobutdan ko‘tarib olib chiqishgan, ushbu hayratlanarli lahzalar esa guvohlar tomonidan tasvirga olinib, ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi.
Mudhish xatolik: O‘lim holati tibbiy tasdiqlanmagan
Ma’lum bo‘lishicha, bu holatga shifokorlarning xulosasisiz chiqarilgan shoshma-shosharlikdagi qaror sabab bo‘lgan:
Otaning yanglishishi: Qizning otasi farzandida nafas yoki puls kabi hayot belgilarini mustaqil ravishda sezmagach, uni vafot etgan deb hisoblagan;
Shifokorlar ko‘rigisiz dafn: Qizning haqiqatan vafot etgani malakali shifokorlar yoki tez tibbiy yordam xodimlari tomonidan rasman tasdiqlanmagan;
Shoshilinch janoza: Oila a’zolari tibbiy ko‘rik o‘tkazmasdan, an’anaviy dafn marosimiga tayyorgarlik ko‘rib, qizaloqni tobutga yotqizishgan.
Marosimdagi shok va qutqaruv lahzalari
Tarqalgan videotasvirlarda jarayon qanday kechgani yaqqol aks etgan:
Qiz tobut ichida harakatlanib, hushiga kelganini ko‘rgan yaqinlari avvaliga sarosimaga tushgan, so‘ngra yig‘i va quvonch aralash uni qutqarishga shoshilishgan;
Erkaklar qizni ehtiyotkorlik bilan tobutdan tortib olib, bag‘riga bosgan holda olib chiqishgan;
Shundan so‘ng hushini to‘liq yo‘qotmagan qizaloqqa birinchi yordam ko‘rsatilib, zudlik bilan shifoxonaga olib ketilgan.
Mutaxassislar bu kabi holatlar ko‘pincha chuqur koma, letargik uyqu yoki katalepsiya singari hayot belgilari minimal darajaga tushib qoladigan og‘ir klinik holatlarda uchrashi mumkinligini ta’kidlab, insonning o‘limini faqat maxsus tibbiy tekshiruvlar orqali rasman tasdiqlash shartligini eslatib o‘tmoqda.
Izohlar 0
…