Gvatemalada 15 yoshli qiz o‘z janoza marosimida hushiga keldi (video)

·4·Dunyo
Gvatemalada 15 yoshli qiz o‘z janoza marosimida hushiga keldi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Gvatemalada 15 yoshli qiz o‘zining janoza marosimida tobut ichida hushiga keldi.
  • Qizning otasi hayot belgilari sezmagach, uni vafot etgan deb hisoblagan, ammo malakali shifokorlar tomonidan tasdiqlanmagan.
  • Marosim ishtirokchilari shok holatida qizni tobutdan olib chiqib, shifoxonaga olib ketishgan.
  • Mutaxassislar insonning o‘limini faqat tibbiy tekshiruvlar orqali tasdiqlash zarurligini ta’kidlamoqda.

Markaziy Amerikaning Gvatemala davlatida dafn marosimi ishtirokchilarini hayrat va dahshatga solgan g‘ayritabiiy voqea yuz berdi. Oila a’zolari va qarindosh-urug‘lar 15 yoshli o‘smir qizning janozasi uchun yig‘ilgan vaqtda, «marhuma» to‘satdan tobut ichida hayot belgilarini ko‘rsatib, o‘z hushiga keldi.

Marosimga yig‘ilganlar shok holatida qizni tobutdan ko‘tarib olib chiqishgan, ushbu hayratlanarli lahzalar esa guvohlar tomonidan tasvirga olinib, ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi.

Mudhish xatolik: O‘lim holati tibbiy tasdiqlanmagan

Ma’lum bo‘lishicha, bu holatga shifokorlarning xulosasisiz chiqarilgan shoshma-shosharlikdagi qaror sabab bo‘lgan:

  • Otaning yanglishishi: Qizning otasi farzandida nafas yoki puls kabi hayot belgilarini mustaqil ravishda sezmagach, uni vafot etgan deb hisoblagan;

  • Shifokorlar ko‘rigisiz dafn: Qizning haqiqatan vafot etgani malakali shifokorlar yoki tez tibbiy yordam xodimlari tomonidan rasman tasdiqlanmagan;

  • Shoshilinch janoza: Oila a’zolari tibbiy ko‘rik o‘tkazmasdan, an’anaviy dafn marosimiga tayyorgarlik ko‘rib, qizaloqni tobutga yotqizishgan.

Marosimdagi shok va qutqaruv lahzalari

Tarqalgan videotasvirlarda jarayon qanday kechgani yaqqol aks etgan:

  • Qiz tobut ichida harakatlanib, hushiga kelganini ko‘rgan yaqinlari avvaliga sarosimaga tushgan, so‘ngra yig‘i va quvonch aralash uni qutqarishga shoshilishgan;

  • Erkaklar qizni ehtiyotkorlik bilan tobutdan tortib olib, bag‘riga bosgan holda olib chiqishgan;

  • Shundan so‘ng hushini to‘liq yo‘qotmagan qizaloqqa birinchi yordam ko‘rsatilib, zudlik bilan shifoxonaga olib ketilgan.

Mutaxassislar bu kabi holatlar ko‘pincha chuqur koma, letargik uyqu yoki katalepsiya singari hayot belgilari minimal darajaga tushib qoladigan og‘ir klinik holatlarda uchrashi mumkinligini ta’kidlab, insonning o‘limini faqat maxsus tibbiy tekshiruvlar orqali rasman tasdiqlash shartligini eslatib o‘tmoqda.

Gvatemalada dafn marosimi15 yoshli usmir qizsotsial media tarqalgantibbiy tekshiruv
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gvatemalada 15 yoshli qiz vidolashuv marosimida tobut ichida tirildi (video)Gvatemalada 15 yoshli qiz vidolashuv marosimida tobut ichida tirildi (video)Kecha 18:42AQSH - Eron urushi global yoqilg‘i inqirozini yuzaga chiqardi: Dunyo bo‘ylab ommaviy noroziliklarAQSH - Eron urushi global yoqilg‘i inqirozini yuzaga chiqardi: Dunyo bo‘ylab ommaviy noroziliklar17 sentabr 20:58Vafot etgan 70 yoshli ayol tobutda hushiga keldiVafot etgan 70 yoshli ayol tobutda hushiga keldi22 sentabr 21:02Xomanaiyning janoza marosimida Donald Trampga nisbatan keskin chaqiriqlar yangradiXomanaiyning janoza marosimida Donald Trampga nisbatan keskin chaqiriqlar yangradi6 iyul 22:16Balida benzin taqchilligi sabab yuzlab skuterlarning navbati paydo bo‘ldi (video)Balida benzin taqchilligi sabab yuzlab skuterlarning navbati paydo bo‘ldi (video)Bugun 21:17“Yandeks Pey” muzladi: Odamlar o‘z pulini yecha olmay, oziq-ovqatga to‘lov qila olmay qoldi“Yandeks Pey” muzladi: Odamlar o‘z pulini yecha olmay, oziq-ovqatga to‘lov qila olmay qoldiBugun 18:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda