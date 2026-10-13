Shoshilinch: O‘zbekistonda issiqlik ta’minoti narxlari keskin ko‘tarilishi mumkin
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 2026-yil 1-noyabrdan O‘zbekistonda markazlashtirilgan isitish va issiq suv ta’minoti xizmatlari tariflari o‘rtacha 30 foizga oshirilishi rejalashtirilmoqda.
- Qurilish va uy-joy kommunal xo‘jaligi vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan ushbu hujjat loyihasi jamoatchilik muhokamasiga qo‘yilgan va 28-oktyabrgacha davom etadi.
- Loyiha tasdiqlansa, yangi tariflar QQS bilan birga respublikaning barcha hududlarida, jumladan Toshkent shahrida ham joriy etiladi.
O‘zbekiston bo‘ylab 2026 yil 1 noyabrdan boshlab markazlashtirilgan isitish va issiq suv ta’minoti xizmatlari tariflarini o‘rtacha 30 foizga oshirish rejalashtirilmoqda. Qurilish va uy-joy kommunal xo‘jaligi vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan tegishli hujjat loyihasi ayni paytda rasmiy portalda jamoatchilik muhokamasiga qo‘yilgan bo‘lib, muhokama jarayoni 28 oktyabrga qadar davom etadi.
Loyiha tasdiqlansa, yangi tariflar respublikaning barcha hududlarida, jumladan poytaxt Toshkent shahrida ham QQS bilan birga amalga kiritiladi.
Toshkent shahrida narxlar qanday o‘zgaradi?
Poytaxtda «Veolia Energy Tashkent» kompaniyasi tomonidan ko‘rsatiladigan xizmatlar uchun quyidagi qiymatlar belgilanishi kutilmoqda:
Isitish xizmati: Isitish mavsumida turar joylar uchun kuniga 1 m² maydonga 314 so‘m (hozirgi narxlardan sezilarli yuqori);
Issiq suv (hisoblagich bo‘lganda): Bir kubometr uchun 11 607 so‘mgacha ko‘tarilishi mumkin;
Issiq suv (hisoblagichsiz, kishi boshiga): Oyiga bir kishi uchun iste’mol me’yori bo‘yicha 45 330 so‘m;
Issiqlik energiyasi: 1 Gkal uchun QQS bilan 203 636 so‘m miqdorida bo‘lishi rejalashtirilmoqda.
Hududlar kesimidagi yangi tariflar (QQS bilan)
Hujjat loyihasiga ko‘ra, respublikaning boshqa viloyat va shaharlarida ham yangi qiymatlar belgilanmoqda:
Hudud / Korxona
Issiqlik energiyasi (1 Gkal)
Isitish (kuniga 1 m²)
Issiq suv (oyiga 1 kishi)
Qoraqalpog‘iston («Kommunal issiqlik»)
261 697 so‘m
370 so‘m
56 422 so‘m
Qoraqalpog‘iston («Taxiatosh issiqlik»)
261 697 so‘m
368 so‘m
58 228 so‘m
Andijon viloyati
163 094 so‘m
103 so‘m
31 151 so‘m
Buxoro viloyati
112 753 so‘m
214 so‘m
24 084 so‘m
Jizzax viloyati
116 497 so‘m
236 so‘m
26 937 so‘m
Qashqadaryo viloyati
136 301 so‘m
211 so‘m
25 374 so‘m
Navoiy shahri
141 960 so‘m
141 so‘m
29 386 so‘m
Zarafshon shahri
378 560 so‘m
418 so‘m
78 364 so‘m
Uchquduq shahri
416 416 so‘m
455 so‘m
86 198 so‘m
Namangan viloyati / Davlatobod
156 198 so‘m
300 so‘m
32 692 so‘m
Samarqand shahri
170 084 so‘m
279 so‘m
37 590 so‘m
Nurobod shahri (Samarqand)
477 539 so‘m
585 so‘m
102 200 so‘m
Surxondaryo viloyati
330 994 so‘m
602 so‘m
39 719 so‘m
Sirdaryo viloyati
93 470 so‘m
259 so‘m
7 851 so‘m
Toshkent viloyati
133 654 so‘m
268 so‘m
28 709 so‘m
Chirchiq shahri
144 861 so‘m
245 so‘m
29 537 so‘m
Olmaliq shahri
144 040 so‘m
202 so‘m
29 982 so‘m
Angren shahri
133 718 so‘m
244 so‘m
28 535 so‘m
Farg‘ona viloyati
187 886 so‘m
361 so‘m
43 214 so‘m
«Qirguli issiqlik manbai»
218 083 so‘m
304 so‘m
51 250 so‘m
Xorazm viloyati
186 394 so‘m
300 so‘m
66 095 so‘m
Toshkent shahri («Veolia Energy»)
203 636 so‘m
314 so‘m
45 330 so‘m
Muhim qo‘shimcha qoidalar
Yotoqxonalarda yashovchilar uchun: Loyihaga muvofiq, yotoqxonalarda istiqomat qiluvchi fuqarolar uchun issiq suv tarifi oyiga bir kishi uchun 33 720 so‘m etib belgilanmoqda;
Kuchga kirish muddati: Mazkur yangilangan tariflar 28 oktyabrga qadar davom etuvchi muhokamalardan so‘ng, rasman tasdiqlansa, joriy yilning 1 noyabridan e’tiboran to‘liq amaliyotga tatbiq etiladi.
Izohlar 0
…