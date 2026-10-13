Shoshilinch: O‘zbekistonda issiqlik ta’minoti narxlari keskin ko‘tarilishi mumkin

·54·Iqtisodiyot
Shoshilinch: O‘zbekistonda issiqlik ta’minoti narxlari keskin ko‘tarilishi mumkin
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 2026-yil 1-noyabrdan O‘zbekistonda markazlashtirilgan isitish va issiq suv ta’minoti xizmatlari tariflari o‘rtacha 30 foizga oshirilishi rejalashtirilmoqda.
  • Qurilish va uy-joy kommunal xo‘jaligi vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan ushbu hujjat loyihasi jamoatchilik muhokamasiga qo‘yilgan va 28-oktyabrgacha davom etadi.
  • Loyiha tasdiqlansa, yangi tariflar QQS bilan birga respublikaning barcha hududlarida, jumladan Toshkent shahrida ham joriy etiladi.

O‘zbekiston bo‘ylab 2026 yil 1 noyabrdan boshlab markazlashtirilgan isitish va issiq suv ta’minoti xizmatlari tariflarini o‘rtacha 30 foizga oshirish rejalashtirilmoqda. Qurilish va uy-joy kommunal xo‘jaligi vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan tegishli hujjat loyihasi ayni paytda rasmiy portalda jamoatchilik muhokamasiga qo‘yilgan bo‘lib, muhokama jarayoni 28 oktyabrga qadar davom etadi.

Loyiha tasdiqlansa, yangi tariflar respublikaning barcha hududlarida, jumladan poytaxt Toshkent shahrida ham QQS bilan birga amalga kiritiladi.

Toshkent shahrida narxlar qanday o‘zgaradi?

Poytaxtda «Veolia Energy Tashkent» kompaniyasi tomonidan ko‘rsatiladigan xizmatlar uchun quyidagi qiymatlar belgilanishi kutilmoqda:

  • Isitish xizmati: Isitish mavsumida turar joylar uchun kuniga 1 m² maydonga 314 so‘m (hozirgi narxlardan sezilarli yuqori);

  • Issiq suv (hisoblagich bo‘lganda): Bir kubometr uchun 11 607 so‘mgacha ko‘tarilishi mumkin;

  • Issiq suv (hisoblagichsiz, kishi boshiga): Oyiga bir kishi uchun iste’mol me’yori bo‘yicha 45 330 so‘m;

  • Issiqlik energiyasi: 1 Gkal uchun QQS bilan 203 636 so‘m miqdorida bo‘lishi rejalashtirilmoqda.

Hududlar kesimidagi yangi tariflar (QQS bilan)

Hujjat loyihasiga ko‘ra, respublikaning boshqa viloyat va shaharlarida ham yangi qiymatlar belgilanmoqda:

Hudud / Korxona

Issiqlik energiyasi (1 Gkal)

Isitish (kuniga 1 m²)

Issiq suv (oyiga 1 kishi)

Qoraqalpog‘iston («Kommunal issiqlik»)

261 697 so‘m

370 so‘m

56 422 so‘m

Qoraqalpog‘iston («Taxiatosh issiqlik»)

261 697 so‘m

368 so‘m

58 228 so‘m

Andijon viloyati

163 094 so‘m

103 so‘m

31 151 so‘m

Buxoro viloyati

112 753 so‘m

214 so‘m

24 084 so‘m

Jizzax viloyati

116 497 so‘m

236 so‘m

26 937 so‘m

Qashqadaryo viloyati

136 301 so‘m

211 so‘m

25 374 so‘m

Navoiy shahri

141 960 so‘m

141 so‘m

29 386 so‘m

Zarafshon shahri

378 560 so‘m

418 so‘m

78 364 so‘m

Uchquduq shahri

416 416 so‘m

455 so‘m

86 198 so‘m

Namangan viloyati / Davlatobod

156 198 so‘m

300 so‘m

32 692 so‘m

Samarqand shahri

170 084 so‘m

279 so‘m

37 590 so‘m

Nurobod shahri (Samarqand)

477 539 so‘m

585 so‘m

102 200 so‘m

Surxondaryo viloyati

330 994 so‘m

602 so‘m

39 719 so‘m

Sirdaryo viloyati

93 470 so‘m

259 so‘m

7 851 so‘m

Toshkent viloyati

133 654 so‘m

268 so‘m

28 709 so‘m

Chirchiq shahri

144 861 so‘m

245 so‘m

29 537 so‘m

Olmaliq shahri

144 040 so‘m

202 so‘m

29 982 so‘m

Angren shahri

133 718 so‘m

244 so‘m

28 535 so‘m

Farg‘ona viloyati

187 886 so‘m

361 so‘m

43 214 so‘m

«Qirguli issiqlik manbai»

218 083 so‘m

304 so‘m

51 250 so‘m

Xorazm viloyati

186 394 so‘m

300 so‘m

66 095 so‘m

Toshkent shahri («Veolia Energy»)

203 636 so‘m

314 so‘m

45 330 so‘m

Muhim qo‘shimcha qoidalar

  • Yotoqxonalarda yashovchilar uchun: Loyihaga muvofiq, yotoqxonalarda istiqomat qiluvchi fuqarolar uchun issiq suv tarifi oyiga bir kishi uchun 33 720 so‘m etib belgilanmoqda;

  • Kuchga kirish muddati: Mazkur yangilangan tariflar 28 oktyabrga qadar davom etuvchi muhokamalardan so‘ng, rasman tasdiqlansa, joriy yilning 1 noyabridan e’tiboran to‘liq amaliyotga tatbiq etiladi.

Qurilish va uy-joy kommunal xo‘jaligi vazirligiVeolia Energy Tashkentmarkazlashtirilgan isitish va issiq suv ta’minoti2026 yil 1 noyabr
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Noqonuniy "novostroyka"larni aniqlovchi onlayn geoportal ishga tushdiNoqonuniy "novostroyka"larni aniqlovchi onlayn geoportal ishga tushdi20 avgust 09:50Korrupsiyaga qarshi chora: Davlat xizmatchilari qamoqxonalarga olib borildiKorrupsiyaga qarshi chora: Davlat xizmatchilari qamoqxonalarga olib borildi21 iyun 21:11Yashnobodda Aviasozlar ko‘chasining bir qismi 20 kunga yopiladiYashnobodda Aviasozlar ko‘chasining bir qismi 20 kunga yopiladi10 iyul 11:01Sentyabrda narxlar 0,7 foizga oshdi — qaysi mahsulotlar qimmatlashdi, nimalar arzonladi?Sentyabrda narxlar 0,7 foizga oshdi — qaysi mahsulotlar qimmatlashdi, nimalar arzonladi?7 oktabr 10:233 iyun oltin quymalarning sotuv narxlari e’lon qilindi3 iyun oltin quymalarning sotuv narxlari e’lon qilindi3 iyun 10:33Bitcoin narxi 220 000 dollargacha koʻtarilishi kutilmoqdaBitcoin narxi 220 000 dollargacha koʻtarilishi kutilmoqda26 may 19:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

17 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
17 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
15 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
15 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda
21 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda
1 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
1 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
17 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda
17 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda
21 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
29 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
29 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi