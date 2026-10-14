«Sabah» YECHLda «Slaviya»ni taslim etdi, «Sporting» Fransiyadan g‘alaba bilan qaytdi

·37·Sport
«Sabah» YECHLda «Slaviya»ni taslim etdi, «Sporting» Fransiyadan g‘alaba bilan qaytdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Yevropa Chempionlar Ligasining 2-turida Ozarbayjonning «Sabah» klubi o‘z maydonida «Slaviya»ni 2:0 hisobida mag‘lub etib, tarixiy g‘alabani nishonladi, o‘zbekistonlik Umarali Rahmonaliyev uchrashuvda to‘liq ishtirok etdi.
  • Shu kuni «Sporting» klubi safarda «Lans» ustidan 2:0 hisobida g‘alaba qozondi.
  • «Sabah» va «Sporting»ning ushbu g‘alabalari ularning musobaqa jadvalidagi o‘rnini mustahkamladi.

Yevropa Chempionlar Ligasida 2-tur bahslari start oldi. Musobaqaning mazkur turida Ozarbayjonning «Sabah» klubi o‘z maydonida Praganing «Slaviya» jamoasini qabul qilib, 2:0 hisobida ishonchli g‘alabaga erishdi va klub tarixida yangi sahifa ochdi.

O‘zbekistonlik yarimhimoyachi Umarali Rahmonaliyev Boku jamoasi safida uchrashuvning dastlabki daqiqalaridan boshlab so‘nggi hushtagigacha to‘liq harakat qildi hamda tarixiy g‘alabaga katta hissa qo‘shdi.

Kunning yana bir qiziqarli bahsida esa Lissabonning «Sporting» klubi Fransiya safarida «Lans» jamoasini ikki to‘p farqi bilan mag‘lubiyatga uchratdi.

«Sabah» — «Slaviya»: Bokuliklarning tarixiy muvaffaqiyati

«Sabah» o‘z muxlislari qarshisida tashkil etilgan o‘yinda raqibga hech qanday imkoniyat qoldirmadi:

  • Hal qiluvchi gollar: Ikkinchi bo‘lim boshida, 49-daqiqada Parris hisobni ochgan bo‘lsa, bahs yakuniga yaqin — 88-daqiqada Mikels ikkinchi golni urib, yakuniy natijani mustahkamladi (2:0);

  • Rahmonaliyevning ishonchli harakati: O‘zbekistonlik yarimhimoyachi markazda 90 daqiqa davomida faol harakat qilib, jamoasining ham himoya, ham hujum chiziqlari o‘rtasidagi bog‘liqligini mustahkam ta’minladi;

  • «Sabah» tarkibi: Pokatilov, Zedadka, Solvet (Dashdamirov, 72), Makafi, Puxach, Lepinicha, Umarali Rahmonaliyev, Parris (Mbina, 73), Keyroz, Simich (Haybullayev, 86), Mikels;

  • «Slaviya» tarkibi: Markovich, Xolesh (Suleyman, 62), Ngessan (Kubiak, 75), Zima, Shturm, Sadilek, Mozes, Vlchek, Provod, Ayaosi, Xoriy.

«Lans» — «Sporting»: Lissabonliklar safarda ishonchli o‘yin namoyish etdi

Fransiyada kechgan bellashuvda portugaliyaliklar maydon egalari ustidan ustunlikka erishdi:

  • Uchrashuv hisobi: 0:2;

  • Gollar mualliflari: 22-daqiqada Suares tezkor gol bilan jamoasini oldinga olib chiqdi, 74-daqiqada esa Dumbiya ikkinchi to‘pni kiritib, «Sporting»ning g‘alabasini muqarrar qildi;

  • «Lans» tarkibi: Risser, Baydu, Ganiu, Antonio, Abdulxamid, Kyuizans, Xaydara, Udol, Toven, Kadile, Ivanovich;

  • «Sporting» tarkibi: Pereyra, Fresneda, Kuarejma, Inasiu, Arauxo, Altimira, Simoesh, Katamu, Dumbiya, Irankunda, Suares.

Ushbu g‘alabalardan so‘ng «Sabah» hamda «Sporting» klublari musobaqa jadvalidagi o‘z mavqelarini yanada yaxshilab olishdi.

SabahSlaviyaSportingLans
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rahmonaliyevdan aqlbovar qilmas supergol: "Sabah" «Mil-Mug‘on» ni mag‘lub etdi (video)Rahmonaliyevdan aqlbovar qilmas supergol: "Sabah" «Mil-Mug‘on» ni mag‘lub etdi (video)20 sentabr 08:25«Barselona» yangi hujumchi izlamoqda: Deku Portugaliyaga yo‘l oldi...«Barselona» yangi hujumchi izlamoqda: Deku Portugaliyaga yo‘l oldi...21 avgust 20:06«Barselona»ga yana bir Suaresmi? 38 gollik nomzod aytildi«Barselona»ga yana bir Suaresmi? 38 gollik nomzod aytildi27 iyul 11:46Joao Palhinha Tottenxemni tark etib, Sportingga qaytishi mumkinJoao Palhinha Tottenxemni tark etib, Sportingga qaytishi mumkin18 may 20:57"Portu" va "Sporting" jamoalari Portugaliya kubogi finali yo'llanmasi uchun o'zaro bahslashadi"Portu" va "Sporting" jamoalari Portugaliya kubogi finali yo'llanmasi uchun o'zaro bahslashadi28 aprel 06:51Mourinyo Benfika bilan Sportingni mag'lub etdiMourinyo Benfika bilan Sportingni mag'lub etdi20 aprel 04:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi