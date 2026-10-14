«Sabah» YECHLda «Slaviya»ni taslim etdi, «Sporting» Fransiyadan g‘alaba bilan qaytdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Yevropa Chempionlar Ligasining 2-turida Ozarbayjonning «Sabah» klubi o‘z maydonida «Slaviya»ni 2:0 hisobida mag‘lub etib, tarixiy g‘alabani nishonladi, o‘zbekistonlik Umarali Rahmonaliyev uchrashuvda to‘liq ishtirok etdi.
- Shu kuni «Sporting» klubi safarda «Lans» ustidan 2:0 hisobida g‘alaba qozondi.
- «Sabah» va «Sporting»ning ushbu g‘alabalari ularning musobaqa jadvalidagi o‘rnini mustahkamladi.
Yevropa Chempionlar Ligasida 2-tur bahslari start oldi. Musobaqaning mazkur turida Ozarbayjonning «Sabah» klubi o‘z maydonida Praganing «Slaviya» jamoasini qabul qilib, 2:0 hisobida ishonchli g‘alabaga erishdi va klub tarixida yangi sahifa ochdi.
O‘zbekistonlik yarimhimoyachi Umarali Rahmonaliyev Boku jamoasi safida uchrashuvning dastlabki daqiqalaridan boshlab so‘nggi hushtagigacha to‘liq harakat qildi hamda tarixiy g‘alabaga katta hissa qo‘shdi.
Kunning yana bir qiziqarli bahsida esa Lissabonning «Sporting» klubi Fransiya safarida «Lans» jamoasini ikki to‘p farqi bilan mag‘lubiyatga uchratdi.
«Sabah» — «Slaviya»: Bokuliklarning tarixiy muvaffaqiyati
«Sabah» o‘z muxlislari qarshisida tashkil etilgan o‘yinda raqibga hech qanday imkoniyat qoldirmadi:
Hal qiluvchi gollar: Ikkinchi bo‘lim boshida, 49-daqiqada Parris hisobni ochgan bo‘lsa, bahs yakuniga yaqin — 88-daqiqada Mikels ikkinchi golni urib, yakuniy natijani mustahkamladi (2:0);
Rahmonaliyevning ishonchli harakati: O‘zbekistonlik yarimhimoyachi markazda 90 daqiqa davomida faol harakat qilib, jamoasining ham himoya, ham hujum chiziqlari o‘rtasidagi bog‘liqligini mustahkam ta’minladi;
«Sabah» tarkibi: Pokatilov, Zedadka, Solvet (Dashdamirov, 72), Makafi, Puxach, Lepinicha, Umarali Rahmonaliyev, Parris (Mbina, 73), Keyroz, Simich (Haybullayev, 86), Mikels;
«Slaviya» tarkibi: Markovich, Xolesh (Suleyman, 62), Ngessan (Kubiak, 75), Zima, Shturm, Sadilek, Mozes, Vlchek, Provod, Ayaosi, Xoriy.
«Lans» — «Sporting»: Lissabonliklar safarda ishonchli o‘yin namoyish etdi
Fransiyada kechgan bellashuvda portugaliyaliklar maydon egalari ustidan ustunlikka erishdi:
Uchrashuv hisobi: 0:2;
Gollar mualliflari: 22-daqiqada Suares tezkor gol bilan jamoasini oldinga olib chiqdi, 74-daqiqada esa Dumbiya ikkinchi to‘pni kiritib, «Sporting»ning g‘alabasini muqarrar qildi;
«Lans» tarkibi: Risser, Baydu, Ganiu, Antonio, Abdulxamid, Kyuizans, Xaydara, Udol, Toven, Kadile, Ivanovich;
«Sporting» tarkibi: Pereyra, Fresneda, Kuarejma, Inasiu, Arauxo, Altimira, Simoesh, Katamu, Dumbiya, Irankunda, Suares.
Ushbu g‘alabalardan so‘ng «Sabah» hamda «Sporting» klublari musobaqa jadvalidagi o‘z mavqelarini yanada yaxshilab olishdi.
Izohlar 0
…