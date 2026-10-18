Konor Makgregor haqiqiy muvaffaqiyat sirini oshkor qildi
Ikki vazn toifasida UFC sobiq chempioni, jahon sportining eng yorqin yulduzlaridan biri bo‘lgan irlandiyalik Konor Makgregor ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida muvaffaqiyat, matonat va o‘ziga bo‘lgan qat’iy ishonch haqida ta’sirli post e’lon qildi.
Sportchi Maks Xolloueyga qarshi kechgan UFC 329 turniridagi jangida tizzasidan jiddiy jarohat olib, katta oktagonga qaytishi vaqtincha to‘xtab qolganidan roppa-rosa uch oy o‘tib, ilk bor bunday chuqur falsafiy mulohazalari bilan o‘rtoqlashdi.
«Odamlar nokautlarni ko‘radi, lekin og‘ir mehnatni emas»: Konor nima dedi?
Irlandiyalik jangchi o‘zining X (sobiq Twitter) tarmog‘idagi sahifasida chinakam g‘alaba qozonish zamirida nima yotishini ochiq bayon etdi:
Iste’dod emas, mehnat muhim: «Menda qandaydir tug‘ma iste’dod yo‘q. Men shunchaki borimni, butun hayotimni o‘z ishimga bag‘ishlaganman;
Sahna ortidagi qiyinchiliklar: Odamlar faqat oktagondagi chiroyli chiqishlar va shov-shuvli nokautlarni ko‘rishadi. Ammo ular barcha og‘ir mehnatni payqashmaydi: saharda erta uyg‘onishlar, alamli mag‘lubiyatlar va hammasidan voz kechish eng oson bo‘lib tuyulgan paytlarda ham olg‘a intilish haqida qabul qilingan og‘ir qarorlarni ko‘rishmaydi;
Qaror qabul qilish kuchi: Men o‘zimni qachondir to‘liq tayyor his qilishimni kutib o‘tirmadim. Men tayyor bo‘lishga qat’iy qaror qildim. O‘zingizga ishoning. Tinimsiz ishlang va o‘z maqsadingizga erishish yo‘lida fidoyi bo‘ling», — deb yozdi Makgregor.
Tizza jarohati va oktagonga qaytish rejalari
Konor Makgregorning bugungi holati va faoliyatidagi keyingi qadamlar:
UFC 329 dan keyingi uch oylik tanaffus: Xolloueyga qarshi dramatik bahsda tizzasidan shikastlangan yulduz so‘nggi oylarni tiklanish va reabilitatsiya jarayoniga qaratdi;
Ruhiy tayyorgarlik: Ushbu motivatsion bayonot jangchining jismoniy jarohatlarga qaramay, ruhiy jihatdan sinmagani va yaqin kelajakda yana eng yuqori saviyada jang qilish ishtiyoqida ekanini yaqqol ko‘rsatib turibdi.
Makgregorning ushbu samimiy so‘zlari nafaqat yakkakurash ixlosmandlari, balki hayotda o‘z maqsadi yo‘lida qiyinchiliklarga duch kelayotgan millionlab insonlar uchun katta kuch va dalda bo‘lib xizmat qilmoqda.
Izohlar 0
…