Konor Makgregor haqiqiy muvaffaqiyat sirini oshkor qildi

·1·Sport
Konor Makgregor haqiqiy muvaffaqiyat sirini oshkor qildi

Ikki vazn toifasida UFC sobiq chempioni, jahon sportining eng yorqin yulduzlaridan biri bo‘lgan irlandiyalik Konor Makgregor ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida muvaffaqiyat, matonat va o‘ziga bo‘lgan qat’iy ishonch haqida ta’sirli post e’lon qildi.

Sportchi Maks Xolloueyga qarshi kechgan UFC 329 turniridagi jangida tizzasidan jiddiy jarohat olib, katta oktagonga qaytishi vaqtincha to‘xtab qolganidan roppa-rosa uch oy o‘tib, ilk bor bunday chuqur falsafiy mulohazalari bilan o‘rtoqlashdi.

«Odamlar nokautlarni ko‘radi, lekin og‘ir mehnatni emas»: Konor nima dedi?

Irlandiyalik jangchi o‘zining X (sobiq Twitter) tarmog‘idagi sahifasida chinakam g‘alaba qozonish zamirida nima yotishini ochiq bayon etdi:

  • Iste’dod emas, mehnat muhim: «Menda qandaydir tug‘ma iste’dod yo‘q. Men shunchaki borimni, butun hayotimni o‘z ishimga bag‘ishlaganman;

  • Sahna ortidagi qiyinchiliklar: Odamlar faqat oktagondagi chiroyli chiqishlar va shov-shuvli nokautlarni ko‘rishadi. Ammo ular barcha og‘ir mehnatni payqashmaydi: saharda erta uyg‘onishlar, alamli mag‘lubiyatlar va hammasidan voz kechish eng oson bo‘lib tuyulgan paytlarda ham olg‘a intilish haqida qabul qilingan og‘ir qarorlarni ko‘rishmaydi;

  • Qaror qabul qilish kuchi: Men o‘zimni qachondir to‘liq tayyor his qilishimni kutib o‘tirmadim. Men tayyor bo‘lishga qat’iy qaror qildim. O‘zingizga ishoning. Tinimsiz ishlang va o‘z maqsadingizga erishish yo‘lida fidoyi bo‘ling», — deb yozdi Makgregor.

Tizza jarohati va oktagonga qaytish rejalari

Konor Makgregorning bugungi holati va faoliyatidagi keyingi qadamlar:

  • UFC 329 dan keyingi uch oylik tanaffus: Xolloueyga qarshi dramatik bahsda tizzasidan shikastlangan yulduz so‘nggi oylarni tiklanish va reabilitatsiya jarayoniga qaratdi;

  • Ruhiy tayyorgarlik: Ushbu motivatsion bayonot jangchining jismoniy jarohatlarga qaramay, ruhiy jihatdan sinmagani va yaqin kelajakda yana eng yuqori saviyada jang qilish ishtiyoqida ekanini yaqqol ko‘rsatib turibdi.

Makgregorning ushbu samimiy so‘zlari nafaqat yakkakurash ixlosmandlari, balki hayotda o‘z maqsadi yo‘lida qiyinchiliklarga duch kelayotgan millionlab insonlar uchun katta kuch va dalda bo‘lib xizmat qilmoqda.

Konor MakgregorUFC 329Tizza jarahatiMotivatsiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Makgregor Xollouey bilan bahsda referini aybladi: Sportdagi buyuk qaytish qachon bo‘ladi?Makgregor Xollouey bilan bahsda referini aybladi: Sportdagi buyuk qaytish qachon bo‘ladi?15 sentabr 08:18Makgregor yana operatsiya stolida: qaytish sanasi uzoqlashdiMakgregor yana operatsiya stolida: qaytish sanasi uzoqlashdi6 avgust 17:51Makgregor shokda: Holloueyga mag‘lubiyatdan so‘ng ilk so‘zlarMakgregor shokda: Holloueyga mag‘lubiyatdan so‘ng ilk so‘zlar13 iyul 10:43Makgregor sensatsiya kutmoqda: U Maxachevga qarshi prognoz berdiMakgregor sensatsiya kutmoqda: U Maxachevga qarshi prognoz berdi8 avgust 07:14«Uni yo‘q qilaman»: Makgregor Holloueyga keskin ogohlantirish berdi«Uni yo‘q qilaman»: Makgregor Holloueyga keskin ogohlantirish berdi11 iyul 11:45Makgregorning qaytishi fojia bilan tugadi: Konor ilk raundda mag‘lub bo‘ldiMakgregorning qaytishi fojia bilan tugadi: Konor ilk raundda mag‘lub bo‘ldi12 iyul 09:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...