Ming dardga davomi yoki xavfli zahar? Shamollashda isiriq tutatishning yashirin xavflari...

·48·Salomatlik
Ming dardga davomi yoki xavfli zahar? Shamollashda isiriq tutatishning yashirin xavflari...

Xalqimiz orasida azaldan xonadonni «mikroblardan tozalash», ko‘z tegishidan asrash hamda mavsumiy kasalliklarning oldini olish maqsadida isiriq tutatish urfga aylangan. Ko‘pchilik uni «sehrli va ming dardga davo» vosita sifatida qabul qiladi. Biroq zamonaviy tibbiyot va ilmiy tadqiqotlar isiriqning nafaqat taxmin qilingan foydasi isbotlanmaganini, balki noto‘g‘ri qo‘llanilganda jiddiy xavf tug‘dirishini ko‘rsatmoqda.

Aslida zaharli hisoblangan ushbu o‘simlikni uy sharoitida, ayniqsa yopiq xonalarda tutatish qanday oqibatlarga olib kelishi mumkinligini har bir inson bilishi shart.

Isiriqning xavfli tarkibi: Zaharli alkaloidlar qanday ta’sir qiladi?

Isiriq tarkibida organizmning hayotiy muhim tizimlariga kuchli ta’sir o‘tkazuvchi faol alkaloidlar mavjud:

  • Garmin va homila tushish xavfi: O‘simlik tarkibidagi garmin moddasi katta miqdorda nafas yo‘llariga tushganda bachadon mushaklarini qisqartirib, homilador ayollarda homilaning barvaqt tushishiga (bola tashlashga) sabab bo‘lishi mumkin;

  • Peganin va sudorogi holatlari: Peganin va garmin ichaklar, yurak-qon tomir hamda asab tizimiga bevosita salbiy ta’sir ko‘rsatadi; tutunni ko‘p hidlash mushaklarning tortishishi va talvasa (sudorogi) xurujlariga olib kelishi ehtimoli bor;

  • Taqiqlangan toifalar: Homiladorlar, emizikli onalar, yosh bolalar hamda allergiya va astmasi bor bemorlar yonida isiriq tutatish va ularga tutunni hidlatish qat’iyan taqiqlanadi.

Gripp va shamollashda isiriq tutatish: Kattalarning eng katta xatosi

Ko‘p xonadonlarda bolalar shamollaganda yoki gripp mavsumi avj olganda eshik-romlarni mahkam yopib, xonani isiriq tutuni bilan to‘ldirish odati bor. Bu harakat aslida bola salomatligiga og‘ir zarba beradi:

  • Bo‘g‘ilish va nafas siqishi: Dimiqqan xonadagi o‘tkir va zaharli tutun bolalarda nafas qisishi, allergik reaksiyalar va hansirashni keltirib chiqaradi;

  • Yo‘tal xurujlarining zo‘rayishi: Isiriq tutuni yallig‘langan nafas yo‘llari shilliq qavatini yanada kuchli ta’sirlantirib, to‘xtovsiz yo‘tal xurujlarini qo‘zg‘atadi;

  • Ilmiy isbot yo‘qligi: Shamollash, ORVI va gripp viruslarini isiriq tutuni bilan yo‘q qilish mumkinligi tibbiyotda hech qachon o‘z isbotini topmagan, ammo uning zaharli va salbiy ta’siri to‘liq tasdiqlangan.

Nima uchun boshqa davlatlarda unga kontrabanda sifatida qaraladi?

Isiriqdan asosan Markaziy Osiyo davlatlari — O‘zbekiston, Qozog‘iston, Qirg‘iziston, Turkmaniston va Tojikiston hududlarida an’anaviy foydalaniladi:

  • Psixoaktiv modda maqomi: Isiriq tarkibida kuchli psixoaktiv va narkotiksimon komponentlar mavjudligi sababli, masalan, Rossiya Federatsiyasi qonunchiligiga ko‘ra uni mamlakat hududiga olib kirish qat’iyan man etilgan va bu holat jinoiy javobgarlikka tortiluvchi kontrabanda sifatida baholanadi;

  • Dunyo tajribasi: Agar isiriq haqiqatan ham har qanday virus va dardni yo‘qotuvchi bezarar sehrli vosita bo‘lganida, jahon farmakologiyasi va tibbiyoti undan keng foydalangan bo‘lar edi.

Shu sababli mavsumiy kasalliklar davrida xonadonni xavfli tutunga to‘ldirish o‘rniga, xonani tez-tez toza havo bilan shamollatish, namli tozalash ishlarini o‘tkazish va shifokor tavsiyalariga rioya qilish eng to‘g‘ri va xavfsiz yo‘ldir.

IsiriqTibbiy xavfsizlikAlkaloidlarSalomatlik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lavr bargi qaynatmasi yo‘talni davolaydimi? Muhim haqiqatLavr bargi qaynatmasi yo‘talni davolaydimi? Muhim haqiqat28 sentabr 11:05Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)16 oktabr 13:41Sut, sarimsoq va kivi: 12 maslahatdan qay biri ishlaydi?Sut, sarimsoq va kivi: 12 maslahatdan qay biri ishlaydi?1 avgust 00:27Uzoq umr ko‘rish siri: Ratsioningizdan zudlik bilan chiqarib tashlash kerak bo‘lgan 5 ta mahsulotUzoq umr ko‘rish siri: Ratsioningizdan zudlik bilan chiqarib tashlash kerak bo‘lgan 5 ta mahsulot30 sentabr 00:16Isitma — dushman emas: Bolada isitma chiqqanda nima qilish kerak va nima mumkin emas?Isitma — dushman emas: Bolada isitma chiqqanda nima qilish kerak va nima mumkin emas?Kecha 23:06Taomnomadagi salomatlik uchun eng xavfli va eng foydali mahsulotlar ro‘yxatiTaomnomadagi salomatlik uchun eng xavfli va eng foydali mahsulotlar ro‘yxati16 oktabr 12:02
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
O‘t qopi yaxshi ishlamasa organizmda nima bo‘ladi: belgilar va nimalarga e’tibor berish kerak?
O‘t qopi yaxshi ishlamasa organizmda nima bo‘ladi: belgilar va nimalarga e’tibor berish kerak?
Si Szinpin salomatligida sirli muammo: Vashington safari arafasida xavotir!
Si Szinpin salomatligida sirli muammo: Vashington safari arafasida xavotir!
Uzoq umr ko‘rish siri: Ratsioningizdan zudlik bilan chiqarib tashlash kerak bo‘lgan 5 ta mahsulot
Uzoq umr ko‘rish siri: Ratsioningizdan zudlik bilan chiqarib tashlash kerak bo‘lgan 5 ta mahsulot
Doimiy nolish sog‘liq kushandasi: Nega noligan odamlar ko‘proq kasal bo‘lishi isbotlandi
Doimiy nolish sog‘liq kushandasi: Nega noligan odamlar ko‘proq kasal bo‘lishi isbotlandi
Rossiyalik akademik inson umrining maksimal chegarasi haqidagi haqiqatni ochdi
Rossiyalik akademik inson umrining maksimal chegarasi haqidagi haqiqatni ochdi
Ko‘p uxlash ham zararmi? Olimlar 10 yillik tadqiqot natijasini e’lon qildi
Ko‘p uxlash ham zararmi? Olimlar 10 yillik tadqiqot natijasini e’lon qildi