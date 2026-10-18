«“Bo‘rilar”dan ishonchli qadam: “Jenoa” Rim safarida taslim etildi

·1·Sport
«“Bo‘rilar”dan ishonchli qadam: “Jenoa” Rim safarida taslim etildi

Italiya chempionatining 7-turi doirasida poytaxtning «Roma» klubi o‘z maydonida Genuyaning «Jenoa» jamoasini qabul qildi. «Olimpiko» stadionida kechgan bellashuvda rimliklar tashabbusni to‘liq o‘z qo‘llarida ushlab, 2:0 hisobida ishonchli g‘alabani qo‘lga kiritdi.

Mazkur muvaffaqiyat evaziga «bo‘rilar» o‘z ochkolari sonini 17 taga yetkazib, turnir jadvalining 2-pog‘onasidagi mavqeyini mustahkamlab oldi.

Ikkinchi bo‘limdagi ikki zarba va g‘alaba

Birinchi bo‘limda hisob ochilmagan bo‘lsa-da, tanaffusdan so‘ng mezbonlar raqib himoyasini yorib o‘tishga muvaffaq bo‘lishdi:

  • Kastrodan hisobni ochuvchi gol: 50-daqiqada faol hujum tashkil etgan rimliklar safida Kastro aniq zarba yo‘llab, hisobni ochdi — 1:0;

  • Lullining nuqtasi: «Jenoa» muvozanatni tiklash uchun harakat qilgan bir pallada, 68-daqiqada Lulli ikkinchi to‘pni kiritib, jamoasining g‘alabasini mustahkamladi — 2:0;

  • Daxlsiz darvoza: «Roma» posboni Gollini va himoya chizig‘i o‘yin yakuniga qadar raqibga deyarli jiddiy xavf yaratish imkonini bermadi.

O‘yin bayonnomasi

A Seriya. 7-tur

«Roma» — «Jenoa» 2:0

Gollar: Kastro (50), Lulli (68).

  • «Roma»: Gollini, Balerdi, Kulerakis (Ermoso, 63), Lulli (Fransa, 78), N'Dika, Rensh (Jilardi, 88), De Ron, Soule, Mora (Pellegrini, 63), Kastro.

  • «Jenoa»: Beylo, Markandalli, Estigor, Vaskes, Ellertsson, Viaf, Frennrup (Amorim, 83), Puchka, Osmaich, Messias (Robino, 83), El-Shaaravi (Vitinya, 65).

Turnir jadvalidagi holat

7-tur bahslaridan so‘ng A Seriyaning yuqori qismida vaziyat quyidagicha:

  • «Roma» 2-o‘rinda: Rimliklar 17 ochko jamg‘argan holda 19 ochkoga ega peshqadam «Inter»ni yaqin masofadan ta’qib qilmoqda;

  • «Jenoa» xavfli hududda: Musobaqa davomida atigi 4 ochko to‘plagan genuyaliklar 15-pog‘onada qolib ketmoqda.

RomaJenoaA SeriyaKastro
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

5 o‘yinda 6 ta gol! Doniell Malen A Seriyada oy futbolchisi deb topildi5 o‘yinda 6 ta gol! Doniell Malen A Seriyada oy futbolchisi deb topildi3 oktabr 07:18Franchesko Totti: 2001–2008-yillardagi holatimni sharmandalik deb o'ylaymanFranchesko Totti: 2001–2008-yillardagi holatimni sharmandalik deb o'ylayman29 sentabr 10:34«Roma» Turinda ishonchli g‘alabaga erishdi, sensatsion «Komo» esa 2-o‘ringa ko‘tarildi«Roma» Turinda ishonchli g‘alabaga erishdi, sensatsion «Komo» esa 2-o‘ringa ko‘tarildi15 sentabr 00:09Luis Enrike transferi: Roma va Inter yana muzokaralarga kirishmoqdaLuis Enrike transferi: Roma va Inter yana muzokaralarga kirishmoqda18 avgust 15:50Roma Rodrigo Mora transferi boʻyicha Portu bilan kelishuvga erishdiRoma Rodrigo Mora transferi boʻyicha Portu bilan kelishuvga erishdi17 avgust 20:57Roma Rodrigo Mora transferi boʻyicha Porto bilan kelishuvga erishdiRoma Rodrigo Mora transferi boʻyicha Porto bilan kelishuvga erishdi17 avgust 19:34
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...