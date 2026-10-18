«“Bo‘rilar”dan ishonchli qadam: “Jenoa” Rim safarida taslim etildi
Italiya chempionatining 7-turi doirasida poytaxtning «Roma» klubi o‘z maydonida Genuyaning «Jenoa» jamoasini qabul qildi. «Olimpiko» stadionida kechgan bellashuvda rimliklar tashabbusni to‘liq o‘z qo‘llarida ushlab, 2:0 hisobida ishonchli g‘alabani qo‘lga kiritdi.
Mazkur muvaffaqiyat evaziga «bo‘rilar» o‘z ochkolari sonini 17 taga yetkazib, turnir jadvalining 2-pog‘onasidagi mavqeyini mustahkamlab oldi.
Ikkinchi bo‘limdagi ikki zarba va g‘alaba
Birinchi bo‘limda hisob ochilmagan bo‘lsa-da, tanaffusdan so‘ng mezbonlar raqib himoyasini yorib o‘tishga muvaffaq bo‘lishdi:
Kastrodan hisobni ochuvchi gol: 50-daqiqada faol hujum tashkil etgan rimliklar safida Kastro aniq zarba yo‘llab, hisobni ochdi — 1:0;
Lullining nuqtasi: «Jenoa» muvozanatni tiklash uchun harakat qilgan bir pallada, 68-daqiqada Lulli ikkinchi to‘pni kiritib, jamoasining g‘alabasini mustahkamladi — 2:0;
Daxlsiz darvoza: «Roma» posboni Gollini va himoya chizig‘i o‘yin yakuniga qadar raqibga deyarli jiddiy xavf yaratish imkonini bermadi.
O‘yin bayonnomasi
A Seriya. 7-tur
«Roma» — «Jenoa» 2:0
Gollar: Kastro (50), Lulli (68).
«Roma»: Gollini, Balerdi, Kulerakis (Ermoso, 63), Lulli (Fransa, 78), N'Dika, Rensh (Jilardi, 88), De Ron, Soule, Mora (Pellegrini, 63), Kastro.
«Jenoa»: Beylo, Markandalli, Estigor, Vaskes, Ellertsson, Viaf, Frennrup (Amorim, 83), Puchka, Osmaich, Messias (Robino, 83), El-Shaaravi (Vitinya, 65).
Turnir jadvalidagi holat
7-tur bahslaridan so‘ng A Seriyaning yuqori qismida vaziyat quyidagicha:
«Roma» 2-o‘rinda: Rimliklar 17 ochko jamg‘argan holda 19 ochkoga ega peshqadam «Inter»ni yaqin masofadan ta’qib qilmoqda;
«Jenoa» xavfli hududda: Musobaqa davomida atigi 4 ochko to‘plagan genuyaliklar 15-pog‘onada qolib ketmoqda.
Izohlar 0
…