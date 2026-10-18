7 ta ketma-ket g‘alaba: Enso Mareska «Manchester Siti» bilan tarixiy natija qayd etdi

·5·Sport
7 ta ketma-ket g‘alaba: Enso Mareska «Manchester Siti» bilan tarixiy natija qayd etdi

Angliya Premer-ligasida (APL) mutlaq yangi rekord o‘rnatildi. «Manchester Siti» bosh murabbiyi Enso Mareska liga tarixida yangi jamoa boshqaruvidagi dastlabki 7 ta rasmiy uchrashuvning barchasida g‘alaba qozongan ilk mutaxassisga aylandi.

Bu haqda futbol statistikasi va tahliliga ixtisoslashgan nufuzli Squawka nashri o‘zining rasmiy sahifasida e’lon qildi.

7 ta o‘yin, 7 ta g‘alaba: Zafarli seriya tafsiloti

Italiyalik mutaxassis qo‘l ostida «shaharliklar» mavsum startidayoq eng qiyin raqiblarni dog‘da qoldirdi:

  • «Bornmut» ustidan 2:1 hisobida irodali g‘alaba;

  • «Kristal Pelas» darvozasiga 4 ta to‘p kiritildi (4:1);

  • «Koventri Siti» safarida 1:0 hisobidagi qiyin muvaffaqiyat;

  • Manchester derbisida prinsipial raqib «Manchester Yunayted» taslim etildi (1:0);

  • Gollarga boy bo‘lgan bahsda «Sanderlend» yengildi (5:3);

  • Chempionlikdagi asosiy raqobatchi — «Liverpul» 3:0 hisobida tor-mor qilindi;

  • So‘nggi turda kurashuvchan «Ipsvich Taun» 3:2 hisobida taslim etildi.

APLda mag‘lub bo‘lmagan yagona jamoa

Mavsum boshidanoq barqaror o‘yin namoyish etayotgan «shaharliklar» turnir jadvalida mutlaq ustunlikka ega:

  • 21 ochkolik mutlaq natija: 7 ta turdan keyin yuz foizlik natija (21 ochko) to‘plagan jamoa Premer-liga peshqadami bo‘lib turibdi;

  • Mag‘lubiyatsiz yagona klub: «Manchester Siti» joriy APL mavsumida hali biror marta ochko yo‘qotmagan va umuman mag‘lub bo‘lmagan yagona klub maqomini saqlab turibdi;

  • Navbatdagi sinov: Jamoa keyingi tur uchrashuvini 24 oktyabr kuni safarda Unai Emeri boshchiligidagi xavfli raqib — «Aston Villa»ga qarshi o‘tkazadi.

Enso Mareskaning klubga tez moslashib, bunday rekordli seriyani qayd etishi uning mavsum oxirida bosh sovrin uchun asosiy favorit ekanini yaqqol ko‘rsatib turibdi.

Manchester SitiEnso MareskaAPL rekordFutbol statistikasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Enso Mareska «PSJ»dan uchralgan 2:4 hisobidagi mag‘lubiyat sababini ochiq tan oldiEnso Mareska «PSJ»dan uchralgan 2:4 hisobidagi mag‘lubiyat sababini ochiq tan oldiKecha 15:46Enso Mareska «PSJ»dan uchralgan mag‘lubiyat va Luis Enrikening tan oluvi haqida gapirdiEnso Mareska «PSJ»dan uchralgan mag‘lubiyat va Luis Enrikening tan oluvi haqida gapirdi16 oktabr 10:20Karrager Enso Mareskaning Parij klubiga qarshi xatosini fosh qildiKarrager Enso Mareskaning Parij klubiga qarshi xatosini fosh qildi15 oktabr 12:03«Etixad»da kutilmagan mehmon: Gvardiola “Manchester Siti” — “PSJ” bahsiga keladimi?«Etixad»da kutilmagan mehmon: Gvardiola “Manchester Siti” — “PSJ” bahsiga keladimi?13 oktabr 19:03Mareska “Liverpul” ustidan qozonilgan g‘alabadan so‘ng keskin savollarga javob berdiMareska “Liverpul” ustidan qozonilgan g‘alabadan so‘ng keskin savollarga javob berdi12 oktabr 11:12Mareska shov-shuvlarga qaramay “Liverpul”ga qarshi rejasini oshkor etdiMareska shov-shuvlarga qaramay “Liverpul”ga qarshi rejasini oshkor etdi9 oktabr 17:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...