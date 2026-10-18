7 ta ketma-ket g‘alaba: Enso Mareska «Manchester Siti» bilan tarixiy natija qayd etdi
Angliya Premer-ligasida (APL) mutlaq yangi rekord o‘rnatildi. «Manchester Siti» bosh murabbiyi Enso Mareska liga tarixida yangi jamoa boshqaruvidagi dastlabki 7 ta rasmiy uchrashuvning barchasida g‘alaba qozongan ilk mutaxassisga aylandi.
Bu haqda futbol statistikasi va tahliliga ixtisoslashgan nufuzli Squawka nashri o‘zining rasmiy sahifasida e’lon qildi.
7 ta o‘yin, 7 ta g‘alaba: Zafarli seriya tafsiloti
Italiyalik mutaxassis qo‘l ostida «shaharliklar» mavsum startidayoq eng qiyin raqiblarni dog‘da qoldirdi:
«Bornmut» ustidan 2:1 hisobida irodali g‘alaba;
«Kristal Pelas» darvozasiga 4 ta to‘p kiritildi (4:1);
«Koventri Siti» safarida 1:0 hisobidagi qiyin muvaffaqiyat;
Manchester derbisida prinsipial raqib «Manchester Yunayted» taslim etildi (1:0);
Gollarga boy bo‘lgan bahsda «Sanderlend» yengildi (5:3);
Chempionlikdagi asosiy raqobatchi — «Liverpul» 3:0 hisobida tor-mor qilindi;
So‘nggi turda kurashuvchan «Ipsvich Taun» 3:2 hisobida taslim etildi.
APLda mag‘lub bo‘lmagan yagona jamoa
Mavsum boshidanoq barqaror o‘yin namoyish etayotgan «shaharliklar» turnir jadvalida mutlaq ustunlikka ega:
21 ochkolik mutlaq natija: 7 ta turdan keyin yuz foizlik natija (21 ochko) to‘plagan jamoa Premer-liga peshqadami bo‘lib turibdi;
Mag‘lubiyatsiz yagona klub: «Manchester Siti» joriy APL mavsumida hali biror marta ochko yo‘qotmagan va umuman mag‘lub bo‘lmagan yagona klub maqomini saqlab turibdi;
Navbatdagi sinov: Jamoa keyingi tur uchrashuvini 24 oktyabr kuni safarda Unai Emeri boshchiligidagi xavfli raqib — «Aston Villa»ga qarshi o‘tkazadi.
Enso Mareskaning klubga tez moslashib, bunday rekordli seriyani qayd etishi uning mavsum oxirida bosh sovrin uchun asosiy favorit ekanini yaqqol ko‘rsatib turibdi.
Izohlar 0
…