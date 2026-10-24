Komo — Sassuolo: tarkiblar va jonli matn

·25·Sport
Komo — Sassuolo: tarkiblar va jonli matn

Italiya A Seriyasi doirasidagi KomoSassuolo uchrashuvi 24 oktyabr, 18:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Komo boshlang‘ich tarkibi: 1. Byute J., 20. Baturina M., 8. Kakere M., 27. Koutu Ya., 7. Da Kunya L., 9. Duvikas A., 16. Kayki, 53. Kambvala U., 2. Kempf M. O., 5. Perrone M., 21. Richchi S.

Komo zaxiradagilari: 42. Addai Dj., 13. Dossena A., 18. Goldaniga E., 15. Laxdo A., 6. Milya L., 10. Pas N., 4. Ramon J., 97. Sanches R., 28. Smolchich I., 3. Vale A., 22. Vigorito M.

Komo bosh murabbiyi: Fabregas S.

Sassuolo boshlang‘ich tarkibi: 80. Turati S., 17. Adzich V., 50. Bakola D., 10. Berardi D., 9. Boui K., 15. Chaleta-Sar D., 5. Kande F., 25. Dominges B., 18. Matich N., 33. Obrador R., 20. Van der Brempt I.

Sassuolo zaxiradagilari: 46. Chinkuegrano S., 3. Doyg Dj., 94. Espozito Se., 8. Gion A., 45. Loriyente A., 35. Lipani L., 49. Murich A., 26. Odental K., 77. Perini N., 12. Satalino G., 19. Shellerup L., 55. Sulemana I., 42. Torstvedt K., 7. Volpato K., 6. Valyukevich S.

Sassuolo bosh murabbiyi: Akvilani A.

Jonli reportaj JONLI
3
Lukas Da Kunya (Komo) tomonidan uzatilgan to‘p hech kimga yetib bormadi va hujum yakuniga yetdi.
1
Bugungi o‘yin endigina boshlandi, o‘yindan zavq oling!
18:01
O‘yinchilar maydonda va Sassuolo uchrashuvni boshlab beradi.
18:00
Bugungi o‘yinni Davide Di Marko boshqarib boradi.
18:00
Boshlang‘ich tarkiblar allaqachon e’lon qilindi va siz ular bilan tarkiblar bo‘limida tanishishingiz mumkin.
18:00
Barcha futbol muxlislariga salom, biz sizga ushbu uchrashuvning jonli sharhini taqdim etish uchun keldik va eng qiziqarli hamda muhim vaziyatlarni yoritib boramiz. Biz hech narsani o‘tkazib yubormasligingizga ishonch hosil qilamiz, shunchaki bemalol o‘tiring va zavq oling.
KomoSassuoloItaliya A Seriyasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Frozinone — Sassuolo: tarkiblar va jonli matnFrozinone — Sassuolo: tarkiblar va jonli matn16 oktabr 22:51Fiorentina — Komo: tarkiblar va jonli matnFiorentina — Komo: tarkiblar va jonli matn18 oktabr 17:10Komo — Manchester Yunayted: tarkiblar va jonli matnKomo — Manchester Yunayted: tarkiblar va jonli matn21 oktabr 20:33Florensiyadagi shov-shuv: «Komo» safarda «Fiorentina»ni 3:1 hisobida taslim etdiFlorensiyadagi shov-shuv: «Komo» safarda «Fiorentina»ni 3:1 hisobida taslim etdi18 oktabr 21:2290+4-daqiqadagi dahshatli dramatizm!: «Yuventus» «Sassuolo»ga mag‘lub bo‘ldi90+4-daqiqadagi dahshatli dramatizm!: «Yuventus» «Sassuolo»ga mag‘lub bo‘ldi14 sentabr 06:09«Roma» Turinda ishonchli g‘alabaga erishdi, sensatsion «Komo» esa 2-o‘ringa ko‘tarildi«Roma» Turinda ishonchli g‘alabaga erishdi, sensatsion «Komo» esa 2-o‘ringa ko‘tarildi15 sentabr 00:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi