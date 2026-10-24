Komo — Sassuolo: tarkiblar va jonli matn
Italiya A Seriyasi doirasidagi Komo — Sassuolo uchrashuvi 24 oktyabr, 18:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Komo boshlang‘ich tarkibi: 1. Byute J., 20. Baturina M., 8. Kakere M., 27. Koutu Ya., 7. Da Kunya L., 9. Duvikas A., 16. Kayki, 53. Kambvala U., 2. Kempf M. O., 5. Perrone M., 21. Richchi S.
Komo zaxiradagilari: 42. Addai Dj., 13. Dossena A., 18. Goldaniga E., 15. Laxdo A., 6. Milya L., 10. Pas N., 4. Ramon J., 97. Sanches R., 28. Smolchich I., 3. Vale A., 22. Vigorito M.
Komo bosh murabbiyi: Fabregas S.
Sassuolo boshlang‘ich tarkibi: 80. Turati S., 17. Adzich V., 50. Bakola D., 10. Berardi D., 9. Boui K., 15. Chaleta-Sar D., 5. Kande F., 25. Dominges B., 18. Matich N., 33. Obrador R., 20. Van der Brempt I.
Sassuolo zaxiradagilari: 46. Chinkuegrano S., 3. Doyg Dj., 94. Espozito Se., 8. Gion A., 45. Loriyente A., 35. Lipani L., 49. Murich A., 26. Odental K., 77. Perini N., 12. Satalino G., 19. Shellerup L., 55. Sulemana I., 42. Torstvedt K., 7. Volpato K., 6. Valyukevich S.
Sassuolo bosh murabbiyi: Akvilani A.
Izohlar 0
…