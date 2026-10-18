Lyo-Avr — Oser: tarkiblar va jonli matn
Fransiya 1-ligasi doirasidagi Lyo-Avr — Oser uchrashuvi 18 oktyabr, 20:15 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Lyo-Avr boshlang‘ich tarkibi: 93. Gallon G., 26. Ebonog S., 9. Madja Dj., 6. Mvanga J., 97. N'Diay M., 30. Nakamura S., 14. Ndiay R., 20. Uziad D., 7. Richardson A., 25. Samatta A., 5. Tuba A.
Lyo-Avr bosh murabbiyi: Digar D.
Oser boshlang‘ich tarkibi: 1. Nardi P., 8. Axamada N., 92. Akpa K., 9. Archer K., 5. Danua K., 21. Fevr R., 15. Makosso K., 10. Namaso D., 22. Oppegard F., 27. Si L., 4. Tuanzebe A.
Oser bosh murabbiyi: Still U.
Jonli reportaj JONLI
7
Simon Ebonog (Gavr) raqibning hujumini to‘xtatish uchun kichik qoidabuzarlik sodir etdi va hakam unga keyingi safar sariq kartochka olishi haqida ogohlantirish berdi. Oser jarima zarbasini amalga oshiradi.
2
Erik Vatelye o‘yinni Denni Namasoning (Oser) taktik qoidabuzarligi sababli to‘xtatdi. Gavr jarima zarbasi tepish huquqini qo‘lga kiritdi. Ko‘ramiz, ular bu vaziyatdan nima yarata olarkin.
1
Kameron Archer (Oser) o‘yindan tashqari holatda qoldi, hakam bayroqchasini ko‘tardi.
1
Birinchi bo‘lim boshlandi.
20:16
O‘yinni Gavr boshlab beradi.
20:15
Bugungi o‘yinni boshqarib borish Erik Vattelega ishonib topshirildi.
20:15
Har ikkala jamoaning boshlang‘ich tarkiblari e’lon qilindi va siz ular bilan ushbu o‘yin tafsilotlarida tanishishingiz mumkin.
20:15
Xayrli kun, xonimlar va janoblar! Bizning jonli matnli sharhimizga xush kelibsiz, unda biz sizga o‘yinda sodir bo‘layotgan barcha voqealar haqida tezkor yangiliklarni taqdim etib boramiz.
Izohlar 0
…