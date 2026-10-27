Simon Kurtua va Martinesni ortda qoldirib, dunyoning 1-raqamli darvozaboniga aylandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- London shahrida o'tgan «Oltin to'p-2026» taqdimotida Ispaniya terma jamoasi va «Atletik» klubi darvozaboni Unai Simon yilning eng yaxshi posboni deb topilib, Lev Yashin sovrini bilan taqdirlandi.
- 29 yoshli futbolchi Jahon chempionatidagi ishonchli o'yini hamda turnir davomida atigi 1 ta gol o'tkazib yuborgani evaziga Tibo Kurtua va Emiliano Martines kabi raqobatchilarni ortda qoldirdi.
Angliya poytaxti London shahrida davom etayotgan nufuzli «Oltin to‘p-2026» (Ballon d'Or) taqdimot kechasida sayyoramizning eng yaxshi darvozaboni nomi rasman e’lon qilindi. Yilning eng mahoratli posboniga beriladigan afsonaviy Lev Yashin sovrini (Yashin Trophy) Ispaniya milliy terma jamoasi hamda Bilbaoning «Atletik» klubi posboni Unai Simonga nasib etdi.
29 yoshli darvozabonning yozgi Jahon chempionatidagi bebaho va ishonchli harakatlari unga dunyo futbolidagi eng nufuzli darvozabonlik sovrinini olib keldi.
Mundialda bor-yo‘g‘i 1 ta gol: Simonning tarixiy benefisi
Ispaniyalik posbon yakunlangan mavsumda, ayniqsa terma jamoa safida fenomenal barqarorlik namoyish etdi:
Jahon chempionligi: Unai Simon Ispaniya terma jamoasi tarkibida yozda o‘tkazilgan mundialda bosh sovrin — Jahon kubogini boshi uzra ko‘tardi;
Temir mudofaa — 1 tagina to‘p: Butun turnir davomida raqiblar «qizil furiya» darvozasiga atigi 1 martagina yo‘l topa olishdi. Simonning murakkab seyvlari terma jamoa muvaffaqiyatining bosh poydevoriga aylandi;
Raqobatchilarni ortda qoldirish: Ovoz berish yakunlariga ko‘ra, ispaniyalik posbon Tibo Kurtua («Real»), Emiliano Martines («Chelsi»), Matvey Safonov («PSJ») hamda David Rayya («Arsenal») kabi kuchli nomzodlardan ustun keldi.
Kata Koll — ayollar futbolida yilning eng yaxshi posboni
Tadbirda ayollar futbolidagi eng yaxshi darvozabon ham munosib taqdirlandi:
«Barselona» posbonining g‘alabasi: Ayollar o‘rtasidagi nufuzli sovrin Kataloniyaning «Barselona» klubi darvozaboni Kata Kollga topshirildi;
Ispaniya darvozabonlik maktabi gegemonligi: Har ikki yo‘nalishda ham (erkaklar va ayollar) sovrinlarning ispaniyalik posbonlarga nasib etgani mamlakatning ushbu pozitsiyadagi yuksak mahoratini yana bir bor isbotladi.
«Oltin to‘p-2026»: Lev Yashin sovrini yakunlari
Ko‘rsatkich
Tafsilotlar
Mukofot nomi
Lev Yashin sovrini (Yashin Trophy)
Erkaklar o‘rtasida g‘olib
Unai Simon («Atletik Bilbao» / Ispaniya)
Yoshi
29 yoshda
Asosiy yutug‘i
Jahon chempioni (mundialda faqat 1 ta gol o‘tkazgan)
Ortda qolgan nomzodlar
T. Kurtua, E. Martines, M. Safonov, D. Rayya
Ayollar o‘rtasida g‘olib
Kata Koll («Barselona»)
Marosim manzili
London, Buyuk Britaniya
Izohlar 0
…