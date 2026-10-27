Simon Kurtua va Martinesni ortda qoldirib, dunyoning 1-raqamli darvozaboniga aylandi

·53·Sport
Simon Kurtua va Martinesni ortda qoldirib, dunyoning 1-raqamli darvozaboniga aylandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • London shahrida o'tgan «Oltin to'p-2026» taqdimotida Ispaniya terma jamoasi va «Atletik» klubi darvozaboni Unai Simon yilning eng yaxshi posboni deb topilib, Lev Yashin sovrini bilan taqdirlandi.
  • 29 yoshli futbolchi Jahon chempionatidagi ishonchli o'yini hamda turnir davomida atigi 1 ta gol o'tkazib yuborgani evaziga Tibo Kurtua va Emiliano Martines kabi raqobatchilarni ortda qoldirdi.

Angliya poytaxti London shahrida davom etayotgan nufuzli «Oltin to‘p-2026» (Ballon d'Or) taqdimot kechasida sayyoramizning eng yaxshi darvozaboni nomi rasman e’lon qilindi. Yilning eng mahoratli posboniga beriladigan afsonaviy Lev Yashin sovrini (Yashin Trophy) Ispaniya milliy terma jamoasi hamda Bilbaoning «Atletik» klubi posboni Unai Simonga nasib etdi.

29 yoshli darvozabonning yozgi Jahon chempionatidagi bebaho va ishonchli harakatlari unga dunyo futbolidagi eng nufuzli darvozabonlik sovrinini olib keldi.

Mundialda bor-yo‘g‘i 1 ta gol: Simonning tarixiy benefisi

Ispaniyalik posbon yakunlangan mavsumda, ayniqsa terma jamoa safida fenomenal barqarorlik namoyish etdi:

  • Jahon chempionligi: Unai Simon Ispaniya terma jamoasi tarkibida yozda o‘tkazilgan mundialda bosh sovrin — Jahon kubogini boshi uzra ko‘tardi;

  • Temir mudofaa — 1 tagina to‘p: Butun turnir davomida raqiblar «qizil furiya» darvozasiga atigi 1 martagina yo‘l topa olishdi. Simonning murakkab seyvlari terma jamoa muvaffaqiyatining bosh poydevoriga aylandi;

  • Raqobatchilarni ortda qoldirish: Ovoz berish yakunlariga ko‘ra, ispaniyalik posbon Tibo Kurtua («Real»), Emiliano Martines («Chelsi»), Matvey Safonov («PSJ») hamda David Rayya («Arsenal») kabi kuchli nomzodlardan ustun keldi.

Kata Koll — ayollar futbolida yilning eng yaxshi posboni

Tadbirda ayollar futbolidagi eng yaxshi darvozabon ham munosib taqdirlandi:

  • «Barselona» posbonining g‘alabasi: Ayollar o‘rtasidagi nufuzli sovrin Kataloniyaning «Barselona» klubi darvozaboni Kata Kollga topshirildi;

  • Ispaniya darvozabonlik maktabi gegemonligi: Har ikki yo‘nalishda ham (erkaklar va ayollar) sovrinlarning ispaniyalik posbonlarga nasib etgani mamlakatning ushbu pozitsiyadagi yuksak mahoratini yana bir bor isbotladi.

«Oltin to‘p-2026»: Lev Yashin sovrini yakunlari

Ko‘rsatkich

Tafsilotlar

Mukofot nomi

Lev Yashin sovrini (Yashin Trophy)

Erkaklar o‘rtasida g‘olib

Unai SimonAtletik Bilbao» / Ispaniya)

Yoshi

29 yoshda

Asosiy yutug‘i

Jahon chempioni (mundialda faqat 1 ta gol o‘tkazgan)

Ortda qolgan nomzodlar

T. Kurtua, E. Martines, M. Safonov, D. Rayya

Ayollar o‘rtasida g‘olib

Kata Koll («Barselona»)

Marosim manzili

London, Buyuk Britaniya

Oltin to‘p-2026Lev Yashin sovriniUnai SimonKata Koll
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“PSJ” qatorasiga ikkinchi bor jahonning eng yaxshi klubi deb topildi“PSJ” qatorasiga ikkinchi bor jahonning eng yaxshi klubi deb topildiBugun 08:04Luis de la Fuente yilning eng kuchli murabbiyi deb e’lon qilindiLuis de la Fuente yilning eng kuchli murabbiyi deb e’lon qilindiBugun 08:01Mavsum davomida 73 ta gol: Harri Keyn Londonda Gerd Myuller sovrinini qabul qilib oldiMavsum davomida 73 ta gol: Harri Keyn Londonda Gerd Myuller sovrinini qabul qilib oldiBugun 07:13Tarixiy oqshom: “Oltin to‘p-2026” g‘oliblari va kuchli o‘nlik ro‘yxati e’lon qilindiTarixiy oqshom: “Oltin to‘p-2026” g‘oliblari va kuchli o‘nlik ro‘yxati e’lon qilindiBugun 07:08JCH-2026ning eng yaxshilari ma’lum bo‘ldi: Rodri bosh sovrinni qo‘lga kiritdiJCH-2026ning eng yaxshilari ma’lum bo‘ldi: Rodri bosh sovrinni qo‘lga kiritdi20 iyul 08:34Unai Simon Cristiano Ronaldo haqida: “Uning soʻnggi raqsi ekaniga ishonmayman”Unai Simon Cristiano Ronaldo haqida: “Uning soʻnggi raqsi ekaniga ishonmayman”5 iyul 13:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi