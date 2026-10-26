Britaniyalik dizaynerlar shaxmatni aylanuvchi silindrga ko‘chirib, yangi g‘oya taklif qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Britaniyaning Design by Joffey dizayn studiyasi shaxmat taxtasini aylanuvchi silindr shaklida qayta ishlab chiqdi.
- Donalar egri yuzada tushib ketmasligi uchun magnitlar bilan jihozlangan bo'lib, o'yinchilar maydonni to'liq ko'rish uchun taxtani muntazam aylantirib turishlari kerak.
- Loyihada qora rang o'rniga ko'k rang ishlatilgan, biroq donalarning an'anaviy shakli saqlab qolingan.
Britaniyaning Design by Joffey dizayn studiyasi shaxmat o‘yiniga yangicha yondashuvni taklif qiluvchi g‘ayrioddiy loyihani taqdim etdi. Dizaynerlar odatiy shaxmat taxtasini aylanuvchi silindr shaklidagi installyatsiyaga aylantirishdi. Ushbu konsepsiya an’anaviy o‘yin qoidalarini o‘zgartirishi mumkin, biroq hozircha yangi shaxmat uchun aniq qoidalar ishlab chiqilmagan.
Loyiha doirasida standart shaxmat taxtasi silindrsimon haykal ko‘rinishida yaratilgan. Shaxmat donalari esa harakatlanish yoki taxtani aylantirish jarayonida o‘z joyidan tushib ketmasligi uchun magnitlar bilan jihozlangan. Bu yechim donalarni egri yuzaga mahkamlash va o‘yinni shu shaklda davom ettirish imkonini beradi.
Silindrsimon taxtaning o‘ziga xos jihati shundaki, o‘yinchilar bir vaqtning o‘zida barcha maydonlarni to‘liq ko‘ra olmaydi. Shu sababli ular o‘yin vaziyatini kuzatish uchun taxtani muntazam ravishda aylantirib turishlariga to‘g‘ri keladi. Dizaynerlar aynan shu xususiyat orqali shaxmatning an’anaviy mantig‘iga yangilik kiritishni maqsad qilgan.
Biroq bu g‘oyani amalda qanday qo‘llash mumkinligi hozircha noma’lum. Mualliflar silindr shaklidagi taxta uchun yangi o‘yin qoidalarini ishlab chiqishmagan. Shuning uchun donalarni qanday yurish, raqibga mot qo‘yish va o‘yinni qay tartibda olib borish kerakligi hali ochiq qolmoqda.
To‘plam dizaynida ham o‘ziga xos yechim tanlangan. Dizaynerlar shaxmatda odatda qo‘llaniladigan qora rang o‘rniga ko‘k rangdan foydalanishgan. Ko‘k va oq ranglar o‘rtasidagi kontrast donalarni bir-biridan oson ajratish imkonini beradi. Shu bilan birga, shaxmat donalarining an’anaviy tashqi ko‘rinishi saqlab qolingan. Demak, o‘yinchilar ot, farzin va boshqa donalarning shaklini qaytadan o‘rganishlari yoki ularni yangidan eslab qolishlari shart emas.
Hozircha mazkur loyiha faqat konsepsiya darajasida qolmoqda. Uni ommaviy ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yish rejalashtirilmagan. Shu bois shaxmat ixlosmandlari yaqin vaqt ichida aylanuvchi silindrsimon taxtada o‘ynash imkoniga ega bo‘lmasligi mumkin.
Izohlar 0
…