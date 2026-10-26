Britaniyalik dizaynerlar shaxmatni aylanuvchi silindrga ko‘chirib, yangi g‘oya taklif qildi

·55·Texno
Britaniyalik dizaynerlar shaxmatni aylanuvchi silindrga ko‘chirib, yangi g‘oya taklif qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Britaniyaning Design by Joffey dizayn studiyasi shaxmat taxtasini aylanuvchi silindr shaklida qayta ishlab chiqdi.
  • Donalar egri yuzada tushib ketmasligi uchun magnitlar bilan jihozlangan bo'lib, o'yinchilar maydonni to'liq ko'rish uchun taxtani muntazam aylantirib turishlari kerak.
  • Loyihada qora rang o'rniga ko'k rang ishlatilgan, biroq donalarning an'anaviy shakli saqlab qolingan.

Britaniyaning Design by Joffey dizayn studiyasi shaxmat o‘yiniga yangicha yondashuvni taklif qiluvchi g‘ayrioddiy loyihani taqdim etdi. Dizaynerlar odatiy shaxmat taxtasini aylanuvchi silindr shaklidagi installyatsiyaga aylantirishdi. Ushbu konsepsiya an’anaviy o‘yin qoidalarini o‘zgartirishi mumkin, biroq hozircha yangi shaxmat uchun aniq qoidalar ishlab chiqilmagan.

Loyiha doirasida standart shaxmat taxtasi silindrsimon haykal ko‘rinishida yaratilgan. Shaxmat donalari esa harakatlanish yoki taxtani aylantirish jarayonida o‘z joyidan tushib ketmasligi uchun magnitlar bilan jihozlangan. Bu yechim donalarni egri yuzaga mahkamlash va o‘yinni shu shaklda davom ettirish imkonini beradi.

Silindrsimon taxtaning o‘ziga xos jihati shundaki, o‘yinchilar bir vaqtning o‘zida barcha maydonlarni to‘liq ko‘ra olmaydi. Shu sababli ular o‘yin vaziyatini kuzatish uchun taxtani muntazam ravishda aylantirib turishlariga to‘g‘ri keladi. Dizaynerlar aynan shu xususiyat orqali shaxmatning an’anaviy mantig‘iga yangilik kiritishni maqsad qilgan.

Shaxmat donalari yopishtirilgan ko‘k-oq katakli silindrsimon shaxmat taxtasi.

Biroq bu g‘oyani amalda qanday qo‘llash mumkinligi hozircha noma’lum. Mualliflar silindr shaklidagi taxta uchun yangi o‘yin qoidalarini ishlab chiqishmagan. Shuning uchun donalarni qanday yurish, raqibga mot qo‘yish va o‘yinni qay tartibda olib borish kerakligi hali ochiq qolmoqda.

To‘plam dizaynida ham o‘ziga xos yechim tanlangan. Dizaynerlar shaxmatda odatda qo‘llaniladigan qora rang o‘rniga ko‘k rangdan foydalanishgan. Ko‘k va oq ranglar o‘rtasidagi kontrast donalarni bir-biridan oson ajratish imkonini beradi. Shu bilan birga, shaxmat donalarining an’anaviy tashqi ko‘rinishi saqlab qolingan. Demak, o‘yinchilar ot, farzin va boshqa donalarning shaklini qaytadan o‘rganishlari yoki ularni yangidan eslab qolishlari shart emas.

Hozircha mazkur loyiha faqat konsepsiya darajasida qolmoqda. Uni ommaviy ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yish rejalashtirilmagan. Shu bois shaxmat ixlosmandlari yaqin vaqt ichida aylanuvchi silindrsimon taxtada o‘ynash imkoniga ega bo‘lmasligi mumkin.

Design by JoffeyShaxmatDizaynInnovatsiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fiziklar Penrouz g‘oyasini amalda sinab ko‘rdi: yorug‘likdan tez harakatdan energiya olindiFiziklar Penrouz g‘oyasini amalda sinab ko‘rdi: yorug‘likdan tez harakatdan energiya olindi5 avgust 04:50Kompyuterdagi matnni daftarga chiroyli husnixatda ko‘chirib beruvchi qurilma paydo bo‘ldiKompyuterdagi matnni daftarga chiroyli husnixatda ko‘chirib beruvchi qurilma paydo bo‘ldi10 oktabr 17:20PPX avtomobillari harakat vaqtidayoq yuzlarni taniy oladi: bu texnologiya qanday ishlaydi?PPX avtomobillari harakat vaqtidayoq yuzlarni taniy oladi: bu texnologiya qanday ishlaydi?15 sentabr 07:03Figma dizayn va dasturlash oʻrtasidagi toʻsiqlarni olib tashlaydigan yangi funksiyalarni taqdim etdiFigma dizayn va dasturlash oʻrtasidagi toʻsiqlarni olib tashlaydigan yangi funksiyalarni taqdim etdi24 iyun 21:28JerryRigEverything noodatiy Ikko MindOne Pro smartfonini sinovdan oʻtkazdiJerryRigEverything noodatiy Ikko MindOne Pro smartfonini sinovdan oʻtkazdi6 sentabr 14:55Dessn dizayn vositasi 6 million dollar sarmoya jalb qildiDessn dizayn vositasi 6 million dollar sarmoya jalb qildi12 may 18:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
Qisqa havo parvozi: Tesla taqdim etgan yangi Roadster ommaviy bozorni qutqara oladimi?
Qisqa havo parvozi: Tesla taqdim etgan yangi Roadster ommaviy bozorni qutqara oladimi?
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 4 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 4 oktyabrdagi narxlari