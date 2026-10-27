Mavsum davomida 73 ta gol: Harri Keyn Londonda Gerd Myuller sovrinini qabul qilib oldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Bavariya» va Angliya milliy terma jamoasi hujumchisi Harri Keyn 2025/26 yilgi mavsumda ko‘rsatgan 73 ta gollik natijasi uchun Gerd Myuller nomidagi sovrin bilan taqdirlandi.
- Londonning «Palladium» teatrida o‘tgan «Oltin to‘p-2026» marosimida 33 yoshli futbolchi yilning eng sermahsul to‘purari deb e’tirof etildi.
- Angliyalik forvard Bundesliga, yevrokuboklar va xalqaro maydonlarda namoyish etgan barqaror o‘yini bilan ushbu nufuzli mukofotga loyiq ko‘rildi.
London shahridagi muhtasham «Palladium» teatrida bo‘lib o‘tayotgan «Oltin to‘p-2026» (Ballon d'Or) tantanali tadbirida mavsumning eng yaxshi to‘purari rasman e’lon qilindi. «Bavariya» klubi va Angliya milliy terma jamoasi hujumchisi Harri Keyn 2025/26 yilgi mavsumning eng sermahsul hujumchisi sifatida e’tirof etilib, afsonaviy Gerd Myuller nomidagi sovrinni (Gerd Müller Trophy) qabul qilib oldi.
Mazkur mukofot yil davomida klub va terma jamoa safida eng ko‘p to‘p kiritgan futbolchiga topshiriladi va bu safar ingliz to‘purarining tengsiz natijasi hech bir raqibiga imkon qoldirmadi.
Fantastik samaradorlik: 73 ta gol va to‘purarlik cho‘qqisi
33 yoshli forvardning yakunlangan mavsumdagi statistikasi zamonaviy futbol uchun noyob ko‘rsatkichga aylandi:
Mavsum rekordi: Harri Keyn 2025/26 yilgi mavsumda klub va milliy jamoa safidagi rasmiy musobaqalarda raqiblar darvozasiga jami 73 ta gol urishga muvaffaq bo‘ldi;
Muntazam barqarorlik: Hujumchi Bundesliga, yevrokuboklar va xalqaro maydonda bir maromda sermahsullik namoyish etib, jamoasining hujum chizig‘idagi bosh quroliga aylandi;
Ramziy e’tirof: Mukofotning aynan Myunxen klubining afsonasi Gerd Myuller nomi bilan atalishi va uni hozirgi «Bavariya» forvardi qo‘lga kiritgani tadbirga o‘ziga xos tarixiy mazmun bag‘ishladi.
«Oltin to‘p-2026»: Harri Keyn va Gerd Myuller sovrini
Ko‘rsatkich
Tafsilotlar
Mukofot nomi
Gerd Myuller sovrini (Gerd Müller Trophy)
Sohibi
Harri Keyn (Angliya / «Bavariya»)
Yoshi
33 yoshda
Mavsumdagi gollari soni
73 ta gol
Marosim manzili
«Palladium» teatri, London (Buyuk Britaniya)
Mukofot maqomi
2025/26 yilgi mavsumning eng yaxshi to‘purari
Izohlar 0
…