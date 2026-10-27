Mavsum davomida 73 ta gol: Harri Keyn Londonda Gerd Myuller sovrinini qabul qilib oldi

·71·Sport
Mavsum davomida 73 ta gol: Harri Keyn Londonda Gerd Myuller sovrinini qabul qilib oldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Bavariya» va Angliya milliy terma jamoasi hujumchisi Harri Keyn 2025/26 yilgi mavsumda ko‘rsatgan 73 ta gollik natijasi uchun Gerd Myuller nomidagi sovrin bilan taqdirlandi.
  • Londonning «Palladium» teatrida o‘tgan «Oltin to‘p-2026» marosimida 33 yoshli futbolchi yilning eng sermahsul to‘purari deb e’tirof etildi.
  • Angliyalik forvard Bundesliga, yevrokuboklar va xalqaro maydonlarda namoyish etgan barqaror o‘yini bilan ushbu nufuzli mukofotga loyiq ko‘rildi.

London shahridagi muhtasham «Palladium» teatrida bo‘lib o‘tayotgan «Oltin to‘p-2026» (Ballon d'Or) tantanali tadbirida mavsumning eng yaxshi to‘purari rasman e’lon qilindi. «Bavariya» klubi va Angliya milliy terma jamoasi hujumchisi Harri Keyn 2025/26 yilgi mavsumning eng sermahsul hujumchisi sifatida e’tirof etilib, afsonaviy Gerd Myuller nomidagi sovrinni (Gerd Müller Trophy) qabul qilib oldi.

Mazkur mukofot yil davomida klub va terma jamoa safida eng ko‘p to‘p kiritgan futbolchiga topshiriladi va bu safar ingliz to‘purarining tengsiz natijasi hech bir raqibiga imkon qoldirmadi.

Fantastik samaradorlik: 73 ta gol va to‘purarlik cho‘qqisi

33 yoshli forvardning yakunlangan mavsumdagi statistikasi zamonaviy futbol uchun noyob ko‘rsatkichga aylandi:

  • Mavsum rekordi: Harri Keyn 2025/26 yilgi mavsumda klub va milliy jamoa safidagi rasmiy musobaqalarda raqiblar darvozasiga jami 73 ta gol urishga muvaffaq bo‘ldi;

  • Muntazam barqarorlik: Hujumchi Bundesliga, yevrokuboklar va xalqaro maydonda bir maromda sermahsullik namoyish etib, jamoasining hujum chizig‘idagi bosh quroliga aylandi;

  • Ramziy e’tirof: Mukofotning aynan Myunxen klubining afsonasi Gerd Myuller nomi bilan atalishi va uni hozirgi «Bavariya» forvardi qo‘lga kiritgani tadbirga o‘ziga xos tarixiy mazmun bag‘ishladi.

«Oltin to‘p-2026»: Harri Keyn va Gerd Myuller sovrini

Ko‘rsatkich

Tafsilotlar

Mukofot nomi

Gerd Myuller sovrini (Gerd Müller Trophy)

Sohibi

Harri Keyn (Angliya / «Bavariya»)

Yoshi

33 yoshda

Mavsumdagi gollari soni

73 ta gol

Marosim manzili

«Palladium» teatri, London (Buyuk Britaniya)

Mukofot maqomi

2025/26 yilgi mavsumning eng yaxshi to‘purari

Harri KeynOltin to‘p-2026Gerd Myuller sovriniBavariya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tarixiy oqshom: “Oltin to‘p-2026” g‘oliblari va kuchli o‘nlik ro‘yxati e’lon qilindiTarixiy oqshom: “Oltin to‘p-2026” g‘oliblari va kuchli o‘nlik ro‘yxati e’lon qilindiBugun 07:08“PSJ” qatorasiga ikkinchi bor jahonning eng yaxshi klubi deb topildi“PSJ” qatorasiga ikkinchi bor jahonning eng yaxshi klubi deb topildiBugun 08:04Luis de la Fuente yilning eng kuchli murabbiyi deb e’lon qilindiLuis de la Fuente yilning eng kuchli murabbiyi deb e’lon qilindiBugun 08:01Simon Kurtua va Martinesni ortda qoldirib, dunyoning 1-raqamli darvozaboniga aylandiSimon Kurtua va Martinesni ortda qoldirib, dunyoning 1-raqamli darvozaboniga aylandiBugun 07:57Harri Keyn “Oltin to‘p”ni qo‘lga kiritgach, muxlislariga ta’sirli murojaat yo‘lladiHarri Keyn “Oltin to‘p”ni qo‘lga kiritgach, muxlislariga ta’sirli murojaat yo‘lladiBugun 08:25156 o‘yinda 154 ta gol: Harri Keyn «Bavariya» bilan yangi shartnoma imzolamoqda156 o‘yinda 154 ta gol: Harri Keyn «Bavariya» bilan yangi shartnoma imzolamoqda15 oktabr 23:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi