“Nasaf” bosh murabbiyi matbuot anjumanida nimalarni ochiqladi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- "Nasaf" bosh murabbiyi Ro‘ziqul Berdiyev "Dinamo"ga qarshi o‘yinda g‘alaba golini urgan Alibek Davronovning xatosini ham ta’kidlab, unga "agar gol urmaganingda jazoning zo‘rini olarding" deganini ma’lum qildi.
- Murabbiyning fikricha, o‘yinning eng yaxshisi butun jamoa bo‘lib, ular haqiqiy xarakter ko‘rsatib, oxirigacha kurashishgan.
O‘zbekiston Superligasining 23-turi doirasida kechgan dramatik to‘qnashuvda Qarshining «Nasaf» klubi Samarqandning «Dinamo» jamoasini 90+6-daqiqada kiritilgan gol evaziga 2:1 hisobida taslim etdi. Og‘ir va hissiyotlarga boy kechgan bahs yakunida qarshiliklar ustozi Ro‘ziqul Berdiyev matbuot anjumanida ishtirok etib, uchrashuvdagi kulminatsion lahzalar, bahsli vaziyatlar hamda futbolchilarning holati haqida ochiq va samimiy fikr bildirdi.
«Alibekka aytdim: gol urmaganingda jazo olarding»
Uchrashuv taqdirini hal qilgan himoyachi Alibek Davronovning o‘yiniga to‘xtalar ekan, murabbiy quvnoq, ammo talabchan ohangda munosabat bildirdi:
Xato va qahramonlik: «Alibek hal qiluvchi g‘alaba golini urdi, lekin darvozamizga urilgan golda aynan uning xatosi bor edi. O‘yindan keyin unga: “Agar gol urmaganingda, jazoning zo‘rini olarding”, dedim», — deya ta’kidladi murabbiy;
O‘yinning eng yaxshisi — butun jamoa: Berdiyev alohida bir futbolchini emas, maydonda qora mehnat qilgan barcha shogirdlarini e’tirof etdi: «Jamoa markazidagi futbolchilar ulkan hajmdagi ishni bajarishdi. Bugun haqiqiy xarakter ko‘rsatib, oxirigacha kurashgan “Nasaf” jamoasini eng yaxshi deb e’tirof etish to‘g‘ri bo‘ladi».
Hakamlik, penalti va charchoq omili
Matbuot anjumanida raqib o‘yinchisining qo‘liga to‘p tegishi bilan bog‘liq ehtimoliy penalti vazifasi ham tilga olindi:
Hakamlarning talabi: Murabbiy yaqin masofadan qo‘lga tekkan to‘plar bo‘yicha qoidalar o‘zgarganini eslatdi: «To‘p juda yaqin masofadan kelib tegsa, futbolchi qo‘lini olishga ulgurmaydi va bunday holatlarda ko‘p ham penalti berilmayapti. Namanganda Norchayev bilan ham shunday bo‘lgandi»;
Bahromovning tonusi: Yaponiyadagi musobaqadan so‘ng charchoq sezilgan bo‘lsa-da, Sardor Bahromov o‘yin amaliyoti yuqori bo‘lgani sababli to‘liq harakat qildi va to‘psiz vaziyatlarda jamoaga katta yordam berdi.
Terma jamoa ta’siri va Abduvohid Ne’matovning sadoqati
FIFA kunlari tufayli jamoaning asosiy o‘zagi yo‘qligi tayyorgarlik jarayoniga qiyinchilik tug‘dirgan:
Iqlim almashinuvi: Yaponiya va Koreya safarlaridan qaytgan futbolchilar tiklanishga ulgurmagan, asosiy darvozabon Ne’matov esa o‘yindan bir kun oldin yetib kelgan. Shunga qaramay, yigitlar jismoniy ustunlikni namoyish etishdi;
Xorijdan takliflar: Ne’matovning kelajagi haqida gapirar ekan, Berdiyev uning sodiqligini alohida qayd etdi: «Oldin ham unda xorijdan zo‘r takliflar bo‘lgan, ammo u jamoani tark etishni xohlamagan. Ne’matov — klubiga sodiq va kuchli ruhiy xarakter egasi. Ba’zan xatolar bo‘ladi, lekin u hech qachon tushkunlikka tushmaydi»;
Legionerlar taqdiri: Gruziyalik futbolchi Paata Gudushauri haqidagi savolga murabbiy hazil aralash: «Uni Pata deb qo‘yaveringlar, familiyasini o‘zimiz ham zo‘rg‘a bilamiz», — deya javob qaytarib, shartnomalar va tarkib masalasi yil yakunida ko‘rib chiqilishini ma’lum qildi.
So‘zining yakunida Ro‘ziqul Berdiyev qarshilik barcha futbol ishqibozlarini 14 oktyabr kuni bo‘lib o‘tadigan xalqaro o‘yinga chorlab, jamoani birdamlikda qo‘llab-quvvatlashga chaqirdi.
Izohlar 0
…