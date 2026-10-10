“Nasaf” bosh murabbiyi matbuot anjumanida nimalarni ochiqladi?

·69·Sport
“Nasaf” bosh murabbiyi matbuot anjumanida nimalarni ochiqladi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • "Nasaf" bosh murabbiyi Ro‘ziqul Berdiyev "Dinamo"ga qarshi o‘yinda g‘alaba golini urgan Alibek Davronovning xatosini ham ta’kidlab, unga "agar gol urmaganingda jazoning zo‘rini olarding" deganini ma’lum qildi.
  • Murabbiyning fikricha, o‘yinning eng yaxshisi butun jamoa bo‘lib, ular haqiqiy xarakter ko‘rsatib, oxirigacha kurashishgan.

O‘zbekiston Superligasining 23-turi doirasida kechgan dramatik to‘qnashuvda Qarshining «Nasaf» klubi Samarqandning «Dinamo» jamoasini 90+6-daqiqada kiritilgan gol evaziga 2:1 hisobida taslim etdi. Og‘ir va hissiyotlarga boy kechgan bahs yakunida qarshiliklar ustozi Ro‘ziqul Berdiyev matbuot anjumanida ishtirok etib, uchrashuvdagi kulminatsion lahzalar, bahsli vaziyatlar hamda futbolchilarning holati haqida ochiq va samimiy fikr bildirdi.

«Alibekka aytdim: gol urmaganingda jazo olarding»

Uchrashuv taqdirini hal qilgan himoyachi Alibek Davronovning o‘yiniga to‘xtalar ekan, murabbiy quvnoq, ammo talabchan ohangda munosabat bildirdi:

  • Xato va qahramonlik: «Alibek hal qiluvchi g‘alaba golini urdi, lekin darvozamizga urilgan golda aynan uning xatosi bor edi. O‘yindan keyin unga: “Agar gol urmaganingda, jazoning zo‘rini olarding”, dedim», — deya ta’kidladi murabbiy;

  • O‘yinning eng yaxshisi — butun jamoa: Berdiyev alohida bir futbolchini emas, maydonda qora mehnat qilgan barcha shogirdlarini e’tirof etdi: «Jamoa markazidagi futbolchilar ulkan hajmdagi ishni bajarishdi. Bugun haqiqiy xarakter ko‘rsatib, oxirigacha kurashgan “Nasaf” jamoasini eng yaxshi deb e’tirof etish to‘g‘ri bo‘ladi».

Hakamlik, penalti va charchoq omili

Matbuot anjumanida raqib o‘yinchisining qo‘liga to‘p tegishi bilan bog‘liq ehtimoliy penalti vazifasi ham tilga olindi:

  • Hakamlarning talabi: Murabbiy yaqin masofadan qo‘lga tekkan to‘plar bo‘yicha qoidalar o‘zgarganini eslatdi: «To‘p juda yaqin masofadan kelib tegsa, futbolchi qo‘lini olishga ulgurmaydi va bunday holatlarda ko‘p ham penalti berilmayapti. Namanganda Norchayev bilan ham shunday bo‘lgandi»;

  • Bahromovning tonusi: Yaponiyadagi musobaqadan so‘ng charchoq sezilgan bo‘lsa-da, Sardor Bahromov o‘yin amaliyoti yuqori bo‘lgani sababli to‘liq harakat qildi va to‘psiz vaziyatlarda jamoaga katta yordam berdi.

Terma jamoa ta’siri va Abduvohid Ne’matovning sadoqati

FIFA kunlari tufayli jamoaning asosiy o‘zagi yo‘qligi tayyorgarlik jarayoniga qiyinchilik tug‘dirgan:

  • Iqlim almashinuvi: Yaponiya va Koreya safarlaridan qaytgan futbolchilar tiklanishga ulgurmagan, asosiy darvozabon Ne’matov esa o‘yindan bir kun oldin yetib kelgan. Shunga qaramay, yigitlar jismoniy ustunlikni namoyish etishdi;

  • Xorijdan takliflar: Ne’matovning kelajagi haqida gapirar ekan, Berdiyev uning sodiqligini alohida qayd etdi: «Oldin ham unda xorijdan zo‘r takliflar bo‘lgan, ammo u jamoani tark etishni xohlamagan. Ne’matov — klubiga sodiq va kuchli ruhiy xarakter egasi. Ba’zan xatolar bo‘ladi, lekin u hech qachon tushkunlikka tushmaydi»;

  • Legionerlar taqdiri: Gruziyalik futbolchi Paata Gudushauri haqidagi savolga murabbiy hazil aralash: «Uni Pata deb qo‘yaveringlar, familiyasini o‘zimiz ham zo‘rg‘a bilamiz», — deya javob qaytarib, shartnomalar va tarkib masalasi yil yakunida ko‘rib chiqilishini ma’lum qildi.

So‘zining yakunida Ro‘ziqul Berdiyev qarshilik barcha futbol ishqibozlarini 14 oktyabr kuni bo‘lib o‘tadigan xalqaro o‘yinga chorlab, jamoani birdamlikda qo‘llab-quvvatlashga chaqirdi.

NasafDinamo SamarqandRo‘ziqul BerdiyevAlibek Davronov
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Paxtakor»ga mag‘lubiyatdan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyevdan shov-shuvli intervyu!«Paxtakor»ga mag‘lubiyatdan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyevdan shov-shuvli intervyu!16 avgust 23:56Mirjalol Qosimov OKMKning ketma-ket uchinchi mag‘lubiyatiga izoh berdi...Mirjalol Qosimov OKMKning ketma-ket uchinchi mag‘lubiyatiga izoh berdi...20 avgust 06:27Vadim Abramov 2:3 hisobidagi mag‘lubiyatdan so‘ng "portladi" — Undan shov-shuvli iqrorlar!Vadim Abramov 2:3 hisobidagi mag‘lubiyatdan so‘ng "portladi" — Undan shov-shuvli iqrorlar!18 sentabr 06:08«Dinamo» o‘z maydonida «Qizilqum»ni mag‘lubiyatga uchratdi«Dinamo» o‘z maydonida «Qizilqum»ni mag‘lubiyatga uchratdi10 sentabr 21:37Superligada sentyabr oyining eng yaxshi murabbiyi kim bo‘ladi?Superligada sentyabr oyining eng yaxshi murabbiyi kim bo‘ladi?28 sentabr 17:33«4:1 hisobini kutmagandik»: Ro‘ziqul Berdiyev Andijondagi g‘alaba sirlarini ochdi...«4:1 hisobini kutmagandik»: Ro‘ziqul Berdiyev Andijondagi g‘alaba sirlarini ochdi...20 sentabr 23:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?