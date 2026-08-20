Mirjalol Qosimov OKMKning ketma-ket uchinchi mag‘lubiyatiga izoh berdi...
OKMK o'z maydonida Samarqandning «Dinamo» jamoasiga 0:1 hisobida yutqazib, ketma-ket uchinchi mag'lubiyatini qayd etdi. Mirjalol Qosimov jamoa ko'plab 100 foizli vaziyatlar yaratgani, biroq ulardan foydalana olmagani mag'lubiyatlarga sabab bo'lganini aytdi. Bosh murabbiy «Buxoro» va «Nasaf» bilan bahslarda ham shunday imkoniyatlar boy berilganini ta'kidladi. Qosimov futbolchilar tushkunlikka berilmasligi, jamoa birlashib vaziyatdan o'zi chiqib ketishi kerakligini bildirdi.
O‘zbekiston Superligasining navbatdagi turida o‘z maydonida Samarqandning «Dinamo» jamoasiga 0:1 hisobida imkoniyatni boy bergan OKMK ketma-ket ochko yo‘qotishda davom etmoqda. Ketma-ket uchta uchrashuvdagi mag‘lubiyatdan so‘ng olmaliqliklar bosh murabbiyi Mirjalol Qosimov matbuot anjumanida jamoadagi samaradorlik muammosi va ruhiy holat haqida ochiq gapirdi.
«Futbolda vaziyat uchun gol berilmaydi»: Qosimovning tanqidiy xulosasi
Bosh murabbiy jamoasi haddan tashqari ko‘p qulay imkoniyatlar yaratayotgani, biroq yakuniy zarbalardagi pala-partishlik mag‘lubiyatlarga sabab bo‘layotganini ta’kidladi:
"Tomoshabop va haddan oshiq ochiq o‘yin bo‘ldi. Futbolda vaziyatlar yaratganing uchun gol yozilmaydi — imkoniyatdan unumli foydalanish shart. Ikkinchi bo‘limdagi vaziyatlarimiz yil oxirigacha yetardi. Hozirgi kunda har bir o‘yinda shiddatli kurash ketmoqda, bunchalik ko‘p imkoniyat yaratish oson emas. Birinchi bo‘limning o‘zidayoq masalani hal qilish kerak edi. «Buxoro» va «Nasaf» bilan bahslarda ham shunday ko‘plab 100 foizli vaziyatlarni boy bergandik. O‘yinni qayta tahlil qilib, xulosa chiqaramiz.", - dedi Mirjalol Qosimov.
OKMKning so‘nggi muvaffaqiyatsizliklari va murabbiy bayonoti
Ko‘rsatkich
Holat va murabbiy tahlili
So‘nggi bahs natijasi
OKMK 0:1 «Dinamo» Samarqand (o‘z maydonida mag‘lubiyat)
Ketma-ket mag‘lubiyatlar
3 ta uchrashuv («Nasaf», «Buxoro», «Dinamo»)
Asosiy muammo
Yaratilgan ko‘plab 100 foizli vaziyatlardan foydalana olmaslik
Ruhiy holat bo‘yicha reja
Tushkunlikka berilmaslik va vaziyatdan mustaqil chiqib ketish
«Tushkunlikka tushsak, hech kim yordam bermaydi»
Qosimov ketma-ket uchta mag‘lubiyat jamoaning ruhiy holatiga salbiy ta’sir qilmasligi uchun barcha choralar ko‘rilishini bildirdi:
"Hammamiz ham insonmiz, mag‘lubiyatlar kimgadir ta’sir qilishi tabiiy, ammo tushkunlikka yo‘l qo‘yilmaydi. Bundan to‘g‘ri xulosa chiqarib, oldinga harakat qilish kerak. Agar tushkunlikka tushib o‘tirsak, hech kim chetdan kelib qo‘l uzatmaydi. O‘zimiz shu holatga tushdikmi, jamoa bilan birlashib, kuch topib, bu vaziyatdan o‘zimiz chiqishimiz kerak.", - dedi OKMK bosh murabbiyi.
Sizningcha, Mirjalol Qosimov shogirdlari ushbu inqirozdan tezda chiqib, yana peshqadamlar safiga qayta oladimi yoki jamoa tarkibida jiddiy o‘zgarishlar kerakmi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek futboli ixlosmandlariga ushbu xabarni darhol ulashing!
…