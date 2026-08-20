Mirjalol Qosimov OKMKning ketma-ket uchinchi mag‘lubiyatiga izoh berdi...

·30·Sport
Mirjalol Qosimov OKMKning ketma-ket uchinchi mag‘lubiyatiga izoh berdi...
Qisqacha

OKMK o'z maydonida Samarqandning «Dinamo» jamoasiga 0:1 hisobida yutqazib, ketma-ket uchinchi mag'lubiyatini qayd etdi. Mirjalol Qosimov jamoa ko'plab 100 foizli vaziyatlar yaratgani, biroq ulardan foydalana olmagani mag'lubiyatlarga sabab bo'lganini aytdi. Bosh murabbiy «Buxoro» va «Nasaf» bilan bahslarda ham shunday imkoniyatlar boy berilganini ta'kidladi. Qosimov futbolchilar tushkunlikka berilmasligi, jamoa birlashib vaziyatdan o'zi chiqib ketishi kerakligini bildirdi.

O‘zbekiston Superligasining navbatdagi turida o‘z maydonida Samarqandning «Dinamo» jamoasiga 0:1 hisobida imkoniyatni boy bergan OKMK ketma-ket ochko yo‘qotishda davom etmoqda. Ketma-ket uchta uchrashuvdagi mag‘lubiyatdan so‘ng olmaliqliklar bosh murabbiyi Mirjalol Qosimov matbuot anjumanida jamoadagi samaradorlik muammosi va ruhiy holat haqida ochiq gapirdi.

«Futbolda vaziyat uchun gol berilmaydi»: Qosimovning tanqidiy xulosasi

Bosh murabbiy jamoasi haddan tashqari ko‘p qulay imkoniyatlar yaratayotgani, biroq yakuniy zarbalardagi pala-partishlik mag‘lubiyatlarga sabab bo‘layotganini ta’kidladi:

"Tomoshabop va haddan oshiq ochiq o‘yin bo‘ldi. Futbolda vaziyatlar yaratganing uchun gol yozilmaydi — imkoniyatdan unumli foydalanish shart. Ikkinchi bo‘limdagi vaziyatlarimiz yil oxirigacha yetardi. Hozirgi kunda har bir o‘yinda shiddatli kurash ketmoqda, bunchalik ko‘p imkoniyat yaratish oson emas. Birinchi bo‘limning o‘zidayoq masalani hal qilish kerak edi. «Buxoro» va «Nasaf» bilan bahslarda ham shunday ko‘plab 100 foizli vaziyatlarni boy bergandik. O‘yinni qayta tahlil qilib, xulosa chiqaramiz.", - dedi Mirjalol Qosimov.

OKMKning so‘nggi muvaffaqiyatsizliklari va murabbiy bayonoti

Ko‘rsatkich

Holat va murabbiy tahlili

So‘nggi bahs natijasi

OKMK 0:1 «Dinamo» Samarqand (o‘z maydonida mag‘lubiyat)

Ketma-ket mag‘lubiyatlar

3 ta uchrashuvNasaf», «Buxoro», «Dinamo»)

Asosiy muammo

Yaratilgan ko‘plab 100 foizli vaziyatlardan foydalana olmaslik

Ruhiy holat bo‘yicha reja

Tushkunlikka berilmaslik va vaziyatdan mustaqil chiqib ketish

«Tushkunlikka tushsak, hech kim yordam bermaydi»

Qosimov ketma-ket uchta mag‘lubiyat jamoaning ruhiy holatiga salbiy ta’sir qilmasligi uchun barcha choralar ko‘rilishini bildirdi:

"Hammamiz ham insonmiz, mag‘lubiyatlar kimgadir ta’sir qilishi tabiiy, ammo tushkunlikka yo‘l qo‘yilmaydi. Bundan to‘g‘ri xulosa chiqarib, oldinga harakat qilish kerak. Agar tushkunlikka tushib o‘tirsak, hech kim chetdan kelib qo‘l uzatmaydi. O‘zimiz shu holatga tushdikmi, jamoa bilan birlashib, kuch topib, bu vaziyatdan o‘zimiz chiqishimiz kerak.", - dedi OKMK bosh murabbiyi.

Sizningcha, Mirjalol Qosimov shogirdlari ushbu inqirozdan tezda chiqib, yana peshqadamlar safiga qayta oladimi yoki jamoa tarkibida jiddiy o‘zgarishlar kerakmi?

O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek futboli ixlosmandlariga ushbu xabarni darhol ulashing!

Mirjalol QosimovOKMKDinamo SamarkandNasafBuxoro
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sergey Lushan «Mash’al»dagi og‘ir inqiroz va maoshsiz yarim yil haqida gapirdiSergey Lushan «Mash’al»dagi og‘ir inqiroz va maoshsiz yarim yil haqida gapirdiBugun, 06:34Jahongir O‘rozovning debyutida «Rubin» «Spartak»ni mag‘lub etdiJahongir O‘rozovning debyutida «Rubin» «Spartak»ni mag‘lub etdiBugun, 06:22Xoldorxonov benefisi: «Andijon» safarda «Mash’al»ni mag‘lub etdiXoldorxonov benefisi: «Andijon» safarda «Mash’al»ni mag‘lub etdiBugun, 06:18Karles Puyol: Mourino bilan «Real» yanada kuchli bo‘lishi mumkinKarles Puyol: Mourino bilan «Real» yanada kuchli bo‘lishi mumkinBugun, 06:16Harri Keyn ikkinchi marta Yevropa «Oltin butsa»sini qabul qilib oldiHarri Keyn ikkinchi marta Yevropa «Oltin butsa»sini qabul qilib oldiBugun, 06:11«Barselona» Misr grandini mag‘lub etib, Gamper kubogi sohibiga aylandi«Barselona» Misr grandini mag‘lub etib, Gamper kubogi sohibiga aylandiBugun, 06:07
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi