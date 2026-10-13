Ronaldu «Neftchi» ustidan qozonilgan muvaffaqiyat va 981-goli haqida fikr bildirdi

·66·Sport
Ronaldu «Neftchi» ustidan qozonilgan muvaffaqiyat va 981-goli haqida fikr bildirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Krishtianu Ronaldu «Neftchi» ustidan qozonilgan 3:1 hisobidagi g‘alaba jamoa uchun muhim ekanligini va rivojlanishda davom etayotganliklarini ta'kidladi.
  • Ushbu uchrashuvda Ronaldu o‘zining 981-rasmiy golini urib, jahon rekordini yangiladi.
  • «An-Nasr» ushbu g‘alaba bilan turnir jadvalida 8-o‘ringa ko‘tarildi va keyingi o‘yinini 26 oktyabr kuni «Al-Vasl»ga qarshi o‘tkazadi.

Saudiya Arabistonining «An-Nasr» klubi sardori va jahon futboli afsonasi Krishtianu Ronaldu OFK Elit Chempionlar ligasi 2-turi doirasida O‘zbekiston chempioni Farg‘onaning «Neftchi» jamoasi ustidan qozonilgan g‘alaba (3:1) haqida ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifasida munosabat bildirdi.

Uchrashuvda o‘z hisobiga navbatdagi golni yozdirib qo‘ygan 41 yoshli to‘purar ushbu bahs jamoasi uchun qanchalik ahamiyatli bo‘lganini ochiqladi.

Ronalduning bayonoti: «Rivojlanishda davom etyapmiz»

Portugaliyalik forvard uchrashuv yakunlangach, o‘zining X (sobiq Twitter) tarmog‘idagi sahifasida jamoasining o‘yinini baholadi:

«Bugun kechadagi g‘alaba juda muhim edi. Biz rivojlanishda davom etyapmiz», — deya yozib qoldirdi Ronaldu.

Ushbu g‘alaba «An-Nasr» uchun turnirning umumiy bosqichidagi ilk 3 ochkoni taqdim etdi va jamoani G‘arbiy mintaqa jadvalida 8-pog‘onaga olib chiqdi.

Tarixiy 981-gol va o‘yin xronikasi

Riyoddagi «Al Avval Park»da kechgan bellashuv shiddatli lahzalarga boy bo‘ldi:

  • 33-daqiqa: «An-Nasr» safida braziliyalik Anjelo Gabriel hisobni ochdi;

  • 42-daqiqada rekord: Krishtianu Ronaldu farg‘onaliklar darvozasini ishg‘ol qilib, hisobni 2:0 ko‘rinishiga keltirdi — bu yulduz hujumchining rasmiy faoliyatidagi 981-goli bo‘lib, o‘ziga tegishli jahon rekordini yanada yangiladi;

  • «Neftchi»ning javobi: 51-daqiqada Alisher Odilov chiroyli zarba bilan hisobni qisqartirib, intrigani qaytardi;

  • Avtogol nuqta qo‘ydi: 78-daqiqada Anvarjon G‘afurovning kutilmagan avtogoli bahs taqdirini yakuniy tarzda hal qildi (3:1).

«An-Nasr»ning keyingi rejalari

Turnirning keyingi bahslariga tayyorgarlik ko‘rayotgan Saudiya klubi yaqin kunlarda xalqaro maydondagi yurishini davom ettiradi:

  • Keyingi raqib: «An-Nasr» 3-tur doirasida 26 oktyabr kuni o‘z maydonida BAAning «Al-Vasl» klubini qabul qiladi;

  • Krishtianuning maqsadi: Portugaliyalik yulduz 1000 talik tarixiy dovonga yaqinlashishda davom etmoqda.

Krishtianu RonalduAn-NasrNeftchiOFK Elit Chempionlar ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Odil Hamrobekov harakat qilgan “Traktor” ilk ochkosini qo‘lga kiritdiOdil Hamrobekov harakat qilgan “Traktor” ilk ochkosini qo‘lga kiritdiBugun 00:21“Messi yoki Peleni tanlash — did masalasi, ammo men...”: Ronaldu shov-shuvli bayonot berdi“Messi yoki Peleni tanlash — did masalasi, ammo men...”: Ronaldu shov-shuvli bayonot berdiKecha 21:58Ronaldu Jezush bilan janjaldan so‘ng Saudiya klubiga qanday kayfiyatda qaytdi?Ronaldu Jezush bilan janjaldan so‘ng Saudiya klubiga qanday kayfiyatda qaytdi?7 oktabr 22:17Elit OCHL 2-turida “An Nasr”ga qarshi o‘yinda “Neftchi” mag‘lubiyatga uchradi (video)Elit OCHL 2-turida “An Nasr”ga qarshi o‘yinda “Neftchi” mag‘lubiyatga uchradi (video)Bugun 06:47“Paxtakor” va “Neftchi”ning bugungi bahslari qachon va qaysi kanalda namoyish etiladi?“Paxtakor” va “Neftchi”ning bugungi bahslari qachon va qaysi kanalda namoyish etiladi?Kecha 11:21«Neftchi» bosh murabbiyi «An Nasr»ga qarshi o‘yindan oldin nimalar dedi?«Neftchi» bosh murabbiyi «An Nasr»ga qarshi o‘yindan oldin nimalar dedi?Kecha 11:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi