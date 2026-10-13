Ronaldu «Neftchi» ustidan qozonilgan muvaffaqiyat va 981-goli haqida fikr bildirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Krishtianu Ronaldu «Neftchi» ustidan qozonilgan 3:1 hisobidagi g‘alaba jamoa uchun muhim ekanligini va rivojlanishda davom etayotganliklarini ta'kidladi.
- Ushbu uchrashuvda Ronaldu o‘zining 981-rasmiy golini urib, jahon rekordini yangiladi.
- «An-Nasr» ushbu g‘alaba bilan turnir jadvalida 8-o‘ringa ko‘tarildi va keyingi o‘yinini 26 oktyabr kuni «Al-Vasl»ga qarshi o‘tkazadi.
Saudiya Arabistonining «An-Nasr» klubi sardori va jahon futboli afsonasi Krishtianu Ronaldu OFK Elit Chempionlar ligasi 2-turi doirasida O‘zbekiston chempioni Farg‘onaning «Neftchi» jamoasi ustidan qozonilgan g‘alaba (3:1) haqida ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifasida munosabat bildirdi.
Uchrashuvda o‘z hisobiga navbatdagi golni yozdirib qo‘ygan 41 yoshli to‘purar ushbu bahs jamoasi uchun qanchalik ahamiyatli bo‘lganini ochiqladi.
Ronalduning bayonoti: «Rivojlanishda davom etyapmiz»
Portugaliyalik forvard uchrashuv yakunlangach, o‘zining X (sobiq Twitter) tarmog‘idagi sahifasida jamoasining o‘yinini baholadi:
«Bugun kechadagi g‘alaba juda muhim edi. Biz rivojlanishda davom etyapmiz», — deya yozib qoldirdi Ronaldu.
Ushbu g‘alaba «An-Nasr» uchun turnirning umumiy bosqichidagi ilk 3 ochkoni taqdim etdi va jamoani G‘arbiy mintaqa jadvalida 8-pog‘onaga olib chiqdi.
Tarixiy 981-gol va o‘yin xronikasi
Riyoddagi «Al Avval Park»da kechgan bellashuv shiddatli lahzalarga boy bo‘ldi:
33-daqiqa: «An-Nasr» safida braziliyalik Anjelo Gabriel hisobni ochdi;
42-daqiqada rekord: Krishtianu Ronaldu farg‘onaliklar darvozasini ishg‘ol qilib, hisobni 2:0 ko‘rinishiga keltirdi — bu yulduz hujumchining rasmiy faoliyatidagi 981-goli bo‘lib, o‘ziga tegishli jahon rekordini yanada yangiladi;
«Neftchi»ning javobi: 51-daqiqada Alisher Odilov chiroyli zarba bilan hisobni qisqartirib, intrigani qaytardi;
Avtogol nuqta qo‘ydi: 78-daqiqada Anvarjon G‘afurovning kutilmagan avtogoli bahs taqdirini yakuniy tarzda hal qildi (3:1).
«An-Nasr»ning keyingi rejalari
Turnirning keyingi bahslariga tayyorgarlik ko‘rayotgan Saudiya klubi yaqin kunlarda xalqaro maydondagi yurishini davom ettiradi:
Keyingi raqib: «An-Nasr» 3-tur doirasida 26 oktyabr kuni o‘z maydonida BAAning «Al-Vasl» klubini qabul qiladi;
Krishtianuning maqsadi: Portugaliyalik yulduz 1000 talik tarixiy dovonga yaqinlashishda davom etmoqda.
Izohlar 0
…