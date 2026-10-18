Real Madrid — Sevilya: tarkiblar va jonli matn
Ispaniya La Ligasi doirasidagi Real Madrid — Sevilya uchrashuvi 19 oktyabr, 00:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Real Madrid boshlang‘ich tarkibi: 1. Kurtua T., 8. Valverde F. (kapitan), 16. Konate I., 4. Xyoysen D., 17. Kukurelya M., 5. Bellingem Dj., 14. Tchuameni O., 9. Endrik, 15. Gyuler A., 25. Diomande I., 10. Mbappe K.
Real Madrid zaxiradagilari: 12. Aleksander-Arnold T., 6. Kamavinga E., 18. Karreras A., 21. Dias B., 24. Dyumfris D., 3. Eder Militao, 19. Espi K., 13. Lunin A., 31. Navarro Ximenes X., 27. Pitarch T., 22. Ryudiger A., 20. Silva B.
Real Madrid bosh murabbiyi: Mourinyu J.
Sevilya boshlang‘ich tarkibi: 1. Vlaxodimos O., 2. Iglesias X., 5. Kastrin, 4. Salas K., 17. Suaso G., 6. Agume L., 24. Fofana Yu., 11. Vargas R., 10. Peke, 20. Korreyya F. (kapitan), 9. Ure R.
Sevilya zaxiradagilari: 14. Bueno M., 15. Kardoso F., 22. Karmona X. A., 29. Krus X., 3. Dias J., 21. Edjuke Ch., 13. Fran, 7. Gonsales A., 27. Gilen N., 33. Romero R., 12. Sangante A., 19. Stassen L.
Sevilya bosh murabbiyi: Garsiya L.
Izohlar 0
…