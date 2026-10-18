Real Madrid — Sevilya: tarkiblar va jonli matn

·47·Sport
Real Madrid — Sevilya: tarkiblar va jonli matn

Ispaniya La Ligasi doirasidagi Real MadridSevilya uchrashuvi 19 oktyabr, 00:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Real Madrid boshlang‘ich tarkibi: 1. Kurtua T., 8. Valverde F. (kapitan), 16. Konate I., 4. Xyoysen D., 17. Kukurelya M., 5. Bellingem Dj., 14. Tchuameni O., 9. Endrik, 15. Gyuler A., 25. Diomande I., 10. Mbappe K.

Real Madrid zaxiradagilari: 12. Aleksander-Arnold T., 6. Kamavinga E., 18. Karreras A., 21. Dias B., 24. Dyumfris D., 3. Eder Militao, 19. Espi K., 13. Lunin A., 31. Navarro Ximenes X., 27. Pitarch T., 22. Ryudiger A., 20. Silva B.

Real Madrid bosh murabbiyi: Mourinyu J.

Sevilya boshlang‘ich tarkibi: 1. Vlaxodimos O., 2. Iglesias X., 5. Kastrin, 4. Salas K., 17. Suaso G., 6. Agume L., 24. Fofana Yu., 11. Vargas R., 10. Peke, 20. Korreyya F. (kapitan), 9. Ure R.

Sevilya zaxiradagilari: 14. Bueno M., 15. Kardoso F., 22. Karmona X. A., 29. Krus X., 3. Dias J., 21. Edjuke Ch., 13. Fran, 7. Gonsales A., 27. Gilen N., 33. Romero R., 12. Sangante A., 19. Stassen L.

Sevilya bosh murabbiyi: Garsiya L.

Jonli reportaj2-0 JONLI
372-0
Gol! Kilian Mbappe (Real Madrid) o‘z zarba berish mahoratini namoyish etdi va to‘p darvoza to‘ridan joy oldi!
34
Yarim vaziyat! Endrik (Real Madrid) jarima maydonchasi ichiga to‘p uzatdi, ammo Odisseas Vlaxodimos hujumni bartaraf etish uchun o‘z vaqtida harakat qildi.
33
Kilian Mbappe (Real Madrid) to‘pni egallab oldi, himoyachilar orasidan mohirona o‘tib ketdi, ammo uning chap ustun tomon yo‘llagan pastdan zarbasini Odisseas Vlaxodimos ajoyib tarzda qaytardi.
301-0
Gol! Arda Gyuler (Real Madrid) to‘pni qabul qilib oldi va ikkilanmasdan darvozaning yuqori o‘ng burchagiga qaytarib bo‘lmas zarba yo‘lladi.
27
Real Madrid jarima zarbasini amalga oshiradi.
27
Yussuf Fofana (Sevilya) to‘p uchun kurashda juda qo‘pol harakat qildi va Mateo Buskets o‘yinni to‘xtatib, jarima zarbasi belgilanganini bildirdi. Real Madrid foydasiga jarima zarbasi belgilandi.
23🟨
Feliks Korreya (Sevilya) qoidabuzarlik uchun sariq kartochka oldi.
23
O‘yin: Real Madrid - Sevilya. Hisob: 0-0. Sharh: Feliks Korreya (Sevilya) juda nosportcha xulq-atvor namoyish etdi.
23🟨
Hakamning qo‘lidagi sariq kartochkami? Ha, shunday! Din Xyoysen (Real Madrid) ogohlantirildi.
23
O‘yin: Real Madrid - Sevilya. Hisob: 0-0. Sharh: Din Xyoysen (Real Madrid) tomonidan sportga xos bo‘lmagan xatti-harakat qayd etildi.
23
Yan Diomande (Real Madrid) jarima maydoni ichidan zarba berib, gol urishga yaqin keldi, ammo uning zarbasi chap ustun yonidan o‘tib ketdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Sevilya darvozasidan darvoza zarbasi belgilandi.
21
Endrik (Real Madrid) zarba berish uchun qulay pozitsiyaga chiqib oldi. U o‘zi uchun bo‘sh joy yaratdi va darvoza markazi tomon kuchli, yerlatib zarba yo‘lladi. Uning ajoyib zarbasini Odisseas Vlaxodimos qoyilmaqom tarzda qaytardi!
18
Jud Bellingem (Real Madrid) oldinga o‘tishga urinmoqda, ammo to‘pni qabul qilishda xatoga yo‘l qo‘ydi va uni yo‘qotdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Sevilya darvozaboni to‘pni o‘yinga kiritadi.
17
Jarima maydonchasi tashqarisida qaytgan to‘p himoyachilarsiz qolgan Federiko Valverde (Real Madrid) oyog‘iga kelib tushdi. U ikkilanmay darvoza tomon zarba berdi, ammo afsuski, to‘p o‘z jamoadoshiga tegib qaytdi.
15
Ruben Vargas (Sevilya) olti metrlik maydon ichidan ajoyib imkoniyatni qo‘ldan boy berganidan o‘zidan g‘azabda. U qaytgan to‘pni chap ustun yonidan bir necha dyuym masofaga noaniq yo‘lladi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Real Madrid darvozasidan zarba bilan o‘yin davom ettiriladi.
15
Sevilya xavfli vaziyatda jarima zarbasini amalga oshiradi.
15
Yan Diomande (Real Madrid) raqibiga nisbatan qo‘pollik ishlatdi va Mateo Buskets hushtak chalib, qoidabuzarlikni qayd etdi. Sevilya jarima zarbasini amalga oshiradi.
12
Real Madrid ajoyib jamoaviy o‘yin namoyish etmoqda. Ular to‘pni juda chiroyli tarzda bir-birlariga uzatishmoqda. A’lo darajadagi jamoaviy hamkorlik.
8
Real Madrid yangi hujum imkoniyatlarini yaratish uchun aniq paslar bilan o‘yin tashkil etmoqda.
4
Kilian Mbappe (Real Madrid) darvoza tomon zarba berdi, ammo uning urinishi umuman aniq chiqmadi va to‘p o‘ng ustun yonidan bir necha metr o‘tib ketdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Sevilya darvozaboni to‘pni o‘yinga kiritadi.
3
Sevilya futbolchilari bir-birlariga qisqa paslar bilan to‘pni uzatishmoqda.
2
Mark Kukurelya (Real Madrid) qo‘pol o‘yini uchun qoidabuzarlik sodir etdi. Hakam Mateo Buskets vaziyatni to‘liq kuzatib turdi. Sevilyaga ustunlik berildi. Ular jarima zarbasini amalga oshirishadi.
1
Birinchi bo‘lim boshlandi.
00:04
O‘yinni Sevilya boshlab beradi.
00:00
Bugungi uchrashuv bosh hakami bilan tanishtirib o‘tamiz, u — Mateo Buskets.
00:00
Endi biz boshlang‘ich tarkiblarni bilamiz. Ularni ushbu o‘yinning tafsilotlarida topishingiz mumkin.
00:00
Xayrli kun, xonimlar va janoblar! Bizning jonli matnli sharhimizga xush kelibsiz, unda biz sizga o‘yinda sodir bo‘layotgan barcha voqealar haqida tezkor ma’lumotlarni taqdim etib boramiz.
Real MadridSevilyaIspaniya La Ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rafa Alkorta Kilian Mbappe va Vinisius Junior munosabatlari haqida gapirdiRafa Alkorta Kilian Mbappe va Vinisius Junior munosabatlari haqida gapirdi6 avgust 16:19Flik «Sevilya»ga qarshi qaydnomani e’lon qildi: Shesni, Pedri, Yamal va yana kimlar?Flik «Sevilya»ga qarshi qaydnomani e’lon qildi: Shesni, Pedri, Yamal va yana kimlar?19 sentabr 18:10«Sevilya»da Rafinyadan het-trik: «Barselona» 21 ochko bilan peshqadam!«Sevilya»da Rafinyadan het-trik: «Barselona» 21 ochko bilan peshqadam!20 sentabr 08:47«Josusim hammasini eshitib turadi»: «Sevilya» ustozi sirli taktik nayrangni oshkor qildi«Josusim hammasini eshitib turadi»: «Sevilya» ustozi sirli taktik nayrangni oshkor qildi2 oktabr 15:21«Bu ideal natija!»: Xans-Diter Flik Rafinyaning het-trigi va 21 ochko haqida«Bu ideal natija!»: Xans-Diter Flik Rafinyaning het-trigi va 21 ochko haqida20 sentabr 11:09Espanol — Atl. Madrid: tarkiblar va jonli matnEspanol — Atl. Madrid: tarkiblar va jonli matn17 oktabr 15:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...