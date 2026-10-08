Do‘smatov qayerga g‘oyib bo‘ldi? WBA reytingida o‘zbek bokschilari bo‘yicha shov-shuvli o‘zgarishlar
Butunjahon boks assotsiatsiyasi (WBA) professional bokschilarning navbatdagi yangilangan reytingini e’lon qildi. O‘zbekistonlik charm qo‘lqop ustalari uchun ushbu oylik hisobot kutilmagan yangiliklar va sensatsion qarorlarga boy bo‘ldi.
Jadvaldan o‘rin olgan 8 nafar vakilimiz orasida ikki bokschimiz o‘z divizionida mutlaq 1-o‘rinni saqlab turgan bo‘lsa, ikki karra Olimpiada chempioni Hasanboy Do‘smatovning ro‘yxatdan batamom chiqarib yuborilgani mutaxassislar va muxlislar o‘rtasida ko‘plab savollarni keltirib chiqardi.
Asosiy shov-shuv: Hasanboy Do‘smatov nega ro‘yxatda yo‘q?
Sentyabr oyi yakunlariga ko‘ra taqdim etilgan jadvaldagi eng katta o‘zgarish eng yengil vazn toifasiga to‘g‘ri keldi:
Reytingdan chiqarilish: O‘tgan oyda minimal vazn toifasida 6-pog‘onani egallab turgan Hasanboy Do‘smatov kutilmaganda WBA reytingidan butunlay olib tashlandi;
Sabablar ochiqlanmadi: Assotsiatsiya tomonidan ushbu qaror bo‘yicha rasmiy izoh berilmagan bo‘lsa-da, bu odatda faoliyatdagi tanaffus, boshqa tashkilot kamarlariga da’vogarlik qilish yoki havaskor va professional boks o‘rtasidagi grafik taqsimoti bilan izohlanadi;
Vazn chempioni: Ushbu divizionda chempionlik kamari ayni paytda Rafael Rikardoga tegishli bo‘lib turibdi.
Cho‘qqidagi yurtdoshlarimiz: Shexov va Meliqo‘ziyev 1-o‘rinda
Bir qator vazn toifalarida o‘zbekistonlik charm qo‘lqop ustalari jahon kamariga bosh da’vogar maqomini mustahkamlab oldi:
Bektemir Meliqo‘ziyev (super o‘rta vazn): Hamyurtimiz o‘z vaznida faxrli 1-o‘rinni saqlab qoldi. Kamar egasi Xayme Mungiya esa ushbu majburiy himoya jangidan hamon oyoq tortmoqda;
Muhammad Shexov (birinchi yarim yengil vazn): Iste’dodli charm qo‘lqop ustamiz divizionning 1-pog‘onasida qoldi va mutlaq chempion Naoya Inoue kamariga asosiy da’vogarlardan biri bo‘lib turibdi.
O‘zbek bokschilarining WBA reytingidagi to‘liq o‘rni
Assotsiatsiyaning yangilangan rasmiy ro‘yxatida vakillarimiz quyidagicha taqsimlandi:
Murodjon Ahmadaliyev (birinchi yarim yengil vazn) — 3-o‘rin (chempion — Naoya Inoue);
Isroil Madrimov (super yarim o‘rta vazn) — 7-o‘rin (chempion — Jaron Ennis);
Shahram G‘iyosov (yarim o‘rta vazn) — 8-o‘rin (chempion — Jek Ketterall);
Otabek Xolmatov (yarim yengil vazn) — 9-o‘rin (o‘tgan oyda 8-o‘rinda edi, bir pog‘ona pastladi; chempion — Brendon Figuero);
Sirochbek Ismoilov (yengil vazn) — 13-o‘rin (chempionlik maqomi hozircha vakant);
Ruslan Abdullayev (birinchi yarim o‘rta vazn) — 13-o‘rin (chempion — Gari Rassel).
Yangilangan reyting o‘zbek professional boksining dunyo elitasidagi o‘rni hamon yuqori ekanini ko‘rsatsa-da, yaqin oylarda kutilayotgan chempionlik to‘qnashuvlari va Do‘smatovning keyingi faoliyati boks olamida katta qiziqish uyg‘otishda davom etadi.
Izohlar 0
…