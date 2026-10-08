Do‘smatov qayerga g‘oyib bo‘ldi? WBA reytingida o‘zbek bokschilari bo‘yicha shov-shuvli o‘zgarishlar

·16·Sport
Do‘smatov qayerga g‘oyib bo‘ldi? WBA reytingida o‘zbek bokschilari bo‘yicha shov-shuvli o‘zgarishlar

Butunjahon boks assotsiatsiyasi (WBA) professional bokschilarning navbatdagi yangilangan reytingini e’lon qildi. O‘zbekistonlik charm qo‘lqop ustalari uchun ushbu oylik hisobot kutilmagan yangiliklar va sensatsion qarorlarga boy bo‘ldi.

Jadvaldan o‘rin olgan 8 nafar vakilimiz orasida ikki bokschimiz o‘z divizionida mutlaq 1-o‘rinni saqlab turgan bo‘lsa, ikki karra Olimpiada chempioni Hasanboy Do‘smatovning ro‘yxatdan batamom chiqarib yuborilgani mutaxassislar va muxlislar o‘rtasida ko‘plab savollarni keltirib chiqardi.

Asosiy shov-shuv: Hasanboy Do‘smatov nega ro‘yxatda yo‘q?

Sentyabr oyi yakunlariga ko‘ra taqdim etilgan jadvaldagi eng katta o‘zgarish eng yengil vazn toifasiga to‘g‘ri keldi:

  • Reytingdan chiqarilish: O‘tgan oyda minimal vazn toifasida 6-pog‘onani egallab turgan Hasanboy Do‘smatov kutilmaganda WBA reytingidan butunlay olib tashlandi;

  • Sabablar ochiqlanmadi: Assotsiatsiya tomonidan ushbu qaror bo‘yicha rasmiy izoh berilmagan bo‘lsa-da, bu odatda faoliyatdagi tanaffus, boshqa tashkilot kamarlariga da’vogarlik qilish yoki havaskor va professional boks o‘rtasidagi grafik taqsimoti bilan izohlanadi;

  • Vazn chempioni: Ushbu divizionda chempionlik kamari ayni paytda Rafael Rikardoga tegishli bo‘lib turibdi.

Cho‘qqidagi yurtdoshlarimiz: Shexov va Meliqo‘ziyev 1-o‘rinda

Bir qator vazn toifalarida o‘zbekistonlik charm qo‘lqop ustalari jahon kamariga bosh da’vogar maqomini mustahkamlab oldi:

  • Bektemir Meliqo‘ziyev (super o‘rta vazn): Hamyurtimiz o‘z vaznida faxrli 1-o‘rinni saqlab qoldi. Kamar egasi Xayme Mungiya esa ushbu majburiy himoya jangidan hamon oyoq tortmoqda;

  • Muhammad Shexov (birinchi yarim yengil vazn): Iste’dodli charm qo‘lqop ustamiz divizionning 1-pog‘onasida qoldi va mutlaq chempion Naoya Inoue kamariga asosiy da’vogarlardan biri bo‘lib turibdi.

O‘zbek bokschilarining WBA reytingidagi to‘liq o‘rni

Assotsiatsiyaning yangilangan rasmiy ro‘yxatida vakillarimiz quyidagicha taqsimlandi:

  • Murodjon Ahmadaliyev (birinchi yarim yengil vazn) — 3-o‘rin (chempion — Naoya Inoue);

  • Isroil Madrimov (super yarim o‘rta vazn) — 7-o‘rin (chempion — Jaron Ennis);

  • Shahram G‘iyosov (yarim o‘rta vazn) — 8-o‘rin (chempion — Jek Ketterall);

  • Otabek Xolmatov (yarim yengil vazn) — 9-o‘rin (o‘tgan oyda 8-o‘rinda edi, bir pog‘ona pastladi; chempion — Brendon Figuero);

  • Sirochbek Ismoilov (yengil vazn) — 13-o‘rin (chempionlik maqomi hozircha vakant);

  • Ruslan Abdullayev (birinchi yarim o‘rta vazn) — 13-o‘rin (chempion — Gari Rassel).

Yangilangan reyting o‘zbek professional boksining dunyo elitasidagi o‘rni hamon yuqori ekanini ko‘rsatsa-da, yaqin oylarda kutilayotgan chempionlik to‘qnashuvlari va Do‘smatovning keyingi faoliyati boks olamida katta qiziqish uyg‘otishda davom etadi.

Hasanboy Do‘smatovWBABektemir Meliqo‘ziyevO‘zbekiston bokschilar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bektemir Meliqo‘ziyev chempion bilan jangdagi misli ko‘rilmagan yon berishlarini oshkor qildiBektemir Meliqo‘ziyev chempion bilan jangdagi misli ko‘rilmagan yon berishlarini oshkor qildiBugun 21:46Bektemir Meliqo‘ziyev WBA va Xayme Mungiyani hurmatsizlikda ayblab, ochiq jangga chorladiBektemir Meliqo‘ziyev WBA va Xayme Mungiyani hurmatsizlikda ayblab, ochiq jangga chorladiKecha 07:51Shahram G‘iyosov ilk mag‘lubiyatidan keyin muxlislarga murojaat qildiShahram G‘iyosov ilk mag‘lubiyatidan keyin muxlislarga murojaat qildi25 may 12:57WBA reytingida ikki o‘zbek birinchi: yangi nom ham kirdi...WBA reytingida ikki o‘zbek birinchi: yangi nom ham kirdi...4 avgust 06:29Buyruq chiqdi»: Bektemir Meliqo‘ziyev - Xayme Mungiya chempionlik jangi rasman tasdiqlandiBuyruq chiqdi»: Bektemir Meliqo‘ziyev - Xayme Mungiya chempionlik jangi rasman tasdiqlandi22 sentabr 15:20Bektemir Meliqo‘ziyevga AQSHlik bokschidan chaqiruv: eski jang tiriladimi?Bektemir Meliqo‘ziyevga AQSHlik bokschidan chaqiruv: eski jang tiriladimi?4 avgust 13:49
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?