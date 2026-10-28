Reklama beruvchilar uchun eng jozibador TOP-10 sportchi: Arina Sobolenko qirolichaga aylandi

·78·Sport
Reklama beruvchilar uchun eng jozibador TOP-10 sportchi: Arina Sobolenko qirolichaga aylandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Belaruslik tennischi Arina Sobolenko 2026 yilda jahon bo‘ylab reklama beruvchilar uchun eng yuqori talabga ega sportchi deb topildi.
  • SportsPro va NorthStar Solutions Group tomonidan tayyorlangan hisobotda u 100 balldan 80,95 ball to‘plab, reytingda birinchi o‘rinni egalladi.
  • Tahlil jarayonida sportchilarning shaxsiy brendi, auditoriya qamrovi va tijorat salohiyati kabi ko‘rsatkichlar inobatga olindi.

«Katta dubulg‘a» turkumiga kiruvchi turnirlarning to‘rt karra g‘olibasi hamda dunyoning ikkinchi raqamli raketkasi Arina Sobolenko 2026 yilda jahon bo‘ylab reklama beruvchilar va yirik brendlar orasida eng yuqori talabga ega sportchi deb topildi. Nufuzli SportsPro sport-media portali hamda NorthStar Solutions Group tahliliy kompaniyasi hamkorligida tayyorlangan yillik hisobotda belaruslik tennischi sayyoramizning eng mashhur yulduzlarini ortda qoldirib, mutlaq peshqadamga aylandi.

Ekspertlar reytingini tuzishda har bir sportchining shaxsiy brendi kuchi, auditoriya qamrovi va mashhurlik dinamikasi hamda uzoq muddatli tijorat salohiyati chuqur tahlil qilindi. Sobolenko mumkin bo‘lgan 100 balldan 80,95 ball to‘plab, shohsupaning eng yuqori pog‘onasini egalladi.

2026 yilda reklama beruvchilar uchun eng jozibador TOP-10 sportchi

Global marketing bo‘yicha yetakchi o‘nlikka turli sport turlarining yorqin vakillari kirdi:

  1. Arina Sobolenko (tennis, Belarus) — 1-o‘rin;

  2. Eylin Gu (fristayl, Xitoy/AQSH) — 2-o‘rin;

  3. Yannis Adetokunbo (basketbol, NBA) — 3-o‘rin;

  4. Erling Holand (futbol, Norvegiya / «Manchester Siti») — 4-o‘rin;

  5. Karlos Alkaras (tennis, Ispaniya) — 5-o‘rin;

  6. Alisa Lyu (figurali uchish, AQSH) — 6-o‘rin;

  7. Viktor Vembanyama (basketbol, Fransiya / NBA) — 7-o‘rin;

  8. Aleksandr Zverev (tennis, Germaniya) — 8-o‘rin;

  9. Sharl Lekler (Formula-1, Monako / «Ferrari») — 9-o‘rin;

  10. Ey Jey Dibansa (basketbol, AQSH) — 10-o‘rin.

Tennis yulduzlarining mutlaq ustunligi va TOP-50 manzarasi

E’lon qilingan tahliliy hisobotda katta tennis vakillari marketing bozorida eng barqaror va jozibador investitsiya maydoni bo‘lib qolayotgani yana bir bor isbotlandi:

  • Kuchli elliktalikdagi afsonalar: Reytingning TOP-50 taligidan jahonning boshqa yetakchi raketkalari ham mustahkam o‘rin oldi. Jumladan, Iga Shvyontek 17-o‘rinda, Naomi Osaka 21-o‘rinda, Kori Gauff 32-o‘rinda qayd etildi;

  • Erkaklar tennisi yetakchilari: So‘nggi yillarda katta g‘alabalarni qo‘lga kiritayotgan Yannik Sinner 35-o‘rinni band etgan bo‘lsa, afsonaviy 24 karra «Katta dubulg‘a» sohibi Novak Jokovich 46-pog‘onada qayd etildi;

  • Arina Sobolenko fenomeni: Belaruslik tennischining kortdagi agressiv va chidamli o‘yin uslubi, yorqin xarakteri hamda yirik turnirlardagi barqaror natijalari uni xalqaro brendlar uchun eng daromadli va ishonchli yuzga aylantirdi.

Tijorat reytingi shuni ko‘rsatmoqdaki, zamonaviy sport sanoatida faqatgina kubok va medallar emas, balki muxlislar bilan samimiy muloqot va media maydondagi kuchli xarizma sportchining moliyaviy qiymatini belgilovchi asosiy omilga aylanib ulgurdi.

Arina SobolenkoSportsProKatta dubulg‘aNorthStar Solutions Group
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kutilmagan sovg‘a: Dunyoning 2-raqamli tennischisi o‘zbekistonlik sportchini hayratda qoldirdiKutilmagan sovg‘a: Dunyoning 2-raqamli tennischisi o‘zbekistonlik sportchini hayratda qoldirdi3 oktabr 11:19Sobolenkoni yutish «la’nati»: Arina o‘ziga xos va g‘aroyib statistikaga izoh berdiSobolenkoni yutish «la’nati»: Arina o‘ziga xos va g‘aroyib statistikaga izoh berdi9 avgust 18:13Nyu-Yorkda tarixiy final: Zverev Sheltonni mahv etib, 49 yillik rekordni takrorladi!Nyu-Yorkda tarixiy final: Zverev Sheltonni mahv etib, 49 yillik rekordni takrorladi!14 sentabr 09:22«Rolan Garros-2026»da barcha «Katta dubulg‘a» chempionlari mag‘lub bo‘ldi«Rolan Garros-2026»da barcha «Katta dubulg‘a» chempionlari mag‘lub bo‘ldi4 iyun 01:30"Rolan Garros"da chempionlik sari: Sobolenko Kasatkinani mag‘lub etdi"Rolan Garros"da chempionlik sari: Sobolenko Kasatkinani mag‘lub etdi31 may 13:17US Open: Kamilla Rahimova Nyu-Yorkda 3-bosqichgacha yetib bordiUS Open: Kamilla Rahimova Nyu-Yorkda 3-bosqichgacha yetib bordi4 sentabr 23:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi