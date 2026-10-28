Reklama beruvchilar uchun eng jozibador TOP-10 sportchi: Arina Sobolenko qirolichaga aylandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Belaruslik tennischi Arina Sobolenko 2026 yilda jahon bo‘ylab reklama beruvchilar uchun eng yuqori talabga ega sportchi deb topildi.
- SportsPro va NorthStar Solutions Group tomonidan tayyorlangan hisobotda u 100 balldan 80,95 ball to‘plab, reytingda birinchi o‘rinni egalladi.
- Tahlil jarayonida sportchilarning shaxsiy brendi, auditoriya qamrovi va tijorat salohiyati kabi ko‘rsatkichlar inobatga olindi.
«Katta dubulg‘a» turkumiga kiruvchi turnirlarning to‘rt karra g‘olibasi hamda dunyoning ikkinchi raqamli raketkasi Arina Sobolenko 2026 yilda jahon bo‘ylab reklama beruvchilar va yirik brendlar orasida eng yuqori talabga ega sportchi deb topildi. Nufuzli SportsPro sport-media portali hamda NorthStar Solutions Group tahliliy kompaniyasi hamkorligida tayyorlangan yillik hisobotda belaruslik tennischi sayyoramizning eng mashhur yulduzlarini ortda qoldirib, mutlaq peshqadamga aylandi.
Ekspertlar reytingini tuzishda har bir sportchining shaxsiy brendi kuchi, auditoriya qamrovi va mashhurlik dinamikasi hamda uzoq muddatli tijorat salohiyati chuqur tahlil qilindi. Sobolenko mumkin bo‘lgan 100 balldan 80,95 ball to‘plab, shohsupaning eng yuqori pog‘onasini egalladi.
2026 yilda reklama beruvchilar uchun eng jozibador TOP-10 sportchi
Global marketing bo‘yicha yetakchi o‘nlikka turli sport turlarining yorqin vakillari kirdi:
Arina Sobolenko (tennis, Belarus) — 1-o‘rin;
Eylin Gu (fristayl, Xitoy/AQSH) — 2-o‘rin;
Yannis Adetokunbo (basketbol, NBA) — 3-o‘rin;
Erling Holand (futbol, Norvegiya / «Manchester Siti») — 4-o‘rin;
Karlos Alkaras (tennis, Ispaniya) — 5-o‘rin;
Alisa Lyu (figurali uchish, AQSH) — 6-o‘rin;
Viktor Vembanyama (basketbol, Fransiya / NBA) — 7-o‘rin;
Aleksandr Zverev (tennis, Germaniya) — 8-o‘rin;
Sharl Lekler (Formula-1, Monako / «Ferrari») — 9-o‘rin;
Ey Jey Dibansa (basketbol, AQSH) — 10-o‘rin.
Tennis yulduzlarining mutlaq ustunligi va TOP-50 manzarasi
E’lon qilingan tahliliy hisobotda katta tennis vakillari marketing bozorida eng barqaror va jozibador investitsiya maydoni bo‘lib qolayotgani yana bir bor isbotlandi:
Kuchli elliktalikdagi afsonalar: Reytingning TOP-50 taligidan jahonning boshqa yetakchi raketkalari ham mustahkam o‘rin oldi. Jumladan, Iga Shvyontek 17-o‘rinda, Naomi Osaka 21-o‘rinda, Kori Gauff 32-o‘rinda qayd etildi;
Erkaklar tennisi yetakchilari: So‘nggi yillarda katta g‘alabalarni qo‘lga kiritayotgan Yannik Sinner 35-o‘rinni band etgan bo‘lsa, afsonaviy 24 karra «Katta dubulg‘a» sohibi Novak Jokovich 46-pog‘onada qayd etildi;
Arina Sobolenko fenomeni: Belaruslik tennischining kortdagi agressiv va chidamli o‘yin uslubi, yorqin xarakteri hamda yirik turnirlardagi barqaror natijalari uni xalqaro brendlar uchun eng daromadli va ishonchli yuzga aylantirdi.
Tijorat reytingi shuni ko‘rsatmoqdaki, zamonaviy sport sanoatida faqatgina kubok va medallar emas, balki muxlislar bilan samimiy muloqot va media maydondagi kuchli xarizma sportchining moliyaviy qiymatini belgilovchi asosiy omilga aylanib ulgurdi.
Izohlar 0
…