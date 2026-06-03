Morgan Rogers Real Madrid yoki Barselona safiga oʻtishi kutilmoqda

·376·Sport
Morgan Rogers Real Madrid yoki Barselona safiga oʻtishi kutilmoqda

Aston Villa yulduzi Morgan Rogers Angliya Premer-ligasidagi yorqin oʻyinlari bilan Yevropa gigantlari eʻtiborini tortdi. 23 yoshli hujumkor yarim himoyachining transfer qiymati oshib borayotgan bir paytda, sobiq futbolchi Andy Townsend uni Real Madrid yoki Barselona kabi klublarda oʻynashga qodir deb hisoblamoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Townsendning fikricha, Rogers oʻzining jismoniy kuchi va universalligi bilan dunyoning istalgan jamoasini kuchaytira oladi. "U mutlaqo har qanday klubda, jumladan Barselona va Real Madridda ham oʻynay oladigan darajadagi futbolchi. Uning imkoniyatlari juda yuqori va bunday sifatlarga ega oʻyinchilar kam topiladi", — deya taʻkidladi ekspert.

Shu bilan birga, Aston Villa jamoasiga Arsenal hujumchisi Gabriel Jesus transferi borasida ogohlantirish berildi. Garchi braziliyalik hujumchi Manchester Siti va Arsenal safida besh bor Angliya Premer-ligasi chempioni boʻlgan boʻlsa-da, uning doimiy jarohatlari Unai Emery jamoasi uchun katta xavf tugʻdirishi mumkinligi aytilmoqda.

Morgan Rogersning kelajagi Thomas Tuchel boshchiligidagi Angliya terma jamoasidagi ishtirokiga ham bogʻliq boʻlishi mumkin. Agar u xalqaro maydonda oʻzini koʻrsata olsa, uning narxi keskin koʻtarilib ketadi. Bu esa nafaqat Ispaniya grandlari, balki PSJ kabi klublarning ham qiziqishini yanada orttirishi tayin.

Hozirda Rogersga Arsenal ham jiddiy qiziqish bildirmoqda. Biroq Aston Villa oʻzining asosiy aktivini saqlab qolishga harakat qiladi yoki uni faqatgina juda katta mablagʻ evaziga qoʻyib yuborishi mumkin. Gabriel Jesus masalasida esa klub rahbariyati 20 million funtlik transferning tavakkalchilik tomonlarini jiddiy oʻylab koʻrishi kerak boʻladi.

Aston VillaReal MadridBarselonaArsenalGabriel Jesus
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Premer-ligada kuchlar muvozanati butunlay o‘zgarib ketdi...Bugun, 14:36Gvardiola Abduqodir Husanovni Kayl Uoker bilan taqqosladi...Bugun, 14:08Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi