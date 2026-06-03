Morgan Rogers Real Madrid yoki Barselona safiga oʻtishi kutilmoqda
Aston Villa yulduzi Morgan Rogers Angliya Premer-ligasidagi yorqin oʻyinlari bilan Yevropa gigantlari eʻtiborini tortdi. 23 yoshli hujumkor yarim himoyachining transfer qiymati oshib borayotgan bir paytda, sobiq futbolchi Andy Townsend uni Real Madrid yoki Barselona kabi klublarda oʻynashga qodir deb hisoblamoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Townsendning fikricha, Rogers oʻzining jismoniy kuchi va universalligi bilan dunyoning istalgan jamoasini kuchaytira oladi. "U mutlaqo har qanday klubda, jumladan Barselona va Real Madridda ham oʻynay oladigan darajadagi futbolchi. Uning imkoniyatlari juda yuqori va bunday sifatlarga ega oʻyinchilar kam topiladi", — deya taʻkidladi ekspert.
Shu bilan birga, Aston Villa jamoasiga Arsenal hujumchisi Gabriel Jesus transferi borasida ogohlantirish berildi. Garchi braziliyalik hujumchi Manchester Siti va Arsenal safida besh bor Angliya Premer-ligasi chempioni boʻlgan boʻlsa-da, uning doimiy jarohatlari Unai Emery jamoasi uchun katta xavf tugʻdirishi mumkinligi aytilmoqda.
Morgan Rogersning kelajagi Thomas Tuchel boshchiligidagi Angliya terma jamoasidagi ishtirokiga ham bogʻliq boʻlishi mumkin. Agar u xalqaro maydonda oʻzini koʻrsata olsa, uning narxi keskin koʻtarilib ketadi. Bu esa nafaqat Ispaniya grandlari, balki PSJ kabi klublarning ham qiziqishini yanada orttirishi tayin.
Hozirda Rogersga Arsenal ham jiddiy qiziqish bildirmoqda. Biroq Aston Villa oʻzining asosiy aktivini saqlab qolishga harakat qiladi yoki uni faqatgina juda katta mablagʻ evaziga qoʻyib yuborishi mumkin. Gabriel Jesus masalasida esa klub rahbariyati 20 million funtlik transferning tavakkalchilik tomonlarini jiddiy oʻylab koʻrishi kerak boʻladi.
…