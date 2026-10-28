Qarshida alamli mag‘lubiyat: “Nasaf” o‘z maydonida “Al Kuvayt”ga yutqazib qo‘ydi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Qarshining «Nasaf» klubi Osiyo Chempionlar Ligasi 2 musobaqasining 3-turida o‘z maydonida Kuvaytning «Al Kuvayt» jamoasiga 0:1 hisobida mag‘lub bo‘ldi.
- Uchrashuvdagi yagona golni 40-daqiqada Muhammad Daham kiritib, mehmonlarga g‘alaba keltirdi.
- Uch turdan so‘ng atigi 1 ochko jamg‘argan Ro‘ziqul Berdiyev shogirdlarining pley-off bosqichiga chiqish imkoniyatlari keskin pasayib ketdi.
Osiyo Chempionlar Ligasi 2 (OCHL-2) musobaqasining «A» guruhi 3-turi doirasida Qarshining «Nasaf» klubi o‘z muxlislari qarshisida Kuvaytning «Al Kuvayt» jamoasini qabul qilib, 0:1 hisobida alamli tarzda imkoniyatni boy berdi.
Mazkur mag‘lubiyatdan so‘ng uchta turda bor-yo‘g‘i 1 ochko jamg‘arishga erishgan Ro‘ziqul Berdiyev jamoasi turnirning keyingi — pley-off bosqichiga chiqish imkoniyatlarini keskin darajada pasaytirib yubordi. O‘z navbatida, safarda qimmatli g‘alabani qo‘lga kiritgan «Al Kuvayt» ochkolari sonini 6 taga yetkazib, guruhdagi mavqeyini mustahkamladi.
«Markaziy» stadiondagi bahs: Birinchi bo‘limdagi yagona gol
Qarshi shahridagi «Markaziy» stadionda kechgan bellashuv shiddatli va keskin to‘qnashuvlarga boy tarzda o‘tdi:
Hal qiluvchi zarba: Uchrashuv taqdirini hal qilgan yagona gol 40-daqiqada kuvaytliklar futbolchisi Muhammad Daham tomonidan kiritildi va tanaffusga qadar mehmonlar ustunlikka ega bo‘ldi;
Ikkinchi bo‘limdagi o‘zgarishlar: Ikkinchi 45 daqiqalik boshida Ro‘ziqul Berdiyev tarkibda bir qator o‘zgarishlarni amalga oshirdi — Zafarmurod Abdurahmatov, Akrom Komilov, Pata Gudushauri va Yusuf Otubanjo maydonga tushirilib, hujum chizig‘i kuchaytirildi;
Natija bermagan bosim: Qarshiliklarning muvozanatni tiklash uchun qilgan ketma-ket xavfli hujumlari va bosimi raqibning zich himoyasi hamda vaqtni cho‘zishga qaratilgan taktik harakatlari sababli samarasiz yakunlandi.
Protokol ma’lumotlari va guruhdagi holat
OCHL-2. 3-tur. «A» guruhi
«Nasaf» (O‘zbekiston) — «Al Kuvayt» (Kuvayt) 0:1
28 oktyabr, Qarshi, «Markaziy» stadioni
Gol: Daham (40);
«Nasaf» tarkibi: Abduvohid Ne’matov, G‘olib G‘aybullayev (Zafarmurod Abdurahmatov, 46), Umar Eshmurodov, Alibek Davronov, Sharof Muhiddinov (Dilshod Murtazoyev, 83), Murod Rahmatov, Oybek Rustamov, Sardor Bahromov (Akrom Komilov, 46), Abbos G‘ulomov (Pata Gudushauri, 63), Adenis Shala, Bobur Abduxoliqov (Yusuf Otubanjo, 63);
Ogohlantirishlar: Marhun (45), Zola (53), Birrahma (67), Al Qarzai (90+3);
Guruhdagi raqobat: Mazkur guruhning ikkinchi uchrashuvi Bahraynda bo‘lib o‘tadi va unda mahalliy «Al Xolidiya» (1 ochko) BAAning «Al Vahda» (6 ochko) klubi bilan kuch sinashadi.
Endilikda Ro‘ziqul Berdiyev shogirdlari uchun guruh bosqichining qolgan uchta uchrashuvi haqiqiy «final»ga aylanadi va pley-off yo‘llanmasi uchun har bir o‘yinda faqat g‘alaba qozonish talab etiladi.
Izohlar 0
…