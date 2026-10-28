Qarshida alamli mag‘lubiyat: “Nasaf” o‘z maydonida “Al Kuvayt”ga yutqazib qo‘ydi

·61·Sport
Qarshida alamli mag‘lubiyat: “Nasaf” o‘z maydonida “Al Kuvayt”ga yutqazib qo‘ydi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Qarshining «Nasaf» klubi Osiyo Chempionlar Ligasi 2 musobaqasining 3-turida o‘z maydonida Kuvaytning «Al Kuvayt» jamoasiga 0:1 hisobida mag‘lub bo‘ldi.
  • Uchrashuvdagi yagona golni 40-daqiqada Muhammad Daham kiritib, mehmonlarga g‘alaba keltirdi.
  • Uch turdan so‘ng atigi 1 ochko jamg‘argan Ro‘ziqul Berdiyev shogirdlarining pley-off bosqichiga chiqish imkoniyatlari keskin pasayib ketdi.

Osiyo Chempionlar Ligasi 2 (OCHL-2) musobaqasining «A» guruhi 3-turi doirasida Qarshining «Nasaf» klubi o‘z muxlislari qarshisida Kuvaytning «Al Kuvayt» jamoasini qabul qilib, 0:1 hisobida alamli tarzda imkoniyatni boy berdi.

Mazkur mag‘lubiyatdan so‘ng uchta turda bor-yo‘g‘i 1 ochko jamg‘arishga erishgan Ro‘ziqul Berdiyev jamoasi turnirning keyingi — pley-off bosqichiga chiqish imkoniyatlarini keskin darajada pasaytirib yubordi. O‘z navbatida, safarda qimmatli g‘alabani qo‘lga kiritgan «Al Kuvayt» ochkolari sonini 6 taga yetkazib, guruhdagi mavqeyini mustahkamladi.

«Markaziy» stadiondagi bahs: Birinchi bo‘limdagi yagona gol

Qarshi shahridagi «Markaziy» stadionda kechgan bellashuv shiddatli va keskin to‘qnashuvlarga boy tarzda o‘tdi:

  • Hal qiluvchi zarba: Uchrashuv taqdirini hal qilgan yagona gol 40-daqiqada kuvaytliklar futbolchisi Muhammad Daham tomonidan kiritildi va tanaffusga qadar mehmonlar ustunlikka ega bo‘ldi;

  • Ikkinchi bo‘limdagi o‘zgarishlar: Ikkinchi 45 daqiqalik boshida Ro‘ziqul Berdiyev tarkibda bir qator o‘zgarishlarni amalga oshirdi — Zafarmurod Abdurahmatov, Akrom Komilov, Pata Gudushauri va Yusuf Otubanjo maydonga tushirilib, hujum chizig‘i kuchaytirildi;

  • Natija bermagan bosim: Qarshiliklarning muvozanatni tiklash uchun qilgan ketma-ket xavfli hujumlari va bosimi raqibning zich himoyasi hamda vaqtni cho‘zishga qaratilgan taktik harakatlari sababli samarasiz yakunlandi.

Protokol ma’lumotlari va guruhdagi holat

OCHL-2. 3-tur. «A» guruhi

«Nasaf» (O‘zbekiston) — «Al Kuvayt» (Kuvayt) 0:1

28 oktyabr, Qarshi, «Markaziy» stadioni

  • Gol: Daham (40);

  • «Nasaf» tarkibi: Abduvohid Ne’matov, G‘olib G‘aybullayev (Zafarmurod Abdurahmatov, 46), Umar Eshmurodov, Alibek Davronov, Sharof Muhiddinov (Dilshod Murtazoyev, 83), Murod Rahmatov, Oybek Rustamov, Sardor Bahromov (Akrom Komilov, 46), Abbos G‘ulomov (Pata Gudushauri, 63), Adenis Shala, Bobur Abduxoliqov (Yusuf Otubanjo, 63);

  • Ogohlantirishlar: Marhun (45), Zola (53), Birrahma (67), Al Qarzai (90+3);

  • Guruhdagi raqobat: Mazkur guruhning ikkinchi uchrashuvi Bahraynda bo‘lib o‘tadi va unda mahalliy «Al Xolidiya» (1 ochko) BAAning «Al Vahda» (6 ochko) klubi bilan kuch sinashadi.

Endilikda Ro‘ziqul Berdiyev shogirdlari uchun guruh bosqichining qolgan uchta uchrashuvi haqiqiy «final»ga aylanadi va pley-off yo‘llanmasi uchun har bir o‘yinda faqat g‘alaba qozonish talab etiladi.

NasafOsiyo Chempionlar Ligasi 2Ro‘ziqul BerdiyevAl Kuvayt
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Berdiyevdan «Nasaf» muxlislariga muhim xabar: «Quvayt SK»ga qarshi faqat g‘alaba kerakBerdiyevdan «Nasaf» muxlislariga muhim xabar: «Quvayt SK»ga qarshi faqat g‘alaba kerakKecha 23:01Ro‘ziqul Berdiyev «Al Vahda»ga qarshi o‘yin oldidan rejalarni oshkor qildiRo‘ziqul Berdiyev «Al Vahda»ga qarshi o‘yin oldidan rejalarni oshkor qildi13 oktabr 22:23“Nasaf” bosh murabbiyi matbuot anjumanida nimalarni ochiqladi?“Nasaf” bosh murabbiyi matbuot anjumanida nimalarni ochiqladi?10 oktabr 06:40Superligada sentyabr oyining eng yaxshi murabbiyi kim bo‘ladi?Superligada sentyabr oyining eng yaxshi murabbiyi kim bo‘ladi?28 sentabr 17:33«4:1 hisobini kutmagandik»: Ro‘ziqul Berdiyev Andijondagi g‘alaba sirlarini ochdi...«4:1 hisobini kutmagandik»: Ro‘ziqul Berdiyev Andijondagi g‘alaba sirlarini ochdi...20 sentabr 23:29Ro‘ziqul Berdiyev Bahrayndagi bahsdan so‘ng jurnalistlar savollariga keskin javob berdiRo‘ziqul Berdiyev Bahrayndagi bahsdan so‘ng jurnalistlar savollariga keskin javob berdi17 sentabr 06:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi