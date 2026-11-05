UFC qiroli Toshkentda: Islom Maxachev va Fyodor Yemelyanenko O‘zbekistonga yetib keldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- UFC chempioni Islom Maxachev va MMA afsonasi Fyodor Yemelyanenko sambo bo‘yicha 50-jahon chempionatida ishtirok etish uchun Toshkentga tashrif buyurdi.
- Mazkur sportchilari musobaqada faxriy mehmon hamda sambo sport turining xalqaro elchilari sifatida qatnashmoqda.
- Poytaxtdagi «Yangi O‘zbekiston» majmuasida joylashgan Muz saroyida o‘tayotgan ushbu yubiley chempionat 6–8 noyabr kunlari davom etadi.
Yengil vazn toifasida amaldagi UFC chempioni, jahon MMA yulduzi Islom Maxachev navbatdagi bor O‘zbekiston poytaxtiga tashrif buyurdi. Mashhur sportchi Toshkent shahrida 6–8 noyabr kunlari o‘tkaziladigan sambo bo‘yicha erkaklar va ayollar o‘rtasidagi yubiley — 50-jahon chempionatida faxriy mehmon hamda sambo sport turining xalqaro rasmiy elchisi (ambassadori) sifatida ishtirok etmoqda.
Poytaxtimiz mezbonlik qilayotgan ushbu nufuzli musobaqa jahon yakkakurash olamining eng yirik afsonalarini bir joyga jamladi.
Fyodor Yemelyanenko bilan uchrashuv va yulduzli tashrif
Tashrif doirasida jahon sport ixlosmandlarini to‘lqinlantirgan tarixiy uchrashuv bo‘lib o‘tdi:
Ikki davr afsonalari Toshkentda: Islom Maxachev bilan bir qatorda MMA tarixidagi eng buyuk jangchilardan biri, afsonaviy Fyodor Yemelyanenko ham sambo elchisi sifatida Toshkentga tashrif buyurdi. Ikki buyuk sportchi poytaxtda samimiy uchrashib, muloqotda bo‘ldi;
Maxsus murojaat va taklif: Poytaxtimizga yetib kelishdan avval Islom Maxachev o‘zining ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalari orqali o‘zbek xalqiga videomurojaat yo‘llab, barcha sport ixlosmandlarini mazkur tarixiy bellashuvlarga bevosita guvoh bo‘lishga chaqirgan edi.
Yubiley musobaqa qayerda va qanday o‘tmoqda?
Sambo tarixidagi eng muhim 50-jahon chempionati musobaqalari yuqori saviyada tashkil etilgan:
Tadbir manzili: Jahon chempionati bahslari poytaxtdagi «Yangi O‘zbekiston» majmuasida joylashgan zamonaviy Muz saroyida (Game Sports Arena) bo‘lib o‘tmoqda;
Muxlislar uchun noyob imkoniyat: Uch kun davomida ishqibozlar sayyoramizning eng kuchli sambochilari bellashuvini kuzatish barobarida, Islom Maxachev va Fyodor Yemelyanenko kabi kumirlarini yaqindan ko‘rish imkoniga ega bo‘lishmoqda.
Eslatib o‘tamiz, Islom Maxachev bundan avval 2026 yilning iyun oyida ham Toshkentda mehmon bo‘lib, o‘zbekistonlik Olimpiada chempionlari va mahalliy sport yulduzlari bilan do‘stona uchrashuvlar o‘tkazgan edi.
Izohlar 0
…