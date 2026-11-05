UFC qiroli Toshkentda: Islom Maxachev va Fyodor Yemelyanenko O‘zbekistonga yetib keldi

·46·Sport
UFC qiroli Toshkentda: Islom Maxachev va Fyodor Yemelyanenko O‘zbekistonga yetib keldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • UFC chempioni Islom Maxachev va MMA afsonasi Fyodor Yemelyanenko sambo bo‘yicha 50-jahon chempionatida ishtirok etish uchun Toshkentga tashrif buyurdi.
  • Mazkur sportchilari musobaqada faxriy mehmon hamda sambo sport turining xalqaro elchilari sifatida qatnashmoqda.
  • Poytaxtdagi «Yangi O‘zbekiston» majmuasida joylashgan Muz saroyida o‘tayotgan ushbu yubiley chempionat 6–8 noyabr kunlari davom etadi.

Yengil vazn toifasida amaldagi UFC chempioni, jahon MMA yulduzi Islom Maxachev navbatdagi bor O‘zbekiston poytaxtiga tashrif buyurdi. Mashhur sportchi Toshkent shahrida 6–8 noyabr kunlari o‘tkaziladigan sambo bo‘yicha erkaklar va ayollar o‘rtasidagi yubiley — 50-jahon chempionatida faxriy mehmon hamda sambo sport turining xalqaro rasmiy elchisi (ambassadori) sifatida ishtirok etmoqda.

Poytaxtimiz mezbonlik qilayotgan ushbu nufuzli musobaqa jahon yakkakurash olamining eng yirik afsonalarini bir joyga jamladi.

Fyodor Yemelyanenko bilan uchrashuv va yulduzli tashrif

Tashrif doirasida jahon sport ixlosmandlarini to‘lqinlantirgan tarixiy uchrashuv bo‘lib o‘tdi:

  • Ikki davr afsonalari Toshkentda: Islom Maxachev bilan bir qatorda MMA tarixidagi eng buyuk jangchilardan biri, afsonaviy Fyodor Yemelyanenko ham sambo elchisi sifatida Toshkentga tashrif buyurdi. Ikki buyuk sportchi poytaxtda samimiy uchrashib, muloqotda bo‘ldi;

  • Maxsus murojaat va taklif: Poytaxtimizga yetib kelishdan avval Islom Maxachev o‘zining ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalari orqali o‘zbek xalqiga videomurojaat yo‘llab, barcha sport ixlosmandlarini mazkur tarixiy bellashuvlarga bevosita guvoh bo‘lishga chaqirgan edi.

Yubiley musobaqa qayerda va qanday o‘tmoqda?

Sambo tarixidagi eng muhim 50-jahon chempionati musobaqalari yuqori saviyada tashkil etilgan:

  • Tadbir manzili: Jahon chempionati bahslari poytaxtdagi «Yangi O‘zbekiston» majmuasida joylashgan zamonaviy Muz saroyida (Game Sports Arena) bo‘lib o‘tmoqda;

  • Muxlislar uchun noyob imkoniyat: Uch kun davomida ishqibozlar sayyoramizning eng kuchli sambochilari bellashuvini kuzatish barobarida, Islom Maxachev va Fyodor Yemelyanenko kabi kumirlarini yaqindan ko‘rish imkoniga ega bo‘lishmoqda.

Eslatib o‘tamiz, Islom Maxachev bundan avval 2026 yilning iyun oyida ham Toshkentda mehmon bo‘lib, o‘zbekistonlik Olimpiada chempionlari va mahalliy sport yulduzlari bilan do‘stona uchrashuvlar o‘tkazgan edi.

Islom MaxachevFyodor YemelyanenkoSambo bo‘yicha jahon chempionatiToshkent
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fyodor Yemelyanenko Umar Nurmagomedovga: «Qafasdan faqat bitta g‘olib chiqadi!»Fyodor Yemelyanenko Umar Nurmagomedovga: «Qafasdan faqat bitta g‘olib chiqadi!»10 sentabr 08:02Islam Maxachev pensiya mish-mishiga nuqta qo‘ydi: maqsad — rekordIslam Maxachev pensiya mish-mishiga nuqta qo‘ydi: maqsad — rekord4 avgust 15:20Islom Maxachev Ian Garrini nechanchi raundda mag‘lub etmoqchi ekanini aytdiIslom Maxachev Ian Garrini nechanchi raundda mag‘lub etmoqchi ekanini aytdi3 avgust 18:32“Islom yengilmas emas!”: Braziliyalik nokautchi Karlos Prates Maxachevni ochiq jangga chorladi“Islom yengilmas emas!”: Braziliyalik nokautchi Karlos Prates Maxachevni ochiq jangga chorladi30 sentabr 19:57«Hayoting qoidabuzarlikka to‘la»: Islom Maxachev Jon Jonsni mojarolari uchun tanqid qildi«Hayoting qoidabuzarlikka to‘la»: Islom Maxachev Jon Jonsni mojarolari uchun tanqid qildi16 sentabr 15:52Islom Maxachevni oktagonda nima ushlab turibdi? Javob kutilmagan...Islom Maxachevni oktagonda nima ushlab turibdi? Javob kutilmagan...3 avgust 20:42
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi