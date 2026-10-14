OCHL-2da dramatik uchrashuv: «Nasaf» Qarshida «Al-Vahda»ga mag‘lub bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Osiyo Chempionlar ligasi-2 musobaqasining 2-turida «Nasaf» o‘z uyida «Al-Vahda»ga 1:2 hisobida yutqazib, guruhdagi vaziyatini murakkablashtirdi.
- Uchrashuvda «Al-Vahda» hujumchisi Krupski 23 va 39-daqiqalarda dubl qayd etib, jamoasining g‘alabasiga hissa qo‘shdi, shu bilan birga «Nasaf» darvozaboni Abduvohid Ne’matov 38-daqiqada penaltini o‘tkazib yubordi.
Osiyo Chempionlar ligasi-2 musobaqasining 2-turi doirasida Qarshining «Nasaf» jamoasi o‘z maydonida Birlashgan Arab Amirliklarining «Al-Vahda» klubini qabul qildi. «Markaziy» stadionda kechgan keskin va dramalarga boy bellashuvda mehmonlar 2:1 hisobida g‘alaba qozonib, guruhdagi yetakchiligini mustahkamladi.
Birinchi bo‘limdayoq ro‘y bergan kutilmagan vaziyatlar, xususan, qarshiliklar darvozaboni Abduvohid Ne’matovning penaltidan foydalana olmagani va raqib hujumchisi Krupskining ikkita goli o‘yin taqdirini hal qildi.
Birinchi bo‘lim dramasi: Krupskining zarbalari va darvozabon xatosi
Uchrashuv mehmonlarning faolligi ostida boshlandi va birinchi bo‘limning o‘zidayoq asosiy voqealar sodir bo‘ldi:
Hisobning ochilishi: 23-daqiqada «Al-Vahda» hujumchisi Krupski qarshiliklar himoyasidagi bo‘shliqdan foydalanib, hisobni ochdi (0:1);
38-daqiqadagi penalti: «Nasaf» muvozanatni tiklash uchun qulay imkoniyatga ega bo‘ldi. Biroq 11 metrlik jarima to‘pini ijro etishga kirishgan qarshiliklar posboni Abduvohid Ne’matov belgilangan nuqtadan adashib, to‘pni darvozaga kirita olmadi;
Krupskidan dubl: Oradan atigi bir daqiqa o‘tib, 39-daqiqada yana o‘sha Krupski o‘z imkoniyatidan unumli foydalandi va oradagi farqni ikkitaga oshirdi (0:2).
Ikkinchi bo‘lim: Abduxoliqovning tezkor goli va besamar bosim
Tanaffusdan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev tarkibda o‘zgarishlarni amalga oshirdi va bu tezda o‘z samarasini berdi:
Tezkor javob goli: 46-daqiqada Yusuf Otubanjo o‘rniga maydonga tushgan hujumchi Bobur Abduxoliqov oradan bir daqiqa o‘tib, 47-daqiqada hisobni qisqartirdi (1:2);
Hujumlar va asabiy daqiqalar: Goldan so‘ng qarshiliklar raqib darvozasi oldida katta bosim o‘rnatdi. Qator o‘zgarishlar amalga oshirilganiga qaramay, «Al-Vahda» himoyaviy tartibni saqlab qoldi va qarshi hujumlarda Kristian Benteke yordamida xavf tug‘dirib turdi;
Sariq kartochkalar: Murosasiz kechgan bahsda hakam «Nasaf» safidan G‘olib G‘aybullayev (14), Oybek Rustamov (29) va Pata Gudushauri (83)ni, mehmonlardan esa Jadsomni (76) ogohlantirdi.
O‘yin bayoni va tarkiblar
OCHL-2. 2-tur
«Nasaf» (O‘zbekiston) — «Al-Vahda» (BAA) — 1:2
14 oktyabr, Qarshi, «Markaziy» stadioni
Gollar: Bobur Abduxoliqov (47) — Krupski (23, 39)
Foydalanilmagan penalti: Abduvohid Ne’matov (38)
«Nasaf»: Abduvohid Ne’matov, Zafarmurod Abdurahmatov (Diyor Abdunazarov, 74), G‘olib G‘aybullayev, Alibek Davronov (Dilshod Murtazoyev, 74), Sharof Muhiddinov, Umar Eshmurodov, Oybek Rustamov (Sardor Bahromov, 46), Abbos G‘ulomov (Pata Gudushauri, 74), Murod Rahmatov, Adenis Shala, Yusuf Otubanjo (Bobur Abduxoliqov, 46).
«Al-Vahda»: Fakundo Insfran, Burgash (Guga, 79), Lukas Pimenta, Gorbani, Al-Majid, Jadsom, Mussa Diarra (Agbinon, 68), Hamad, Adam Gnezda Cherin, Krupski (Ogbu, 79), Kristian Benteke.
Guruhdagi vaziyat
Ushbu g‘alabadan so‘ng Abu-Dabi klubi «Al-Vahda» ochkolari sonini 6 taga yetkazib, guruh peshqadamiga aylandi. Ikki turda bir durang va bir mag‘lubiyat qayd etgan «Nasaf» hisobida esa 1 ochko qoldi.
Guruhning ikkinchi bahsida «Al-Kuvayt» (0 ochko) o‘z maydonida Bahraynning «Al-Xolidiya» (1 ochko) klubini qabul qiladi. Qarshi klubi uchun keyingi turlarda pley-off imkoniyatini saqlab qolish maqsadida ochko yo‘qotishga endi umuman haqqi yo‘q.
Izohlar 0
…