OCHL-2da dramatik uchrashuv: «Nasaf» Qarshida «Al-Vahda»ga mag‘lub bo‘ldi

·83·Sport
OCHL-2da dramatik uchrashuv: «Nasaf» Qarshida «Al-Vahda»ga mag‘lub bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Osiyo Chempionlar ligasi-2 musobaqasining 2-turida «Nasaf» o‘z uyida «Al-Vahda»ga 1:2 hisobida yutqazib, guruhdagi vaziyatini murakkablashtirdi.
  • Uchrashuvda «Al-Vahda» hujumchisi Krupski 23 va 39-daqiqalarda dubl qayd etib, jamoasining g‘alabasiga hissa qo‘shdi, shu bilan birga «Nasaf» darvozaboni Abduvohid Ne’matov 38-daqiqada penaltini o‘tkazib yubordi.

Osiyo Chempionlar ligasi-2 musobaqasining 2-turi doirasida Qarshining «Nasaf» jamoasi o‘z maydonida Birlashgan Arab Amirliklarining «Al-Vahda» klubini qabul qildi. «Markaziy» stadionda kechgan keskin va dramalarga boy bellashuvda mehmonlar 2:1 hisobida g‘alaba qozonib, guruhdagi yetakchiligini mustahkamladi.

Birinchi bo‘limdayoq ro‘y bergan kutilmagan vaziyatlar, xususan, qarshiliklar darvozaboni Abduvohid Ne’matovning penaltidan foydalana olmagani va raqib hujumchisi Krupskining ikkita goli o‘yin taqdirini hal qildi.

Birinchi bo‘lim dramasi: Krupskining zarbalari va darvozabon xatosi

Uchrashuv mehmonlarning faolligi ostida boshlandi va birinchi bo‘limning o‘zidayoq asosiy voqealar sodir bo‘ldi:

  • Hisobning ochilishi: 23-daqiqada «Al-Vahda» hujumchisi Krupski qarshiliklar himoyasidagi bo‘shliqdan foydalanib, hisobni ochdi (0:1);

  • 38-daqiqadagi penalti: «Nasaf» muvozanatni tiklash uchun qulay imkoniyatga ega bo‘ldi. Biroq 11 metrlik jarima to‘pini ijro etishga kirishgan qarshiliklar posboni Abduvohid Ne’matov belgilangan nuqtadan adashib, to‘pni darvozaga kirita olmadi;

  • Krupskidan dubl: Oradan atigi bir daqiqa o‘tib, 39-daqiqada yana o‘sha Krupski o‘z imkoniyatidan unumli foydalandi va oradagi farqni ikkitaga oshirdi (0:2).

Ikkinchi bo‘lim: Abduxoliqovning tezkor goli va besamar bosim

Tanaffusdan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev tarkibda o‘zgarishlarni amalga oshirdi va bu tezda o‘z samarasini berdi:

  • Tezkor javob goli: 46-daqiqada Yusuf Otubanjo o‘rniga maydonga tushgan hujumchi Bobur Abduxoliqov oradan bir daqiqa o‘tib, 47-daqiqada hisobni qisqartirdi (1:2);

  • Hujumlar va asabiy daqiqalar: Goldan so‘ng qarshiliklar raqib darvozasi oldida katta bosim o‘rnatdi. Qator o‘zgarishlar amalga oshirilganiga qaramay, «Al-Vahda» himoyaviy tartibni saqlab qoldi va qarshi hujumlarda Kristian Benteke yordamida xavf tug‘dirib turdi;

  • Sariq kartochkalar: Murosasiz kechgan bahsda hakam «Nasaf» safidan G‘olib G‘aybullayev (14), Oybek Rustamov (29) va Pata Gudushauri (83)ni, mehmonlardan esa Jadsomni (76) ogohlantirdi.

O‘yin bayoni va tarkiblar

  • OCHL-2. 2-tur

  • «Nasaf» (O‘zbekiston) — «Al-Vahda» (BAA) — 1:2

  • 14 oktyabr, Qarshi, «Markaziy» stadioni

  • Gollar: Bobur Abduxoliqov (47) — Krupski (23, 39)

  • Foydalanilmagan penalti: Abduvohid Ne’matov (38)

«Nasaf»: Abduvohid Ne’matov, Zafarmurod Abdurahmatov (Diyor Abdunazarov, 74), G‘olib G‘aybullayev, Alibek Davronov (Dilshod Murtazoyev, 74), Sharof Muhiddinov, Umar Eshmurodov, Oybek Rustamov (Sardor Bahromov, 46), Abbos G‘ulomov (Pata Gudushauri, 74), Murod Rahmatov, Adenis Shala, Yusuf Otubanjo (Bobur Abduxoliqov, 46).

«Al-Vahda»: Fakundo Insfran, Burgash (Guga, 79), Lukas Pimenta, Gorbani, Al-Majid, Jadsom, Mussa Diarra (Agbinon, 68), Hamad, Adam Gnezda Cherin, Krupski (Ogbu, 79), Kristian Benteke.

Guruhdagi vaziyat

Ushbu g‘alabadan so‘ng Abu-Dabi klubi «Al-Vahda» ochkolari sonini 6 taga yetkazib, guruh peshqadamiga aylandi. Ikki turda bir durang va bir mag‘lubiyat qayd etgan «Nasaf» hisobida esa 1 ochko qoldi.

Guruhning ikkinchi bahsida «Al-Kuvayt» (0 ochko) o‘z maydonida Bahraynning «Al-Xolidiya» (1 ochko) klubini qabul qiladi. Qarshi klubi uchun keyingi turlarda pley-off imkoniyatini saqlab qolish maqsadida ochko yo‘qotishga endi umuman haqqi yo‘q.

NasafAl-VahdaOsiyo Chempionlar ligasi-2Krupski
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qarshida xalqaro supero‘yin: “Nasaf”ni OCHL-2da qanday xavfli raqib kutmoqda?Qarshida xalqaro supero‘yin: “Nasaf”ni OCHL-2da qanday xavfli raqib kutmoqda?Bugun 17:36Ro‘ziqul Berdiyev Bahrayndagi bahsdan so‘ng jurnalistlar savollariga keskin javob berdiRo‘ziqul Berdiyev Bahrayndagi bahsdan so‘ng jurnalistlar savollariga keskin javob berdi17 sentabr 06:25Bahrayndan muhim bir ochko: «Nasaf» OCHL-2 bahslarini «Al Xolidiya» maydonida boshladiBahrayndan muhim bir ochko: «Nasaf» OCHL-2 bahslarini «Al Xolidiya» maydonida boshladi16 sentabr 23:05«Bahrayn sherlari»ga qarshi jang: «Nasaf» bugun OCHL-2 dagi yurishini boshlaydi«Bahrayn sherlari»ga qarshi jang: «Nasaf» bugun OCHL-2 dagi yurishini boshlaydi16 sentabr 15:17Ro‘ziqul Berdiyev OCHL-2 starti oldidan «Al-Xaldiya»ga qarshi kurash sirlarini ochdiRo‘ziqul Berdiyev OCHL-2 starti oldidan «Al-Xaldiya»ga qarshi kurash sirlarini ochdi16 sentabr 06:18Ro‘ziqul Berdiyev «Al Vahda»ga qarshi o‘yin oldidan rejalarni oshkor qildiRo‘ziqul Berdiyev «Al Vahda»ga qarshi o‘yin oldidan rejalarni oshkor qildiKecha 22:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...